Тайна болотных демонов. Часть шестая

Тайна болотных демонов. Часть шестая9. У старых знакомых.
«Удивительно, — рассуждал я, бесшумно ступая по — хоженой однажды — дороге: как все странно!.. — Когда ты нуждаешься в помощи, ее нет. Когда уже начинаешь выполнять принятое вслепую решение, — появляется помощь… к этому времени — ненужная. А потому даже досадная… — Что бы Наде не явиться было на несколько часов раньше… — хоть на несколько минут!..»
«…А лучше все же — часов…» — невольно (и неожиданно для себя: в такой-то напряженный момент…) подумал я. — Конечно, легкомысленно; но что делать… Ибо прекрасная женщина не только отвлеченный источник информации, но и многое другое… Так заведено от сотворения мира, и с этим надо смириться. — «О-о?.. — мечтательно вздохнул я, вспоминая Надю. — Прекрасная женщина есть одна из наиболее ненадоедающих ценностей на свете… Хотя, в то же время, — живой жезл Дьявола, скипетр; символ его власти над миром…»
Я мог себе позволить роскошь одного пышного рассуждения. Это немного ослабило напряжение, привело в порядок мои нервы… Но — только одного, — ибо уже вот-вот я должен был подойти к месту, охраняемому сторожевыми жабами…
…Когда до этого места оставалось совсем немного, — мне пришла в голову любопытная мысль. — А что, если сейчас свернуть и поискать, — может, есть где проход, свободный от охраны? — Я не боялся жаб, ибо Бледный Бог в любой миг был готов выпрыгнуть мне в ладонь, — а что против него какие-то жабы?.. — Мне просто не хотелось раньше времени поднимать шум. — А жабы, как вспомнил я, погибая, очень противно и громко визжат…
Я свернул влево и тихонько, стараясь не шуметь, пошел вкруговую.
«Должен быть проход, должен… Хотя бы для начальства… Оно ведь не любит ходить одной дорогой с подчиненными… — Правда, если такой проход есть, — наверное, он связан со своими сложностями; но — поглядим… Главное, чтоб был проход…»
Да и всадники, — вспомнил я, — появились тогда сзади нас; а выехали, несомненно, из тех мест, куда я собирался попасть… — «Значит, есть другой проход; и я должен его найти…»
…Я действительно нашел проход. Довольно далеко от дороги, по которой начинал идти. Мне пришлось вброд форсировать маленькую, но весьма холодную речушку, затем идти по заболоченному полю… опять войти в лес… И вот в том лесу, на полянке, на которую меня случайно вынесло (дорог в лесу не было), — я наткнулся на какое-то подобие шалаша, и чутье сказало мне: вот сюда…
…Никого поблизости не было. Вытащив меч, я сунул его в темный вход и затем, пригнувшись, вошел сам. — Да, здесь на самом деле был тайный ход: в земле, у дальней стенки, чернела дыра… — Я опять сунул из предосторожности меч в отверстие, и тут же последовал за ним. — Под землей ход стал довольно широким, я мог идти, выпрямившись; земля под ногами была хорошо утрамбована. — Странно, что охраны у входа не было; но — сообразил я, пробираясь извилистым путем в темноте, — возможно, что в такую глушь никто не заходит, и потому — таиться не от кого.
