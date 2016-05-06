Дух огняСтарик появился внезапно прямо из темноты. Он медленно подошёл к костру, вокруг которого расположилась компания молодых людей. Было уже далеко за полночь, а до ближайшей деревни километров десять, поэтому появление этого странного сгорбленного деда с длинной седой бородой и большой узловатой палкой в руке немного напрягло туристов.
- Здорово, ребятки, - сказал незнакомец, подойдя, - разрешите старику погреться у костра.
- Ты откуда тут взялся, дед? - спросил долговязый парень с бутылкой пива в руке, - заблудился, что ли?
- Да нет, - улыбнулся старик, - места эти мне знакомы. Знахарь я. Травы собираю, что ночью соком особым наливаются. Днём от них проку нет.
- Присаживайся, дед, что-то далеко ты забрёл.
Старик присел около костра, и языки пламени вдруг заволновались, покачиваясь и выбрасывая снопы искр.
- Далеко - это как сказать, - задумчиво произнёс он. - Во-о-он за той рощей, например, раньше деревня была.
- Да ну. А когда это "раньше"? - долговязый отхлебнул из бутылки, - что-то я не слыхал про такую.
- Давно. Очень давно. Тогда и дедов твоих ещё на свете не было. Могу историю одну рассказать про деревню эту, что от своего деда в детстве услышал.
- Расскажи.
- Старики сказывали, что жили некогда в деревне этой два мужика - Кузьма и Никонор. Соседями были. Кузьма человеком был кротким, на рожон никогда не лез, помогал всем, кто попросит, никому отказать не мог. А вот Никонор, слышь-ка, нелюдимый был. Недаром изба его на самом краю деревни стояла. За крутой нрав побаивались люди Никонора, обходили дом его стороной. Только с одним Кузьмой, соседом, и знался он.
Вот как-то собрался Никонор на ярмарку. Пришёл к соседу и просит одолжить ему телегу до завтра. Не отказал Кузьма, телегу дал. Только попросил вернуть вовремя, вроде как завтра она ему самому надобна. Никонор заверил, что завтра к полудню телега будет возвращена. На том и порешили.
Однако ни к полудню, ни к вечеру не дождался своей телеги Кузьма. Явился он наутро к Никонору:
- Сосед, телегу-то ты забыл мне вернуть.
- Телега твоя - хлам убогий, - сердито буркнул Никонор, - всю дорогу скрипела так, будто вот-вот рассыплется. А за полверсты до дома сломалось колесо - так еле доехал.
- Ты, видать, перегрузил её, Никонорушка. Вот она и подвела.
- А для чего ещё телеги нужны, как не для груза? - нахмурил Никонор брови. - Ты ступай. Вечером колесо починю - верну телегу.
И ждал Кузьма ещё два дня, а на третий пошёл снова к соседу.
- Никонор, что там с моей телегой? По дрова мне надобно.
Хмурое лицо Никонора появилось за забором.
- Ну что пристал со своей телегой? - злобно прошипел он, - недосуг мне с починкой возиться. На неделе зайди.
Когда Кузьма появился перед воротами Никонора в следующий раз, сосед в гневе пригрозил ему расправой.
И понял тогда мужик, что правды ему не видать. И пошёл он к деревенскому колдуну. Колдун встретил его перед своим домом.
- Знаю, зачем пришёл ты, Кузьма. Не отдаст Никонор тебе телеги просто так. Лишь дух огня тебе поможет. Если хочешь телегу вернуть, слушай внимательно. Вот тебе стебли Огонь-травы. Как вернешься домой, разожгли огонь в печи. Брось эти стебли в огонь и скажи: "Дух огня, помоги отбить у ворога своё добро. Жертву себе бери, какую сам захочешь".
- Что ещё за жертва? - спрашивает Кузьма.
- Это всегда по-разному, - пожал плечами колдун, нахмурив брови, - но обычно безделицу какую-нито - игрушку али щепочку. Игривый он шибко, аки дитё малое.
