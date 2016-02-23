Песнь мертвого мира

Песнь мертвого мираЧерное небо, черное тело.
Все что могло - уже догорело.
Пепел земли разгоняя ветрами
Боги не помнят, что было здесь ране.
Может быть, жизнь здесь кипела рекой,
Может, они пировали с тобой.
Смех разносился, хрустальные ноты
Не помню и я, но было же что-то.
Там горизонт, и пустыня до Солнца.
Смерть на коне по погибшим несется.
Черный песок и земля под ногами.
Черные камни, мертвые ткани.
Гниль из воды, отвратительный смрад
В воздухе яд, нет дороги назад.
Раньше, должно быть, все было не так.
Миром не правил один только мрак.
Были живые, не духи и тени.
Слышался смех, а быть может и пенье.
Птицы парили легко в небесах.
Видел кошмары сей мир лишь во снах.
Все изменилось в один темный час.
Мир уничтожил себя, и всех нас.
Алое Солнце огонь всем несет.
Лунную часть покрывает лишь лед.
Выбора нет, виноваты мы сами.
Мир уничтожив своими руками
Остались стеречь свою камеру пыток
От тех, оказался кто слишком уж прыток.
Дыхание льда, и дыханье огня.
Услышишь, увидишь ты разве меня?
Я мертв, как песок, как вода и земля
Огненный дух, в темном мире лишь я.
Умерший мир разделив пополам
Солнце, Луна - весь оставили нам.
Видимо, в чем-то с тобой провинились.
Все с этим миром давно уж простились.
Остовы мертвые жизни былой
Видим и знаем мы только с тобой.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52 by EstellanПросмотров: 37Комментарии: 5
Ключевые слова: Солнце Луна песок уничтожение духи