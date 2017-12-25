Ведьма Ульяна

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:08

Nik_dk Просмотров: 101 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 09:08 by

В нашем селе жила еще не старая женщина, которую все сторонились, считая ее ведьмой. Мы с сестрой ее тоже боялись, а жила она на нашей улице и мы старались обходить ее дом стороной. Звали ее Ульяна (даже имя редкое для нашей местности).Если в селе что-нибудь происходило, во всем обвиняли Ульяну, несколько раз даже дом ее камнями забрасывали. Но она старалась ни с кем не ругаться и редко выходила из своего дома. Однажды я оказалась возле ее дома, когда мне пришлось бежать на пруд за гусями. Меня поразило, что во дворе у ведьмы было полно цветов, даже в огороде. Я еще тогда подумала, что злой человек не будет сжать цветы.И тут неожиданно заболела сестра, тогда ей было 9 лет, а мне уж 14. Сначала температура, думали, что простуда, но через неделю ее отвезли в больницу. Ничего серьезного врачи не нашли, но сестра таяла на глазах. Стала бледная, у нее не было сил, большую часть времени она просто лежала. Все наши родственники и соседи обвиняли Ульяну и подбивали отца разобраться с ней.Как-то вечером сестра исчезла из дома. Мы обыскались ее везде и уже готовы были поверить, что с ней что-то случилось. И вдруг она сама идет со стороны пруда, сказала, что ей просто захотелось искупаться. Еще она сказала, что встретила на берегу Ульяну, но совсем ее не испугалась, та погладила ее по голове, срезала у нее маленький локон (сестренка даже показала где) и что-то шепча, бросила его в воду. Ничего не сказав сестре, женщина быстро ушла домой.Мама начала плакать, говорить, что теперь Оля умрет, что нужно что-то делать. Но утром сестренке стало легче, она уже не лежала, а гуляла во дворе почти целый день. Через неделю она была здорова. Нас всех очень удивило, что вечером мама взяла банку молока и пошла к Ульяне. Мы с сестрой боялись, что она не вернется, ведьма же все-таки. Мамы долго не было, но все обошлось. О чем они там говорили, мы не знаем, но с тех пор мы как-то перестали бояться эту женщину, а мама даже стала с ней общаться.Автор - Мариша.

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