…Шел я, видимо. не слишком далеко, но довольно долго. Дорога то и дело виляла то вправо, то влево, ныряя иногда вниз, опять поднимаясь. Выход открылся неожиданно, — так же, как в подземном храме поклонников Отпадшего Бога. — Внезапно, без подготовки, тьма прекратилась, и я зажмурился, механически опуская уже занесенную ногу за порог… Меч взметнулся вверх, и прям перед моем лицом пролилась на землю какая-то жидкость: с земли взвился вверх зеленый язык пламени, пол дрогнул от тяжести упавшего тела… В полумгле я нагнулся посмотреть, кого это мы убили… — Тварь, величиной со среднего крокодила, с шестью когтистыми лапами, валялась на земле, четко раздвоенная Бледным Богом… Рассмотреть ее подробней не удалось, слишком быстро она сгорела… Но, приглядевшись к тому, что осталось, я заметил лежащую на полу длинную цепь. — Видимо, на ней сидел демон…
«Вот тебе — и сторожа нет…» — подумал я и поглядел наверх. — Прямо над входом был довольно большой выступ, на котором и сидел некогда сторожевой демон, — видимо, проливая на случайных посетителей яд со своей высоты… Меня передернуло, когда я представил, что жидкость, полыхнувшая на земле, попала бы на меня…
Я огляделся. Помещение было небольшое. Пожалуй, караульная комната… Цепь (я опять поглядел на нее) была достаточной длины: демон, очевидно, мог ходить по всему помещению, не испытывая особого неудобства. — Впрочем, некогда было заниматься размышлениями о благоустройстве служебных демонов; я осторожно направился к двери, вырезанной в другой стене караулки…
Это был вход. Вход в большую комнату. В ней тоже было не светлее, чем в караулке; я, осторожно заглянув, ничего толком не разглядел. Но чутье подсказывало мне, что нужно входить… Тем более — на стенах чуть виднелась какая-то роспись, — и я подумал, — не есть ли где-то в стене магическая дверь, помеченная знаком скобки?.. — Немного поколебавшись, я спрятал меч в мешочек с землей, висевший на моей голой шее, — и вошел…
Никакая сторожевая тварь не напала на меня. Впрочем, входя, я чувствовал, что сторожа нет. Правда, неясное беспокойство томило меня, обещая нечто неприятное в близкое время… Но я надеялся побыстрее отыскать дверь и попытаться вытащить Ольгу… оттуда, где она сейчас была. — Потом, несомненно, неприятности и начнутся, но тогда со мной (в случае удачного исхода) будет полезный спутник, Ольга; а в случае неудачного… Об этом пока думать не хотелось. — Я решительно вошел в полумрак большой комнаты, направляясь к дальней стене, на которой я заметил роспись; тут же в комнате вспыхнул яркий зеленый свет, на мгновение ослепивший меня, с шумом задвинулись сзади двери, и я понял, что опять в ловушке… — Впрочем, я как-то оказался готов к этому; меч мой был со мной, — и… «Если у них нет копий, — мелькнуло в голове, — я сумею обмануть их…»
Я нарочно не задвинул меч в землю до полного погружения; рукоятка чуть-чуть торчала из земли, и не было необходимости тратить время на заклинания; итак, я спокойно обернулся и, скрестив руки на груди (поближе к мечу), поглядел на засадный полк демонов.
…Их было много. На этот раз — все в человеческом облике, с черными повязками. Копий не было, — только висели на боках мечи и кинжалы. Впереди всех стоял Повелитель…
Ну, что ж. Преимущество внезапности у меня было. Потому я более или менее спокойно глядел, как они приближаются. Я не трогал меч, чувствуя, что меня не собираются убивать… То есть, собираются, конечно, — но (я давно заметил эту слабость за демонами; когда они уверены, что враг — в полной их власти, — они, вместо того, чтоб мгновенно прикончить его, начинают украшать дело какими-то эстетическими ненужностями…) — А значит, я успею вытащить меч, и — либо победить, либо повести себя достойней, чем в прошлый раз… — Быть может, мне все же удастся спасти Ольгу…
Итак, я был готов к появлению демонов и ловушка не застала меня врасплох. — Но вот к дальнейшему я, к сожалению, оказался не очень готов. Впрочем — трудно тягаться с демонами в хитрости… — Я заговорил первым.
— Итак, я в четвертый раз встречаюсь с вами; и вы в четвертый раз застали меня врасплох…
— Мы ждали тебя, — ответил мне Повелитель Демонов. — Ты пришел доложить о выполнении задания?..
— Что?.. — и нехорошее подозрение закралось во мне. — Кто знает, а что, если я опять по неведенью сделал что-то полезное для этих негодяев?..
— Можешь без ложной скромности поведать нам о своих подвигах… — Повелитель насмешливо поглядел на меня. — До нас дошли уже слухи о том, что ересь искоренена тобою и храм Отпавшего стал могилой еретиков. — Можешь рассказать нам об этом подробнее, мы внимательно выслушаем тебя…
— Что, и это — по вашему плану?.. — невольно спросил я.
— А ты думаешь, почему мы отпустили тебя в прошлый раз? Просто из человеколюбия?.. — Или от презрения к ничтожному противнику?.. — О да, ты ничтожен, Наур… Но ты — Наур. И Бледный Бог покорен твоей руке. — Разве можно было отпускать — без важных причин — носителя столь грозного оружия?.. Как бы жалок этот носитель ни был?.. — Нет…
Повелитель с некоторым недоумением огладел меня.
