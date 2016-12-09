Привидение в воде

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 13:38 by

Как-то зимой, аккурат на Крещение, погибла Ульяна Петровна, матушка тетки Марфы. Не знает никто, какая нечистая сила во двор ее поманила, да так у калитки она и околела. А зима тогда была ветреная да снежная, мороз до минус тридцати доставал.Марфа уж всем в деревне покланялась, да тяжело было копачей найти. Оббегала дочка все село, таки нашла мужиков гожих, вырыли яму.Ульяну Петровну хоронили со всеми почестями, батюшкой да плакальщицами. Отпели матушку, отсвятили и девять, и сорок дней. А там глядишь - и март с делами подоспел.Снежок тает, тут уж и земля проглядывается. Все меняется на свете, да только из ночи в ночь тетке Марфе один и тот же сон снится. Будто стоит матушка ее в речке за деревней, ноги по колено замочила, тянет к дочери руки да шепчет что-то неслышно. Каждый день просыпалась Марфа мокрая, будто сама в реке только искупалась, даже привкус тины во рту ощущала.Так и сама жизнь тетки в кошмар превращалась. Заснуть она боялась больше всего на свете. Уже через несколько дней сильная и здоровая Марфа так исхудала да побледнела, что сама на покойницу походить стала. Осунулась вся, щеки впали, белее снега ходила. По деревне даже слухи пошли, мол, старая Ульяна Петровна за собой дочку тянет.Марфа с односельчанами изъездили множество церквей по всей округе. И дом освятили, и двор освятили, да не единожды. Только ничего не помогало, все хуже становилось тетке. Да и сон изменился немного.От ног одни лишь кости остались, глаза гноились да еще больше впадали, волосы поседели и свисали лохмотьями. И только из почти пустых глазниц слезы одна за другой катились.Страха у Марфы уже не было. Каждый вечер ложилась она равнодушно, окуналась в мир своего кошмара, а наутро, еще бледнее после того как привидение в воде видела, шла на работу.Гадать даже не нужно, чем закончилась бы история тетки Марфы, да только однажды к председателю колхоза тамошнего сын приехал. Парень многое в жизни повидал, прошел войну в Афганистане, где сам хоронил товарищей боевых да мстил за их души пулями.После войны он окончил семинарию и принял рясу батюшки. Когда услышал он про историю тетки Марфы, сразу понял, что действовать нужно. Нашел трех крепких мужиков в деревне, да вскрыли они могилу Ульяны.Гроб ее, почти прогнивший, наполовину в воде стоял. Перехоронили мать Марфы по всем традициям, и больше привидение в воде никого не беспокоило.Автор неизвестен.

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