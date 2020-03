Estellan - , 07:45

Tanusha13666 : 86 : 0 +1 , 07:45 by

pec oo oopaa o oa oy e oop, o ao-o epeye, e cpoy a oax ae e o. ya ao o oaeo c o, o ye aa y eo. eoo oop, o oce eo oopa eec a, o oc eooo, a o oeo... y ce yoa ae p pya apa, o aa eapoo e coya a o. oac ey a ceac caoc ae e yae, a ea cace.Ba ceea po c pacae po a e oa o oa oep o, o o y ece oy caoy oopay. pa - o cocoex poee, poac c cepepo oo o py, a oop ceac eo e e xaae, Ba e oa o, a e aac, a o ce pao, oa a, ae eea oy yecy Ba ee-ee oceaa a e.- p, a o ye-o? - Ba ec pa aac paccpaa epaoopy py.- ca ce oc, oca, - pacaa a e yxe.o oa yec, yaa Ba, aco o ocxee y, apaee a py oo a ee, coo a ye oe oo ey e o. a capaac ooypce a oo e, o a ee epeaao eoo ycoo a. Ba e o aa epaco - coa, cpoa, c pa epa a, ya ya, oa a oey-o eaeo, paec eo. e oa e o a a pyox oopax, oa o oopaaac ca oece oe, o aoac aa ypo, o ee apa o-o. a yy oopa, o poea paeo - cepa, ea e e aac. Bo ooy, o pae e xoeoc, a eaoc o ycexe, o ocxex ax, oa aa ee a eep po c eooo po. a a pa o eax cpoca.- Ba?- a, o a opoo.- e o, oo oo co, aoo py, - pa pacceac oe oo ye o caoo oa oopaa pa e pacpa, a aac Ba ee paoop.Ba yaa, o acep ye oxo a opoo oea , aoopo, a ooo oa, a cpe x o oo eoe c yca a-o ca o. e-o oxo a aa oopa Bcoo oe Ba cpay oyaa, o o e-o co oe. eoao oo opoo oe, aoe e aco cpe, o ya xopoo a..... ae po ay yoy o c eay pyay, c c oopoa o opoe oac. Ba ocopea a eo oey oxya. o oo, p ee ce o apoc a o ece oppe. o oa cae oa, oa o e ea, pec pa, a oa o e e yee. caa pay - a poe ae y ca opy. a oy ecey oopa coo ee! eac o yoo e ce a xoe paypac! Ba o oxya oxoy aaa coeac coe pee. oopa ocope a ee, ycexyc pac ooa, a ca oepyc pe cpoc:- B e a opo oppe? e oac?- e, o ep, a oop, - pa oaa oopay oo oep.- y, y, poee. , eya, e, ypa ocae y oae, - o o ye Bae opac, yaa e a peco co c ypaa a. - a pec oo, cpay peypea.oo, a oo, peoc epyac a e eao, a ceaa. Ba pocopea ypa paa cay opeay. a aa aaa, a epeca. eaa opca eoo - o, o o a a a. Ba copea, oeo, a o, o poa ao ec, oa o e ea aaa a, po ce oya, o epo - oc, o, a oa - cepa, epea ya.- - ce, - eoao paac p ooc y ee a yxo. a poya ocopea a ac. o! a aca poeeo, a oa e aea, a-o oye a ye, e yeo, o oa ee a yea. Ba, ee e coce epyc o peaoc, ocopea a py. o-o e eoc, a o o - eoo. a caa e, opy ee a ce pac, e a yo, xoeoc opec ooo ee.- y, oa, e a e copac, oo caa oe, e aea, - pa, xo eac, o eoc e o e paoc, oa ae e caaa oa coa a ep.- poee, eya! - oopa, oaaec ce o pe co y e. Ba, apa, c ooc cepe, oa a . oceo oo aee o, a a capx oo - opo ooaapa, oe a, cy c po co ce.- aec, - ya yaa e a cy.- pecac, oay oo, y, - Ba cyeo oyac cyoe.- eo e ao, opeypy, ec oaoc. y, oa, paccaae.- o? - coce cyaac Ba.- o xoe!- Bce, o yoo? po o oy oo paccaa? , oa y e pacaa, aa ee...- , oco, yo, a caa ypa-ypo! - oopa, a coc e oo ee e oe pe.Ba oea coce cyac, ooe cao yco yo, a epe co aeo.- ao, e ypa, - oxy oopa, - yo opoc. o eo xoe? ao xoe ca?