— Странно, что ты пришел сюда без меча…
— Я пришел не воевать, — ровным голосом ответил я, стараясь не скосить ненароком глаза на мешочек на шее. — Я пришел выяснить, в чем дело…
— И что бы ты хотел узнать?..
— Я все же не понимаю, что вам нужно от меня. — Я сейчас никого не трогал… (я слегка запнулся, вспомнив сторожа в караулке: но, кажется, демоны пришли в комнату каким-то другим путем и не знали о гибели охранника; они ведь о моем мече не знали!..) — Даже наоборот, — как ты говоришь, я опять сыграл вам на руку… Хотя, честно говоря, не понимаю, как это можно было подстроить…
— Зачем — подстроить?.. — Повелитель усмехнулся. — Можно продумать. Зная твои замечательные свойства ума и характера. — Что мог ты сделать, уйдя в прошлый раз ни с чем?.. — Я не сомневался, что спесь заставит тебя продолжить свои вздорные попытки повредить нам. — Мы изучили послание твоей подруги…
— Что-о?.. — я на мгновение закрыл глаза. — Так вот как все было устроено… Это Ольга заманил меня сюда… О-о!..
— А ты как думал?.. — Впрочем, успокойся, Наур. Судя по отчаянью в твоем голосе, ты решил, что твоя подруга заманила тебя сюда?.. — Нет, могу утешить тебя, — хотя большого удовольствия мне это не доставляет… — Твоя подруга столь же глупа, как и ты. — Она уже понесла наказание на свою глупость, — ты помнишь это, Наур… — Но теперь она возомнила, что ты — со своим чудесным мечом — сумеешь спасти ее отсюда; она вообразила, что можно найти среди охраны отступника и передать послание в смертный мир. — Впрочем, даже если б ей это удалось, все равно вряд ли бы ты преуспел. — Но это не могло удаться. Мы изучили послание и приняли свои меры. — А когда все случилось так, как я и рассчитывал, — мы отпустили тебя. С мечом. — Без меча у тебя не было бы шансов на успех, — а мы понимали, что ты последуешь указанию своей подруги и отправишься в ее дом, — за мазью из темного корня. Подруга твоя, конечно, не могла знать, что за домом ее наблюдают (лицо Повелителя на миг передернулось) — отщепенцы… — Но мы, понятно, знали. В свое время, по нашему повелению, она похитила у отступников темный корень, главное их достояние; и потому понятно было, что губителя ненавистной им женщины ждет торжественный прием в подземном Храме — а принимая во внимание твой сварливый характер и нелюбовь к нашему племени… — Повелитель слегка поклонился мне, — можно было представить, что дело закончится боем. То есть — памятуя о Бледном Боге — истреблением врага…
— Да, — подумал я, — звучит убедительно. Не знаю, как они сумели это просчитать, но так и было. Кто знает, каковы мыслительные способности демонов?.. — Наверняка они намного лучше моих…
— Впрочем, мы могли и ошибиться в исходе подземного приключения. — Если отщепенцы были умней; но за годы отрыва от своего народа они многое растеряли… Однако мы при любом исходе ничего не теряли…
— Слишком ты высокого мнения о своих способностях, — сообщил я ему. — Они были несколько не глупей вас. — Окажись вы там, вряд ли бы у вас были большие достижения…
— О, — сказал он. — Ты опять становиться нелюбезен. И говоришь, как победитель. — Почему это, Наур?.. — Потому, что ты еще не убит?.. Не связан?.. — Не пойму резона. — Мы могли бы взять тебя еще в комнате, во время сна, если б не решили, что эффектнее позвать тебя сюда песней…
— Что, сволочи, — и песня ваша?.. — бешенство ударило мне в голову. Рука едва не схватилась за рукоятку, и только с большим усилием я сдержался. — Как знать, не выболтает ли он мне еще что-либо?..
— Нет. Песня тоже не наша. — Но какая тебе разница?.. Мы тоже знаем ее и можем использовать для своих нужд. Правда, должен тебе сообщить, это давняя песня… После обнаруженного послания твоей подруге не до того…
— Где она?.. — спросил я. сделав шаг вперед.
