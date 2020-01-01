Рассказик в духе Кинга

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:44

проген Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:44 by

Ночь.Хотя, нет, смотря для кого. Например, в крупнейших городах мира — Шанхае и Токио — давно был день, и люди уже возвращались с работы. А в пустынной Мекке и многочисленных городах Восточной Европы солнце, конечно, только недавно, но уже пересекло горизонт.Но в Детройте стояла глубокая ночь. Точнее, 2 часа 42 минуты по местному времени. К несчастью, часы висели в соседнем отсеке, и об этом мог знать только сторож, бездвижно сидевший на своём стуле с побледневшим лицом и пустыми глазами, направленными в сторону камер наблюдения.Когда Алоис проснулся, он не сразу вспомнил, где он находится. Он ничего не видел, вокруг не было ни единого источника света. Но ещё хуже было то, что он был привязан к стулу.Кто мог это сделать? И что ему вообще нужно, ведь он — самый обычный работник библиотеки, небогатый, и в последнее время денег даже стало не хватать. Он быстро вспомнил весь прошедший день: он как обычно пошёл на работу утром, пообедал... в каком-то дешёвом заведении, он не смог вспомнить в каком, вернулся в библиотеку, вечером вызвался остаться допоздна и... Да, он, как и часто в последнее время, уснул на работе. Но он был уверен, что ни разу за день, хоть он и работал с очень многими людьми, не встретил ни одного странного или подозрительного человека.Напряжение внутри увеличивалось. Глаза постепенно стали привыкать к темноте. Он, как и предполагал, всё ещё находился в библиотеке. Вокруг никого не было. Алоис никогда не боялся темноты, но напряжение медленно начинало переходить в страх.Где-то слева зажглась лампа. Он понимал, что рано или поздно она бы зажглась, иначе нет смысла привязывать человека и оставлять его одного в довольно большом здании. Он плавно повернул голову влево.За столом стоял... Нет, пожалуй, чтобы описать это, нужна отдельная глава. Для начала просто скажем, что это был чёрный человек. Не в смысле цвета кожи, Алоис даже не был уверен, что она у него есть. Он скорее был похож на монстра из сказок, на Болотную тварь из фильма, на Франкенштейна, на кого угодно. Пожалуй, дети именно так и представляют монстра, прячущегося в шкафу. Он пытался быть похожим на человека, но совершенно точно им не являлся.Он — нет, тут больше подходит "оно" — не смотрело на Алоиса. Со стороны даже можно было подумать, что оно не подозревает о его присутствии, хотя при таких обстоятельствах это кажется абсурдом. Оно спокойно листало книги, время от времени начинало что-то искать на полках, доставало какую-то книгу и снова в них рылось.Алоис не решался заговорить. Он чувствовал, что это — худшее, что он может сейчас предпринять. Ему уже не было страшно, скорее, было напряжённое чувство ожидания. Он понимал, что вряд ли эта ночь завершится благополучно — для него или для других.— Я рад, что Вы не стали кричать.Оно ещё и говорить умеет...— Теперь я уверен, что не ошибся с выбором.Алоис решил не думать, что это был за выбор и как он проходил. Он всё же набрался решимости сказать несколько слов:— Скажите, кто Вы. И что Вам от меня нужно.Эти слова прозвучали совершенно спокойно, эхом прокатившись по стенам центрального зала.— Что ж, боюсь, на первый вопрос ответа Вы не получите. Я бы хотел дать его Вам, но пока что это не зависит от меня.Он всё ещё не смотрел на Алоиса и продолжал заниматься своими делами. Было очень похоже, что он целенаправленно ищет какую-то книгу с нужной информацией внутри неё, но не может её найти.— А что касается Вас... не думаю, что Вам понравится мой ответ. Он бы и мне не понравился.