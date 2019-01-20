Чайный домик

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:12

Матвеевский Просмотров: 96 Комментарии: 8 +6 Вчера, 15:12 by

Акт первый.Когда зло переполняет человеческое сердце, из него рождаются кошмарные монстры, пожирающие все вокруг.Во владениях сёгуна Токугава есть особенное место, о котором жители старого Эдо слагали нехорошие легенды. Ясными осенними ночами, когда кометы расчерчивают небо огненными знаками, недалеко от пруда Сензоку можно встретить одинокий чайный домик. Надежно укрытый плакучими ветвями сосен, он является лишь избранным.Домик, освещенный бумажным фонарем, невероятно застенчив, как и его призрачный обитатель. Впервые домик явился прекрасной беглянке, скрывающейся от навязчивого преследования. Кэйко (так звали беглянку) несла в своем чреве плод мимолетной любви. Она искала укромное ночное пристанище и нашла его у старой сосны.Домик был изящен и пуст. Только ночные звуки и серебристый свет ночного светила наполнял его. Кэйко очень устала. Она рискнула заночевать в загадочной обители тоскливого ветра.Между тем, ночь дышала тревогой. От сумрачных теней отделилась одна. Темный силуэт зорко следил за несчастной беглянкой. Он последовал за ней в чайный домик у пруда Сензоку.Это был молодой князь Сокумо. Его мимолетная любовь стала причиной беременности Кэйко. Сокумо считал себя амбициозным человеком, и ему совсем не хотелось иметь внебрачных детей.Забывшаяся беспокойным сном Кэйко проснулась от тихого шороха. Лунный диск был загорожен черным силуэтом.— Кэйко! Я предупреждаю тебя в последний раз! Вытрави плод и катись куда хочешь!— Этой мой ребенок. Я уже люблю его. Обещаю, что не буду претендовать на что-то…— Я не могу так рисковать!Кэйко медленно поднялась на ноги и громко закричала.— Тебя никто не услышит в этой глуши, — брезгливо обронил молодой князь.— Хватит уже бегать, — добавил он.Последний луч луны блеснул на тонкой полоске металла. Три коротких взмаха и белые стены чайного домика окрасил густой багрянец. Катана напилась крови.Сокумо погрузил руки в расцветший на кимоно Кэйко алый цветок. Он достал оттуда маленькое дрожащее создание, покрытое слизью. Это была девочка. Она открыла свой крохотный ротик и жалобно запищала. Убийца содрогнулся от омерзения. Молодой князь бросил младенца на пол и раздавил деревянной сандалией.— У тебя нет и не будет имени, — жестко сказал он.Князь вытер катану о рукав кимоно Кэйко. Блаженная тишина наполнила пространство. Сокумо вышел из чайного домика и направился в сторону Эдо. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел его в этом проклятом месте. Плакучие ветви сосен грустно нависали над домиком, а ветер оплакивал страшное злодеяние.На ночной тропинке молодой князь заметил три силуэта. Это были монахи в соломенных шляпах. Слышали ли они крики? Нельзя рисковать.— Эй! Вы слышали что-нибудь подозрительное?Сокумо решительно направился к монахам, доставая свой ненасытный меч. Монахи остановились, но молчали.— Отвечайте же мне!Тишина…Молодой князь обрушил на монахов несколько резких ударов, но полоска стали будто пронзила пустоту. Соломенные шляпы упали на землю. Перед ошеломленным Сокумо предстали три безобразные головы мертвецов, рухнувшие на землю. Головы запрыгали по земле. Круглые глаза бешено вращались в зеленоватых орбитах. Желтые зубы скрипели и щерились сквозь прогнившую плоть.Истеричные удары катаной не принесли князю ничего. Призракам невозможно навредить даже самой острой сталью. Кривые зубы мертвецов впивались в грешную плоть молодого князя. Последнее, что предстало перед ускользающим сознанием Сокумо, была маленькая девочка в белом траурном кимоно. В свете луны она беззвучно читала сутры.***Утром молодого князя нашили под старой сосной. Он был жив, но ничего не мог рассказать о прошедшей ночи. Считается, что дикие звери выгрызли ему глаза и язык. Они же лишили его рук и ног. О чем он мычал каждую последующую ночь, никто так понять и не смог.Акт второй.Нехорошая слава чайного домика у пруда Сензоку множилась. Считалось, что в обители призраков, изредка являющемся одиноким путникам, поселился таинственный демон – Дзасики-Вараси. Дзасики-Вараси выглядел как маленькая молчаливая девочка в белом кимоно с красным поясом. Девочка знаками показывала прохожим, что ей нужна помощь, но люди в страхе разбегались…Прошло много лет. Припозднившийся путник бродил у пруда Сензоку. Это был старый и одинокий человек, блуждавший по окрестностям Эдо. Когда-то его звали Кёсаки. Теперь он был монахом по имени Ганкей. Как и любому путнику в его ситуации, Ганекею хотелось спать. Он поравнялся со старой сосной и увидел чудесный чайный домик, освещенный тусклым бумажным фонарем. Может быть тут ему найдется ночной пристанище?Он примостился на потертом татами. Перед сном не плохо бы перекусить. Весь его провиант составляли несколько онигири, да пара слив.Ганкей был основательным монахом и считал, что к пище необходимо относиться уважительно. Он мысленно поблагодарил Будду за предоставленный ночлег и еду, и уже собирался приступить к трапезе, как вдруг услышал откуда-то тихий стон, полный невыразимой тоски. Послышался взмах меча, и стены чайного домика стали красными.В мире Будды есть место всяким чудесам, Ганкей отлично это знал. Он смежил веки и спокойно спросил:— Кто здесь?Послышался тихий шелест шелка, и из тени вышла маленькая девочка в белом кимоно с красным поясом. Беспощадный лунный свет пронзал малышку насквозь. Девочка показала пальчиком на рисовый колобок.— Ты хочешь онигири? Угощайся.Девочка села рядом с Ганкеем и аккуратно взяла белый шарик.— Как тебя зовут?Девочка молчала. Ее лицо стало очень грустным.— Нет имени?Она кивнула.— Каждый имеет право на имя. Может быть тебя назвать Сансаки?Девочка застенчиво улыбнулась. Идея носить такое красивое имя ей понравилась. Стены чайного домика начали бледнеть.Из темноты показался зеленоватый огонек. Это прилетел одинокий светлячок. Живой огонек примостился на макушке девочки, которая обрела имя.***Жители Эдо с некоторых пор больше не видели Дзасики-Вараси рядом с прудом Сензоку. Лишь пустой чайный домик все еще ждал своих ночных гостей.

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