— Терпенье, князь. Все в свое время. Что обижаешься?.. — Ты послушал красивую песню, — надо признать, не без грусти слушал и я ее, — а мы сделали из нее нужные выводы. То есть, никто не в убытке. — Дальше было нетрудно предугадать. — Ты, наверное, вскочил, как сумасшедший, использовал мазь и бросился сюда… — Может, ты и меч в спешке не захватил?.. а?.. Потом, видимо, пробрался одним из тайных ходов («Ого, — запомнил я, — ходов много!..») — и попал сюда. Мы знали о твоем прибытии и вышли приветствовать героя. — И теперь, надо сказать, можешь в награду просить у нас, чего хочешь… — Кроме жизни… — Повелитель зловеще улыбнулся. — Ибо такого желания мы исполнить не сможем…
— Да я и не надеялся, — бодро ответил я, чувствуя, как холодная волна опять пробежала во мне. — Но мне до того все надоело, что я твердо решил покончить с этой историей. — Каков бы ни был конец…
— Что ж. — Здравое и смиренное решение. Удивительно слышать его от тебя. Ты, наверное, самый благоразумный из всех бывших на свете Науров. Итак, чего же ты хочешь от нас?..
— Получить ответы на несколько вопросов. — Только честных ответов. — Можно ли ожидать от вас честности?..
— Можно. — Однако и любопытен же ты. — Даже перед смертью…
— Да. Очень. Итак, первый. Где Ольга?..
— Здесь, конечно, — недоуменно ответил он. — А где еще, ты думаешь?..
— Ладно. — Что с ней?..
— Вот этого, по правде говоря, — не знаю. Давно уж я не бывал в тех местах. Там невдали бродит Заклятье, любезно освобожденное тобою, — и, хотя магические запреты ставят границы его похождениям, кто знает, не пробьет ли оно заслоны?.. Как ты понимаешь, без большой нужды я не сунусь туда. А при большой нужде… что делать, понуждаюсь…
…Я опять закрыл глаза. — Ужас какой!.. Неужто они могут напустить свое чудовище… на Олю?..
— Да, — постарался я сказать как можно спокойней, хотя у меня темнело в глазах. — Кстати, о Заклятье. — Что оно все же такое?..
— Мне кажется, — ответил Повелитель, пытливо глядя на меня, — ты уже кое-что знаешь о нем…
— Ну.
— Я имею в виду, — о чем именно ты спрашиваешь?..
— Каких бед нужно ожидать от него?.. людям?..
— Какая тебе разница?.. Ты умрешь здесь, тебя не должно это пугать…
— Ты обещал отвечать честно, — напомнил я.
— Ну, что ж. Как ты сам можешь догадаться, — гибель и разрушение. И вряд ли сумеете вы противостоять этому. — Вы хорошо умеете убивать и разорятъ друг друга, — но Иные Силы трудно погубить и нельзя разорить. — Обычное наводнение доставляет вам множество хлопот; что уж говорить о Великом Заклятье Болотных Богов!..
— Говорят, наши предки умели справляться и с Великими Заклятьями?..
— Ты и это узнал? — с ненавистью спросил он. — Да, смертный. Умели. Но как?.. Не знаю.
— И никто не знает. Даже мы.
— Вот такими мечами. Как у меня (я с грустью вздохнул…)
— Твоим мечом?.. — Ну, нет, Наур. Если тебя именно это и интересовало, — должен тебя разочаровать. — Бледный Бог любил человечество не больше, чем Хозяева Болот. Соперничество богов происходят вовсе не во имя смертных… — Я скажу тебе больше, князь. — Знай, что Бледному Богу довелось держать в руках Заклятье. Он понял, что это такое, и не причинил ему вреда; нет. — Одно из наших преданий говорит, что он добавил к Заклятью часть и своей мощи… (Вот после этого известия руки у меня совсем опустились. — Если я на что и надеялся — при встрече с Заклятьем — так это на свой верный меч. Но теперь я слышал правду, и знал, что это — правда… Итак, мне осталось одно: погибнуть здесь…)
Бледный Бог могуч, но на Заклятье он не поднимется. — Нету силы в нынешнем мире, способной противостоять Заклятью. Пока оно еще здесь. Но однажды мы выпустим к нему глупцов, наподобие твоей подруги… — а их у нас хватает, — и устроим большую охоту. — Кто знает, может, кому и удастся добежать до тайного входа в смертный мир… — Да, кому-нибудь, верно, удастся. — Пусть Заклятье догонит его там…
— Не пойму, что ты сказал…
— Я говорю, скоро Заклятье найдет дорогу в ваш мир. — Впрочем, тебе это, как я уже говорил. не угрожает?.. — Твоя судьба ближе…
— Как знать, — ответил я, делая еще шаг вперед. Демоны в черных повязках вынули мечи из ножен. — Видимо, час, назначенный Повелителем, пришел. — Но я этому времени уже нашел на стене скобку. — Теперь осталось посеять в комнате кое-какое разрушение, а затем — пуститься на поиски Ольги. — Как знать, может, что-то придумается и против Заклятья?..
