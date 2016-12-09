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Страшилки

Привидение в воде

Привидение в воде

Как-то зимой, аккурат на Крещение, погибла Ульяна Петровна, матушка тетки Марфы. Не знает никто, какая нечистая сила во двор ее поманила, да так у калитки она и околела. А зима тогда была ветреная да снежная, мороз до минус тридцати доставал.

Марфа уж всем в деревне покланялась, да тяжело было копачей найти. Оббегала дочка все село, таки нашла мужиков гожих, вырыли яму.
Ульяну Петровну хоронили со всеми почестями, батюшкой да плакальщицами. Отпели матушку, отсвятили и девять, и сорок дней. А там глядишь - и март с делами подоспел.

Снежок тает, тут уж и земля проглядывается. Все меняется на свете, да только из ночи в ночь тетке Марфе один и тот же сон снится. Будто стоит матушка ее в речке за деревней, ноги по колено замочила, тянет к дочери руки да шепчет что-то неслышно. Каждый день просыпалась Марфа мокрая, будто сама в реке только искупалась, даже привкус тины во рту ощущала.

Так и сама жизнь тетки в кошмар превращалась. Заснуть она боялась больше всего на свете. Уже через несколько дней сильная и здоровая Марфа так исхудала да побледнела, что сама на покойницу походить стала. Осунулась вся, щеки впали, белее снега ходила. По деревне даже слухи пошли, мол, старая Ульяна Петровна за собой дочку тянет.

Марфа с односельчанами изъездили множество церквей по всей округе. И дом освятили, и двор освятили, да не единожды. Только ничего не помогало, все хуже становилось тетке. Да и сон изменился немного.

От ног одни лишь кости остались, глаза гноились да еще больше впадали, волосы поседели и свисали лохмотьями. И только из почти пустых глазниц слезы одна за другой катились.

Страха у Марфы уже не было. Каждый вечер ложилась она равнодушно, окуналась в мир своего кошмара, а наутро, еще бледнее после того как привидение в воде видела, шла на работу.

Гадать даже не нужно, чем закончилась бы история тетки Марфы, да только однажды к председателю колхоза тамошнего сын приехал. Парень многое в жизни повидал, прошел войну в Афганистане, где сам хоронил товарищей боевых да мстил за их души пулями.

После войны он окончил семинарию и принял рясу батюшки. Когда услышал он про историю тетки Марфы, сразу понял, что действовать нужно. Нашел трех крепких мужиков в деревне, да вскрыли они могилу Ульяны.

Гроб ее, почти прогнивший, наполовину в воде стоял. Перехоронили мать Марфы по всем традициям, и больше привидение в воде никого не беспокоило.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:38
Сегодня, 13:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 74Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Смерть сын батюшка привидение в воде страх ужас

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (889|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 895
Я все ждала когда ужасти начнутся, типа упырем мать стала и ходит кровинушку свою губит, а там все проще) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:53
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2458|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 980
Круто придумано. Вообще то у нас в стране такие вопросы как эксгумация с кандачка не решаются каким то сельским попом. На енто разрешенье властей требуется. И я сомневаюсь что оно получено было, ибо предпосылки к этому отсутствовали. Ну а ежели поп по собственной инициативе могилу разрыл, то это уже грех большой, да и статья, не только за осквернение могилы но и вовлечение в это гнусное деяние группы лиц. Вообще этот поп стремный какой то. Вона за друзей своих погибших, нет чтобы помолиться, раз верующий такой, так он мстил пулями т.е. убивал людей. И как его только рукоположили то? Где у епископа глаза были?Не знаю не знаю. Минус не поставлю но в историю не верю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:43
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (701|0)
Публикаций: 401
Комментариев: 1 658
Цитата: Баба Клава
Круто придумано.

Согласен! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
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