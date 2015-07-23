Вечность

kusi Просмотров: 75 Комментарии: 8 +7 Вчера, 23:17 by

Беря в учёт предыдущий опыт под коллажем размещаю текст стиха)Город Грёз она посетила тайно,С демоном столкнулась в толпе случайно.Лишь на миг их руки соприкоснулись,В поединке взглядов глаза схлестнулись.Уловив картинки чужого мира.Ясно ведь как ночь - это дочь вампира!Позже он искал её, только тщетно -След простыл и скрыт кем-то незаметно.Да, такой далёкий но неизбежный,К ней пробился в сон его голос нежный."Назови мне имя"- шептал ей Эмон.А в ответ: "Я - Вечность, зря ищешь, демон."Тьма у изголовья её клубилась,Словно в подземелье душа томилась,И готовясь к будущим переменам,Кровь как - будто лава текла по венам.В голове его созревали планы.Не беря с собой даже часть охраны,Принял приглашение от вампиров -Встреча с ней дороже любых сапфиров!Покидая город в чужой карете,Ночью маскарад в этом высшем свете,Лес оставлен был за его спиною,Замок всех встречал светской суетою.Музыка звучала, смеялись пары,С завистью смотрели на них швейцары,Дамы кавалеров внимали речи,Ярко в канделябрах горели свечи.Демона глаза полыхнули алым.Рядом с ним она - дело - то за малым!Руку протянул, не оставив шанса,В вихре закружил колдовского танца."За тобой пришёл в эту бесконечность. -Крепче сжал объятья: - Здравствуй, Вечность."Руша все границы, черты, преграды,По телам от страсти прошли разряды."Обнажая души, снимаем маски.Знаю, что я взрослый, но верю в сказки."За собой увлёк в темноту портала,Чтобы в этот раз точно не сбежала.

Ключевые слова: Демон дочь вампира вечность авторский стих

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