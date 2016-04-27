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Истории из жизни

Необычный странник

Моя бабушка Наталья родом с Брянщины. Как-то она рассказала мне об удивительном человеке, который иногда появлялся в их краях.

Это был старик. Никто не знал, кто он, откуда взялся и как его зовут. Просто однажды он пришел в деревню, попросился к соседям переночевать. Как потом оказалось, этот странный человек бродит по деревням и селам, заходит и в города. Люди помогали ему кто чем мог, кормили, давали приют.
Время от времени старик заходил и в деревню бабушки (тогда она еще училась в школе). Ее мама, моя прабабушка, бывало, пускала странника в дом переночевать. За доброту старик благодарил весьма необычным способом: лечил людей и животных какими-то травами и заговорами.
Когда старик приходил в деревню, к дому, где он остановился, спешили люди, каждый со своими проблемами. Странник никому никогда не отказывал. Бабушка говорила, он творил настоящие чудеса!

Как-то раз бабушка Наталья и сама стала свидетельницей одного такого чуда. У них заболела собака - ничего не ела, только лежала у будки, положив морду на лапы, и скулила. Отец даже предлагал пристрелить пса, чтобы не мучился. Да только бабушка не позволяла - очень любила эту дворнягу.
А тут как раз в деревню пришел странник. Бабушка побежала звать его на помощь. Старик вошел во двор, присел рядом с будкой и говорит:
- Ну, давай, животина, рассказывай, что у тебя стряслось?
Пес с трудом поднялся на лапы, сел и, глядя на старика, стал скулить, рычать, подвывать. Ощущение было такое, словно он что-то объясняет. Старик слушал внимательно, было видно, что он прекрасно понимает собаку. Наконец, пес закончил, снова лег. А старик и говорит Наташе:
- Ну, все ясно. Не плачь, девочка, поправится твоя животинка!
Утром, еще до восхода солнца, старик ушел в лес, собрал каких-то травок, приготовил отвар. Потом напоил пса и при этом что-то нашептывал. Уже уходя из деревни, старик велел Наташиной маме добавлять отвар в собачью еду. С той поры пес быстро пошел на поправку, выздоровел и прожил еще пять лет.

Однажды произошел случай, проливший немного света на тайну появления старика. Как-то в деревню приехал в гости один мужчина откуда-то с Орловщины. Увидев странника, сказал, что знает его. Оказалось, когда-то тот жил в их деревне на соседней улице - обычный мужик, работал в колхозе.
Потом началась Великая Отечественная война, мужик ушел на фронт добровольцем. Когда же в конце войны вернулся после тяжелого ранения, контуженный, седой, то обнаружил свой дом в руинах, а всех родных - на кладбище. Не пережила семья тягот войны.
Люди несколько дней видели мужика сидящим на руинах избы: не пил, не ел, ни на какие вопросы не отвечал. А потом вдруг пропал. Появился он через три года - никого не узнает, ничего не помнит. На вопрос, где он был все это время, отвечал:
- Леший по лесам водил.
Все решили, что он умом тронулся.
Но, что удивительно, с той поры этот мужик и обрел свои невероятные способности.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:09
Вчера, 23:09 by TalishaПросмотров: 611Комментарии: 3
+13

Ключевые слова: Знахарь ведун целитель сверхспособности странник деревня собака лечение травы

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
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Наверное и такое могло быть. Бывают знающие с мощными целительскими способностями. Только - не даётся даром ничего. Всегда расплата кака-то есть. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Snejnay
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Кто теперь-то поймёт что это было... Просто плюс... Верю...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Galadriell80
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Цитата: Эвиллс
Наверное и такое могло быть. Бывают знающие с мощными целительскими способностями. Только - не даётся даром ничего. Всегда расплата кака-то есть. +

Так гибель семьи возможно и есть та самая плата за дар. "Утром-деньги, вечером-стулья" ++++
Зарегистрирован: 16.12.2015
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