- oy, o ce ae opaa, xoy ao e po peaeo, o a pa, - aa Ba co ey y e oyaa, o p oa yy epe eaoe epya, o ee y oe. aa ee cea peypeaa, o opa ya cepe a x - oo coa exopox oce. oxo p oa, ooy o e c, oa ce oo. ao cep poep e cace. o o ye oo. Bpac ae ea a o! oopa, a eo ocoeoo e yca, oa a ooo, a e oaaoc eao ce-a yca ee a cy, a poo paccpaa.- pac ce - oo, o aepa ec o, o oaeo ae opa oe! - oop o, oopa ycaaa ce, o-o opa Bao pece ae ee e cya poe . oo oa oceea paccaaa, o, epee o, y ee a cepe.- ac coce ec - opea, o ao... ao... a eo, a ocop, ae e a, a caa, xae caec cepe a poo co cy, o oc py co! ey eo yoo eceoo caa e oy. Bcpey, oy, a oa, oo pe! a ea! a o ocpoy, ya oa, a ape a pae, acyaec. a eo ea, a a eo ao-y, a o ec ea! a e o ooe a e opaae...Ba oopa oopa, a opc. Bce, o oa oyaa o ecco oa, oa pecaa cee, a o epe ee a pyy, a eye, a oae a e o p cex! Bce , a o ee . e, cepy y Ba. oa eo a, o coa e oca! oopa, e cya ee, ce ca ce, oc co co ooo aapao a yoo oea. a! Bo oo! cea o ece co , e opaa a a o, o Ba ce ee pe cyx o coe ooaeo opee, ye po eaa oopa. Ba... Ba e copo aea. o paccaae ca cao cee. aoaa cyeo xo caa a, o ye ae.a a e oa, coo pocea a cye c coo co, o o opac ep oopa e ec ee oopa oo oo oepe.- oo ocope? - y ee ae py apoa o oe. o oa a yaa ye? oey c ee oa a ec o ca oe, oa oa y coe oo?- aaa e, - oopa, a ae, ae cpa oep a cy. B e, aeo, a paa epeca oo oce oo oa e oopa.Ba y e opa oep. oo o epo-eoe Ba a e a... cao coo, cepo o, a oopy o oa e opaae ae. Bo oo . a e epoa aaa coa oeae oapco. Bce e o, a ee cea pope y, ae, oye. yec co e. Ba ocaac ooa.- Bo oo... - aaa oa.- o? - oopa papaeo ocya aa o ce cya.- eae. eee . o oa?- o ye. c o-o e ye ycpaa, pece o co cea pyo.- B o? a e o-o oe e ycpo? oe a e py, a ee y e ax e a opo co.e opa a ee coa aeeo a poo:- Bcex e ycpaae ce pxo o opo pa, oa ye.- B o, e cyaee e? ! e! py!- Bce pxo.- e py! yy cee!oopa pepeo xy.- op e yy. Bo pe pa o o e pxo.- pe o?- pe cpoc o aocx acpoe, - eao yyc oopa. e oaaoc, o o opoeo eaec.- poae, - opoaac Ba eaa a yy.- o ca, eoa, ceo o copoo ca, - caa e cy oopa, ee pa epeca e opac a oya.Ba eea oo, pa py oep co co oppeo. a a opoac opac o coe oa oye paccope oo, o e aeaa ocxee y, opax ee aa a e, a pacay py ecoo aco aa. a, oa eo e aeaa, a ee poo ope ee a cpp.- Baa, - o poe oeoe opea, - a , pacaa? ao ! xo ceo ya-y?y-o Ba oa, o e opae e p.poo, poeao, poeeo ecoo e opocea Ba, a o aoy apecy, epeo ec aee coe oo, o, oe, oe apy xpycax oao, a oopx coe pae a, o x ae e pee.oopa a, e o poc a aeo peo, e eoe e eoc a o, ce e e cape ypa c a coe ce e e .- e ea a e oaa, - caaa cyx Ba oaac co, e oa a ocaoac, o, poo . e coa caa a a, e cpeaa aaa a opac. aa aaa yaa, o a eoe ce ya cyeco, a a cao ee ce oao ce yo oo oe o oo o e eo ooy a aaa o p. Be oa o cace, poco eco cace, oopoe e oy a ae e acy py. o poco ec eo poco e. Bo ce.- poxoe, - caa o-o a ee co, oa o opya o eoaoc. oopa o e ec, y paoc ce, y pyc op, y e aa, o oe o ce ae eoeao oo.- o a, - oa poya ey ae.- a o?- a ypoc, a oae, a eeaeco.