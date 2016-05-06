Дух огня

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 83 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:33 by

Старик появился внезапно прямо из темноты. Он медленно подошёл к костру, вокруг которого расположилась компания молодых людей. Было уже далеко за полночь, а до ближайшей деревни километров десять, поэтому появление этого странного сгорбленного деда с длинной седой бородой и большой узловатой палкой в руке немного напрягло туристов.- Здорово, ребятки, - сказал незнакомец, подойдя, - разрешите старику погреться у костра.- Ты откуда тут взялся, дед? - спросил долговязый парень с бутылкой пива в руке, - заблудился, что ли?- Да нет, - улыбнулся старик, - места эти мне знакомы. Знахарь я. Травы собираю, что ночью соком особым наливаются. Днём от них проку нет.- Присаживайся, дед, что-то далеко ты забрёл.Старик присел около костра, и языки пламени вдруг заволновались, покачиваясь и выбрасывая снопы искр.- Далеко - это как сказать, - задумчиво произнёс он. - Во-о-он за той рощей, например, раньше деревня была.- Да ну. А когда это "раньше"? - долговязый отхлебнул из бутылки, - что-то я не слыхал про такую.- Давно. Очень давно. Тогда и дедов твоих ещё на свете не было. Могу историю одну рассказать про деревню эту, что от своего деда в детстве услышал.- Расскажи.- Старики сказывали, что жили некогда в деревне этой два мужика - Кузьма и Никонор. Соседями были. Кузьма человеком был кротким, на рожон никогда не лез, помогал всем, кто попросит, никому отказать не мог. А вот Никонор, слышь-ка, нелюдимый был. Недаром изба его на самом краю деревни стояла. За крутой нрав побаивались люди Никонора, обходили дом его стороной. Только с одним Кузьмой, соседом, и знался он.Вот как-то собрался Никонор на ярмарку. Пришёл к соседу и просит одолжить ему телегу до завтра. Не отказал Кузьма, телегу дал. Только попросил вернуть вовремя, вроде как завтра она ему самому надобна. Никонор заверил, что завтра к полудню телега будет возвращена. На том и порешили.Однако ни к полудню, ни к вечеру не дождался своей телеги Кузьма. Явился он наутро к Никонору:- Сосед, телегу-то ты забыл мне вернуть.- Телега твоя - хлам убогий, - сердито буркнул Никонор, - всю дорогу скрипела так, будто вот-вот рассыплется. А за полверсты до дома сломалось колесо - так еле доехал.- Ты, видать, перегрузил её, Никонорушка. Вот она и подвела.- А для чего ещё телеги нужны, как не для груза? - нахмурил Никонор брови. - Ты ступай. Вечером колесо починю - верну телегу.И ждал Кузьма ещё два дня, а на третий пошёл снова к соседу.- Никонор, что там с моей телегой? По дрова мне надобно.Хмурое лицо Никонора появилось за забором.- Ну что пристал со своей телегой? - злобно прошипел он, - недосуг мне с починкой возиться. На неделе зайди.Когда Кузьма появился перед воротами Никонора в следующий раз, сосед в гневе пригрозил ему расправой.И понял тогда мужик, что правды ему не видать. И пошёл он к деревенскому колдуну. Колдун встретил его перед своим домом.- Знаю, зачем пришёл ты, Кузьма. Не отдаст Никонор тебе телеги просто так. Лишь дух огня тебе поможет. Если хочешь телегу вернуть, слушай внимательно. Вот тебе стебли Огонь-травы. Как вернешься домой, разожгли огонь в печи. Брось эти стебли в огонь и скажи: "Дух огня, помоги отбить у ворога своё добро. Жертву себе бери, какую сам захочешь".- Что ещё за жертва? - спрашивает Кузьма.