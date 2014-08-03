Малиновые сны

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

foxnik Просмотров: 24 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:40 by

Уже какой день подряд мне снятся странные сны... Оранжевое небо, по которому плывут игристые малиновые облака, земля покрыта волнистыми и кудрявыми фиолетовыми растениями, а живут здесь большие ящерицы, чей цветной узор переливается и движется по их телу, как ручейки. Я ходила здесь долгими ночами, блуждая, выискивая. Все было как наяву - в лицо дул свежий летний ветерок, босые ноги щекотала трава, величественные ящерицы, напоминающие варанов, терлись об ноги своими чешуйчатыми телами, забавно высовывая розовые язычки. Поначалу это были лишь радужные сказки, где я могла отдохнуть от тяжелой работы, но потом я стала замечать, что... А впрочем, это лучше рассказать потом.Я Диана, работник небольшого магазинчика с выпечкой в центре провинциального городка, жизнь не ладится, работа становится жуткой мукой, которая занимает большую часть времени, друзей мало, ибо мои интересы далеко не ладятся с приземленными и грубыми людьми здесь. Мир мне всегда казался серым и безжизненным, особенно в моем городе, старом, умирающем, абсолютно непримечательном. Поначалу и сны были такими же: я видела себя, школу, работу, мои прогулки, но в один день в магазин зашел высокий человек. Я не смогла даже определить его возраст, у него была длинная седеющая борода, но лицо абсолютно молодое, глаза малинового цвета, он носил длинное фиолетовое пальто, и особенно выделялся его яркий рыжий свитер. Он купил малиновый тортик и, кивнув мне, сказал:- Тут слишком мрачно, скоро все преобразится.После этого мои сны стали наполняться красками.Так вот, продолжу - радужные сны уже не так радовали меня, цвет больно впивался в глаза, ящерицы становились еще более необычными и большими, я начала замечать, что они стали вить большие гнезда из цветастых прутиков деревьев. В один день я заметила странный силуэт вдалеке, стоило мне подойти к нему, как он отдалялся, он напоминал человеческую фигуру с длинными козлиными рогами, его глаза горели белым пламенем, я не могла точно его разглядеть - он был слишком далеко. На следующий день он приблизился ближе, как выяснилось, он вовсе не обычного роста, казалось, будто он куда крупнее деревьев, он выглядел четче, я даже разглядела некоторые элементы одежды. В один день я решила не смотреть на приближающегося человека, думала, что он исчезнет. Но в один день я все-таки обернулась.Он был уже совсем близко, крупный и тонкий, на нем была одежда, как на том странном посетителе, я смогла разглядеть его, он был под 3 метра ростом, козлиные рога рыжего цвета, он имел человеческие глаза и рот, но нос выпирал как у лисицы. В тот день я решила попробовать не спать, взяла отпуск, спустя два дня уже не могла нормально что-либо делать, жутко хотелось спать, но страх перед монстром был страшно большим.Дни тянулись долго. На четвертый день, я уже не могла сдерживаться, казалось, будто по стенам квартиры ползают ящерицы, пол кружился и переливался всеми цветами радуги, а потом, войдя в спальню, я увидела крупную ящерицу, спящую на моей кровати, она была жутко бледной, ее глаза были будто стеклянными, но каково было мое удивление, когда я заметила мою ночнушку на ней и длинные рыжие волосы, как у меня. Ящерица повернулась своей гигантской головой ко мне и квакнула. Стены задрожали и потрескались, рассыпаясь, из разломов виднелся крупный глаз того монстра, фиолетового цвета. Из трещин в поле стали проглядывать фиолетовые травинки, а в окне появилось рыжее небо с малиновыми облаками.- Время платить, булочка, - зашипел монстр.Я побежала, а ящерицы, сбиваясь в кучки, бежали на меня, пытаясь остановить, кусали за ноги, но я бежала, зажмурившись. В один момент я перестала чувствовать траву под ногами и открыла глаза. Цветной мир остался позади, а впереди - пустота. Я проснулась. Посмотрев в календарь телефона, я удивилась, число не изменилось с тех пор, как я взяла отпуск. Больше таких снов не было...Больше я никогда не буду унывать.

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