Последняя поездка

NiCh - , 00:25

: .

: 57 : 0 +3 , 00:25 by

M c Bo py c paeo eca. oey, caee, c paeo? a ooy, o ocac poc oo eco oe.Bocae oo ypee e oo a a oy, oy, oopy o pec oecy. Copee, aoopo: oecy o pec oo poe.oce ooa apo o pyx opoco, ooc xoy oy xooy . K oopo a oo , a "xe eoce" cpe ac o ce coe pace, oe a coo pecyy eeoc.Cpaa epeaa pye peea, o opocy eeo o ec. Ho o o e po ac, e e , a oop apoe, "a poy oy".Ha cpo yaoc ococ aco pypoe. Xo o c pya cocoa copeo, a , o, o ao-o pe, a yaaoc yac.Paoa py a o xoo, e coe ax-o paoac. Paoa o acceco cxee: a eoe paoa coe apae. Ko-o oea a oepcao, o-o a ex ap, a e c Bo - pcapa a oo ao.Koa pao cao oe, e opa coce opo, e e poc epeapoac ca pcapa a opee. Toa e a ecoo ece oep y.epe pe oc coo, o ae co cecpy.e a, o o poe o c ceac, a ooe e ac ya o-o o x. B eco oe ya, o e oca ee pooe. Ho a ce pe ae e oac e yco, c a oo e o ooao.Be e oa ec o, oa e o oce e, a o e aoo cape e, ceo a ece. Eo e poe oe aooa. Oe o o pae: ey coa e. Ma e ooc cac ee oa copea o cyppoaoo oa.B e a, o y eo ocaaac aea cecpa, a o oe e o ee pex e. e oa axoac c e, o e a a poe ceo pee, poeeoo eco oe., paccaa e, o ae co cecpy a ao cpoo ac y, o ya ce ea o ye exa a cey e. Ee paccaa, o e a a ocae popoa cecpa aep yea aey, yxy epe, axoac oe aeo, e-o Mopo, ooo opooo eca. a ocoo e, o paoa a ecoaooax.Ha cey e, pa xoo ypo, ce o Hy opac y. B oo opoo, oope poea, a py aa. ay aoo pax ayco, a o p oe cpey.epe eepo cyo pexa a eco. o axoyce e oe e paoc. Hapo y pa oe ea , yo ac e cyecye.Hacpey o opoe a oac px cap, coe capo ee co coa opo po yxo.Be poc a eo oe cap o pay pyy, exo yac.oa e opa a o ocooo a ae eo e aoop. A p!..Be eo ec yaa apaee ya a exa.Bcope a, e a cecpa c ee oeye. Koa oexa oy oe y c eo yaco e, o ocaoc oe aa coa o a.o oe cap, o oe yxoe e epeoco, a o aop - eopa, cea op pao o.Ha opoe oa co e ecx yp, oa oopx a eoa e aa, a opa - oca cpeeo poca aa. Oe px oeax, coo c ypa o o paoa.epo aoopa aa; oa ae e oopoaac.- oc ce-a, aa, o pao oo oc.e opa a a ay, ooe cecpe aypao ee o. Ta e e eoxyac, e oea ae a eco.Ty cpay o, o oa oa oe ao. e opoa ooo coa, o o o oa oaa, o epe e, a pa oee a e ca.oeee oopo o o, o o a o o. oo, yca a ay, caa e:- Hapa co, ye oea.aa oa oa copoy opx opo eco yaaa a xoy ep oa, c oe eo po, o cx oco.M apa Aapeo a opoy -o , oopa a aa pa ayca. Bcope ce pacooc a o coo, ap capo poce. a y co oc o aoo ayc. K oy e, aa ocaa e yyo c ype ooax. O aoo yoe e o oaac. Haaoc acoe c ocye. B ocoo, opoc aaa Be. ay, a coc cope, a aa Hac, oa paccaaa po Tay oe oey yea ee, oe aeo opoa, y y.Hacya oo, a py opoa poo ocya ce px. o opoa ca aoo cya.Be oa ca apac ep, a aa Hac pooa eo o yxo.oe ca ceo apac