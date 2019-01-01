Волколак

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Фобоs Просмотров: 66 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:37 by

Эту историю я услышал пару лет тому назад, хотя, наверное, более правильным, будет сказать - подслушал. Ехал я, значит, в электричке на дачу к родственникам. Дорога по времени, занимала 1,5-2 часа. Осмотрев вагон, я выбрал свободную скамью и сел к окошку. Я думаю, что большинство из вас, имея возможность выбора, заняли бы то же самое место. Облокотившись на стену вагона и подперев голову рукой, я уставился в окно. Электричка выезжала за пределы города. Мелькавшие за окном, многоэтажные здания сменялись деревьями и кустарниками. С завидным постоянством электричка делала остановки, около многочисленных деревушек, чтобы принять все новые порции пассажиров. В эти моменты под окнами вагона, то и дело, мелькали головы небольших групп молодых людей, которые перебегая из первого в последний вагон или наоборот, пытались спастись от вездесущих контролеров, так и норовящих обилетить всех и каждого.На одной из таких станций в мой вагон вошли и расположились на скамье, за моей спиной, несколько человек. Они распределили свои сумки по полкам и скамейкам, после чего, уселись поудобней. Судя по всему, как и мне, путь им предстоял неблизкий. И тут, один из этих дачников, мужичонка лет 40-45, по всей видимости, находящийся слегка под мухой, заявил своим попутчикам следующее…- Вот вы все не верите, что нечисть всякая существует, а я сам видел, собственными глазами, у бабки моей в деревне, земля ей пухом.- Ну, коли видел, так рассказывай, не томи, спешить нам некуда, - ответил ему кто-то из попутчиков.Я, являясь поклонником подобного жанра, тут же навострил уши и откинул голову на спинку сидения, дабы как можно лучше слышать голос находящегося позади меня рассказчика. Я не берусь судить о правдоподобности подслушанного мной рассказа, а всего лишь попытаюсь пересказать его дословно…Приключилась эта история около 35 лет назад, в, тогда еще советской, глубинке. Жил я с родителями в небольшом промышленном городке. Для того, чтобы я знал каков на вкус и запах свежий воздух, каждое лето родители отправляли меня в деревню к бабушке, на санаторно-курортное, так сказать, лечение.В этот год я закончил 4-й класс и удостоился гордого звания старшеклассника. Была середина июня, жара стояла неимоверная, и когда мама с папой сказали, что завтра едем к бабуле, радости моей не было предела.Бабушка души во мне не чаяла, ведь я был ее единственным внуком. Да и я очень ее любил.Дед фронтовик, умер задолго до моего рождения, через 16 лет после победы. Ну не идет война на пользу здоровью.С деревенскими ребятишками отношения у меня сложились нормальные, и в их компании я чувствовал себя достаточно комфортно. Но особенно близко я сдружился с двумя соседскими пацанами, Серегой и Антоном. Они были братья, погодки, я был с ними примерно одного возраста. Бабушку мою они тоже очень любили, да и она относилась к ним как к родным. Их родители, Виктор и Зинаида сиротами были, так что собственных бабушек и дедушек у ребят не было. Да и вообще, когда парни мелкими были, моя бабуля никогда не отказывалась с ними посидеть, пока родители их, значит, на работе были. Сейчас уже, правда, такой необходимости не было, пацаны довольно самостоятельные были, и покушать могли себе приготовить, и со скотиной управлялись, когда родителей дома не было.Дни моих деревенских каникул проходили однообразно, были похожи один на другой, ну как это сейчас называют, «день сурка». Но мне это совсем не надоедало, потому что это, был «день очень хорошего сурка». По утрам и вечерам я помогал бабушке на огороде, ну а большую часть дня мы с друзьями на озере проводили: рыбачили, купались. По вечерам около дома собирались, жили-то рядом, разжигали костер, картошку пекли. Парни привыкшие были, а для меня это было поистине деликатесом. Ну и, значит, всякими детскими байками да страшилками пытались друг друга то ли удивить, то ли напугать.Ну, прошла так где-то половина моих каникул. Была теплая июльская ночь, в костре лениво потрескивали поленья, неподалеку в траве стрекотали кузнечики, будто переговариваясь с костром. Сверху деревенскими красотами любовалась полная луна. Антон, Серега и я смотрели в угасающий костер. Приближался заветный момент извлечения из костра запеченной картошки.Вдруг мы услышали ужасающий волчий вой. По-видимому, источник звука находился где-то за деревней, в районе совхозной фермы. Был он настолько мощным, что кровь стыла в жилах, по телу побежали мурашки.Наступила гробовая тишина, казалось, что все вокруг напугано до ужаса и не издает ни звука, боясь обнаружить себя.