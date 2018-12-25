Хелло, Уин!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

bylzer Просмотров: 35 Комментарии: 2 +1 Вчера, 21:01 by

Господин Уин Рекс готовился к празднику. Он был приглашен на бал-маскарад, как сотрудник фирмы по производству… . Уин даже не ожидал такого внимания к себе, новому работнику, и поэтому собрался провести выходные со своими друзьями за городом, пока еще позволяла погода. Дни стояли солнечные, тёплые, коктейль из запаха опавшей листвы, смешанной с чистым загородным воздухом пьянил голову. И вдруг в последний момент, рано утром, когда он уже готовился выйти из дому, ему приносят официальное приглашение на бал-маскарад, подписанный самим директором корпорации. Уин даже опешил, как ему поступить: не пойти на корпоративную вечеринку неучтиво и невежливо — новый работник выказывает пренебрежение к коллективу. А ведь с этими людьми ему работать. Отказать друзьям совестно: не первый год дружны, да и в общий котёл сумма уже внесена. Впрочем, на то они и друзья, чтобы понять сложившуюся ситуацию. Так и решил: принять приглашение с работы, а от загородной поездки отказаться. Быстро стал набирать телефонные номера, пока не застал одного из друзей дома, и вежливо изложив свой отказ, извинился.Теперь дело осталось за малым — приобрести маскарадный костюм. Время до вечера вполне хватало, чтобы объездить нужные магазины их городка. После недолгих поисков, он набрёл на полуподвальный магазинчик, где, при трепетном мерцании свечей, остановил свой выбор на костюме средневекового палача, вполне подходящего для данного праздника. Хозяин магазина, одетый мясником, мрачно улыбаясь, окровавленными руками завернул костюм в черную бумагу и подал покупателю со словами:— Молодой господин не желает выпить стаканчик красного вина. Я вижу затаившуюся грусть в ваших глазах, а этот стаканчик прекрасного напитка разбавит её своим терпким привкусом и внесёт лёгкость и ясность в вашу голову. Прочь дурные мысли! Пей и веселись!Жирная рука, в каких-то сочащихся язвах, протягивала Уину склянку, наполненную красной жидкостью, напоминавшую кровь. Уин содрогнулся, схватил с прилавка свёрток и опрометью бросился за дверь.Зажмурившись, от яркого солнца и вдохнув изрядную порцию осенней свежести, он немного успокоился. Постоял, разглядывая спешащих прохожих, выкурил сигарету и сел в проходящее мимо такси.Комфортно расположившись в салоне автомобиля, он почувствовал, как погружается в мягкую кожаную плоть сидения, которая в такт музыке обволакивала и засасывала его тело в себя. Сладковатый запах восточных пряностей вибрировал в воздухе от завываний Элиса Купера, исполнявшего композицию «Killer». Тонированные стёкла, предназначенные для борьбы с дневным светом, достойно исполняли свои обязанности и не пропускали радующих душу в это время года солнечных лучей. Тягостный сумрак вливался вместе с мелодией в уши пассажира такси.Дурнота комом подкатилась к горлу и готова была выплеснуться наружу, как водитель затормозил в указанном месте. Не считая денег, Уин протянул какую-то крупную купюру таксисту. Тот обернулся, и на пассажира глянуло нечеловеческое лицо с огромными черными пауками на глазах. Сиденье пружиной выбросило пассажира из салона. Такси, хлопнув дверью, с воем сорвалось с места, оставив в воздухе бензиновые выхлопы. Господин Уин Рекс, чуть не падая от нервного возбуждения, остался стоять возле своего дома. Прохожие с опаской обходили странного человека, вроде бы как и трезвого, но что-то было в его лице пугающее.Город медленно погружался во мрак предстоящей ночи. Сумерки уже без опаски бродили по улицам и переулкам, цепляя прохожих за рукава. Небеса, налившись свинцом, отяжелели и, нависнув над самой землёй, давили со всё нарастающей силой. Уставшее за день солнце не выдержало этого давления и, коснувшись горизонта, взорвалось, раздавленное небесной и земной твердью, разбросав всюду кроваво-алые брызги умершего дня. Город, улицы, дома, деревья, люди, всё окрасилось багровым цветом смерти. Наступала ночь. Страшное, мистическое время, время, когда на волю выпущены все силы зла. Они бродят по городу среди людей и ищут свою жертву.Уин Рекс поднялся с дивана и облачился в купленный костюм: красный колпак с прорезями для глаз и пурпурный плащ до пят, красный кафтан покрыл его грудь, и такого же цвета трико обтянуло его ляжки. Покрутившись у зеркала, обозревая свой облик со всех сторон, он остался доволен и вызвал такси.Корпоративный бал-маскарад принимал своих гостей в старом здании заводской администрации, что принадлежало фирме учредителю. Для этой цели были выделены немалые средства и приглашены лучшие аниматоры. Гостей у входа встречала охрана, одетая в костюмы охотников за привидениями, которая проверяла пригласительные билеты и отвечала на различные вопросы по поводу проведения мероприятия.Средневековый палач не вызвал бурного восторга у присутствующих здесь ведьм, колдунов, дьяволов и русалок, а так же и другой ущербной нечисти. Столы, освещаемые резными тыквами, с закусками и напитками располагались по углам, а в коридорах висели электрические факела, отбрасывая багровые отблески в узкие проходы, имитированные под каменную кладку сырых подвалов. На лицах прогуливающихся пар ложился алый отблеск огня адского горнила. Какие-то шаманы били в бубны и, потрясая чьими-то отрубленными конечностями, бесновались в центре зала.Уин стоял у стола и поедал бутерброд с ветчиной, утоляя свой дневной голод, он так нигде и не пообедал. В зале появился новый персонаж, облачённый в красное платье-балахон. По движениям и походке можно было определить в сим костюме женщину, женщину утончённую и грациозную. Она с изысканной лёгкостью танцевала всякие танцы и беспечно переходила от одного партнёра к другому. Уин заинтересовался незнакомкой и с восхищением наблюдал за ней, он был любителем женского пола и никогда не скрывал этого. Особа в красном одеянии уловила его вожделенный взгляд и, внезапно оказавшись рядом, подхватив под руку, вывела в круг танцующих.Сердце Уина возликовало, вечер становился более увлекательным, намечалось пикантное приключение.Они кружили в танце легко и непринуждённо, и другие пары, очарованные их танцем, не смели вставать у них на пути. Вот музыка закончилась, и ведущий пригласил всех отдохнуть и закусить. Гости стали разбредаться по залу, по коридорам, восторгаясь фантазией организаторов сей мистерии.Незнакомка игриво поманила палача, и красное её платье таинственно исчезло в лабиринте мрачных коридоров. Уин, не раздумывая, бросился следом: эта женщина своим огненным пламенем, с которым была схожа, разожгла в нём адский огонь страсти, опаливший весь разум. В слепом безумстве бежал он следом и не мог настичь, вот-вот его рука схватит её запястье, но нет — она вновь далеко и не достать.Наконец движения её замедлились, стали плавными и она, обернувшись, стала. Уин остановился, чуть переводя дыхание, предвосхищая страстные объятия. Он, скинув свой колпак палача, приблизился близко-близко. Возложил руки свои на её плечи и притянул к себе. Сердце бешено колотилось, от чего зазвенело в ушах, будто от удара в колокол, от далёкого-предалёкого колокольного звона. Приблизившись к незнакомке, он отбросил закрывавшую её лицо красную вуаль… но, Боже, что это… Лицо, изъеденное ужасной проказой, всё в язвах и нарывах, открылось перед ним. С криком ужаса, Уин отпрянул от прокаженной. Звон в ушах усилился с удвоенной силой. И тут зазвучал её смех, глухой, с надрывами, будто что-то оторвалось у неё в горле и колыхалось, перекатываясь по гортани. Она подняла руку в красной перчатке к безобразному лицу и рывком сняла страшную маску проказы.Весёлый девичий смех слетел с алых губок: девственно пухлых и столь прекрасно-соблазнительных, каких ещё не видывал Уин Рекс. Он стоял в замешательстве и унижении. Красавица, видя это, сама обняла его и долгим поцелуем растопила страх в окаменевшем сердце. Осмелев, Уин сильнее прижал к себе хрупкое тело и уже сам вожделенно впился в её губы. Он был на вершине блаженства, упоённый страстью, ему казалось, что вечеринка удалась.Чуть отстранившись, пылкая незнакомка пристально посмотрела в его глаза и медленно сняла с лица свою последнюю маску, маску юности. На человека глянули пустые глазницы смерти. Мертвенный оскал разомкнулся, и шипящий звук трансформировался в слова:— Хелло, Уин!Ночь подошла к концу, заря разгорается на горизонте — рождается новый день. Ночь прошла не зря, жертва найдена… кто следующий?

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