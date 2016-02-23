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Стихи

Дед Мороз

Среди дубов, среди берез,
Где речка крепким снов объята,
Шагает дедушка Мороз
В пушистой шубе, словно ватной.

Он украшает спящий лес,
Он шубкой укрывает ели.
Тут появился, там исчез,
Чтоб разглядеть мы не успели.

Из сказок помним мы, что он
Старик-волшебник добрый самый.
И ждали, гнали детский сон,
Что песней навевали мамы.

На самом деле он другой,
Он дух зимы, ее хранитель.
Он злой старик, под бородой
Хранящий ключ в ее обитель.

Он не щадит ни стариков,
Ни малышей, что на природе
Без спичек и без рюкзаков
Заблудшие ночами бродят.

Он не приветлив ни к кому,
Не даст тепла, любви и ласки.
Не доверяйте вы ему,
Он не такой, как в вашей сказке.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 16:01 by catberryПросмотров: 31Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Дед Мороз зима лес дух хранитель авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:02
+1
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Публикаций: 286
Комментариев: 1 745
Навеяло сразу этот арт:


Сказка-то сказкой, а суровая реальность куда страшнее.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Сидоджи Обыкновенный
Сегодня, 16:48
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Комментариев: 243
Вот это поворот)) Плюс
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#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:54
0
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Комментариев: 1 866
Здорово, жизненно!) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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