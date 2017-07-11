Туман

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:50

Причина: Стилистика автора сохранена

Volgski Просмотров: 76 Комментарии: 2 +4 Вчера, 13:50 by

Надо же... Именно в этом месте срезало «центровик»!Алексеев матюкнулся от возмущения и со злостью ударил ладошками по рулю. Заглушил мотор и, посидев пару минут, с обречённостью толкнул дверь, выходя из салона.Теперь помощи не жди: в этих местах две-три машины за сутки проходит – гиблые места. Хотел же по основной трассе, так нет, по старой дороге срезать решил. Дурак! Дочка Анютка, верно, давно уже ждёт, все глаза просмотрела! Свадьба как-никак! Хорошо, что супруга не с ним, а раньше уехала. Единственная дочка, как не помочь!Алексеев знал, что эти места издавна звали «лихими». Ещё в пору восьмидесятых бывал здесь несколько раз – с геологической партией. Поговаривали, что нечисти в этих сибирских краях невидимо, да только кто в молодости верит в потусторонние миры и умершие души?! А сейчас вдруг неуютно стало. Вот и туман над болотом...То ли озеро, то ли болото – их множество раскинуто вдоль дороги. Тайга километров тридцать как отступила, а здесь уже тундра началась. До Таймаяхи ещё полторы сотни вёрст наматывать надо!От этих мыслей сразу стало одиноко. Делать-то что? Пешком не дойти... а туман над болотом всё густел.«Сорок три года прожил, двадцать лет геологоразведке отдал, дослужившись до главного геолога управления, а боишься?» -Алексеев разозлился сам на себя. Ладно, разве не приходилось в одиночку перевалы проходить и холодные ночи в зимней тайге коротать?! Всё ведь было, а здесь... Главное, дочку подвёл, жену расстроил. А то, что на свадьбу он не попадёт, Алексеев уже знал точно.Он сел в машину, поёрзал на сидении, стараясь найти удобную позу.Туман какой-то странный. Сплошной серой стеной, абсолютно вертикально, он приближался к дороге. «Как скальник», -почему-то подумал Алексеев, и ему стало действительно страшновато. На всякий случай он закрыл на замки двери.«Странный туман…» - подумалось снова. Идя стеной, он принимал какие-то причудливые очертания: то в клубящейся серой мгле появлялись очертания человеческих лиц, то прямо изнутри доносились вздохи и стоны. Как будто внутри его шла своя, непонятная и невидимая для посторонних глаз, жизнь.«Фильмов насмотрелся!» - натянуто усмехнулся Алексеев. Только улыбаться больше расхотелось, как только он увидел выходящую из тумана человеческую фигуру. Сначала руки, потом голова, ноги... Человек приблизился к машине и остановился.Измождённое лицо, изъеденные мошкой руки. Порванные на коленях штаны от «энцефалитки» дополняли эту жуткую картину. Истёртые до крови босые ноги, словно угли, чернели на дорожном песке.«Кто ты?» - мысленно спрашивал Алексеев, а человек беззвучно кричал, размахивая руками. Из беззубого рта не доносилось ни звука, но, странное дело, Алексеев его слышал: « Уходи!».А потом началось то, что даже в самом кошмарном сне вряд ли могло присниться: из тумана прямо к машине посыпались полчища безобразных тварей. Они выли, стонали, скакали вокруг машины и скалились в стёкла своими отвратительными зубами. Летали руки, ноги, головы, со стуком ударяясь в кузов. Автомобиль трясло и шатало из стороны в сторону.Алексеев видел, как пытавшегося помочь ему человека какая-то одноногая тварь одним ударом своих когтей разрубила пополам. Одна часть упала на дорогу, а вторая пошла прямо в туман, пока не упёрлась в серую стену, но потом рухнула, навсегда исчезая в болотной мари.Час, два, сутки... Сколько продолжался шабаш всей этой нечисти, Алексеев так никогда и не вспомнит. Не вспомнит он и то, как на дороге, прямо из-за ближайшего колка, заклубится пыль, и появятся два грузовика. Они остановятся возле одинокой легковушки, и шофера будут долго упрашивать открыть им дверь. Они выведут странного человека за руки, но у того будут постоянно подкашиваться ноги, и он постоянно будет твердить о каком-то тумане. Сочувственно качая головами, шофера будут убеждать Алексеева, что никакого тумана нет, да и не бывает его в это время. Подцепив Алексеевскую машину, грузовики дотянут её до Таймаяхи, прямо до центральной больницы.Уже потом к Алексееву допустят жену и дочку с женихом. Они будут успокаивать его, твердя, что он обязательно будет присутствовать на их свадьбе, потому как её отложили на несколько дней.Потом в больницу приедет его лучший друг Федотов, начальник одной из экспедиций. Он выслушает рассказ Алексеева о тумане:- Это Мангулов был, помнишь его? Ну, рабочий, который однажды через болото пошёл и пропал? Тогда ещё, в восемьдесят шестом, помнишь?Алексеев будет утвердительно качать головой, хотя какое ему было дело в то время до какого-то рабочего, хоть и забросали тогда органы управления проверками да запросами.Ничего этого Алексеев не вспомнит никогда. Только где-то из глубины, из самых потаённых уголков памяти, будет иногда выплывать картина, в которой он, сидя на больничной кровати, уткнётся лицом в плечо жены, а та, вытирая ладошкой набегающие слёзы, чуть слышно будет шептать:- Господи, ведь белый весь, как лунь белый...

Ключевые слова: Машина туман твари монстры авторская история

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