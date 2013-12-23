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Творческие истории

Лес, которого нет

Павел - заядлый охотник, пропавший несколько дней назад. Уехал в деревню к родным, затем в лес, где и пропал. А я - его брат, и теперь мне предстоит отыскать горе-охотника - деревушка та глухая, о полиции там не слышали. Приехал в деревню вечером, встретили тепло, однако сразу после этого обнаружилось разочарование. Бабка моя, жившая там, умерла, и ночевать мне было фактически негде. Мы не сильно общались, как Паша смог найти нашу неизвестную бабушку, - неизвестно. Приютил на пару дней, с его слов, хороший друг бабы Нины.

Витя расспрашивал о жизни в городе, и зачем приехал в такую глушь. Услышав, что исчез Пашка, он лишь грустно покачал головой со словами: "В нехорошем лесу брат твой исчез". Он хотел было что-то рассказать, да запнулся на полуслове, видимо, поняв, что мне подробностей знать не стоит.

Ночь прошла прекрасно, свежий воздух впервые за долге время дал мне выспаться как следует. Время около 4 утра, петухи начинают орать в это время. Собрался и направился в лес на поиски брата. Лес оказался вполне обычным, но было в нем что-то гнетущее, непонятное.

Спустя час поисков я нашел дневник Пашки. В его дневнике все расписано строго, поэтому начинаю искать примерную дату пропажи, при которой имеются сведения о лесе. Нашел. 17.07.20[-][-]

... Вдруг понимаю, что напрягало меня в этом лесу... Здесь не должно быть эха.

И правда. По лесу пронесся смешок, отдавшийся гулким эхом.

И лишь Виталий знал, что лес этот спилили в 1968 году...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33 by ValowerПросмотров: 40Комментарии: 2
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Ключевые слова: Лес охота деревня страх пропажа авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:10
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Это только начало?
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#2 написал: Estellan
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Эээ... такое ощущение, что это краткий пересказ предыдущей серии. А где остальное?
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