Есть только миг между прошлым и будущим

marzzz Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:28 by

Ульяна этим утром сдавала госэкзамен в универе.- Ни пуха, ни пера!- К черту!Отец чмокнкул дочку в щеку, помахал вслед обернувшейся на секунду девушке и подошёл к припаркованной машине, собравшись открыть дверь.Раздался визг тормозов. Мужчина, вопреки чувству самосохранения, вместо того, чтобы прижаться чуть правее, к борту своей машины, выскочил аккурат под колеса несущегося мотоцикла.Мотоциклист резко затормозил, сбив человека, и, промотылявшись по встречной полосе, впечатался в столб.- Папа!!! - завизжала Ульяна.Она подбежала к распростертому на асфальте телу."Перелом основания черепа", - сухо сообщил доктор двумя часами позже.Мир для Ульяны остановился.***Провальсировав от самой прихожей через светлую гостиную до огромной спальни, Ульянка рухнула на кровать, раскинув руки в стороны. Вперив взгляд в белоснежный потолок, она счастливо улыбнулась: "Свершилось! Наконец-то!".Пять лет назад Ульяне досталась в наследство убитая квартира в центре города - большая однушка, в которой коротала свой век ее одинокая пожилая тетка. Девушка любила тетю, часто захаживала в гости, особенно, когда тетка совсем сдала. Таскала сумки с продуктами, мыла окна с облупившейся на рамах выцветшей краской, пылесосила потёртый щербатый паркет. Да, тётку она любила, а вот ее квартиру - нет.Насквозь пропахшее нафталином и корвалолом, жилище действовало на Ульянку угнетающе. Поэтому, когда тетка отошла в мир иной, и недвижимость неожиданно для девушки свалилась ей на голову в виде наследства, Уля совершенно растерялась. Тетка ни словом не обмолвилась при жизни о том, что назначила единственную племянницу своей наследницей.Теперь же, оказавшись собственницей, она ни на минуту не подумала о том, чтобы оставить маму одну, пока обе не оправились от горя: сначала отец, теперь тетя. Посоветовавшись с матерью, Ульянка быстренько разложила все возможные перспективы, и поняла, что лучшим вариантом было бы сдать жилье на длительный срок, подкопить деньжат, затем обменять с доплатой тёткино наследство на удобную современную квартиру в новостройке. Пусть на окраине города, зато без влезания в долги, многопроцентные ссуды или ипотеки.Через пять долгих лет мечта девушки осуществилась. Риэлтор довольно оперативно подобрал три варианта. В эту квартиру Улька влюбилась сразу. Большая, уютная и светлая. Пусть вторичка, но дом относительно новый, всего восемь лет, а не шестьдесят, как тетушкино, царствие ей небесное, жилье. И почти никаких затрат сверх того, что Ульянка могла себе позволить.Кухня наполнилась ароматом свежесвареного кофе. Ульяна встала возле окна, обхватив чашку обеими руками. "Если представить, что огромная оконная рама - это рама картины, то получается вполне симпатичный пейзаж: ровно половину его занимает ясное февральское небо, а в нижней его части - заснеженные шапки елей и сосен раскинувшегося недалеко лесочка. Красиво. И это - мой собственный пейзаж."Из плоского небольшого телевизора на стене, включенного в тот момент для фона, доносилась старенькая песня:"Призрачно все в этом мире бушующем,Есть только миг, за него и держись.Есть только миг между прошлым и будущим,Именно он называется жизнь.…""Да, именно так и есть", - подумала Ульянка, вспомнив об отце.Неожиданно Ульянка услышала шум льющейся воды. Она вздрогнула, поставила чашку на подоконник и помчалась в ванную, которую покинула десятью минутами ранее. "Блин, воду забыла выключить что ли?" - мысленно отругала себя девушка.Дверь ванной располагалась рядом с кухней, но, не дойдя до места назначения, Уля услышала, как шум прекратился так же внезапно, как и начался. Улька для пущей убедительности зачем-то приложила ухо к двери и, удостоверившись, что по ту сторону не было ничего, кроме тишины, щёлкнула выключателем и заглянула в помещение.Как и следовало ожидать, кран был выключен. "Кажется, начали проявляться минусы, - подумала Ульяна, - видно, стены здесь тонкие, а шумоизоляция - никакая. Вся жизнедеятельность соседей проходит прямо по ушам. Ну, хорошо, не перед глазами", - успокоила себя девушка и вернулась на кухню.Поискав чашку с недопитым остывающим кофе, она обнаружила ее, с своему удивлению, на столе, а не на подоконнике, как ей помнилось. "Совсем плохая стала, - вздохнула Улька, - да, есть, от чего придти в отчаяние. Скоро совсем свихнусь от этих притязаний со стороны шефа".