«Но он говорит, что Заклятье могло снести магическую границу… Нет. Ему ничего не стоит соврать, — а сегодня он и врет неловко. — Если они когда-то собираются выпустить пленников для охоты, — значит, они еще живы. — Итак! Надя указала, что они здесь, за скобкой… Поверим Надежде!..»
— Ну, а теперь, — крикнул я на демонов, — во имя Науров!..
… Повелитель попятился и, оступившись, упал, когда я бросился на демонов с сияющим мечом. — Враги были настолько ошеломлены появлением Бледного Бога, что некоторое время не пытались сопротивляться. Нам удалось уложить с десяток демонов, прежде чем остальные очнулись и бросились в бой…
Я отразил несколько ударов и разрубил несколько тел; посередине комнаты горели страшные костры… — Повелитель уже был вне досягаемости, далеко за спинами своих воинов; он что-то крикнул, и — словно бы прямо из стен — посыпались новые демоны… — с копьями… с луками…
Я понял, что пора уходить и, развернувшись, бросился к скобке, насеченной на стене…
— Ты не уйдешь, Наур!.. — крикнул мне Повелитель, и возле уха моего свистнула стрела и запела, въевшись в стену…
— Ловите, сволочи!.. — крикнул я в ответ и, раздвоив рослого воина с топором, пытавшегося преградить мне дорогу, с размаху грянулся о степу…
…Хорошо, что не головой. Вот была бы лепешка… — Слишком сильная уверенность в том, что дверь откроется, подвела меня…
«Что ж она?.. Заела, что ли?.. — А!.. — Надя ведь говорила: с мечом не пройти…»
…Я соображал быстро. Лучше оставить в комнате меч. нежели голову. — Я был уверен, что меч никто не тронет, но не хотелось кидаться неизвестно куда без оружия… — Демоны, уже почти настигшие меня, расслышав крик Повелителя «Стойте!.. Остановитесь!..» — замерли, как вкопанные. — Я не понял, в чем дело, но оценил свободную минуту. — Быстро наклонившись к земле, я начертил на ней знак Иг-Наура, вбил меч в очерченное место и толкнул дверь. — Он открылась…
…Причину странного приказа Повелителя я понял, уже будучи за дверью. — Она мгновенно заросла за мною, стала гладкой стеной. И голос Повелителя, зловещий голос, донесся до меня:
— Вот и все, Наур. — Надежда справилась с заданием. — Да, именно за эту дверь ты должен был попасть в случае, если у нас опять что-нибудь сорвется… Ну, ладно. Можешь теперь посмотреть, во что превратился твой Талисман. — Ты, кажется, желал разделить со смертными жребий одинаковой гибели?.. — Что ж, твое желание исполнено. Передавая наше почтенье Заклятью Болот…
10. Большая охота
Ну, что ж. Теперь все было попятно. Надя опять предала меня, но на этот раз очень основательно… Горечь была в моей душе, невыносимая горечь. — Что я сделал ей?.. Зачем ей это нужно?.. — Я ведь не принес ей никакого зла…
Впрочем, сообразил я, она могла сделать это от страха. — Чтоб не подвергаться наказанию, подобно Ольге… — Сделать гадость, — и, так сказать, искупить свою вяну… перед демонами. — Ну, да и ладно. В очередной раз меня обманули, — и уж в какой! Грех жаловаться. — Поручив Надю[1] ее судьбе, я задумался над своими делами. — Никакой Ольги здесь, конечно, нет, а есть… «А где оно?..»
