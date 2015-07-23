Вечность
Беря в учёт предыдущий опыт под коллажем размещаю текст стиха)
Город Грёз она посетила тайно,
С демоном столкнулась в толпе случайно.
Лишь на миг их руки соприкоснулись,
В поединке взглядов глаза схлестнулись.
Уловив картинки чужого мира.
Ясно ведь как ночь - это дочь вампира!
Позже он искал её, только тщетно -
След простыл и скрыт кем-то незаметно.
Да, такой далёкий но неизбежный,
К ней пробился в сон его голос нежный.
"Назови мне имя"- шептал ей Эмон.
А в ответ: "Я - Вечность, зря ищешь, демон."
Тьма у изголовья её клубилась,
Словно в подземелье душа томилась,
И готовясь к будущим переменам,
Кровь как - будто лава текла по венам.
В голове его созревали планы.
Не беря с собой даже часть охраны,
Принял приглашение от вампиров -
Встреча с ней дороже любых сапфиров!
Покидая город в чужой карете,
Ночью маскарад в этом высшем свете,
Лес оставлен был за его спиною,
Замок всех встречал светской суетою.
Музыка звучала, смеялись пары,
С завистью смотрели на них швейцары,
Дамы кавалеров внимали речи,
Ярко в канделябрах горели свечи.
Демона глаза полыхнули алым.
Рядом с ним она - дело - то за малым!
Руку протянул, не оставив шанса,
В вихре закружил колдовского танца.
"За тобой пришёл в эту бесконечность. -
Крепче сжал объятья: - Здравствуй, Вечность."
Руша все границы, черты, преграды,
По телам от страсти прошли разряды.
"Обнажая души, снимаем маски.
Знаю, что я взрослый, но верю в сказки."
За собой увлёк в темноту портала,
Чтобы в этот раз точно не сбежала.
Вчера, 23:17 by kusiПросмотров: 75Комментарии: 8
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