Ульяна одним глотком допила теплый напиток и, шмыгая розовыми шлепанцами-"зайцами", побрела в спальню переодеваться.Последний месяц зимы выдался капризным и непредсказуемым. Ещё ранним утром февраль радовал ярким солнцем на лазурном небе, а уже через час навесил над городом пепельного цвета тучи и сыпал колючим снегом.Прохожие натягивали капюшоны и заматывались шарфами так, что лиц практически не было видно. Улька же мчалась на работу, совершенно не замечая, как расшалившийся парень-февраль кидает ей в лицо пригоршни снега. Мысли ее в данный момент были земными, житейскими.Ульяна прикидывала примерный список самых необходимых вещей для обустройства быта: напольную сушку для белья, лампу-ночник на прикроватную тумбочку, шторку для ванной, мягкий пушистый коврик - туда же, крючки для кухонных полотенец и клей-момент для их навечного прилипания к стене, лопатку для обуви, ещё, пардон, ёршик для туалета и десяток прочих "мелочей", важных и грозивших сожрать треть зарплаты.Добравшись до работы, Улька зафиксировала список в своей феноменальной памяти, сохранила и перезагрузилась, сосредоточившись исключительно на выполнении своих обязанностей.Работала Ульяна Эдуардовна личным помощником исполнительного директора в самой крутой компании города. Знание двух языков, грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность и т.д., и т.п. позволили ей занять эту престижную должность. Так гласил перечень деловых качеств к соискателю вакансии. И девушка прошла отбор среди десятков кандидатур.Полтора года Улька порхала от счастья. Работа ей нравилась. И была хорошо оплачиваемой. Но последние две недели шеф вдруг начал донимать подчинённую недвусмысленными намеками. Взгляд его, когда они оставались наедине по рабочим делам, вдруг становился сальным, а глазки - масляными. Вот и верь теперь что не бывает масляного масла! Самое страшное то, что он начал распускать руки.Прессинг со стороны шефа Ульяну вывел из себя настолько, что она всерьез задумывалась о смене работы. Врождённое чувство собственного достоинства претило девушке принимать знаки внимания со стороны вдруг "внезапно" обалдевшего руководителя.День прошел ровно. Шеф проторчал на заседании Совета и ограничился кратким списком поручений и очередным намеком на то, что в случае материальных проблем он готов всегда оказать посильную помощь. Подтекст великодушного обращения был понятен без слов: за определенные услуги с ее стороны.Гадко. Именно это чувство испытывала сейчас Ульяна, вернувшись домой с кучей пакетов и коробок. Гадко на душе."Старый козел!"- выругалась Уля, хотя "козел" был не такой древний, примерно шестнадцатью годами старше."Для брака в современном мире это норма, - рассуждала Улька, - сплошь и рядом! Но он всего на немного моложе моего покойного отца! И имеет молодую жену, почти мою ровесницу. Чего не хватает, а? Извращенец!".Ульяна закончила свою гневную тираду, сбросила покупки в угол, выудив из кучи длинную коробку, и прошла в ванную.Вскарабкавшись на край ванной, Улька стала прилаживать новый кронштейн для новой шторки. Поставив его в распор между противоположными стенами, она начала с закручивать соединяющее кольцо на резьбе, когда прозвучал тихий голос:- Помочь?Улька, едва не свалившись, уставилась на дверной проем. Голос шел оттуда."Черт, забыла дверь закрыть? Сосед вломился?" - пронеслось в голове.Она сползла с края ванной, осторожно опустилась на пол и высунулась в коридор. Никого."Да что ж за акустика в помещениях!" - в сердцах Ульяна топнула ногой.Выудив из кучи очередную приобретенную вещь, Улька прошла в ванную. Вещью оказалась симпатичная шторка. Кольца, проделанные внутри шторки, нужно было нанизать на кронштейн."Дырявая голова! - подумала девушка, - нужно сначала нацепить шторку, а потом крепить эту штуковину к стене!"- запоздало сообразила она.Забравшись на край ванной, Ульяна начала выкручивать соединительное кольцо, когда услышала:- Говорю же, давай помогу!Девушка потеряла равновесие и неуклюже рухнула на пол, неудачно приземлившись и подвернув левую ногу.- Черт! - закричала она, схватила старенький вантус из-под ванной, и, вооружившись им, как рапирой, пошла в наступление, прихрамывая на левую ногу, - кто здесь?В прихожей маячил силуэт. Тусклый, полупрозрачный. Мелкая дрожь охватила девушку.- Какого черта?- Не чертыхайся! - ответил силуэт, - иначе он припрется.