Скрипнула дверь соседского дома, на крыльце появился дядя Витя.- Парни, тушите костер и давайте по домам...- Пап, а что это было? - спросил Сережка.- Не знаю, сынок, вроде как волк, хотя откуда он взялся? Сколько здесь живу, никогда волков не встречал. Ну, давайте, тушите костер и марш по домам.Антон побежал к бачку, воды набрать. Дядя Витя достал сигарету, аккуратно вынул головешку из костра, прикурил.Бабушка, по всей видимости, тоже взволнованная этим воем, вышла за мной.- Вовка, ну-ка давай-ка домой быстренько, хватит полуношничать!- Доброй ночи, баб Вера, - поприветствовал бабушку дядя Витя.- Здрасьте! - отчеканили мальчишки.- Здравствуйте мои хорошие! Витя, ты тоже это твой слышал?- Слышал, баб Вер, слышал.Бабушка задумалась...- Что за бесовщина такая, отродясь у нас тут волков не было, а тут прямо рядом с деревней.Тишину нарушил Антон, плеснув из ведра на угасающий костер, тот зашипел, словно змей. В небо устремились клубы пара вперемешку с дымом. Все начали расходиться по домам.На следующий день тетя Зина сказала, что ночью на ферме волки корову задрали, а посему нам с друзьями было строго запрещено ходить на речку, да и вообще выходить за пределы деревни. Да и на ночные посиделки было так же наложено табу. Деревенские мужики договорились собираться каждую ночь по несколько человек и ходить на ферму дежурить, ну, значит, сторожу помогать.Следующей ночью над деревней вновь поднялась полная луна. Я пытался бороться со сном, хотел послушать, придет ли сегодня в деревню волк. Вдруг услышал истошный собачий лай. Собака рвала, будто кто-то дразнил ее, затем лай сменился истошным визгом, через секунду все затихло. За окном плавно покачивались ветви куста сирени. Поднялся небольшой ветерок, и вдруг снова, как громовой раскат... раздался этот леденящий и ужасающий вой. Я спрятался под одеяло. Бабушка вышла в горницу, зажгла свечу. Судя по шагам, подошла к иконе и тихонько начала молиться. Под одеялом было ужасно жарко и душно. Я пересилил свой страх и сбросил с себя одеяло. Так было намного комфортней, сон меня одолел.На следующий день выяснилось, что было атаковано хозяйство тетки Марфы. Ее здоровенный кобель Полкан (лай которого я слышал ночью) был разорван на клочки, весь двор был залит кровью. Я сам, конечно, не видел, мне Антон с Серегой рассказали. Помимо этого у Марфы пропала ее кормилица, коза Маруська. Друзья рассказали, что мужики деревенские у Марфы на огороде следы нашли, но кроме того, что они были огромными, ничего понять не удалось. Что за зверюга такие следы могла оставить, точно сказать никто не мог. Деревня загудела… Обсуждали произошедшее на каждом шагу, кто про стаю волков рассказывал, кто про медведя, а кто и совсем фантастическую теорию выдвигал, будто перевертыш (волколак) деревню атаковал. Как бы то ни было, определенного никто ничего сказать не мог.Под вечер ко мне Антон с Серегой прибежали. Как галчата, начали трещать наперебой, что за деревней, около старого амбара они случайно мертвую Марфину козу нашли. В общем, волк ее еще не съел, видно собакой насытился, а козу про запас взял. Говорили, что план у них созрел. Для того, чтобы быть посвященным в его подробности, я должен поклясться, что никому ни слова не скажу об этом. Я принял их условия.- Папка с мамкой сегодня в ночь на ферме работают, - сказали они.- Ты бабе Вере скажи, что сегодня у нас заночуешь, вечером отправимся в амбар. Там что-то типа настила под потолком. Ну, значит, на нем и спрячемся, посмотрим, что за зверь такой скотину рвет деревенскую.- Ты не ссы, Вовка, - говорили они мне. - Он нас по-любому не увидит, а если заметит или учует, то на такой высокий настил волку все равно не забраться.Идти именно сегодня нужно, потому как прослышали они, что дед Семен собирается амбар на дрова разбирать. Вероятно, что уже со дня на день и начнет. Да и луна сейчас ярко светит, удастся все хорошо разглядеть.План друзей поверг меня в неистовый ужас. Я сразу же наотрез отказался в этом участвовать. Я пытался их отговорить, но они даже слушать меня не захотели, мы даже разругались с ними.- Ну и ссыкун же ты, Вовка. Ну и сиди дальше у бабушки на дворе, как щегол в клетке, но помни, ты клятву дал, если расскажешь кому - не друг ты нам больше. С тех пор много воды утекло, но я себе до сих пор простить не могу, что клятву сдержал. Не сказал я ничего об их планах, ни родителям их, ни бабушке моей.Начало смеркаться, я места себе не находил. Есть выражение "кошки на душе скребут". Дак вот, эти кошки рвали мне душу в клочья.- Вова, внучек, что с тобой? Ты хмурый какой то, - спросила бабушка.Я сослался на то, что не очень хорошо себя чувствую, скорей всего днем на солнце перегрелся.- Ну ничего страшного, сейчас я тебе чайку травяного заварю, - сказала бабушка.Через несколько минут я уже пил ароматный травяной чай, и действительно становилось легче. Тревога уступала место успокоению, начало морить в сон.