Песнь мертвого мира

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:52

Estellan Просмотров: 37 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 14:52 by

Черное небо, черное тело.Все что могло - уже догорело.Пепел земли разгоняя ветрамиБоги не помнят, что было здесь ране.Может быть, жизнь здесь кипела рекой,Может, они пировали с тобой.Смех разносился, хрустальные нотыНе помню и я, но было же что-то.Там горизонт, и пустыня до Солнца.Смерть на коне по погибшим несется.Черный песок и земля под ногами.Черные камни, мертвые ткани.Гниль из воды, отвратительный смрадВ воздухе яд, нет дороги назад.Раньше, должно быть, все было не так.Миром не правил один только мрак.Были живые, не духи и тени.Слышался смех, а быть может и пенье.Птицы парили легко в небесах.Видел кошмары сей мир лишь во снах.Все изменилось в один темный час.Мир уничтожил себя, и всех нас.Алое Солнце огонь всем несет.Лунную часть покрывает лишь лед.Выбора нет, виноваты мы сами.Мир уничтожив своими рукамиОстались стеречь свою камеру пытокОт тех, оказался кто слишком уж прыток.Дыхание льда, и дыханье огня.Услышишь, увидишь ты разве меня?Я мертв, как песок, как вода и земляОгненный дух, в темном мире лишь я.Умерший мир разделив пополамСолнце, Луна - весь оставили нам.Видимо, в чем-то с тобой провинились.Все с этим миром давно уж простились.Остовы мертвые жизни былойВидим и знаем мы только с тобой.

Ключевые слова: Солнце Луна песок уничтожение духи

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