Один сон на жизнь

Estellan Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:08 by

Оранжевое солнце поднималось над горизонтом, с усилием пробиваясь через серые облака, собравшиеся у горизонта, разбрасывая по поверхности озера и окружающим его пескам яркие блики. Очень вовремя. За ночь эти облака успели потрепать и меня, и робота-сопровождающего весьма неожиданным, а оттого еще более неприятным градом. В мертвом лесу укрыться удалось далеко не сразу. Сначала пришлось наломать и напилить ветвей. И если некоторые из них годились для постройки шалаша, другие от прикосновения крошились, превращаясь под пальцами в радужную труху. Очередное наследие некогда бушевавшей на этой планете войны. Не хочу даже знать, что здесь произошло, чтобы превратить деревья в это.Помимо высохших деревьев, от реликтового леса не осталось ничего. Вода и земля были здесь настолько отравлены, что с тех пор во всем лесу не пробилось ни единой травинки. Сейчас даже земля представляла из себя радужный песок. Не пустыня вокруг Кафельного Моря, но, как по мне, зрелище еще более угнетающее.В итоге, к утру мы стояли на берегу кислотного озера, любуясь восходящим солнцем, и пересчитывали синяки на мне. В принципе, от самого моря я шел в сторону гор, там лежала моя очередная цель. Город у обрыва. Построенный в форме перевернутой пирамиды, он, по предварительным данным, был построен раньше других сохранившихся городов. Настолько раньше, что именно мне предстояло выяснить, кто именно его построил. Другие исследователи до него еще не добирались, как и до многих других городов в этой части континента.- Честь первооткрывателя, да? – спросил я робота, но тот, как и обычно, остался безмолвным. – Вот всегда ты так. – Укорил я помощника и снова заглянул в озеро, пытаясь понять, показалось мне или нет.Солнечный блик скользнул по воде, и мне удалось всмотреться в толщу. Не показалось. В отравленной воде не могло выжить ничто живое, что делало ее особенно прозрачной. Похоже, ночной ураган с градом пошел на пользу этому водоему. Волны размыли песок недалеко от берега, обнажив моему взгляду какой-то каменный обломок, издалека казавшийся частью какого-то строения. Но не обломок привлек мое внимание. Возле него белело еще что-то, подозрительно знакомое.Солнце опасливо скрылось за одним из облаков, перестав разбрасывать по воде оранжевые всполохи. Так и есть. Скелет. Неужели на дне озера была какая-то постройка? По данным с орбиты, в этой местности не было городов вплоть до самого подножия гор. Здесь жил отшельник? Подняться бы на холм и взглянуть в глубь озера с возвышения. Но холмами, как и прочими возвышенностями, местность не баловала. Можно, конечно, попробовать залезть на дерево. Но кто гарантирует, что оно не сломается под моим весом, и я, где-нибудь по приземлении, не превращусь в забавный шашлык?- Будем купаться? – похоже, длительное одиночество странно сказывается даже на подготовленных исследователях. Мы начинаем разговаривать с роботами.Купаться не хотелось. В контейнере робота, конечно, был упакован и легкий скафандр, предназначенный как раз для внепланового купания в подобных водоемах именно потому, что других здесь и не было. В смысле – не было безопасных. Каждый был уникально опасным по-своему. Были упакованы даже кислородные таблетки, на случай, если застрянешь где-нибудь во внезапно затопленной пещере.Пока я размышлял, на берег накатывали волны, одна из них, отхлынув, обнажила нечто в песке, блеснувшее в луче, выскользнувшем из-за облаков на короткое мгновение. Присев, я немного разгреб песок, очередная волна захлестнула кисть, кожу защипало, но вытащить блестяшку я успел. В моей руке осталась то ли короткая цепочка, то ли длинный браслет, из отполированного волнами желтого металла. Если и был на нем какой-то рисунок, все давно сгладили волны озера.Из своего положения я увидел новые искры в песке, то тут, то там. Странно. Если это и в самом деле какие-то украшения, то разве они не должны были бы давно погрузиться в песок. Разве что… их здесь столько, что эти остаются на поверхности. Похоже, придется купаться. Это достаточно странный феномен, чтобы его изучить.