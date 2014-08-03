Обручальное кольцо покойницы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 88 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:59 by

- Сань, ты где такое достал? – Ульяна смотрела на кольцо, в глазах светился восторг. Я немного расслабился, значит угодил. Ульяна любит всё старинное, антикварное. Я полтора месяца бегал по ломбардам и антикварным лавкам, чтоб найти для неё кольцо.- Тебе не нравится? Могу вернуть в магазин!Ульяна замотала головой, я улыбнулся.- Так ты согласна?Ульяна взвизгнула и бросилась мне на шею, шепнула: «Да». Я был счастлив. Затаив дыхание, сам надел кольцо ей на палец.Когда проснулся утром, Ульяны рядом не было. Нашёл её на кухне с кружкой кофе в руках. Моя невеста выглядела не выспавшейся, глаза были красными от слёз.- Что случилось?- Не обращай внимания, Санька, просто кошмар.- Давай-ка рассказывай! Я твой будущий муж, а мужьям положено знать от чего грустят их жёны!Ульяна улыбнулась устало и рассказала, что видела во сне мёртвую женщину. Та звала её в могилу и говорила что-то вроде: «Моё вернётся ко мне»- Я так испугалась, – закончила Ульяна и заплакала. Обнял её и чмокнул в макушку.- Ну, ты просто устала и не выспалась. Пойдём-ка, я тебя баиньки уложу.Я подхватил её на руки и отнёс на кровать. Улёгся рядом, гладил её по волосам, пока не уснула. Сам тоже задремал.Ульяна вздрогнула, с криком вскочила на ноги и ошарашенно уставилась на свою руку.- Опять кошмар?- Женщина та, Сань, ей кольцо нужно! Она его снять хотела! – Ульяна сдёрнула кольцо с пальца и швырнула в угол, её трясло от страха, - Сань, ты, где его взял?- Уль, ну успокойся! Это ведь просто сон!-Н-не. Это не просто сон! Ты не понимаешь! Она кольцо хотела снять, а оно не снимается! Тогда она, – Ульяна всхлипнула, – она почти затащила меня туда, в могилу! Сань, я боюсь! Я его не надену больше!Я решил вернуть это кольцо в ломбард и купить другое. Продавец кольцо взял без возражений, но на мои вопросы о происхождении украшения ничего не ответил, засуетился подозрительно. Я позвонил в полицию, там мой одноклассник работает.Оттого, что он мне потом рассказал, просто волосы дыбом!При проверке выяснилось, что в том ломбарде перепродавали свою добычу расхитители могил. Полиция обнаружила целую банду. Они раскапывали старинные могилы, снимали с покойников драгоценности и сбывали через ломбард. Вот такое могильное колечко я и купил для своей Ульяны.Мой одноклассник за это дело очередную звёздочку на погоны получил.Мы с Ульяной готовимся к свадьбе. Обручальные кольца купили новые, с заводской биркой.Автор - Новая сказка.

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