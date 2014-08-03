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Творческие истории

Обручальное кольцо покойницы

- Сань, ты где такое достал? – Ульяна смотрела на кольцо, в глазах светился восторг. Я немного расслабился, значит угодил. Ульяна любит всё старинное, антикварное. Я полтора месяца бегал по ломбардам и антикварным лавкам, чтоб найти для неё кольцо.

- Тебе не нравится? Могу вернуть в магазин!

Ульяна замотала головой, я улыбнулся.

- Так ты согласна?

Ульяна взвизгнула и бросилась мне на шею, шепнула: «Да». Я был счастлив. Затаив дыхание, сам надел кольцо ей на палец.

Обручальное кольцо покойницы


Когда проснулся утром, Ульяны рядом не было. Нашёл её на кухне с кружкой кофе в руках. Моя невеста выглядела не выспавшейся, глаза были красными от слёз.

- Что случилось?

- Не обращай внимания, Санька, просто кошмар.

- Давай-ка рассказывай! Я твой будущий муж, а мужьям положено знать от чего грустят их жёны!

Ульяна улыбнулась устало и рассказала, что видела во сне мёртвую женщину. Та звала её в могилу и говорила что-то вроде: «Моё вернётся ко мне»

- Я так испугалась, – закончила Ульяна и заплакала. Обнял её и чмокнул в макушку.

- Ну, ты просто устала и не выспалась. Пойдём-ка, я тебя баиньки уложу.

Я подхватил её на руки и отнёс на кровать. Улёгся рядом, гладил её по волосам, пока не уснула. Сам тоже задремал.

Ульяна вздрогнула, с криком вскочила на ноги и ошарашенно уставилась на свою руку.

- Опять кошмар?

- Женщина та, Сань, ей кольцо нужно! Она его снять хотела! – Ульяна сдёрнула кольцо с пальца и швырнула в угол, её трясло от страха, - Сань, ты, где его взял?

- Уль, ну успокойся! Это ведь просто сон!

-Н-не. Это не просто сон! Ты не понимаешь! Она кольцо хотела снять, а оно не снимается! Тогда она, – Ульяна всхлипнула, – она почти затащила меня туда, в могилу! Сань, я боюсь! Я его не надену больше!

Обручальное кольцо покойницы


Я решил вернуть это кольцо в ломбард и купить другое. Продавец кольцо взял без возражений, но на мои вопросы о происхождении украшения ничего не ответил, засуетился подозрительно. Я позвонил в полицию, там мой одноклассник работает.

Оттого, что он мне потом рассказал, просто волосы дыбом!

При проверке выяснилось, что в том ломбарде перепродавали свою добычу расхитители могил. Полиция обнаружила целую банду. Они раскапывали старинные могилы, снимали с покойников драгоценности и сбывали через ломбард. Вот такое могильное колечко я и купил для своей Ульяны.

Мой одноклассник за это дело очередную звёздочку на погоны получил.

Мы с Ульяной готовимся к свадьбе. Обручальные кольца купили новые, с заводской биркой.

Автор - Новая сказка.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 88Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Кольцо ломбард ночной кошмар мёртвая женщина расхитители могил свадьба

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:09
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 639
Комментариев: 7 871
А в ИЖ эту же историю уже бы во всю обсуждали. Приводили бы примеры из собственной практики))
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
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