Ульяна направила "грозное' оружие в сторону незнакомца:- Кто ты такой?- Антон, - ответил незнакомец и завибрировал, как голограмма.Улька всхлипнула и в три прыжка домчалась до входной двери, которая оказалась запертой изнутри. Она открыла замок трясущимися руками и выскочила на лестничную площадку. Лихорадочно сжимая старенький вантус двумя руками, Ульяна пыталась привести в порядок и мысли, и колотящееся сердце. Позвонить соседям? Нет, примут за идиотку.Отдышавшись, она двинулась на негнущихся ногах в сторону своей квартиры, тыча "оружием" прямо перед собой.Заглянув в прихожую, Улька прошла чуть вперёд, перехватила вантус в правую руку и прикрыла дверь свободной рукой, оставив щель для возможного бегства.Крадучись, как заправский воришка, Уля мелкими приставными шажками добралась до кухни. Никого.Прихватив "колотушку" для отбивания мяса, она во всеоружии двинула вглубь квартиры.Дойдя до зала, Ульяна окаменела, увидев на кожаном диване незнакомца, который был уже не полупрозрачным и не голлографичным, а вполне себе осязаемым:- Черт! Ты... Вы... Кто? - Ульяна поняла, что от правдивого или не очень ответа незнакомца в данный момент зависит ее жизнь.- Антон, - констатировал парень во второй раз, - а ты, тьфу, Вы?- Уль.. Улья- на, - пролепетала девушка, - и что, извините, ты...Вы... Тут делаешь...те?- Не знаю.Улька нахмурились и, на всякий случай, сжала "отбивалку" покрепче.- Не помню точно, но, кажется, живу, - ответил парень.Ульяна опустила свое грозное оружие и, вмиг обессилев, прислонилась к дверному косяку:- Это что, подстава!? Мне продали занятую кем-то квартиру? Вы тоже ее купили? Когда? А риэлтор казался таким ...- Улька не договорила и рухнула на пол, выронив из непослушных рук свой "противобандитский" инвентарь.- Позвольте, - внезапно осенило ее, - Вы сказали, что точно не помните. Так вы живёте или ... морочите мне голову? На самом деле вы - квартирный вор, и сейчас пытаетесь заговорить мне зубы?Улька вскочила, подобрав с пола свой инвентарь, и завопила с неприсущей ей остервенелостью:- Ни с места! Я вызываю полицию! Рыпнешься - пришибу! Вот этим вантусом пришибу, башку проломлю, Черт тебя побери!Парень на диване, сидевший ещё секунду назад в "замкнутой", как сказали бы психологи, позе: нога на ногу, руки скрещены на груди, встрепенулся и воздел руки вверх:- Ну, я же предупреждал, не чертыхайся! - сказал он с таким отчаянием, что Ульку опять заколотило.- Добрый вечер! Вызвали?Из ниоткуда материализовалось низкорослое существо в черном фраке с белой манишкой. Черный цилиндр придавал ему весьма клоунский вид.Улька начала хватать ртом воздух.- Вызывали? - повторил низкорослик.- Нет, - рявкнули в один голос девушка и диванный незнакомец Антон.- Вызывали, - погрозил пальцем чудик, - вызвали! - сказал он уверенно, - вы пять раз упомянули меня всуе, барышня!- Да кто вы такой? - Ульянка добрела до дивана и рухнула рядом с Антоном.- Это - "Его Темнейшество" - Черт, - ответил Антон, - мой персональный кошмар. Таскаеся по пятам, как верный пес. Говорил же, не чертыхайся, материализуется!Ульяна почувствовала себя героиней нетленного романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита":"Значится, так: Воланд - на диване в образе Антона, Азазелло - это клоун во фраке с цилиндром, не хватает только Кота Бегемота с примусом!".- Дура, что ли? - обиделся Черт, прочтя ее мысли, - мы же не книжные, мы - настоящие!Улька рефлекторно потерла нос тыльной стороной ладони, которой сжимала неизменное оружие - старенький вантус.- Простите великодушно, - парировала она, обращаясь к Черту, - но я никого не звала, это раз, мне плевать на персональной кошмар Антона в Вашем лице, это два, и сгинь, это три. Иначе я за себя не ручаюсь! - и подняла руку с зажатым молоточком вверх.Как по мановению волшебной палочки, низкорослик исчез.Ульяна Германовна сидела на диване и обмахивала себя молоточком для отбивания мяса, словно веером.- Какого чер... Фига? - рассуждала она вслух, - какого фига это происходит?Она вперила возмущенный взгляд в сидящего рядом парня, дважды представившегося как Антон.- Я схожу с ума? Я готова понять, что ты - жулик, проникший в квартиру, но что ЭТО было, ну, тот, во фраке с дурацким цилиндром?- Это Черт. Мой телохранитель, если можно так выразиться. Я не очень помню себя последние годы. Помню только яркий свет, седовласого старца, который сказал: "Грешен". Я не понял почти ничего, только ответил, что слишком молод чтобы умереть! Я ещё не познал истинной любви. Никогда не был женат. И вообще. Ничего ещё толком не успел. Только квартиру купил.