Сделал Кузьма всё точно так, как колдун велел. На следующий день пошёл он ко двору Никонора. Решил он про телегу не спрашивать, а только помелькать перед соседом. А ну как тот увидит его, да и сам отдаст. Но случилось всё по-другому...
Никонор, который уже с утра изрядно напился, увидев Кузьму, рассвирепел.
- Опять явился! - заорал он, вываливаясь за ворота и бешено сверкая глазами, - за телегой своей пришёл? Проваливай, я ведь тебя предупреждал, что если явишься ко мне - поколочу!
Кроткое сердце Кузьмы стало вдруг закипать праведным гневом.
- Ах ты, ирод! Ни стыда, ни совести не имеющий. Думаешь с рук тебе сойдёт? Уж я нашёл управу на тебя...
Необоримая ярость захлестнула последние остатки разума Никонора, поднял он с земли камень, подскочил к Кузьме и ударил, что есть силы. Рухнул Кузьма наземь, словно подкошенный...
- Погоди, дед, - перебил старика долговязый парень, недоверчиво усмехаясь, - это что же, жертва была, что ли? Которую Кузьма тот духу принёс. Что-то больно велика.
- Так ему и сказано было, что жертва может быть разной, - сверкнул вдруг глазами старик, - всё по совести.
- А с телегой как? Дух-то обманул мужика! Жертву забрал, а телегу отдавать и некому уже.
- Дух своё дело сделал, - старик уставился на огонь, который вдруг словно увеличился в размерах, и, несмотря на отсутствие малейшего ветерка, теперь подрагивал и колыхался из стороны в сторону, - вечером того же дня случился во дворе Никонора пожар страшенный. Никто ничего и сделать не успел - всё дотла сгорело. А телега соседская стояла прямо посредь пепелища. Целёхонькая. Не тронул её огонь. Вот так-то.
- Что за небылицу ты нам рассказал, дед? - ухмыльнулся долговязый. - Дух огня. Жертва. Сказочник.
- Сказка, говоришь? - старик недобро взглянул на парня из-под косматых бровей, - так давай и проверим. Что ты хотел бы попросить у духа?
- Я? - долговязый засмеялся, - не знаю... Да вот пусть хоть дух невидимкой меня сделает!
Ребята дружно заржали. Старик криво улыбнулся, засунул руку за пазуху и извлёк оттуда стебли какой-то травы. Быстрым движением он бросил эти стебли в огонь. На какое-то мгновение языки пламени окрасились в голубой цвет и взметнулись почти до самых верхушек деревьев.
-Лёха, может не надо? - испуганно прошептал кучерявый парнишка с гитарой, - чертовщина какая-то...
- Цыц, малой! - зыркнул на него старик, - с этим не шутят. Он же не верит в сказки...
- А теперь, - повернулся он к долговязому, - повторяй за мной: "Дух огня, помоги..."
- Ребят, на мне одежда загорелась! - послышался на поляне дикий вопль.
Все повыскакивали из палаток и увидели в кромешной тьме столб огня, который быстро перемещался по направлению к озеру.
- Ааааа! Помогите! - ночной крик прервал всплеск воды, и всё стихло.
Ребята бросились на берег.
- Лёха, ты, что ли?! - крикнул Вадим, шаря фонарным лучом в ночной мгле, - что случилось?
В свете фонаря все увидели Лёху, выходящего из воды. Но что это было за зрелище! Испуганные навыкате глаза, обгоревшие обрывки одежды и следы ожогов на теле.
- Я... я н-не знаю, что с-случилось, - лепетал Лёха, испуганно озираясь по сторонам, - я проснулся среди ночи от сильного жжения и увидел, что на мне горит одежда...
- Ты в палатке ничего не зажигал перед сном? - спросил Вадим, осматривая Лёху со всех сторон, - может искра попала?
- Ничего я не зажигал. Как по палаткам разошлись - сразу спать лёг.
- Дух огня, помнишь? - подскочил вдруг запыхавшийся Олег, - и старик вчерашний, над которым все смеялись, а ты громче всех... Я до твоей палатки сбегал - никаких следов огня!
