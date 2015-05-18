Петрович приходил

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:57 by

Долго не решалась опубликовать эту историю, потому что она связана с моим отцом. То есть описывать события как-то больно для моей души, так скажем. Но меня давно волнуют истории явлений умерших живым, коих в интернете достаточно, в том числе и на православных сайтах.Итак, моя мама развелась с моим отцом, когда мне было лет 7 из-за того, что он пристрастился к алкоголю и позволял себе агрессию в состоянии опьянения. Проще сказать, дебоширил и даже частенько мог поднять руку на жену, пугая при этом дочь (меня).Какое-то время спустя отец женился на женщине с двумя детьми и жил с ней до самой своей смерти. Умер он через некоторое время после инсульта, в возрасте 59 лет. Я на тот момент была уже взрослой девушкой, самостоятельно зарабатывающей себе на хлеб.Евгения Афанасьевна, так звали новую жену отца, пригласила меня и маму на похороны. Умер он в феврале, а в ночь с 8 на 9 марта случилась эта необыкновенная история. Рассказал мне её пасынок отца, начав разговор с таких слов:— Люда, ты знаешь, Петрович ночью приходил.— Не может быть!— Да, точно. Мать не будет врать. Пришел в том же костюме, в котором похоронили. Строго и недовольно поглядел на мать, потом прошел к серванту и начал там что-то искать. Мать ни жива ни мертва была. Страшно очень. Молча смотрела, что будет дальше. А дальше Петрович подошел к телевизору, потом вышел в дверь, как и зашел.— А не могло это твоей матери все присниться?— Да нет, не похоже. Дело в том, что на утро она обнаружила свой партбилет, валяющийся на полу возле серванта, а у телевизора антенна была вытащена из гнезда и тоже валялась на полу. Партбилет всегда лежал в укромном месте в серванте, никто из нас туда не лазил, зачем?Нужно сказать, что я очень сильно переживала смерть отца, носила траур и не участвовала ни в каких праздничных мероприятиях. Что нельзя было сказать о второй семье отца. 8 марта выросшие дети Евгении Афанасьевны со своими супругами и детьми пожаловали в гости к своей матери, отмечали праздник, смотрели праздничные телевизионные передачи. Видимо, дух отца и приходил, чтобы выразить свое возмущение, ведь и сорока дней еще не было со дня смерти. Обидно стало ему, что жена и дети, которых он по факту растил, не смогли даже до сорока дней соблюсти обряда почтения недавно усопшего близкого человека.Мне же отец снится крайне редко. А незадолго до смерти каялся, когда я приходила навестить его парализованного в больницу. Говорил мне, мол, это я во всем виноват, имея в виду развод с моей мамой.Автор - Людмила.

Ключевые слова: Отец развод другая семья смерть похороны призрак

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