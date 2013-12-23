Лес, которого нет

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:33

Valower Просмотров: 40 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:33 by

Павел - заядлый охотник, пропавший несколько дней назад. Уехал в деревню к родным, затем в лес, где и пропал. А я - его брат, и теперь мне предстоит отыскать горе-охотника - деревушка та глухая, о полиции там не слышали. Приехал в деревню вечером, встретили тепло, однако сразу после этого обнаружилось разочарование. Бабка моя, жившая там, умерла, и ночевать мне было фактически негде. Мы не сильно общались, как Паша смог найти нашу неизвестную бабушку, - неизвестно. Приютил на пару дней, с его слов, хороший друг бабы Нины.Витя расспрашивал о жизни в городе, и зачем приехал в такую глушь. Услышав, что исчез Пашка, он лишь грустно покачал головой со словами: "В нехорошем лесу брат твой исчез". Он хотел было что-то рассказать, да запнулся на полуслове, видимо, поняв, что мне подробностей знать не стоит.Ночь прошла прекрасно, свежий воздух впервые за долге время дал мне выспаться как следует. Время около 4 утра, петухи начинают орать в это время. Собрался и направился в лес на поиски брата. Лес оказался вполне обычным, но было в нем что-то гнетущее, непонятное.Спустя час поисков я нашел дневник Пашки. В его дневнике все расписано строго, поэтому начинаю искать примерную дату пропажи, при которой имеются сведения о лесе. Нашел. 17.07.20[-][-]... Вдруг понимаю, что напрягало меня в этом лесу... Здесь не должно быть эха.И правда. По лесу пронесся смешок, отдавшийся гулким эхом.И лишь Виталий знал, что лес этот спилили в 1968 году...

Ключевые слова: Лес охота деревня страх пропажа авторская история

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