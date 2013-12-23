Летопись смерти. Фрагмент второй: Сенька

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:56

AllexxiL. Просмотров: 54 Комментарии: 8 +1 Сегодня, 16:56 by

Сенька был самым младшим в семье. А по счёту, так вообще седьмым. Отец его работал у Алексея Ивановича Тихорецкого, местного зажиточного крестьянина, и при этом пользовался равно как и его уважением, так и остального местного люда. После того, как отменили крепостное право, некоторые из бывших подневольных поднялись, и причём неплохо. Так вот и отец Сеньки, Егор Петрович, как вышел указ об отмене крепостного права, сразу же сам себе нанял наёмных батраков, благо имел скопленные бог весть каким способом средства. Но детей он своих держал в строгости, и Сеньке, как самому младшему, доставалось больше всех. В тот день ему надавали дел на весь день, и Сенька уже и не предполагал, что ему светит порыбачить на обмелевшей речке, за бобровой плотиной, но... Но один случай изменил всё. Сенька нашёл монету. И монета была непростая.А как всё получилось? Была в семье Сеньки коза, причём нрав у неё был отвратный. И в то утро, когда мать его вышла её доить, кормить и осуществлять прочие необходимые по уходу за скотиной вещи, козы в загоне не обнаружилось. Зато была найдена дыра, причём было совершенно непонятно, как Манька - так именовали козу - смогла проломить две здоровые. просмолённые жерди, учитывая то, что за лето она отощала, да и рогов-то у неё не было. Ну и кому как было оправиться на её поиски, как не Сеньке. Он и пошёл, захватив завязанные в тряпицу кусок хлеба, пару яиц и одну картофелину, оставшуюся со вчерашнего ужина.Село, в котором родился и жил Сенька, находилось на крутом склоне, над речкой со странным названием Можка. Почему, кто и как так назвал водоём - не помнили даже старожилы. Да что там говорить - само село носило не менее странное название - Пробытое. Кем, что и в каком месте села было что-либо пробыто или просто утеряно - не известно было даже местному учителю географии, хотя он слыл на селе человеком грамотным и даже учился в самом Санкт-Петербуге.Собственно, на склоне речки, куда он забрёл в поисках пропавшей скотины - а отец ему прямо сказал, что если не хочет на ужин попробовать вместо пирогов розг, без козы не приходить - он и нашёл самое главное сокровище в своей жизни. Сенька вообще не понимал, в чём его вина в причине побега козы - ведь он вчера весь день провёл на поле, собирая в стога сено с двумя братьями, и от осознания такой несправедливости было обиднее вдвойне.Спускаясь по крутому склону, у него поехала нога, он поскользнулся на глине, и кубарем свалился к камышам, что в изобилии росли на берегу реки. Он сам не знал, почему решил искать Маньку в первую очередь на берегу реки, но найти он её там так и не смог. Зато нашёл другое. Когда он поднялся, весь перепачканный глиной, ряской и ещё бог весть чем, после падения, в кулаке помимо всякой дряни он обнаружил нечто странное. Что-то круглое.Когда Сенька очистил от грязи находку, он понял, что такого он никогда не видел. Нет, медяки периодически появлялись в его кармане, а в доме у папки он даже пару раз видел рубли, из серебра, красивые, большие, но... Но эта монета была странной. Нет, Сенька в свои восемь лет был далеко не дурак, и понимал, что есть и золотые, и даже монеты из странного слова "платина", но... ЭТА БЫЛА ОЧЕНЬ СТРАННОЙ.Сенька сжал в кулаке находку, и кинулся к реке. Пока он отмывал её, руки, да и сам приходил в порядок, прошло не менее получаса. И вот он увидел, что оказалось в его руках. Непонятные символы, кругляш желтоватого оттенка, размером не более пятиалтынного... Такого он ни разу в своей недолгой жизни вообще не видел. Но он знал точно одно - его друг Колька, ровесник, одногодка, всегда интересовался всякого странного рода вещами, и не иначе как он мог ему дать совет по найденной монете. Он вскарабкался по склону, совершенно забыв о наставлениях отца, о пропавшей козе, об остальных делах на этот день. И в этот момент его настиг удар, и он потерял сознание.