… Здесь было темно, темно, как ночью. Очень трудно было различить, где я и что вокруг меня… Кажется, я находился то ли в открытом пространстве. то ли в чересчур большом помещении. Стен нигде не было видно, кроме той, на которую я опирался. Темнота, темнота обступала меня… угнетающая темнота… остро пахнущая тревогой… бедой… смертью…
Ну, что ж. — Если верить Повелителю Демонов, — а расчета лгать ему не было, — где-то здесь бродит Заклятье Болот, и встреча с ним должна стать последним выдающимся моментом в моей жизни… — Может быть. — Горько, что Бледный Бог, как я знал теперь (и чутье говорили мне, что это так) — не поможет мне… А ведь сначала у меня была сумасшедшая надежда именно на мой меч… в случае, если удастся встретиться с 3аклятьем…
Увы!.. — Возможно, что меч был сейчас со мной, на груди (я надеялся, что его можно вызвать из мешочка с землей), — но что проку?.. — «Эх, — со вздохом подумал я, — как все по-дурацки складывалось!.. Лучшие надежды не оправдывали себя, худшие опасения верно сбывалась… Вот, теперь я без меча остался…» И тут меня осенило…
…Это нельзя было назвать даже надеждой. — Нет, это было очень робкое чувство. — Нечто вроде того, о каком упоминалось в безнадежных словах: «… И, как преступник перед казнью, ищу кругом души родной…» — Вот такого безмолвного привета родной души я и искал, когда рассыпал на землю содержимое мешочка и произносил заклинание. — Меч… шкатулка… большая и круглая… тоненькая… схожая с куполом зонтика…
…Землю я опять собрал в мешочек и повесил его на шею. Меч, бесполезный для меня, тоже отправился следом. Со мной осталась только шкатулка. — Наследье Иг-Наура Великого, безмолвный привет «души родной»… — Как-то теплее было погибать, держа в руке наследство, полученное от родственника из невесть каких времен…
…Даже — от двух родственников. — Позднее уже, после всего, я узнал, что к наследью Иг-Наура Великого добавлял свою лепту Иг-Наур Изгнанник. — Мне досталось наследство сразу двух Игов; но тогда я об этом не ведал, — да и, по правде говоря, мне это было не очень важно. — Открыв шкатулку, я вытащил из нее два подарка: щит и башмаки…
…В темноте было почти невозможно рассмотреть свое наследство как должно. — И щит, и башмаки были очень легкими но весу: особенно удивлял щит. — Я решил, что это, видимо, не боевой щит; может быть некий знак, или символ рода Науров, стилизованный под щит. — Предназначение башмаков мне тоже не удалось разгадать: они были (на ощупь) сработаны очень просто, без каких-либо парадных добавлений; и очень мягкие. Некоторое время я растерянно держал подарки в руках, не соображая, что с этим всем делать. А потом решил использовать по прямому назначению.
Почему бы и нет?.. Я обулся, пристегнул щит к руке и выпрямился. — Вот, должно быть, дурацкий у меня сейчас вид: голый по пояс, в какой-то, чуть ли не бальной обуви, с щитом… и без меча. — Стою, ожидая в таком скоморошьем виде… гибели. В виде Великого Болотного Дракона…
«Да… В этой истории была очень сильная примесь дурацкого… — Пусть же история на этом элементе и закончится!..»
Подумав так, я двинулся вперед. — Что мне было стоять у стены и ждать гибели, на радость демонам?.. — Я сам пойду навстречу ей. Пусть видят — если они видят — как я иду… Мне больше нечего ждать, незачем тянуть время; я опоздал везде, где только смог. Теперь меня ждет — взращенная некогда мною — Судьба, и вот с ней я, наверное, встречусь вовремя…
…Далекий гул послышался в ночи, и под ногами моими задрожала земля. — «Оно» — понял я и поглядел вперед. — Ничего не было видно, но я чувствовал: приближается… вот оттуда… Дрожала под ногами земля, и ползла по ней из тьмы какая-то мертвящая зелень… словно бы трупный налет…
— Наур, — донесся до меня знакомый голос, — ты еще жив?
— А как же?.. — отозвался я.
— Это ненадолго, — заверил он. — Мертвая Земля дошла до тебя?..
…Да. Пока звучал голос, вся земля уже покрылась безобразной зеленью, остановившейся только у стены, как бы не в силах пройти за этот барьер и продолжиться дальше…
— Дошла. — ответил я. — Ну и что?..
— Все, — сказал он. — Это Заклятие идет к тебе…
— Знаю…
— Да, но ты уже умер. Тебе осталось несколько минут; коснувшийся Мертвой Земли больше не протягивает; мы проверяли…
— Что за Мертвая Земля?.. — крикнул я в страхе.