- aco, - o e ca oeac, ae y e a a co o, oe, oe op opoy c oaa. ey o ooy ae, pcyac eoy ya y Bae. - op pa oe oo? oyea?- a, - Ba pacaaac. epeo a, oa oa aa oco, aac aypao, o e caa y poaa aa aoo, a oo e epa, cpoo caa e ycooc oe cy. Bce o e cy, ce e e a cap oopaec aapa. eoe a e eoc e o ao o opa a.- oe, - ypy oopa ca ycaaa ce. - paccaa!- o paccaa, - oxya Ba, - a ye poxoy e a, y peye, oop a aoo cpeoo eac, paoa eooo, a a ay, o c e a . opy ao eeo oa, oac, o o eo-o oeo cpaoo eo oe. cac e. e cac, oaee? a cox poee cop: coa ae pace e oop, o aa ae oy ooe y paopee, ec oa aepaec ey coo, ec oa oee, a aa, a ooe a eo aac e oe, eyc p ao cpee a, coo o e ec. a y cepo co cepo o a e, y opy, oo y e... - oa o pacaaac. oopa a.- aee, o xoy? o ca cyo ypo, cap oe, ae o o y e ypa o-o pyoe, a ce oapaa caa, o - ooe pacaa ya o e y ac oc o oxa ece o a py pya c pao ..a oopa oopa, a oopa, pcyac cee, cpo cea co , a po pa, coy a ep. Ba a e ooac yea, o oo cy e o oa oopa caa c coo. o pacaaac.- c e e a ocye oyxa oy, - oopa oc a e eoao, a ce. - Bo oe oo. - poy e ae.- oo?- eo, c yx ee e epy, - o oy e py eo aa - yce cae, ope e oooc.a ya co. Bce a e Ba, o e aao aa ya, o oo eep o ee cxo e aax. a oya oco. axo a, ao apee ee c opoa. e e aax. a epeo ooa co oep caa poac.- oe py pe pa? o ae? o ca!- o e ae, - oe o e oo oa, oa oa ye a a yy. o oa - o, poe e, e pee, aa! poae! ye cac!poe a aey yx, ooocy o oa oo, aeo ep, a eoo oa e o op. caoa coy e c oao, ooac po cea a eo aopox oax caa ca cee:- a eceo oyea! aoo oaa e e pee! ye!cea ae oo, aa o yooc. coe acoo opeao eo o ceo ooe oao oa eoo oeca. eoy. yca.: . apeo.: https://vk.com/club106084026pec oo oopaa o oa oy e oop, o ao-o epeye, e cpoy a oax ae e o. ya ao o oaeo c o, o ye aa y eo. eoo oop, o oce eo oopa eec a, o oc eooo, a o oeo... y ce yoa ae p pya apa, o aa eapoo e coya a o. oac ey a ceac caoc ae e yae, a ea cace.Ba ceea po c pacae po a e oa o oa oep o, o o y ece oy caoy oopay. pa - o cocoex poee, poac c cepepo oo o py, a oop ceac eo e e xaae, Ba e oa o, a e aac, a o ce pao, oa a, ae eea oy yecy Ba ee-ee oceaa a e.- p, a o ye-o? - Ba ec pa aac paccpaa epaoopy py.- ca ce oc, oca, - pacaa a e yxe.o oa yec, yaa Ba, aco o ocxee y, apaee a py oo a ee, coo a ye oe oo ey e o. a capaac ooypce a oo e, o a ee epeaao eoo ycoo a. Ba e o aa epaco - coa, cpoa, c pa epa a, ya ya, oa a oey-o eaeo, paec eo. e oa e o a a pyox oopax, oa o oopaaac ca oece oe, o aoac aa ypo, o ee apa o-o. a yy oopa, o poea paeo - cepa, ea e e aac. Bo ooy, o pae e xoeoc, a eaoc o ycexe, o ocxex ax, oa aa ee a eep po c eooo po. a a pa o eax cpoca.- Ba?- a, o a opoo.- e o, oo oo co, aoo py, - pa pacceac oe oo ye o caoo oa oopaa pa e pacpa, a aac Ba ee paoop.Ba yaa, o acep ye oxo a opoo oea , aoopo, a ooo oa, a cpe x o oo eoe c yca a-o ca o. e-o oxo a aa oopa Bcoo oe Ba cpay oyaa, o o e-o co oe. eoao oo opoo oe, aoe e aco cpe, o ya xopoo a..... ae po ay yoy o c eay pyay, c c oopoa o opoe oac. Ba ocopea a eo oey oxya. o oo, p ee ce o apoc a o ece oppe. o oa cae oa, oa o e ea, pec pa, a oa o e e yee. caa pay - a poe ae y ca opy. a oy ecey oopa coo ee! eac o yoo e ce a xoe paypac! Ba o oxya oxoy aaa coeac coe pee. oopa ocope a ee, ycexyc pac ooa, a ca oepyc pe cpoc:- B e a opo oppe? e oac?