Я проснулся ночью, луна ярко светила в окна, освещая комнату. Я с опаской подошел к окну, которое выходило в огород. Можно было сказать, что снаружи немного темнее, чем днем. Все было залито желтоватым лунным светом.И вдруг я увидел это… Я с трудом сдерживался, чтобы с криками и визгами не помчаться к бабушке в комнату. Этот непонятный зверь двигался через картофельное поле. Морда была вытянутой, уши заостренными, действительно похоже на волка. Но вот тело с волчьим имело мало сходства, разве что было волосатым. Это существо напоминало здоровенную обезьяну с волчьей головой. Двигалось оно то на двух лапах, то на четырех. Вдруг оно остановилось, задрало морду вверх и, по-моему, стало принюхиваться. Тело мое было сковано ужасом, я старался не дышать или делать это как можно тише, будто я находился не в бабушкином доме, а был где-то рядом со зверем, пытаясь схорониться от него за ближайшим кустом. И вдруг снова раздался этот протяжный и гулкий вой...Я вырвался из оцепенения, присел под окно и, будто опасаясь, что зверь может меня заметить, пополз к кровати. Эту ночь я провел под душным одеялом и уснул только под утро.Сон был тяжелым. Я увидел Серегу и Антона, они стояли поодаль от меня, вокруг было темно, но я их хорошо видел. Я попытался двинуться к ним, но не смог, не смог даже пошевелиться. Они же просто стояли, лица их были печальными. Вдруг позади них вспыхнул свет, настолько яркий, что какое-то время я не видел ничего кроме белой пелены. Немного погодя я смог различить силуэты моих друзей, свет окутывал их со всех сторон, они все так же стояли и смотрели на меня. Вдруг Серега повернулся ко мне спиной и пошел на свет, Антон задержался лишь на мгновение, помахал мне рукой, будто прощаясь, и последовал за братом. Я кричал им, просил вернуться, но они шли на свет, будто не слыша меня.Я проснулся ближе к обеду, точнее не проснулся, меня разбудил истошный, душераздирающий крик женщины. В окна ярко светило жгучее обеденное солнце. Я направился к окну, вдруг входная дверь скрипнула, в дом вошла бабушка. Лицо ее было бледным, по щекам, изрезанным морщинками, текли слезы, руки дрожали.- Вова, внучек, ты пока в избе побудь, я потом тебе все объясню, - сказала она и снова вышла за дверь.Я подошел к окошку, со стороны которого доносился женский плач и стенания. Женщина сидела на земле, взгляд ее был безумным, все тело дрожало. Я не сразу смог ее узнать - это была тетя Зина, мать Сереги и Антона.Напротив их дома стояла лошадь, запряженная в телегу, под уздцы ее держал дед Семен. Я никогда раньше не видел его без кепки, которая, казалось, приросла к его голове, но сейчас он держал свой головной убор в руке, подставив свою лысину палящим солнечным лучам.Схватившись руками за край телеги, будто пытаясь удержать равновесие, стоял дядь Витя. Взгляд его был пустым, лицо приобрело цвет хорошо отбеленной простыни.И только потом я заметил, что на телеге что-то лежит, что-то совсем небольшое, накрытое то ли каким-то покрывалом, то ли тряпкой. Хорошенько приглядевшись, я смог разглядеть большие бурые пятна, которыми была пропитана накидка. Чуть позже я узнал, что под накидкой были Антон и Серега, а точнее - то немногое, что от них осталось.Ни на секунду не затихающие вопли соседки, приглушил звук мотоциклетного мотора, подъехал участковый. Вечером бабушка рассказала, что дед Семен мальчиков нашел в старом амбаре на окраине деревни. Подробностей, конечно, никаких рассказывать не стала.Спать меня в этот вечер бабушка раньше обычного положила, но уснуть я долго не мог. Просто лежал в кровати и слушал, как бабушка молится перед иконой.На следующий день родители приехали, так что мои деревенские каникулы закончились почти на целый месяц раньше запланированного срока, что, в принципе, и не удивительно.Зинаида после смерти детей и месяца не прожила, померла от горя, а Виктор пить безбожно стал, ну по зиме, стало быть, в сугробе и замерз.После того случая, меньше чем через год, баба Вера к нам в город переехала. У нее этот, ну как его, диабет нашли, ну и со зрением из-за этого совсем плохо стало.Бабушка потом рассказала, что детские останки даже в областной морг на экспертизу возили. Установить пытались, что именно за зверь на них напал. Заключение дали, что очень похоже на волка. Через пару дней после смерти мальчиков, милиции в деревню понаехало, мужиков организовывать стали и с нашей, и с окрестных деревень. Леса прочесывали, засады по ночам делали, зверя, значит, хотели изловить, да только так никого и не поймали. Бабушка ненадолго замолчала, задумалась и добавила…- Да и не удивительно, зверя такого можно только при свете полной луны увидеть, а волков-то у нас отродясь не было...

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