Старец покачал головой и махнул рукой: "Ступай, - сказал он - это не твой миг, не твой черед. Ищи свою любовь, но знай, что через шесть лет и шесть дней твой срок истечет. И ты попадешь...". Дальше я не дослушал. Какая-то сила вытолкнула меня. Я оказался в своей квартире. Один. Наверное, надолго один. Но этот мой "телохранитель" явился в тот же миг и сообщил, что меня ждут ТАМ с распростертыми объятьями. Я ничего не понимаю. Вот уже лет пять или более, не знаю точно, я здесь, в квартире. Или на улице. Но люди не видят меня. Ты - первая. Я не знаю ничего о себе, кроме имени. И что делать - ума не приложу.Улька отпрыгнула:- Ты это... чего... Призрак что ли?- Да, наверное призрак, - согласился Антон.- Фига се...- промямлила Улька, - прости, я обычно сленгом не выражаюсь, но, сам понимаешь, ситуевина, мягко сказать, неординарная.- Да уж, - подтвердил призрак.- И что мы будем делать? - Ульяна сложила руки на коленях, навечно упокоив там и вантус, и молоточек для отбивания мяса.- Спать, - ответил призрак-Антон, - если не возражаешь, я лягу на диване. Кстати, дверь закрой. Она открытая.Ульяна заперла дверь. Не сразу. Посомневалась пару минут."Не возражаю насчет дивана, - подумала сонно Уля и побрела в душ, - надеюсь, мой кошмар к утру рассеется!".Утром кошмар не рассеялся.Призрак-Антон мило улыбался, сидя на кухонном табурете.- Доброе утро, - сказал он, едва Уля ступила на порог кухни, - я бы приготовил тебе кофе, но я нематериален, поэтому не могу делать физических вещей.- А как же насчет шторки в ванной? Ты же настаивал?- Прости. Сам не поминаю. Чисто рефлекторно. Помочь даме.- Да, - Улька поставила турку на газ, - галантный, но никчёмный!- Полегче, барышня, - Антон завибрировал, как голограмма, - я хочу, но не могу!- Прости, пожалуйста, извини, не хотела тебя обидеть! Просто... Все это сложно. Я, ты... И кто ты такой, бравый парень Антон, и чем я тебе обязана? Или ты мне? Надо во всем этом разобраться. Как думаешь?- Если ты так считаешь - премного благодарен. Я сам не до конца понимаю, почему тут застрял.Антон облокотился на край стола и посмотрел на девушку с пристрастием: "А она красивая, - подумал он, - рыжая бестия. Эта непослушная грива огненных волос, эти колдовские изумрудные глаза, эта высокая полная грудь, эти длиннющие ноги и тонкие щиколотки..."- Эй, призрак! Ты это чего пялишься? - Ульяна рефлекторно запахнула поплотнее полы халата.- Ничего, - поспешно ответил призрак, - просто ты... симпатичная.- Ох, - Улька чуть не упустила убегающий кофе, - тоже мне, ухажёр нашелся! Прямо, как мой шеф!- А что шеф?- Козел! - вырвалось у Ули.- Прямо так и козел? - призрачный Антон глянул недоверчиво и сердито.- Ну...- потупилась Уля, - полтора года был душкой, и в одночасье стал... похотливым гадом. Поговаривают, его молодая жена устроила ему... Впрочем, меня не касается. Терпеть не могу сплетни и пересуды. Просто хочу работать.- Цепляется, говоришь? - Антошка нахмурил брови.- Да, - рассердилась Уля, - если сегодня опять позволит себе... Все, напишу заявление к черт... К дьяво... Просто напишу! - Уля в сердцах стукнула туркой со вскипевшим кофе о столешницу.Февраль сегодня радовал синим небом и ярким солнцем. Уля мчалась на работу, уверенная, что шеф наконец- то оставит ее в покое. Увы. Через час лощеный шеф с хмурой физиономией ворвался в приемную и попросил помощницу пройти в его кабинет."Японцы",- подумала Ульяна Германовна, - сегодня прибудут японцы и надо присутствовать при встрече.Виссарион Ильич стоял у окна, когда Уля вошла в кабинет.- Доброе утро, - вторично поздоровались она, - документы готовы. Договор юристами одобрен. Если желаете...- Сядь, - рявнул шеф.Он стоял у окна, тупо вперившись в пространство. Ослабив галстук, Виссарион заговорил:- Надеюсь... Нет, уверен. Ты в курсе? Конечно, в курсе! Все в курсе! До последнего дворника!Он сорвал галстук и бросил его на стол, едва владея собой:- Моя молодая женушка оказалась обычной тварью.Улька привстала:- Виссарион Ильич, простите, я...- Сидеть! - рявкул шеф.Ноги Ульяны подогнулись и она рухнула обратно в кресло.- Я столько в нее вложил! Неблагодарная.Улька смотрела на шефа широко распахнутыми глазами.