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Стихи

Песнь мертвого мира

Черное небо, черное тело.
Все что могло - уже догорело.
Пепел земли разгоняя ветрами
Боги не помнят, что было здесь ране.
Может быть, жизнь здесь кипела рекой,
Может, они пировали с тобой.
Смех разносился, хрустальные ноты
Не помню и я, но было же что-то.

Там горизонт, и пустыня до Солнца.
Смерть на коне по погибшим несется.
Черный песок и земля под ногами.
Черные камни, мертвые ткани.
Гниль из воды, отвратительный смрад
В воздухе яд, нет дороги назад.

Раньше, должно быть, все было не так.
Миром не правил один только мрак.
Были живые, не духи и тени.
Слышался смех, а быть может и пенье.
Птицы парили легко в небесах.
Видел кошмары сей мир лишь во снах.

Все изменилось в один темный час.
Мир уничтожил себя, и всех нас.
Алое Солнце огонь всем несет.
Лунную часть покрывает лишь лед.
Выбора нет, виноваты мы сами.
Мир уничтожив своими руками
Остались стеречь свою камеру пыток
От тех, оказался кто слишком уж прыток.
Дыхание льда, и дыханье огня.
Услышишь, увидишь ты разве меня?

Я мертв, как песок, как вода и земля
Огненный дух, в темном мире лишь я.
Умерший мир разделив пополам
Солнце, Луна - весь оставили нам.
Видимо, в чем-то с тобой провинились.
Все с этим миром давно уж простились.

Остовы мертвые жизни былой
Видим и знаем мы только с тобой.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52 by EstellanПросмотров: 37Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Солнце Луна песок уничтожение духи

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:54
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2789|0)
Публикаций: 266
Комментариев: 1 632
Вау) я на одном дыхании прочитала, слова чеканятся довольно четким ритмом) мне понравилось, посему плюсую)
В закладки утащу.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Estellan
Сегодня, 14:58
+1
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (463|0)
Публикаций: 93
Комментариев: 783
Lynx
Спасибо))

Стих довольно пожилой. Копался в старых записях и наткнулся сегодня. Шероховатости есть... но я и не поэт)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#3 написал: Lynx
Сегодня, 15:02
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2789|0)
Публикаций: 266
Комментариев: 1 632
Цитата: Estellan
Lynx
Спасибо))

Стих довольно пожилой. Копался в старых записях и наткнулся сегодня. Шероховатости есть... но я и не поэт)))


Да мы все здесь не поэты и не писатели, а просто любители, так что.... все вполне на уровне, а шероховатости у всех тут есть)
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 15:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 173
Я не любитель поэзии , но это .... это что-то)) В закладки однозначно.Тема постапокалипсиса мне очень близка и интересна. Спасибо и стопицот плюсов от меня)
Еще бы и рассказ на эту же тему ,м?
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Estellan
Сегодня, 15:58
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (463|0)
Публикаций: 93
Комментариев: 783
Lynx
Согласен. Профессионалы бы нас на мелкие запчасти разобрали))

Космонасть
Есть у меня одна задумка как раз на тему постапокалипсиса. В прозе. Но пока думаю как ее обыграть)
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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