- Это всегда по-разному, - пожал плечами колдун, нахмурив брови, - но обычно безделицу какую-нито - игрушку али щепочку. Игривый он шибко, аки дитё малое.Сделал Кузьма всё точно так, как колдун велел. На следующий день пошёл он ко двору Никонора. Решил он про телегу не спрашивать, а только помелькать перед соседом. А ну как тот увидит его, да и сам отдаст. Но случилось всё по-другому...Никонор, который уже с утра изрядно напился, увидев Кузьму, рассвирепел.- Опять явился! - заорал он, вываливаясь за ворота и бешено сверкая глазами, - за телегой своей пришёл? Проваливай, я ведь тебя предупреждал, что если явишься ко мне - поколочу!Кроткое сердце Кузьмы стало вдруг закипать праведным гневом.- Ах ты, ирод! Ни стыда, ни совести не имеющий. Думаешь с рук тебе сойдёт? Уж я нашёл управу на тебя...Необоримая ярость захлестнула последние остатки разума Никонора, поднял он с земли камень, подскочил к Кузьме и ударил, что есть силы. Рухнул Кузьма наземь, словно подкошенный...- Погоди, дед, - перебил старика долговязый парень, недоверчиво усмехаясь, - это что же, жертва была, что ли? Которую Кузьма тот духу принёс. Что-то больно велика.- Так ему и сказано было, что жертва может быть разной, - сверкнул вдруг глазами старик, - всё по совести.- А с телегой как? Дух-то обманул мужика! Жертву забрал, а телегу отдавать и некому уже.- Дух своё дело сделал, - старик уставился на огонь, который вдруг словно увеличился в размерах, и, несмотря на отсутствие малейшего ветерка, теперь подрагивал и колыхался из стороны в сторону, - вечером того же дня случился во дворе Никонора пожар страшенный. Никто ничего и сделать не успел - всё дотла сгорело. А телега соседская стояла прямо посредь пепелища. Целёхонькая. Не тронул её огонь. Вот так-то.- Что за небылицу ты нам рассказал, дед? - ухмыльнулся долговязый. - Дух огня. Жертва. Сказочник.- Сказка, говоришь? - старик недобро взглянул на парня из-под косматых бровей, - так давай и проверим. Что ты хотел бы попросить у духа?- Я? - долговязый засмеялся, - не знаю... Да вот пусть хоть дух невидимкой меня сделает!Ребята дружно заржали. Старик криво улыбнулся, засунул руку за пазуху и извлёк оттуда стебли какой-то травы. Быстрым движением он бросил эти стебли в огонь. На какое-то мгновение языки пламени окрасились в голубой цвет и взметнулись почти до самых верхушек деревьев.-Лёха, может не надо? - испуганно прошептал кучерявый парнишка с гитарой, - чертовщина какая-то...- Цыц, малой! - зыркнул на него старик, - с этим не шутят. Он же не верит в сказки...- А теперь, - повернулся он к долговязому, - повторяй за мной: "Дух огня, помоги..."- Ребят, на мне одежда загорелась! - послышался на поляне дикий вопль.Все повыскакивали из палаток и увидели в кромешной тьме столб огня, который быстро перемещался по направлению к озеру.- Ааааа! Помогите! - ночной крик прервал всплеск воды, и всё стихло.Ребята бросились на берег.- Лёха, ты, что ли?! - крикнул Вадим, шаря фонарным лучом в ночной мгле, - что случилось?В свете фонаря все увидели Лёху, выходящего из воды. Но что это было за зрелище! Испуганные навыкате глаза, обгоревшие обрывки одежды и следы ожогов на теле.- Я... я н-не знаю, что с-случилось, - лепетал Лёха, испуганно озираясь по сторонам, - я проснулся среди ночи от сильного жжения и увидел, что на мне горит одежда...- Ты в палатке ничего не зажигал перед сном? - спросил Вадим, осматривая Лёху со всех сторон, - может искра попала?- Ничего я не зажигал. Как по палаткам разошлись - сразу спать лёг.