Сенька пришёл в себя от дождя, который лил на него сплошным потоком. Если учесть, что буквально недавно, до того, как он грохнулся, светило солнце, это выглядело очень странно. Да что там говорить - всё это было очень и очень необычно. Да, однажды был в его жизни момент, когда, собирая грибы, он присел передохнуть, а после, как встал - причём встал резко - то у него закружилась голова, и лес поплыл перед глазами, он ощутил нечто подобное. Да и вообще, в тот день он и грибов не нашёл, в общем-то. Но то старое воспоминание никоим образом не шло в равнение с тем, что он только что ощутил.И странная монета была по прежнему зажата в его кулаке. Он с трудом поднялся - склон реки, глиняный, мало этому способствовал. И тут он увидел такое, что его сердце замерло на мгновение, и только после того, как он осознал, что видит - продолжило выстукивать ритмичное движение его жизни. То, что увидел Сенька, и правда не поддавалось никакому разумению. Во-первых, вместо реки - пусть и мелкой - перед ним был овраг, заросший бурьяном. Второе - деревья. Их минуту назад тут не было, а сейчас перед его взором раскинулась роща - берёзы, осины, даже пару дубов разглядел. Но самое страшное он увидел, когда вскарабкался по склону и посмотрел на село. Вернее, он посмотрел туда, где село должно было быть. Села не было. Было поросшее бурьяном и чертополохом поле, и больше ничего.Когда Сенька был маленьким совсем, он очень любил слушать бабкины истории о прошлом. Бабка помнила императора Павла, и его незавидную судьбу. А ещё она знала много легенд про леших, кикимор, домовых... И про клады. Особенно Сеньку пугала история про проклятый клад Егора "Душегуба", который в своё время успел много натворить чего в этих краях, пока его не отправили на каторгу, где он и сгинул. И он прекрасно помнил, когда бабка, шамкая беззубым ртом говорила: - И проклял он своё богатство, нажитое на крови, и горе тому, кто хоть часть клада себе возьмёт.Под проливным дождём, совсем не понимая что происходит, Сенька брёл в сторону того места, где был его дом, а в голове эхом отдавались слова бабки про проклятии, которое падёт на голову того несчастного, кто будет иметь глупость присвоить часть нажитого "Душегубом".Дойдя до холма, где был его дом, Сенька не обнаружил ничего. Абсолютно. Никакого присутствия людей в общем или их отдельного существования в частности. На сколько хватал его взор - везде был лес, подлесок, заросшие поля, и дождь. Дождь лил не переставая с того самого момента, как он очнулся в грязи, со своей странной находкой, зажатой в кулаке. По лицу его текли слёзы, смешанные с дождём. Он брёл по холму, и сам не понимал, что искал. Но при это в его кулаке была зажата вещь, которую он сам того не желая подобрал. И тут он увидел козу, из-за которой всё и произошло.Он побежал к ней, понимая, что теперь от отца уже не стоит ждать солёных, вымоченных розг, но... Тут снова последовал удар, его ослепила вспышка, и он увидел угасающим взглядом, как его рука разжалась, и его столь желанная находка выскользнула у него из ладони и затерялась в зарослях.В селе давно поговаривали, что клад "Душегуба" заговорённый, причём необычно. Да, на селе много чего рассказывали - и про полудницу, что поле оберегает, и про лешего, что водит, пока одёжку на изнанку не вывернешь... Но вот легенда про клад "Душегуба" всегда стояла особняком. Ходили слухи, что, мол, он её на молнию заговорил, и худо тому будет, кто хоть часть найдёт, хоть весь его возьмёт....Хоронили Сеньку всем селом, мать ревела, равно как и его старшие братья и сёстры. Отец себя до конца жизни винил за то, что отправил младшего за козой, а про то, как его сына, младшего, убило молнией при ясном небе в солнечный день на берегу реки в селе говорили ещё долго.Когда священник читал над простым деревянным гробом отходную, многие увидели, что рука у мальчика зажата насмерть, крепко, в кулак.

Ключевые слова: Летопись мальчик похороны авторская история

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