Он выдержал напряжённую, почти мучительную паузу. Алоис ждал ответа. На всякий случай он ощупывал верёвки в надежде, что ему удастся сбежать. Он всё больше осознавал, что ничего хорошего эта ночь ему не сулит.— Алоис, вы должны знать, что в этом мире полно несправедливости. Что бы люди ни делали, им не удастся убежать от судьбы. И я знаю это, как никто на планете.Монстр явно не торопился давать прямой ответ.— Алоис Сэйлор, я знаю о Вас всё. Вам 40 лет, у Вас есть жена и дочь. Я знаю, что Вы работаете 7 дней в неделю, но даже так Вы едва обеспечиваете семью. Также я знаю, что Ваша жена давно потеряла к Вам чувства и думает о разводе, как только найдёт новую работу.Это был полнейший бред. В семье у Алоиса всё было хорошо, у них никогда не было ссор, все проблемы всегда решались сами собой. Да, сейчас у них был кризис, но он временный, и обещал закончиться, как только нормализуются отношения с начальником, и Мэд действительно должна была устроиться на новую работу. Алоис просто не верил своим ушам.Впрочем, он всё ещё ждал ответа.— Увы, судьба несправедливо обошлась и с Вами. И это никак не зависело от Вас.Было похоже, что существо просто отвлекало его внимание. Он вернулся к верёвкам.— Всё же Вы должны знать ответ на второй вопрос. Алоис, сегодня вы проститесь с жизнью.Верёвки словно сами начали шевелиться в руках. Сердце бешено заколотилось, всё тело резко начало интенсивную деятельность. Через поры стал пробиваться ледяной пот, адреналин подскочил, как на американской горке. Алоис почти закричал, но вспомнил слова этого чудовища. Это была далеко не самая лучшая идея.Он до сих пор отказывался верить этой новости, хотя и понимал, что другого ответа он и не ждал.Существо повернулось в его сторону. Алоис впервые увидел его жёлтые кошачьи глаза. Они не были ни страшными, ни смотрящими глубоко в душу. Они даже не были сочувствующими, но они были полны скорби, глубокой и необъяснимой. Эти глаза не переставали делать монстром их обладателя, но они явно не вписывались в его внешность.— Это произойдёт не сейчас, но очень скоро. Я дам Вам время осознать и принять это.Не сказать, чтобы у Алоиса эти слова вызвали облегчение. Он всё ещё не понимал, зачем ему понадобилось его убивать, почему именно его, кто это вообще такой, и по каким критериям проходил так называемый выбор.Верёвки были слишком крепкие, разорвать или разрезать их было почти нереально. Но можно было попробовать размотать узел.— Я сразу попрошу Вас не пытаться сбежать. Это невозможно. Будет гораздо лучше, если Вы спокойно примете это. Я знаю, что Вы сильный человек, и сможете это сделать.Алоис посмотрел на входные двери. На удивление, ни одна из них не была заперта. Тогда почему он так говорит? Узел не слишком крепкий, и рано или поздно он сможет его развязать. Но то ли убедительный тон этого существа, то ли внезапно проснувшийся у Алоиса дар предвидения— что-то ему подсказывало, что действительно нет смысла сопротивляться.— Почему Вы это делаете? Зачем Вам убивать человека?— Увы, на этот вопрос Вы тоже так и не узнаете ответа. Я уже говорил Вам, что в этом нет Вашей вины, и Вам не удастся этого избежать.Он развернулся и пошёл к столу. Часть Алоиса была готова вместе со стулом прыжками добраться до выхода. Но другая часть, чем ближе он подходил к столу, тем больше успокаивалась и смирялась с тем, что неминуемо приближалось. И она постепенно брала верх.Существо взяло что-то со стола и с совершенно пустым взглядом стало идти к Алоису. Оно ходило совершенно как обычный человек, но каждый его шаг отдавался тревожным стуком сердца. Каждая секунда тянулась как 5 минут. Алоис совершенно спокойно и не боясь смотрел прямо на него, ожидая того, что будет.Монстр вплотную подошёл к стулу и остановился. Он начал доставать то, что держал за спиной...Это был телефон.— Вы можете позвонить своим близким и в последний раз с ними поговорить. У нас есть ещё много времени.