- Дух огня, помнишь? - подскочил вдруг запыхавшийся Олег, - и старик вчерашний, над которым все смеялись, а ты громче всех... Я до твоей палатки сбегал - никаких следов огня!- Да брось, - махнул рукой Лёха, - какой дух огня? Старик этот сумасшедший - помешался просто на своих сказочках. Ты веришь в эту чушь?- Уж не знаю, чушь это или нет, а старик тот непростой какой-то. От него прям аж холодом могильным веяло...- Ладно, хватит жути нагонять, - Вадим похлопал Лёху по плечу, - ты как вообще? Не сильно пострадал?- Ничего. Терпимо.- Тогда все по палаткам, а на рассвете сворачиваемся и двигаем обратно. Врачам тебя надо показать. Иди, переоденься во что-нибудь...Все разошлись, а Вадим, собрав веток, принялся разводить костёр. Лёха вернулся в палатку и, переодевшись в новые футболку и шорты, присоединился к Вадиму.- Что за ерунда? - недовольно пыхтел тот, ёрзая над кучей веток. - Не могу никак разжечь. Всё время гаснет. Чертовщина какая-то.- Дай-ка я, - Лёха выхватил из рук Вадима спичечный коробок. И почти одновременно с этим действием одежда на нём вспыхнула, как факел.- Бегом к озеру! - заорал Вадим, вскакивая.Оба бросились на берег. На бегу Вадим вовсю молотил руками по спине Лёхи, пытаясь сбить пламя.Когда Лёха добежал до озера и прыгнул в воду, на берегу уже вновь стали собираться все ребята.Лёха сидел в воде по шею и испуганно хлопал глазами.- Ребят, что это? Мне страшно, - чуть не плакал он.- Ну что, всё ещё не веришь в духа? - подошёл к воде Олег. - Хотел невидимкой стать - вот и станешь. Сгоришь нафиг, и ничего от тебя не останется. И желание, и жертва - два в одном.- Этого не может быть! Так не бывает! - на глаза Лёхи навернулись слёзы.- Я тебе говорил, чтобы ты остановился, - продолжил Олег, - помнишь, старик рассказывал про Кузьму, который ходил к колдуну? Так вот, я думаю, что сам-то он тот колдун и есть. Может и деревню, что стояла там больше ста лет назад, он и спалил.- Что ты мелешь? Какой колдун? Больше ста лет прошло. Он что, бессмертный? Как "горец"? Такого не может быть!- А одежда может сама по себе загораться?- Н-ну ч-что делать-то? - дрожал Лёха, - я здесь долго не п-протяну - вода холодная. А вылазить боюсь.- Ты вот что - вылазь давай на берег, но от воды далеко не уходи, - сказал Олег, доставая из кармана мобильник, - отец рассказывал, здесь где-то монастырь стоит. Так вот, в монастыре этом старец один есть, к нему со всех областей люди приезжают за помощью. Может и тебя отмолит. Я отцу сейчас позвоню, чтоб на трассе меня встретил. Попробуем монаха этого сюда привезти. А ребята пусть приглядят за тобой.Сказав это, Олег скрылся за деревьями.Солнечный диск уже наполовину скрылся за линией горизонта, когда на поляне появился Олег. Он вышел из леса в сопровождении двух человек. Один из этих людей был знаком ребятам, находившимся на поляне, - это был отец Олега. Он нёс в руках что-то большое и тяжёлое, завёрнутое в тряпицу. Вторым спутником был среднего роста седобородый человек в монашеской рясе.Им навстречу выбежал Вадим.- Наконец-то! Мы уж заждались.- Где он? - спросил Олег.- Там, на берегу, - махнул рукой Вадим в сторону озера. - Ух, пока вас не было, мы тут такого натерпелись...- А что было-то?- Спустя час после того, как ты ушёл, Лёха сидел на берегу. Естественно, без одежды, боялся он одеваться. Так рядом с ним вспыхнули кусты! А когда он отскочил - загорелась под ним земля! Он, конечно же, сразу в воду. Так и стоит там до сих пор - трясётся.