Дно озера уходило вниз под достаточно крутым уклоном. Точную глубину я не смог бы определить. Оставалось надеяться, что скафандр выдержит, и не придется возвращаться за более крепкой его версией или, что еще менее желательно, специальным аппаратом.В первую очередь осмотрев привлекший внимание обломок и скелет возле него, я стал постепенно погружаться глубже. В полумраке воды, дно казалось однородным. По мере моего погружения, становилось темнее. Изначально я надеялся, что озеро не слишком глубокое, но, я погружался, а дно не выравнивалось, уподобляясь воронке. Карстовый провал? Тогда точно придется вызывать специальную технику. Насколько я здесь застряну. А есть ли смысл вызывать технику, если здесь ничего нет? Или есть? Сумерки почти стали полноценной темнотой, пришлось включить фонарь.Почти в то же мгновение стало ясно, что нырять я решил не зря. Спуск стал более пологим, а из разноцветного песка стали выныривать здания. То ли настолько небольшие изначально, то ли прилично заметенные песком, они были практически белыми. Некоторые казались почти целыми, от других остались только какие-то столбы и балки. От дверей и окон, если они и были, не осталось ничего, кроме пустых проемов, щерившихся на меня темнотой. По спине побежали мурашки. Слишком сильное впечатление на меня произвели Серые города и их жители. А что, если под водой я просто не услышу, как Тени выныривают из раззявленных проемов и идут за мной? Паника на мгновение сдавила горло, и мне с трудом удалось ее отогнать мыслью о том, что в этом месте Теням просто нечем питаться. Тут нет органики. Если они тут и были, то они, наверняка, уже слиняли в места более пригодные для проживания и кормежки. А всю местную органику просто напросто уничтожила жгучая ядовитая вода. Только и всего.Паника отступила, чтобы почти сразу же накатить новой волной, когда я увидел, что впереди и внизу в воде что-то светится. А на радиоактивность я эту воду проверил? Нет, а зачем? В самом деле. Ну откуда мне было знать, что здесь что-то может светиться на дне озера. А что может светиться на дне ядовитого озера, если оно не радиоактивно? Кислотноустойчивый планктон? Маловероятно. Утешая себя тем, что если оно и радиоактивно, я свою смертельную дозу уже хапнул, а работу на полпути бросить не могу, я поплыл глубже.Если строить догадки по тем обломкам и пейзажу, что я видел, то некогда город строился кругами от центра. От того же центра расходились лучами улицы, разбивая круги на сектора. В самом же центре, который сейчас находился ниже всего, располагался странный комплекс. Некоторые части его были разрушены, еще часть была похожа на скопление пузырей. Теплицы? Сады? Если бы они не были затоплены, я бы решил, что их построили позже самого города, как раз с подводной целью. Свет же, который и привлек меня сюда, исходил из пролома в глухой стене строения смахивающего на башню. Башню без окон и дверей, не считая пролома. Это может быть опасно. Но неужели я его не проверю?Пролом я преодолел вполне успешно и достаточно быстро, чтобы, внезапно лишившись поддержки воды, шлепнуться на пол, предварительно пролетев вниз несколько метров.- Что за дела? – осведомился я у стен, но ответа не дождался.Просто так лежать и размышлять над этим феноменом было скучно. Проверив воздух и выяснив, что им вполне можно дышать, я сложил шлем, получив более широкий угол обзора. Однако.Помещение было странным. Почти квадратным, с длинной стороны, наверное, метров десять. В одной из стен был тот самый пролом, через который я сюда и проник. Через него же можно было видеть, как за стенами блестит вода. Что было странным, так это то, что внутрь вода не проникала. Решив изучить этот феномен позднее, если выживу, я обратил свой взгляд на внутренности строения. Внутренностями оно не баловало. Помимо полок с хрупкими от времени фолиантами, внутреннее убранство представлял собой большой, наверное, метр в высоту, лимонно-желтый светящийся ромбический кристалл, встроенный в каменный постамент. Кажется, именно его свет и привлек меня сюда изначально. От этого кристалла по постаменту спускались желтые светящиеся линии, и они же вырисовывали на полу странные, незнакомые мне символы, расходящиеся по полу кругами. Чем-то похоже на карту города.