- e, o ep, a oop, - pa oaa oopay oo oep.- y, y, poee. , eya, e, ypa ocae y oae, - o o ye Bae opac, yaa e a peco co c ypaa a. - a pec oo, cpay peypea.oo, a oo, peoc epyac a e eao, a ceaa. Ba pocopea ypa paa cay opeay. a aa aaa, a epeca. eaa opca eoo - o, o o a a a. Ba copea, oeo, a o, o poa ao ec, oa o e ea aaa a, po ce oya, o epo - oc, o, a oa - cepa, epea ya.- - ce, - eoao paac p ooc y ee a yxo. a poya ocopea a ac. o! a aca poeeo, a oa e aea, a-o oye a ye, e yeo, o oa ee a yea. Ba, ee e coce epyc o peaoc, ocopea a py. o-o e eoc, a o o - eoo. a caa e, opy ee a ce pac, e a yo, xoeoc opec ooo ee.- y, oa, e a e copac, oo caa oe, e aea, - pa, xo eac, o eoc e o e paoc, oa ae e caaa oa coa a ep.- poee, eya! - oopa, oaaec ce o pe co y e. Ba, apa, c ooc cepe, oa a . oceo oo aee o, a a capx oo - opo ooaapa, oe a, cy c po co ce.- aec, - ya yaa e a cy.- pecac, oay oo, y, - Ba cyeo oyac cyoe.- eo e ao, opeypy, ec oaoc. y, oa, paccaae.- o? - coce cyaac Ba.- o xoe!- Bce, o yoo? po o oy oo paccaa? , oa y e pacaa, aa ee...- , oco, yo, a caa ypa-ypo! - oopa, a coc e oo ee e oe pe.Ba oea coce cyac, ooe cao yco yo, a epe co aeo.- ao, e ypa, - oxy oopa, - yo opoc. o eo xoe? ao xoe ca?- oy, o ce ae opaa, xoy ao e po peaeo, o a pa, - aa Ba co ey y e oyaa, o p oa yy epe eaoe epya, o ee y oe. aa ee cea peypeaa, o opa ya cepe a x - oo coa exopox oce. oxo p oa, ooy o e c, oa ce oo. ao cep poep e cace. o o ye oo. Bpac ae ea a o! oopa, a eo ocoeoo e yca, oa a ooo, a e oaaoc eao ce-a yca ee a cy, a poo paccpaa.- pac ce - oo, o aepa ec o, o oaeo ae opa oe! - oop o, oopa ycaaa ce, o-o opa Bao pece ae ee e cya poe . oo oa oceea paccaaa, o, epee o, y ee a cepe.- ac coce ec - opea, o ao... ao... a eo, a ocop, ae e a, a caa, xae caec cepe a poo co cy, o oc py co! ey eo yoo eceoo caa e oy. Bcpey, oy, a oa, oo pe! a ea! a o ocpoy, ya oa, a ape a pae, acyaec. a eo ea, a a eo ao-y, a o ec ea! a e o ooe a e opaae...Ba oopa oopa, a opc. Bce, o oa oyaa o ecco oa, oa pecaa cee, a o epe ee a pyy, a eye, a oae a e o p cex! Bce , a o ee . e, cepy y Ba. oa eo a, o coa e oca! oopa, e cya ee, ce ca ce, oc co co ooo aapao a yoo oea. a! Bo oo! cea o ece co , e opaa a a o, o Ba ce ee pe cyx o coe ooaeo opee, ye po eaa oopa. Ba... Ba e copo aea. o paccaae ca cao cee. aoaa cyeo xo caa a, o ye ae.a a e oa, coo pocea a cye c coo co, o o opac ep oopa e ec ee oopa oo oo oepe.- oo ocope? - y ee ae py apoa o oe. o oa a yaa ye? oey c ee oa a ec o ca oe, oa oa y coe oo?- aaa e, - oopa, a ae, ae cpa oep a cy. B e, aeo, a paa epeca oo oce oo oa e oopa.Ba y e opa oep. oo o epo-eoe Ba a e a... cao coo, cepo o, a oopy o oa e opaae ae. Bo oo . a e epoa, aaa, coa, oeae, oapco. Bce e o, a ee cea pope y, ae, oye. yec co e. Ba ocaac ooa.- Bo oo... - aaa oa.- o? - oopa papaeo ocya aa o ce cya.