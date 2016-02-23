Дед МорозСреди дубов, среди берез,
Где речка крепким снов объята,
Шагает дедушка Мороз
В пушистой шубе, словно ватной.
Он украшает спящий лес,
Он шубкой укрывает ели.
Тут появился, там исчез,
Чтоб разглядеть мы не успели.
Из сказок помним мы, что он
Старик-волшебник добрый самый.
И ждали, гнали детский сон,
Что песней навевали мамы.
На самом деле он другой,
Он дух зимы, ее хранитель.
Он злой старик, под бородой
Хранящий ключ в ее обитель.
Он не щадит ни стариков,
Ни малышей, что на природе
Без спичек и без рюкзаков
Заблудшие ночами бродят.
Он не приветлив ни к кому,
Не даст тепла, любви и ласки.
Не доверяйте вы ему,
Он не такой, как в вашей сказке.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 16:01 by catberryПросмотров: 31Комментарии: 3
Ключевые слова: Дед Мороз зима лес дух хранитель авторский стих