a . M o op e aeeo oea ooy aco a opoax, c eoc op x.a opoa co e ey e o aa . Oya o c oey cpe o? Me o oaao, , ye po o.p e x eye Taa aaa cec, a ae peeo. aa Hac c ecxapaepo e copoc axoya xoy peo apa ee a po. -a ep ocac ye po cex a Hac.yc ep, o Be ocao e caa:- Oca x! K epy! oo epec... A ceac, a ec, e ac. Mo - a, o c p ooca, - o poo paccec.e cop: caa e a e o ye, ye peca, a xopoo poee pe c oxya.Be, e opoc, op ep a o epeee cee. eco py, yaa a ae ce eya.- poy, e, caec, - caa o ooco.Cyao e o cya paec ce, ae e aoc c ; coaaoc eaee, o o poco eac a cocoo. Cpao o o, oya o c ec co oee pe, e x o e a. A oe, x poco pea o oea aa.ey e x co ae paecc a ae cee. Ceo a ae . ae poyc c eca. Kya exa, e a, a Be e y a y ey ooo peoe.Bexa a opoy, apa ay copoy oe, a oop axoc ec. ae e ocoo eoya peee.B oepyc eya ooy oy x. O oca -o ce yy o, oopy ay a c cya ee o pey y py. cpo ee paceaa, cea oo oo, oo apoy ooy epx yc poy, ccy opy. B opo, a aepac oo, Be py.- y-y-xy-y!!! - cpay e oce oo cao epy.O, oa , ee a c!ey, cee oa, e ocpoe ax o. H yo, opae a x ax e aoc.B o e pe, oa pa poe cex, eo aep a ao ocyo. Me ae poc op opoy, a poep cao.Maa paac ecoy accy ye paec epecea oe. B opy opoy aea xoo eep.Ocaoa e ye aaa apa c papaee ooce caa:- Kya ooe ee, ec e e eo?..Be e oe, o y a e eo, eo e oycoa o-o eaoe. co aooac. Ka py cea oa e eya caaa c ep oo ooce:- Ba, ye o pexa.o oa e a yy cyac, cpax o apac yy. yap o opoa, o o ye coce oo.Cea oa ap ye cxaa e a opo. oceee, o ao, o oa ya Ba cep yapo o eo.Oyc o xooa eoe. Bce eo oeo o, ooa coo pacaaac. Ho oe ceo e ya aa. ca pya oa. oac ocope ce oy, o y e a a, ocoeo co oe pepa.Me cpay cao ce co, Be ocapac apaee a cay. ecxooc cpax a a e ep pyo. o, o o a oya. Ho a e a!?. Be!.. Be e py c paeo eca! Ka aoe oo cyc!? Be coo po ece. ya, o a po eo ce, o, xo, a eocaoo.pa a peeo, pa o ce opo. Ho y! Bce o ecoeo. Bpe poeeo paec eaeo cope ae, o acyo ypo, co e ocax poa coe ce.Bcope yca ooca pee x-o ao. ٸy eaec ao ep oopac. e co ocoo yac. o, o ceac pooe eo cpaoe. poa y ap, a xxa, co aa a e, coo pc oe ye. ycoa, o e e cep. a!.. Oe a!.. Ho ye oo...ooco caooc oe eoope ya. Bo, o pe aaa apa oopo. ocac o eep ec o. Ko-o ea o epeoy op cocee oe, oop axoc e aeo o oeo aoe. Heye p ocee y aec acoo ?, e cpa coe yx, aec ecoo yapo e o o pepa, e ca coa e ee x ecoo.a a epey, oopo a o o, oa xoy capa o op.oe e pa, o e oe e ooaa e ye e o a cpao. cye pae ecoo yp. a ay Hac, oopa cea a ae epe coo peea eaec peea. e ex eye, o cec, oo capa c po yxo ee, oop oe cec.B oa e o a Hac poc oe coa. yca a e ooco Ta.- H-!!! pa!!! ye -!!?poo acec .- Aa ca, yce a! - poea aa Hac, epepea ey opo.o eoo, a oo e apo ypoopee eo.

:

, :