А тут ещё пацаны услышали какой-то шорох в чаще. Повернулись на звук и увидели чёрный силуэт человека. Никитос кинулся туда, а как метров тридцать пробежал, так и встал как вкопанный, будто преграда перед ним какая невидимая. Шагу сделать не может. А на него смотрит старик тот давешний, что с нами ночью у костра сидел. Смотрит и хохочет дико так. А потом исчез, словно в воздухе растворился. Мы тогда все дружно чуть в штаны не наделали.Всё это время монах, пришедший с Олегом на поляну, стоял молча и внимательно слушал рассказ Вадима. А когда тот закончил говорить, спросил:- Скажи-ка, сынок, когда человек тот появлялся, и ночью перед костром, и днём средь деревьев, не было ли чего необычного? Может запах какой странный, или что ещё?- Запах...- Вадим нахмурил лоб, - да! Был запах. Такой еле уловимый... Как будто запах серы.- Да, точно, - подтвердил Олег, - но никто тогда ночью внимания не обратил на это. Все как под гипнозом каким-то сидели.- Без бесов здесь не обошлось, - промолвил старец, - нужно действовать, пока не поздно. Стихия воды его пока только спасает, она не слабее огненной. Но кто знает, как дальше обернётся? Идём на берег.На берегу прибывшим открылось печальное зрелище: Лёха, сидевший по щиколотки в воде и клацающий зубами от холода, и ребята с испуганными лицами, сбившиеся в кучку.Монах повернулся к отцу Олега и развернул тряпицу, находящуюся в его руках. Под ней оказалась большая старинная потемневшая от времени икона.- Нужно куда-то её поставить, - сказал старец Вадиму.Вадим сбегал в лагерь и принёс складной стул. Икону монах водрузил на стул и перекрестился.- А теперь, - старец посмотрел на Лёху, - выходи из воды, милый. Выходи, не бойся. А все остальные ступайте в лагерь, подальше отсюда. Как всё закончится, я дам знать. И да, ни в коем случае не вздумайте разжигать огонь!Все покорно поплелись прочь от берега. Напоследок Олег обернулся и увидел старца, стоящего на коленях перед иконой. Монах жестом указал Лёхе последовать его примеру.- Сейчас я буду говорить, а ты повторяй за мной. Слово в слово. Это очень важно...- донеслись до Олега чёткие и уверенные слова старца. И как-то сразу повеяло надеждой.Прошло уже часа три, а монах всё не появлялся. Ребята сидели в полнейшей темноте, помня завет старца не разжигать огонь.Вдруг кто-то из ребят крикнул:- Смотрите! Там! Что это?Все резко повернули головы и увидели метрах в ста на противоположном краю опушки леса огненную вспышку. Почти сразу вслед за этим раздался нечеловеческий вопль.Пятно огня вдалеке стало метаться из стороны в сторону, затем замелькало между деревьев, пока совсем не скрылось из виду. Все сидели молча, объятые ужасом. Кто-то нашёптывал "Отче наш".Но вот послышался шорох шагов, и в свете фонарного луча на поляне появился монах с иконой в руках. За ним, подрагивая, семенил Лёха.- Всё в порядке, - произнёс старец, бережно закутывая икону в тряпицу, - услышал Господь молитвы наши. Теперь всё будет хорошо.- Мы тут такое видели...- начал было Олег, но монах перебил его.- Знаю. Это злому человеку воздалось по заслугам его. А теперь собирайте вещи. Не нужно здесь боле оставаться. Места здесь недобрые. Люди говорят, в старые времена человек здесь жил, с нечистью водившийся. И деревню свою проклял, и других бед множество натворил.Но и без этих слов всем давно уже хотелось выбраться отсюда. И уже через час группа людей с рюкзаками на плечах, пронзая ночную мглу лучами фонарей, покидала это страшное место.Автор - Мистика: по рассказам очевидцев.

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