Словно опомнившись, Виссарион продолжил:- Я не женюсь на тебе, хватит одной сучки, но ты мне нужна. Тянет. Сам не пойму, почему. В преддверии развода мне не желательна огласка левых отношений. Вякнешь кому- нибудь - уничтожу! Как вошь! Как перхоть подрейтузную! Все вы, бабы, одинаковые! А будешь хорошей послушной девочкой...Глаза мужика бешено вращались. Рожа стала красной. Вены на шее вздулись и отчаянно пульсировали.Ульяна, не дослушав, вскочила и бросилась прочь:- Никогда!"Даже слез нет"- подумал Антон, провожая девушку взглядом, - это шок".Весь диалог на правах невидимого призрака он проторчал в кабинете. Правда, стоя за Улькиной спиной. Девушка была так расстроена, что даже его не заметила.Шеф завалил Ульку работой так, что она застряла до позднего вечера.Решив перейти в наступление немедля, Виссарион направился из зала заседания прямиком в кабинет подчинённой. По дороге решительно свернул в сторону туалета.Насвистывая веселенький ненавязчивый мотивчик, он стоял перед умывальником, ополаскивая руки. Неожиданно из крана соседнего умывальника хлынула горячая вода. Клубы пара стали подниматься вверх, отчего огромное, во всю длину стены, зеркало начало быстро запотевать.На мутной поверхности стали проступать печатные буквы. Виссарион в изумлении открыл рот и прочёл: "Похотливый гад, если ты впредь хотя бы посмотришь в сторону Ульяны Германовны без должного уважения, это будет последним, что ты сделаешь в своей никчемной жизни".Виссарион попятился назад. Он начал крутиться вокруг себя, как заведённый волчок:- Кто здесь? Что это за фокусы?"Это ее ангел-хранитель", - появилась очередная надпись на зеркале.- Да нуууу, - промычал шеф, - чьи это глупые шутки?"Это не шутки. Тронешь ее - твоя смерть будет долгой и мучительной. А теперь иди и извинись".Ульянка распечатала последнюю страницу текста, как в дверь постучали. Она подскочила от неожиданности и, прекрасно представляя, кто это и зачем он пожаловал, схватила со стола статуэтку и завела руку за спину, приготовившись отражать нападение:- Войдите, - голос ее осип от напряжения.Дверь распахнулась. На пороге стоял Виссарион Ильич собственной персоной. Бледный, с перекошенным лицом. Сзади него, возвышаясь на целую голову, маячил Антон. Улька оцепенела. Антон приветливо помахал рукой из-за спины Ильича и сделал жест "рот на замке".Виссарион робко кашлянул и промямлил:- Прошу прощения, Ульяна Германовна. Я пришел извиниться. Не знаю, что на меня нашло. Нервы, наверное. Развод и все-такое.Улька перевела взгляд с заикающегося шефа на улыбающегося Антошку.- Вы прощены, Виссарион Ильич. Сочувствую Вам. Надеюсь, Ваши семейные проблемы разрешаться.- Да, - Ильич ошалело замотал головой и шагнул вперёд.Он схватил девушку за руку двумя руками и начал отчаянно трясти:- Спасибо. Спасибо, Ульяна. Рад. Очень рад нашему сотрудничеству и взаимопониманию.Ульянка осторожно высвободила ладонь из рук невменяемого начальника.Виссарион обернулся назад, отступил на пару шагов и вдруг спохватился:- А что же вы, голубушка, до сих пор на работе? Домой!Дважды упрашивать Ульяну не пришлось.***- Спасибо.Улька шла рядом с Антоном и не могла не улыбаться в ответ на его улыбку.- Не за что, - пожал плечами призрак, - долг настоящего мужчины - защищать честь своей женщины.- Своей? - Улька остановилась.- Своей, чужой, вообще, всех слабых.- Рыцарь. Я буду звать тебя мой призрачный Рыцарь! Кстати, - Улька кивнула в сторону маленького ресторанчика, я сегодня даже не обедала, так расстроилась. Зайдём?- Зайдём. Отметим твою победу, - Антон пропустил даму вперёд.- Нет, твою победу! Не знаю, что ты проделал, но вид у него был жалкий. И напуганный. Как тебе удалось сделать внушение Ильичу, если ты невидим и не материален?- Как в классике жанра. Надпись на запотевшем зеркале обладает почти магической силой внушения, - улыбнулся Антошка.В уютном ресторанчике призрак уселся напротив девушки. Уля заказала два бокала вина, один себе, второй - Антону:- Чисто символически, - ответила она на его вопросительный взгляд.Официант молча наблюдал, не переставая удивляться странной барышне, которая периодически поднимала бокал, чокаясь со стоящим по другую сторону стола наполненным бокалом. Посетительница все время улыбалась и тихо разговаривала, как-будто перед ней и впрямь сидел интересный собеседник. "Чокнутая. Городская сумасшедшая", - подумал официант, но вслух ничего не сказал. В их ресторане не было регламента, согласно которому запрещалось бы обслуживать чокнутых дамочек.