- Да брось, - махнул рукой Лёха, - какой дух огня? Старик этот сумасшедший - помешался просто на своих сказочках. Ты веришь в эту чушь?
- Уж не знаю, чушь это или нет, а старик тот непростой какой-то. От него прям аж холодом могильным веяло...
- Ладно, хватит жути нагонять, - Вадим похлопал Лёху по плечу, - ты как вообще? Не сильно пострадал?
- Ничего. Терпимо.
- Тогда все по палаткам, а на рассвете сворачиваемся и двигаем обратно. Врачам тебя надо показать. Иди, переоденься во что-нибудь...
Все разошлись, а Вадим, собрав веток, принялся разводить костёр. Лёха вернулся в палатку и, переодевшись в новые футболку и шорты, присоединился к Вадиму.
- Что за ерунда? - недовольно пыхтел тот, ёрзая над кучей веток. - Не могу никак разжечь. Всё время гаснет. Чертовщина какая-то.
- Дай-ка я, - Лёха выхватил из рук Вадима спичечный коробок. И почти одновременно с этим действием одежда на нём вспыхнула, как факел.
- Бегом к озеру! - заорал Вадим, вскакивая.
Оба бросились на берег. На бегу Вадим вовсю молотил руками по спине Лёхи, пытаясь сбить пламя.
Когда Лёха добежал до озера и прыгнул в воду, на берегу уже вновь стали собираться все ребята.
Лёха сидел в воде по шею и испуганно хлопал глазами.
- Ребят, что это? Мне страшно, - чуть не плакал он.
- Ну что, всё ещё не веришь в духа? - подошёл к воде Олег. - Хотел невидимкой стать - вот и станешь. Сгоришь нафиг, и ничего от тебя не останется. И желание, и жертва - два в одном.
- Этого не может быть! Так не бывает! - на глаза Лёхи навернулись слёзы.
- Я тебе говорил, чтобы ты остановился, - продолжил Олег, - помнишь, старик рассказывал про Кузьму, который ходил к колдуну? Так вот, я думаю, что сам-то он тот колдун и есть. Может и деревню, что стояла там больше ста лет назад, он и спалил.
- Что ты мелешь? Какой колдун? Больше ста лет прошло. Он что, бессмертный? Как "горец"? Такого не может быть!
- А одежда может сама по себе загораться?
- Н-ну ч-что делать-то? - дрожал Лёха, - я здесь долго не п-протяну - вода холодная. А вылазить боюсь.
- Ты вот что - вылазь давай на берег, но от воды далеко не уходи, - сказал Олег, доставая из кармана мобильник, - отец рассказывал, здесь где-то монастырь стоит. Так вот, в монастыре этом старец один есть, к нему со всех областей люди приезжают за помощью. Может и тебя отмолит. Я отцу сейчас позвоню, чтоб на трассе меня встретил. Попробуем монаха этого сюда привезти. А ребята пусть приглядят за тобой.
Сказав это, Олег скрылся за деревьями.
Солнечный диск уже наполовину скрылся за линией горизонта, когда на поляне появился Олег. Он вышел из леса в сопровождении двух человек. Один из этих людей был знаком ребятам, находившимся на поляне, - это был отец Олега. Он нёс в руках что-то большое и тяжёлое, завёрнутое в тряпицу. Вторым спутником был среднего роста седобородый человек в монашеской рясе.
Им навстречу выбежал Вадим.
- Наконец-то! Мы уж заждались.
- Где он? - спросил Олег.
- Там, на берегу, - махнул рукой Вадим в сторону озера. - Ух, пока вас не было, мы тут такого натерпелись...
- А что было-то?
- Спустя час после того, как ты ушёл, Лёха сидел на берегу. Естественно, без одежды, боялся он одеваться. Так рядом с ним вспыхнули кусты! А когда он отскочил - загорелась под ним земля! Он, конечно же, сразу в воду. Так и стоит там до сих пор - трясётся.
