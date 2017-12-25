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Истории из жизни

Ведьма Ульяна

В нашем селе жила еще не старая женщина, которую все сторонились, считая ее ведьмой. Мы с сестрой ее тоже боялись, а жила она на нашей улице и мы старались обходить ее дом стороной. Звали ее Ульяна (даже имя редкое для нашей местности).

Если в селе что-нибудь происходило, во всем обвиняли Ульяну, несколько раз даже дом ее камнями забрасывали. Но она старалась ни с кем не ругаться и редко выходила из своего дома. Однажды я оказалась возле ее дома, когда мне пришлось бежать на пруд за гусями. Меня поразило, что во дворе у ведьмы было полно цветов, даже в огороде. Я еще тогда подумала, что злой человек не будет сжать цветы.

И тут неожиданно заболела сестра, тогда ей было 9 лет, а мне уж 14. Сначала температура, думали, что простуда, но через неделю ее отвезли в больницу. Ничего серьезного врачи не нашли, но сестра таяла на глазах. Стала бледная, у нее не было сил, большую часть времени она просто лежала. Все наши родственники и соседи обвиняли Ульяну и подбивали отца разобраться с ней.

Как-то вечером сестра исчезла из дома. Мы обыскались ее везде и уже готовы были поверить, что с ней что-то случилось. И вдруг она сама идет со стороны пруда, сказала, что ей просто захотелось искупаться. Еще она сказала, что встретила на берегу Ульяну, но совсем ее не испугалась, та погладила ее по голове, срезала у нее маленький локон (сестренка даже показала где) и что-то шепча, бросила его в воду. Ничего не сказав сестре, женщина быстро ушла домой.

Мама начала плакать, говорить, что теперь Оля умрет, что нужно что-то делать. Но утром сестренке стало легче, она уже не лежала, а гуляла во дворе почти целый день. Через неделю она была здорова. Нас всех очень удивило, что вечером мама взяла банку молока и пошла к Ульяне. Мы с сестрой боялись, что она не вернется, ведьма же все-таки. Мамы долго не было, но все обошлось. О чем они там говорили, мы не знаем, но с тех пор мы как-то перестали бояться эту женщину, а мама даже стала с ней общаться.

Автор - Мариша.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08 by Nik_dkПросмотров: 101Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Ведьма деревня болезнь помощь история из жизни

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 09:10
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Комментариев: 225
Опять деревенские домыслы. Сначала все кричат: "Ведьма!", побивают её камнями, а потом эта клятая "ведьма" оказывается хорошей и давайте-ка с ней задружимся.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:25
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 353
История шэдэвр! Человеческой глупости и недалекости. Уже прошли Средние века, а всё ведьмы во всём виноваты, и камнями побиваемы.
Всегда должен быть враг и козел отпущения в одном лице. Это так удобно! В собственном глазу бревна не видеть.
(Жду камней в свою голову crazy )
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Ерема
Сегодня, 09:46
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Публикаций: 0
Комментариев: 35
Вот так один слух пустил, толпа под настроение подхватит - и становись козлом отпущения на всю жизнь, как в деревнях иногда бывает.+
Зарегистрирован: 29.06.2018
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 09:58
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Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 325
Как добрый человек, так сразу ведьма. Даже у малых детей принято тоже гнобить человека, от которого чуется слабинка, так и у взрослых. И вообще искать козла отпущения, оправдывая свои косяки)) Ведьма виновата! И все тут. А я не ведьма, поэтому не виноват. smile
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 10:00
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Публикаций: 6
Комментариев: 464
Я хоть и не в деревне живу, а тоже такое видела. Когда я совсем малой была, рядом с нашей этажкой стоял домик. Маленькая, раздолбанная хибарка, в которой жила древняя старушка. С чего пошел слух, что она ведьма, сейчас уж не вспомню, но видимо, из-за того, что одевалась она вечно в чёрное и характером обладала далеко не дружелюбным. Это сейчас я понимаю, что старушка просто была пожилым, измученным человеком, которого элементарно раздражали наши набеги на растущий в ее дворе орех, но тогда мы много глупостей натворили, за которые мне теперь невыразимо стыдно.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
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