Алоис немного дрожащей рукой взял телефон. Он ощущал его пальцами, он трогал его со всех сторон. Теперь он окончательно убедился, что это не сон и не иллюзия. И то, что произойдёт — тоже.Когда он повернулся, никого не было. Лампа горела, перерытые книги лежали на столе. Но, хотя существо минуту назад стояло у стула, оно исчезло. Алоис искал его глазами, водил головой вокруг себя, но его нигде не было. Снова вернулось прежнее нарастающее напряжение. Неужели это означает, что выход всё-таки есть? Что вообще случилось с этим монстром? Раздумывать было некогда, он мог вернуться в любой момент.Алоис набрал 911.***По дороге Дилану было тревожно. Они получали много странных вызовов, но в этот раз его не очень тянуло туда ехать. Может, его пугало чувство неизвестности, ведь этот мужчина даже отказался говорить, кто связал его. Может быть то, что это произошло в Публичной библиотеке — практически у всех на виду, и хоть сейчас и ночь, должен был быть хоть один свидетель. Он и сам не знал, что именно. Он спрашивал у Рона и Сэма, но они ничего такого не чувствовали. Скорее всего, днём он воспринимал бы это не так. Но чем ближе они подъезжали к библиотеке, тем сильнее нарастала тревога.Для безопасности они остановились за два дома, дальше пошли пешком. Кроме них на улице не было ни одной живой души. Всё было тихо. Ни машин, ни людей, ни даже птиц — ничто не издавало ни единого звука. Каждый шаг, наверное, был слышен на всю улицу, поэтому они старались идти как можно тише.Когда они дошли до здания, то стали идти чуть ли не ползком.Профессиональное чувство, очень близкое к азарту, всё же перекрыло тревогу. Группа захвата из трёх человек встала у центрального входа. Сердце замерло в ожидании неизвестного.Раз... два... три!***Алоис долго не решался повернуть голову. Он давно знал, что существо вернулось. Оно вернулось ещё до того, как он положил трубку. Оно знало, что он позвонил в полицию. И уже минут 5 оно смотрело на него. Он не видел, но просто чувствовал это. Он готовился к участи. Оно оказалось право. Этого не избежать. Он всё же повернул голову вправо.Существо спокойно стояло у дверей. Взгляд был всё таким же пустым и печальным. Странное дело: Алоису было страшно только когда оно было вне его поля зрения. Но когда он повернул голову, страх снова исчез. Он уже давно смирился с тем, что его ждёт.— Вы совершенно зря это сделали.— Они не успеют приехать.— Именно.Алоис сам не знал, почему вызвал полицию. Это был последний вздох той части, которая как-то сопротивлялась.— Умирающие люди проносят жизнь перед глазами. Советую вам сделать то же самое. Это будет Ваш последний приятный момент.Существо начало приближаться. Теперь оно делало это быстро, уверенно и решительно. Оно встало у стула. Алоис решил закрыть глаза.***Дилан вошёл в здание вторым. Внутри, как и на улице, было абсолютно тихо. Центральный зал был пустым. Всё стояло на своих местах.Сэм пошёл осматривать остальные помещения, они с Роном остались дежурить в зале. Ни одного шороха. Либо преступник где-то притаился с заложником, либо это был ложный вызов. Дилан очень надеялся на второй вариант.—Дилан! — шёпотом спросил Рон.— Что?— Ты заметил, что света стало меньше?Действительно, света стало меньше примерно в 2 раза. В зале становилось всё темнее.После нескольких минут поиска причины, Дилан обнаружил, что дверь медленно закрывалась. Неестественно медленно. Ни одна дверь не может так закрываться. Либо ветер закроет её максимум за 3 секунды, либо вообще не сможет сдвинуть её с места.Дилан попробовал открыть её снова, но у него не получилось. Дверь просто не поддавалась никакой силе, словно пространство между петлями было залито металлом. Проём упорно становился всё уже.— Сэм, приём! Сэм! Сэм, ты меня слышишь?Сэм почему-то не выходил на связь. Что-то случилось, надо было идти на помощь.— Рон, включи свет. Это какая-то чертовщина.