Так Антон "поселился" в квартире. В своей собственной, как он утверждал. Но теперь, получалось, что уже не в его, а в Ульяниной.Парочка не расставалась ни на минуту. Улька привыкла к присутствию призрака. Готовя завтрак, она ставила чашку кофе перед Антоном. Забегая в кафе или ресторан, заказывала бокал вина для него. Да, своими действиями она постоянно шокировала окружающих. Даже когда шла по улице и тихо разговаривала с парнем, прохожие шарахались в сторону от "ненормальной" девицы. Но для Ульки Антон был живее всех живых. Только помочь призраку узнать тайну его возвращения Ульяна не могла. Антон не знал, кто он, откуда и что нужно сделать ему тут, на земле. Он просто "жил" рядом с Улькой, провожал и встречал с работы, иногда заглядывал в ее кабинет проверить, хорошо ли ведёт себя с ней шеф, часто ходил с ней в кино, гулял в парке, даже "навещал" ее маму вместе с девушкой. Парень оказался на редкость образованным и эрудированным. Он мог долгими ночами читать Ульке красивые стихи, сидя на краешке ее кровати. Он рассказывал с упоением о прочитанных при жизни книгах и с жаром обсуждал просмотренные вместе с Ульяной фильмы. Он разбирался в технике, любил говорить о машинах. Но он не помнил ничего о своей жизни или обстоятельствах своей смерти. По началу девушка надеялась, что Антон лежит где-нибудь к коме, в больнице, как героиня фильма "Между небом и землёй". Она однажды завела об этом разговор, но призрак сказал:- Оставь напрасные надежды. Я болтаюсь уже пять с половиной лет здесь. Столько времени не проводит в коме ни один человек. Я действительно умер.У Ульки никогда не было настоящего парня. Не срослось.То учёба, то траур по папе, то новая работа, то квартирный вопрос. Внешность роковой женщины сыграла злую шутку. Мужчины липли к ней, как пчелы на мед, но исключительно с предложениями, подобными недавней осаде шефом. Так что Улька замкнулась и перестала вообще обращать внимание на противоположный пол, игнорируя все притязания. Таким образом, Антон стал первым настоящим парнем великовозрастный девицы. Он не дарил цветы и не целовал под луной, но в остальном вел себя, как обычный влюбленный человек. С ним было интересно, спокойно, весело и как-то по-свойски, как будто Антон в одночасье явился из неоткуда и стал второй половинкой Ульки. Призрачной ее половинкой.Пролетело полгода.Антон сидел на постели и глядел на спящую Ульяну. Огненные волосы разметались по подушке. На шее бьётся голубая жилка. Призрак, не перестававший любоваться Улькой ни днём, ни ночью, вдруг понял, что Улька стала для него единственным человеком, и не только потому, что она одна видела его и могла разговаривать. Она стала частью его самого. Ему казалось, что, будь он жив, именно такую девушку он бы искал всю жизнь, душевную, теплую, ранимую, сильную и отважную. Он смог бы прикасаться к ней, целовать и заниматься любовью. То, что сейчас было ему не доступно. Он мог бы любить ее по настоящему, а не бесконтактной любовью бестелесного призрака. Одно он знал наверняка: если сейчас он - всего лишь то, что люди называют душой, эта самая душа горячо любит живую девушку по имени Ульяна.Кстати, Черт куда-то запропастился в тот самый день, когда Ульяна увидела Антона в первый раз. Адский прихвостень перестал ходить за Антоном и зудеть в ухо о том, что его, Антошку, уже заждались, и как бы он ни старался, в недалёком будущем ему грозит котел с кипящим маслом, а не райские кущи.Теплый август радовал хорошей погодой, но Улька не любила этот месяц. Ровно шесть лет назад, 15 августа, ее мир покачнулся, и жизнь поделилась на "до" и "после".Ульяна отправилась навестить папу. На кладбище. Она не любила туда приходить. Для нее отец был жив. Только как будто уехал далеко-далеко. Антон молча шел следом.Остановившись у знакомой ограды, Улька обернулась и посмотрела на парня. Призрак стал мигать, то пропадая, то проявляясь вновь.- Что с тобой?- Не знаю, - Антон прижал руку к груди, - я что-то чувствую. Вижу. Дорога, человек, столб, боль... Прости.Антон развернулся и, пошатываясь и беспрестанно "мигая", побрел прочь, влекомый неведомой силой.Улька, совершенно не осознавая, что делает, пошла следом за парнем.Антон долго петлял меж незнакомых могил, пока не дошел до противоположного конца кладбища. Ульяна стала рядом с ним возле свежевыкрашенной ограды. С яркой фотографии на черной мраморной плите на них смотрел он, Антон, симпатичный, молодой человек.- "Заславский Антон Юрьевич. 