Увлеченный письменами, я приблизился к кристаллу и лишь тогда заметил, что внутри него, что-то есть. Кто-то, если судить по очертаниям. Неужели мне настолько повезло? Самый настоящий последний живой житель этой планеты? От восторга перехватило дыхание. Ну, живой, конечно, вряд ли, учитывая то, сколько сотен лет назад она вымерла. Но, по крайней мере, целый. Только вот… как его из этого кристалла вытащить? Сам кристалл я не выковыряю и выплыть с ним не смогу. Хотя, ради такого дела можно и технику вызвать. К горному городу уже можно не торопиться. Никуда он не денется, тут такая сенсация. Завороженный своей находкой, я протянул к ней руку…- Не трогай! – голос раздался справа.- Чего? – от неожиданности отдернув руку, я обернулся.В той же самой стороне, откуда раздался голос, стояла девушка. Прекрасная, стройная, черноволосая, в странной одежде и с лимонно-желтыми глазами. Удивительная во всем, особенно в том, что сквозь ее фигуру я видел стену. Призрак? Как те, застрявшие у моря? Не похоже, от нее вверх не тянутся ниточки света. Обычный призрак? Дожили. Я делю призраков на обычных и необычных. Хотя на этой планете, с ее «жителями» и свихнуться недолго.- Ты кто?- Меня оставили охранять это место от чужих.- Это место?- Да. Здесь спит Изменяющий Реальность. Он сумел обезопасить себя и свой сон от внешнего мира, когда пришло время. Когда придет иное время, он проснется.- Изменяющий Реальность? А это – кто?- Изменяющий Реальность, это человек, который может менять реальность.- Девушка, вы ничего не уточнили. Вот прямо изменять реальность? Сменить ночь днем, заставить планету вращаться в другую сторону, осушить океаны, поднять или опустить горы?- Наш мир существует лишь в одной из возможных реальностей. Он может брать фрагменты других реальностей. Там, где в нашей реальности озеро, он может найти фрагмент, где в иной реальности стоит холм или лес, или болото и поменять их местами. Не знаю, на счет океанов и гор или смены дня и ночи… но он может запустить любую возможную цепочку событий. Сделать так, чтобы нечто оказалось в нужное время в нужном месте или исследователь с космического корабля, спустя долгие тысячи лет, нашел повод нырнуть в озеро, которое образовалось на месте проклятого города, провалившегося под землю, который появился на месте крепости, которая в незапамятные времена стояла в пустыне. Это довольно просто.Призрак мягко улыбался, а я чувствовал, что потихоньку схожу с ума.- Но… так не бывает. Никто не может запустить цепочку событий, которая будет развиваться даже сотню лет. А ты говоришь про тысячи.- Изменяющий Реальность – может. Как может и обезопасить свое наследие, своих потомков. Но сейчас еще рано, он не готов проснуться. Уходи, желтоглазый. Ты не сможешь сюда вернуться.Плавный жест смуглой кистью, и через пролом в стене хлынула вода… нет, не хлынуло, это было больше похоже на щупальца, состоящие из воды, которые обвили меня и потащили к пролому. Едва успев активировать шлем, спеленутый водой, я смотрел, как перед моими глазами камень за камнем пролом в стене восстанавливался, пока перед глазами не осталась сплошная стена без малейшего признака как бывшей прорехи, так и прошедшего ремонта. Лишь потом давление ослабло, дав мне возможность пошевелиться.Ерунда какая-то. По-хорошему, наверное, следовало бы остаться и исследовать стену. Я даже пару раз саданул ее кулаком, стоит признать, без особого успеха, но потом датчик кислорода замигал, давая понять, что если я не хочу остаться здесь навсегда, надо бы плыть к поверхности.Серебристый бок подводного аппарата сверкал над водой подобно рыбьей чешуе. Через несколько мгновений на серебристом боку обозначился проем люка, и уже из него вышел старший исследователь. Покачал головой.- Нет?- Нет. На дне воронка. Похоже, был тектонический сдвиг или землетрясение. Там, в центре города, нет ничего, кроме песка.Он не верил мне? Верил. В конце концов, он сам видел запись погружения. Видел на записи странное строение. Эта часть записи сохранилась, в отличие от той части, где был призрак. Там остались лишь помехи.- Не переживай, будет и на твоем веку сенсационное открытие, - старший похлопал меня по плечу, подмигнув желтым глазом.У нас у всех желтые глаза.

Ключевые слова: Призрак находка кристалл авторская история

Другие, подобные истории: