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Стихи

Вечность

Вечность
Беря в учёт предыдущий опыт под коллажем размещаю текст стиха)

Город Грёз она посетила тайно,
С демоном столкнулась в толпе случайно.
Лишь на миг их руки соприкоснулись,
В поединке взглядов глаза схлестнулись.

Уловив картинки чужого мира.
Ясно ведь как ночь - это дочь вампира!
Позже он искал её, только тщетно -
След простыл и скрыт кем-то незаметно.

Да, такой далёкий но неизбежный,
К ней пробился в сон его голос нежный.
"Назови мне имя"- шептал ей Эмон.
А в ответ: "Я - Вечность, зря ищешь, демон."

Тьма у изголовья её клубилась,
Словно в подземелье душа томилась,
И готовясь к будущим переменам,
Кровь как - будто лава текла по венам.

В голове его созревали планы.
Не беря с собой даже часть охраны,
Принял приглашение от вампиров -
Встреча с ней дороже любых сапфиров!

Покидая город в чужой карете,
Ночью маскарад в этом высшем свете,
Лес оставлен был за его спиною,
Замок всех встречал светской суетою.

Музыка звучала, смеялись пары,
С завистью смотрели на них швейцары,
Дамы кавалеров внимали речи,
Ярко в канделябрах горели свечи.

Демона глаза полыхнули алым.
Рядом с ним она - дело - то за малым!
Руку протянул, не оставив шанса,
В вихре закружил колдовского танца.

"За тобой пришёл в эту бесконечность. -
Крепче сжал объятья: - Здравствуй, Вечность."
Руша все границы, черты, преграды,
По телам от страсти прошли разряды.

"Обнажая души, снимаем маски.
Знаю, что я взрослый, но верю в сказки."
За собой увлёк в темноту портала,
Чтобы в этот раз точно не сбежала.
Вчера, 23:17 by kusiПросмотров: 75Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Демон дочь вампира вечность авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 23:19
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (815|0)
Публикаций: 111
Комментариев: 1 111
Мне все нравится. Такое редко бывает. Тема чудесна, описание, словно книгу прочитал, демоны, маски, прекрасная вампирша. А почему бы и нет?
Жаль нельзя поставить отдельный плюс за оформление.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Летяга
Вчера, 23:37
+3
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Комментариев: 6 875
И мне всё нравится.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Вариор
Вчера, 23:51
+3
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Репутация: (884|0)
Публикаций: 211
Комментариев: 2 442
Мне все больше и больше нравится твое творчество. Стих само совершенство и коллаж очень прекрасен. Молодцы девочки, на славу постарались kissing_heart +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 5.04.2012
           
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:05
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1331|0)
Публикаций: 524
Комментариев: 5 865
Работа отличная! Нравится! 336 +++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#5 написал: kusi
Сегодня, 00:14
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Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 00:37
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Огромный плюс и от меня) Все как мы любим: вампиры, демоны и любовь+++++++
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#7 написал: kusi
Сегодня, 00:45
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Tigger power, океаническое спасибо моя хорошая blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:10
+1
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Комментариев: 2 366
Обнажая души, снимаем маски… Это не только про демонов и вампиресс. Все мы носим маски. +++
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
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