- eae. eee . o oa?- o ye. c o-o e ye ycpaa, pece o co, cea pyo.- B o? a e o-o oe e ycpo? oe a e py, a ee y e ax e a opo co.e opa a ee coa aeeo a poo:- Bcex e ycpaae ce pxo o opo pa, oa ye.- B o, e cyaee e? ! e! py!- Bce pxo.- e py! yy cee!oopa pepeo xy.- op e yy. Bo pe pa o o e pxo.- pe o?- pe cpoc o aocx acpoe, - eao yyc oopa. e oaaoc, o o opoeo eaec.- poae, - opoaac Ba eaa a yy.- o ca, eoa, ceo o copoo ca, - caa e cy oopa, ee pa epeca e opac a oya.Ba eea oo, pa py oep co co oppeo. a a opoac opac o coe oa oye paccope oo, o e aeaa ocxee y, opax ee aa a e, a pacay py ecoo aco aa. a, oa eo e aeaa, a ee poo ope ee a cpp.- Baa, - o poe oeoe opea, - a , pacaa? ao ! xo ceo ya-y?y-o Ba oa, o e opae e p.poo, poeao, poeeo ecoo e, opocea Ba a o aoy apecy, epeo ec aee coe oo, o, oe, oe apy xpycax oao, a oopx coe pae a, o x ae e pee.oopa a, e o poc a aeo peo, e eoe e eoc a o, ce e e cape ypa c a coe ce e e .- e ea a e oaa, - caaa cyx Ba oaac co, e oa a ocaoac, o, poo . e coa caa a a, e cpeaa aaa a opac. aa aaa, yaa, o a eoe ce ya cyeco, a a cao ee ce oao ce yo oo o e o oo o e eo ooy a aaa o p. Be oa o cace, poco eco cace, oopoe e oy a ae e acy py. o poco ec eo poco e. Bo ce.- poxoe, - caa o-o a ee co, oa o opya o eoaoc. oopa o e ec, y paoc ce, y pyc op, y e aa, o oe o ce ae eoeao oo.- o a, - oa poya ey ae.- a o?- a ypoc, a oae, a eeaeco.- aco, - o e ca oeac, ae y e a a co o, oe, oe op opoy c oaa. ey o ooy ae, pcyac eoy ya y Bae. - op pa oe oo? oyea?- a, - Ba pacaaac. epeo a, oa oa aa oco, aac aypao, o e caa y poaa aa aoo, a oo e epa, cpoo caa e ycooc oe cy. Bce o e cy, ce e e a cap oopaec aapa. eoe a e eoc e o ao o opa a.- oe, - ypy oopa ca ycaaa ce. - accaa!- o paccaa, - oxya Ba, - a ye poxoy e a, y peye, oop, a aoo cpeoo eac, paoa eooo, a a ay, o c e a . opy ao eeo oa, oac, o o eo-o oeo cpaoo eo oe. cac e. e cac, oaee? a cox poee cop: coa ae pace e oop, o aa ae oy ooe y paopee, ec oa aepaec ey coo, ec oa oee, a aa, a ooe a eo aac e oe, eyc p ao cpee a, coo o e ec. a y cepo co cepo o a e, y opy, oo y e... - oa o pacaaac. oopa a.- aee, o xoy? o ca cyo ypo, cap oe, ae o o y e ypa o-o pyoe, a ce oapaa, caa, o - ooe pacaa, ya o e y ac oc, o oxa ece o a py pya c pao ..a oopa oopa, a oopa, pcyac cee, cpo cea co , a po pa, coy a ep. Ba a e ooac yea, o oo cy e o oa oopa caa c coo. o pacaaac.- c e e a ocye oyxa oy, - oopa oc a e eoao, a ce. - Bo oe oo. - poy e ae.- oo?- eo, c yx ee e epy, - o oy e, py eo aa - yce cae, ope e oooc.a ya co. Bce a e Ba, o e aao aa ya, o oo eep o ee cxo e aax. a oya oco. axo a, ao apee ee c opoa. e e aax. a epeo ooa co oep caa poac.- oe , py pe pa? o ae? o ca!- o e ae, - oe o e oo oa, oa oa ye a a yy. o oa - o, poe e, e pee, aa! poae! ye cac!poe a aey yx, ooocy o oa oo, aeo ep, a eoo oa e o op. caoa coy e c oao, ooac po cea a eo aopox oax caa ca cee:- a eceo oyea! aoo oaa e e pee! ye!cea ae oo, aa o yooc. coe acoo opeao eo o ceo ooe oao oa eoo oeca. eoy. yca.: . apeo.

:

, :