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Истории из жизни

Петрович приходил

Долго не решалась опубликовать эту историю, потому что она связана с моим отцом. То есть описывать события как-то больно для моей души, так скажем. Но меня давно волнуют истории явлений умерших живым, коих в интернете достаточно, в том числе и на православных сайтах.

Итак, моя мама развелась с моим отцом, когда мне было лет 7 из-за того, что он пристрастился к алкоголю и позволял себе агрессию в состоянии опьянения. Проще сказать, дебоширил и даже частенько мог поднять руку на жену, пугая при этом дочь (меня).

Какое-то время спустя отец женился на женщине с двумя детьми и жил с ней до самой своей смерти. Умер он через некоторое время после инсульта, в возрасте 59 лет. Я на тот момент была уже взрослой девушкой, самостоятельно зарабатывающей себе на хлеб.

Евгения Афанасьевна, так звали новую жену отца, пригласила меня и маму на похороны. Умер он в феврале, а в ночь с 8 на 9 марта случилась эта необыкновенная история. Рассказал мне её пасынок отца, начав разговор с таких слов:
— Люда, ты знаешь, Петрович ночью приходил.
— Не может быть!
— Да, точно. Мать не будет врать. Пришел в том же костюме, в котором похоронили. Строго и недовольно поглядел на мать, потом прошел к серванту и начал там что-то искать. Мать ни жива ни мертва была. Страшно очень. Молча смотрела, что будет дальше. А дальше Петрович подошел к телевизору, потом вышел в дверь, как и зашел.
— А не могло это твоей матери все присниться?
— Да нет, не похоже. Дело в том, что на утро она обнаружила свой партбилет, валяющийся на полу возле серванта, а у телевизора антенна была вытащена из гнезда и тоже валялась на полу. Партбилет всегда лежал в укромном месте в серванте, никто из нас туда не лазил, зачем?

Нужно сказать, что я очень сильно переживала смерть отца, носила траур и не участвовала ни в каких праздничных мероприятиях. Что нельзя было сказать о второй семье отца. 8 марта выросшие дети Евгении Афанасьевны со своими супругами и детьми пожаловали в гости к своей матери, отмечали праздник, смотрели праздничные телевизионные передачи. Видимо, дух отца и приходил, чтобы выразить свое возмущение, ведь и сорока дней еще не было со дня смерти. Обидно стало ему, что жена и дети, которых он по факту растил, не смогли даже до сорока дней соблюсти обряда почтения недавно усопшего близкого человека.

Мне же отец снится крайне редко. А незадолго до смерти каялся, когда я приходила навестить его парализованного в больницу. Говорил мне, мол, это я во всем виноват, имея в виду развод с моей мамой.

Автор - Людмила.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:57
Сегодня, 13:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 87Комментарии: 1
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Ключевые слова: Отец развод другая семья смерть похороны призрак

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 14:35
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эх, не люблю я такие истории, когда мертвым вроде бы не всё равно, как там после них живые. Плачут: плохо, топишь в слезах; не плачут - засранец, надо скорбеть. Тяжко Петровичу с такой зацепкой за наш мир...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
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