А тут ещё пацаны услышали какой-то шорох в чаще. Повернулись на звук и увидели чёрный силуэт человека. Никитос кинулся туда, а как метров тридцать пробежал, так и встал как вкопанный, будто преграда перед ним какая невидимая. Шагу сделать не может. А на него смотрит старик тот давешний, что с нами ночью у костра сидел. Смотрит и хохочет дико так. А потом исчез, словно в воздухе растворился. Мы тогда все дружно чуть в штаны не наделали.
Всё это время монах, пришедший с Олегом на поляну, стоял молча и внимательно слушал рассказ Вадима. А когда тот закончил говорить, спросил:
- Скажи-ка, сынок, когда человек тот появлялся, и ночью перед костром, и днём средь деревьев, не было ли чего необычного? Может запах какой странный, или что ещё?
- Запах...- Вадим нахмурил лоб, - да! Был запах. Такой еле уловимый... Как будто запах серы.
- Да, точно, - подтвердил Олег, - но никто тогда ночью внимания не обратил на это. Все как под гипнозом каким-то сидели.
- Без бесов здесь не обошлось, - промолвил старец, - нужно действовать, пока не поздно. Стихия воды его пока только спасает, она не слабее огненной. Но кто знает, как дальше обернётся? Идём на берег.
На берегу прибывшим открылось печальное зрелище: Лёха, сидевший по щиколотки в воде и клацающий зубами от холода, и ребята с испуганными лицами, сбившиеся в кучку.
Монах повернулся к отцу Олега и развернул тряпицу, находящуюся в его руках. Под ней оказалась большая старинная потемневшая от времени икона.
- Нужно куда-то её поставить, - сказал старец Вадиму.
Вадим сбегал в лагерь и принёс складной стул. Икону монах водрузил на стул и перекрестился.
- А теперь, - старец посмотрел на Лёху, - выходи из воды, милый. Выходи, не бойся. А все остальные ступайте в лагерь, подальше отсюда. Как всё закончится, я дам знать. И да, ни в коем случае не вздумайте разжигать огонь!
Все покорно поплелись прочь от берега. Напоследок Олег обернулся и увидел старца, стоящего на коленях перед иконой. Монах жестом указал Лёхе последовать его примеру.
- Сейчас я буду говорить, а ты повторяй за мной. Слово в слово. Это очень важно...- донеслись до Олега чёткие и уверенные слова старца. И как-то сразу повеяло надеждой.
Прошло уже часа три, а монах всё не появлялся. Ребята сидели в полнейшей темноте, помня завет старца не разжигать огонь.
Вдруг кто-то из ребят крикнул:
- Смотрите! Там! Что это?
Все резко повернули головы и увидели метрах в ста на противоположном краю опушки леса огненную вспышку. Почти сразу вслед за этим раздался нечеловеческий вопль.
Пятно огня вдалеке стало метаться из стороны в сторону, затем замелькало между деревьев, пока совсем не скрылось из виду. Все сидели молча, объятые ужасом. Кто-то нашёптывал "Отче наш".
Но вот послышался шорох шагов, и в свете фонарного луча на поляне появился монах с иконой в руках. За ним, подрагивая, семенил Лёха.
- Всё в порядке, - произнёс старец, бережно закутывая икону в тряпицу, - услышал Господь молитвы наши. Теперь всё будет хорошо.
- Мы тут такое видели...- начал было Олег, но монах перебил его.
- Знаю. Это злому человеку воздалось по заслугам его. А теперь собирайте вещи. Не нужно здесь боле оставаться. Места здесь недобрые. Люди говорят, в старые времена человек здесь жил, с нечистью водившийся. И деревню свою проклял, и других бед множество натворил.
Но и без этих слов всем давно уже хотелось выбраться отсюда. И уже через час группа людей с рюкзаками на плечах, пронзая ночную мглу лучами фонарей, покидала это страшное место.
Автор - Мистика: по рассказам очевидцев.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:33
Сегодня, 07:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 83Комментарии: 1
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