В библиотеке никогда не замечали призраков и вообще чего-то странного. Скорее всего похититель хорошо подготовился к их приёму.Всё помещение резко озарило ярким светом. Дилан уверенно направился к служебной двери, всё ещё вызывая Сэма.Дверь была заперта. Этого просто не могло быть, Сэм заходил туда 3 минуты назад. Они всё время смотрели вперёд. Неужели они что-то пропустили?Наконец захлопнулась входная дверь. Рон попробовал её толкнуть. Она тоже магическим образом была заперта. Они остались в зале вдвоём и не имели никакой возможности выйти. Сэм безнадёжно пропал. Входная дверь была слишком крепкой, но служебную можно было выломать.Внезапно упали перила со 2-го этажа. Дилан очень надеялся, что это какой-то сон, и он не попал в фильм "Полтергейст". Начал моргать свет и грозился выключиться в любую минуту. Чтобы ни случилось, надо было срочно выломать дверь. Лучше бы они сюда не приезжали.На голову Дилана что-то упало. Он поднял голову, и тут же что-то упало на его глаз. С потолка громадными кусками сыпалась штукатурка.— Рон, помоги мне! Рон!Рон не откликался. Дилан повернулся. Его нигде не было.- Рон! Рон, где ты?Рон просто исчез, хотя Дилан отвернулся только на несколько секунд. Он проверил глазами все укромные углы зала. Он просто испарился. Дилан остался один.Внезапно он услышал шипение. Со 2-го этажа спрыгнул питон и медленно направлялся к нему. Дверь почти поддалась, осталось совсем чуть-чуть.Внезапно питон набросился на его шею. Дилан не ожидал, что он доберётся до него так быстро. Он с силой оторвал питона, сломав ему один клык. Свет начал периодично выключаться, и Дилан мало что видел. Он добрался до шеи питона и начал яростно его душить. Его мозг окончательно отключился, одна мысль в голове: успеть выломать дверь. Наконец питон перестал шевелиться и недвижимо упал на пол.Свет окончательно выключился. Штукатурка либо осыпалась до конца, либо оставшаяся часть снова каким-то образом прилипла к потолку. Всё опять стало до безумия тихо.Дилан наконец выбил дверь, но за ней, как и вокруг себя, он ничего не видел.На долю секунды свет снова включился, и Дилан успел увидеть тёмный силуэт большого тяжёлого мужчины за дверью. Через несколько секунд это повторилось, но силуэт стал гораздо ближе. Дилан попробовал выстрелить, но автомат был разряжен. Такого не могло быть, с момента выезда он не сделал ни единого выстрела. Но он уже ничему не удивлялся. Когда свет снова включился, Дилан бросился к входной двери, сам не понимая, зачем он это делает. Автомат всё ещё не стрелял. Свет опять включился. Силуэт уже стоял у входной двери и был размером с половину стены. Дилан судорожно проверил магазин. Все патроны просто испарились. Он понимал, что даже если он закричит, никто его не услышит и не придёт на помощь.Вдруг освещение снова стало нормальным. Дилан стоял в центре зала. Он не знал, что думать. Он не знал, открылась ли дверь, он вообще не понимал, что происходит.Служебная дверь с грохотом влетела обратно на своё место. Сзади Дилана упали книги, а за ними и вся полка, едва не пришибив его голову. Внезапно все полки начали падать одна за другой, создавая неимоверный шум. С шипением вылетели стёкла из угловой лампы, и вопреки всем законам физики в углу настала кромешная тьма. Всё тело и вся душа Дилана рвалась как можно дальше от этой тьмы, как от смертельной опасности. Она начинала рывками надвигаться на него, разбивая одну лампу за другой. Дилан из последних сил побежал в противоположный угол. Тьма неумолимо приближалась, нисколько не замедляясь. Он понимал, что это конец. Другого выхода не было.Через несколько секунд кромешная тьма объяла Дилана, и весь зал погрузился в бесконечную тишину.

Ключевые слова: Монстр библиотека телефон полиция тьма авторская история

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