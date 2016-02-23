Дед Мороз

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

catberry Просмотров: 31 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 16:01 by

Среди дубов, среди берез,Где речка крепким снов объята,Шагает дедушка МорозВ пушистой шубе, словно ватной.Он украшает спящий лес,Он шубкой укрывает ели.Тут появился, там исчез,Чтоб разглядеть мы не успели.Из сказок помним мы, что онСтарик-волшебник добрый самый.И ждали, гнали детский сон,Что песней навевали мамы.На самом деле он другой,Он дух зимы, ее хранитель.Он злой старик, под бородойХранящий ключ в ее обитель.Он не щадит ни стариков,Ни малышей, что на природеБез спичек и без рюкзаковЗаблудшие ночами бродят.Он не приветлив ни к кому,Не даст тепла, любви и ласки.Не доверяйте вы ему,Он не такой, как в вашей сказке.

Ключевые слова: Дед Мороз зима лес дух хранитель авторский стих

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