15.02.1985-15.08.2010.Трагически погибшему сыну, брату.Покойся с миром", - прочла вслух Улька, - это ты? Как может такое быть? Ты погиб шесть лет назад. В одни день с моим отцом. Постой... В груди Ульки что-то кольнуло. Заславский? Антон Заславский? 25 лет? Тот тип на мотоцикле, что сбил моего отца и погиб сам? Так это был ты!? Ты убил его!Улька почувствовала, как горячие злые слезы обиды и ненависти обжигают лицо. Сердце ее как-будто сжала когтистая лапа:- Ненавижу! Так вот зачем ты пришел в этот мир? Загладить свою вину? Вымолить прощения у дочери убитого тобой человека? И попасть в свой рай, в то время как я много лет жила в аду, потеряв любимого отца? Будь ты проклят!!!Улька развернула и, не оглядываясь, помчалась прочь.Антон не вернулся. Улька всю ночь металась в постели и под утро забылась тревожным сном. Ей снился Антон. Он протягивал к ней связанные в запястьях руки и безостановочно шептал: "Прости. Прости. Прости." Каждое его слово отдавалось жгучей болью в груди девушки. Она рвалась между жаждой возмездия и желанием простить парня, понимая, что произошла просто трагическая случайность, и сам Антон тоже погиб.Солнце уже во всю светило в окно. Уля добрела до ванной, приняла холодный душ. Голова трещала. Под глазами залегли глубокие тени. Антона не было вот уже пять дней.- Наверное, он не вернётся, - вслух подумала девушка, - но так тяжко на душе. Зачем я наговорила ему все то, что на самом деле не думала? Он погиб, и это самая тяжкая расплата за все. На свете нет ничего ценнее человеческой жизни. Черт, черт, черт! Прости, Антон, я была не права!- Добрый денек! - в углу кухни, на любимом Антошкином табурете, материализовался "Его Темнейшество" в дурацком цилиндре, - вызывали, барышня?- Нет! Да! Не знаю...- Ульяна устало опустилась на соседний табурет, - я Вас не звала. Просто вырвалось случайно. Скажите, а Антон? Он уже в раю?Низкорослик залился лающим смехом:- Как бы не так!Глаза его на миг злобно сверкнули адским пламенем, но Черт тут же натянул любезную улыбку:- Спасибо, милая барышня. Ваше проклятье было очень кстати. Парень уже почти ускользал от меня. Душе удалось влюбится, и он должен был попасть туда (Черт поднял лапу и ткнул когтем вверх, по направлению к потолку), но ты не ответила взаимностью. Теперь, с проклятьем на челе, душа парня наша.- Сгинь! - заорала Улька, - не бывать этому.Она вскочила, открыла кухонный шкафчик, ловко достала бутылочку со святой водой и плеснула в угол кухни:- Изыди, нечисть!Черт взвыл, задымился и закашлялся:- Стерва! - рявкунул он и исчез.Улька бросилась в спальню, натянула джинсы, схватила с полки платок и помчалась прочь из дома.На кладбище Ульяна долго петляла среди чужих могил. Найти могилу Антона она никак не могла.- Если ты слышишь, помоги мне, - взмолилась она, - я знаю, что ты ещё здесь, на земле. Остался всего один день, но он наш, этот день! Я не отпускаю тебя!Она прошла вперёд ещё метров пять и увидела его. Черный мраморный памятник. С фотографии на не смотрел Антон. Молодой, всего на два года старшее ее. Только ей сейчас двадцать девять, а ему навсегда останется двадцать пять.Уля вошла внутрь оградки и опустилась на колени.- Я виновата перед тобой. Прости. Я не хотела сделать тебе больно. Я просто много лет не могла примириться со смертью отца. Я жаждала возмездия, но не понимала, что ты и так заплатил старшую цену в тот день. Ты погиб сам! Это ужасно. Ты был для меня безликим убийцей. Пока я не познакомилась с тобой. С твоей душой. Ты оказался хорошим человеком. Честным, весёлым, справедливым. Знаешь, мне кажется, если бы не произошла та катастрофа, возможно, мы могли бы встретиться в реальной жизни? Ведь я же из всех квартир выбрала именно твою! Это странно, но это факт. Я думаю, что никогда уже не встречу такого, как ты. Потому что таких, как ты, больше не существует. Мне кажется, я влюбилась в тебя по уши. С тобой было хорошо, спокойно, надёжно. Из тебя вышел бы отличный муж. И ты прикручивал бы шторку в нашей ванной. Ты это умеешь, я знаю. И умеешь много других вещей. И ты бы не спал на диване в зале. Ты спал бы по мной. Как любящий человек спит с любимым человеком. Почему? - по щекам Ульки полились слезы, - почему это случилось? Почему этот проклятый день наступил? Почему нельзя повернуть время вспять? Я так хочу обнять тебя живого, теплого, родного!Сердце Ульяны разрывалось от боли. Она встала и побрела в сторону старой церквушки, что находилась на территории кладбища.Войдя в полутемное помещение, где пахло ладаном и свечами, Ульяна заказала сорокоуст отцу и Антону."Если я и могу что-то для тебя сделать, любимый, то пусть твоя душа обретёт, наконец, покой. Я прощаю тебя от всего сердца. От всего любящего сердца".Слезы заливали глаза, отчего свечи мерцали и вибрировали. Последнее, что увидела Ульянка, прежде чем упасть в спасительный обморок, это лик святого старца на иконе, который вдруг улыбнулся и перекрестил ее сложенными перстами.***- Мне пора? - Антон стоял перед седовласым стариком, - теперь я точно умер? Я выполнил Ваше условие? Я попаду в рай?- Нет, - ответил старик.Антон напрягся и в отчаянии уронил голову на грудь:- Значит, все-таки выиграл "Его темнейшество". Я попаду в кипящий котел?- Нет, - ответил старик.Антон уставился на старца:- А разве есть другие варианты?- Есть, - ответил старик, - можно просто жить.- Но как? Бродить по земле бестелесным призраком, неупокоенной душой до скончания веков?- Ну, почему сразу призраком. Можешь пожить этак лет шестьдесят в своем человеческом теле, прежде чем предстанешь вновь пред моими очами.- То есть, вы отправляете меня пожить? Но я же похоронен! Как мама, сестра? Они же разрыв сердца получат, если я восстану через шесть лет и шесть дней после смерти из могилы!- Видишь, ли, сынок, - ответил старец, - мы посовещались и решили вернуть тебя в тот момент, когда ты ушел. В смысле, умер. Чуть-чуть крутануть время вспять. На шесть лет и шесть дней.- И я не буду ничего помнить о том, как был призраком?- Довольно вопросов! - ответил старик, - ступай. Она тебя ждёт.***15 августа 2010 года.Антон несся на мотоцикле, опаздывая на собеседование.На светофоре он остановился на красный и метрах в двадцати от перекрестка заметил припаркованную на обочине машину, из которой выпорхнула рыжеволосая длинноногая девица в сопровождении мужчины постарше."Рыжая бестия, - подумал Антон, - интересно, это отец или папик?".Девушка обняла мужчину, чмокнула в щеку и пошла по тротуару, всего лишь на миг обернувшись и помахав рукой мужчине. Сердце Антона подпрыгнуло.Загорелся зелёный. Антон потихоньку тронулся. Сбавив скорость, он показал поворотник и, осторожно обогнув дядьку-провожатого и его машину, остановился на обочине. Соскочив с мотоцикла, он, подстегиваемый каким-то внутренним порывом, побежал вдогонку за удаляющейся девушкой.Поравнявшись с ней, парень схватил ее за руку, отчего барышня испуганно отскочила в сторону и уставилась на парня изумрудными глазищами.- Простите, не хотел Вас пугать, но мне показалось, что Вы - прекрасное виденье из моих снов! Я искал Вас целую вечность и наконец нашел.- Сумасшедший! - девушка покачала головой и улыбнулась, - Вы напугали меня до смерти.- Антон, - представился парень, - Антон Заславский, 25 лет. Не женат. Имею собственную квартиру, правда, в ипотеку, а сейчас как раз слегка опаздываю на собеседование. Новая работа сулит хорошие перспективы. Но, увидев вас, я понял, что мое сердце разбито. Неужели вы не слышали этот грохот? Грохот разбивающегося сердца? Если Вы не согласитесь пойти со мной на свидание сегодня вечером, я умру от отчаяния, - Антон сделал "страдальческое лицо", но глаза его при этом светились озорством и лукавством.- Ульяна, - девушка протянула тонкие пальчики, - и как только Антон коснулся их, между молодыми людьми пробежала искра такой силы, что весь мир вокруг как будто перестал существовать.- Ни в коем случае! Я не позволю вам умереть, Антон. Вы для этого слишком молоды, симпатичны и полны жаждой жизни. А на свете нет ничего важнее жизни. Помните, как в песне? "Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь". Поэтому живите, пожалуйста, а я приду на свидание ровно в шесть. Здесь неподалеку есть маленький ресторанчик. А пока мне пора. Я, как и вы, страшно занята. Мне нужно до вечера еще успеть сдать госэкзамен, - улыбнулась Ульянка.- Значит, до встречи?- До встречи.Антон помчался к мотоциклу, а Ульянка подумала: "Какой сегодня чудесный день! И парень такой необыкновенный. Антон. Кажется, будто я знаю его целую вечность. Как странно."***Старец, сидя на светлом облаке, с умилением поглядывал на молодых людей, расходившихся сейчас в разные стороны, но на время, до вечера. Ведь впереди у них - счастливая долгая совместная жизнь. И живой отец Ульяны ещё понянчит своих внуков и правнуков.

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