— Это жизненная мощь Заклятья губит все впереди себя. — ответил он. — Хорошую ты вещь освободил, а?..
— Сволочь… — сказал я. — Да, в Подземном Храме я слышал что-то о гибели, ползущей впереди Заклятий…
— Наур?.. — снова окликнул он меня. — Если успеешь, — там, справа, есть ходы в ваш мир. — Но, думаю, ты не успеешь…
— Сволочь!.. — еще раз крикнул я… и обомлел. Оно приближалось…
…Если у меня, как я говорил, была раньше некая «сумасшедшая надежда» на счастливую встречу с Заклятьем, то теперь, глядя на темную гору, все более и более увеличивающуюся, я потерял эту надежду… «Такого не бывает!..» — хотелось крикнуть мне… Но увы. никаким самым горячим желанием невозможно было отменить ужас, ползущий сейчас во тьме… — Если б мне нужно было вообразить дракона, я бы вообразил его примерно таким, но чуть меньше этого. — Мощное туловище; четыре огромные жабьи лапы, размером со слоновье ухо каждая; гигантский хвост, с шумом волочащийся за зверем, змеясь на ходу… Только голову бы я представил не такой; но эта была намного отвратительней. — Она напоминала рабочую часть паяльника, слегка изогнутую, или слоновий хобот; на узком окончании, которое трудно было назвать даже головой, — светились холодным желтым огнем глаза… Голова тяжело поворачивалась, глаза медленно обшаривали окрестности…
…И тогда, глядя на это, я ощутил опустошающее чувство немощи. — Что можно было бы сделать с этим монстром?.. Кто подобен зверю сему? — Как можно выйти на него, с каким оружием?.. — Я бросился обратно к двери, с размаху ударился об нее… замолотил руками… В ответ раздался зловещий хохот…
— Что, Наур?.. Видишь?..
— Откройте!.. Откройте!.. Что вы, совсем звери?..
— Это невозможно. Даже при желании. Дверь опечатана магическим наговором, и только существо нашей крови может пройти обратно… А если мы откроем со своей стороны, Оно погубит и нас… Но почему ты еще жив?..
… Я с отчаяньем ударил еще раз и бросился в темноту. — Заклятье было еще далеко… — «Может, не увидит?.. Может, — успею?..»
Напрасно я так думал; но это стало известно позднее. Пока — я мчался, сломя голову, и бежать было на сей раз не стыдно. — Вряд ли даже мои предки сходились с Заклятьями в единоборстве; это невозможно. Они, верно, как-то по-другому управлялись… — Как тут воевать?.. — Все равно, что один из домов К- ожил и пополз на тебя…
…А проклятый зверь почуял меня. Я ощущал это, — спиной… точнее — инстинктом; словно бы дыханье гибели, дыханье леденящей ненависти обожгло меня; я бежал, бежал, что было мочи… Было темно, только слегка светилась мертвым светом земля под ногами… Сердце бешено колотилось, я жадно хватал ртом воздух и мчался… — Но Заклятье, видимо, настигало меня… Я чувствовал (не оборачиваясь, чтобы не терять драгоценные секунды), — что оно все ближе… В какой-то миг мне показалось, что в спину уперся взгляд; eme холоднее стало телу, движенья мои замедлились… Я с трудом переставлял ноги, теперь уже не убегая, а ковыляя вперед, и изо всех сил боролся с желанием остановиться… оглянуться… посмотреть в глаза твари… Но я вспоминал облик этой гадины, — и ужас и отвращение придавали мне добавочные силы… Я добрел до какой-то стены, и понял, что — все… Мне больше некуда было убегать; я — в замкнутом пространстве. Оно может для забавы гонять меня по кругу, — но убежать я не смогу…
…Но я даже не мог бежать вдоль стены. — Тварь, видимо, обладала гипнотическими способностями… Я стоял на месте, и мне удавалось сделать только одно: не обернуться… И даже это усилие требовало всех моих сил…
Все было, как в кошмарном сне; знаешь, что надо сделать, — и не можешь сделать. Но, как бывает иногда а кошмарных снах, — в последний миг получаешь освобожденье… — На мгновенье силы вернулись ко мне, и я, повинуясь инстинкту, отпрыгнул влево… Страшный удар проломил стену, — в том месте, с которого я только что успел отскочить; огромный хвост, захватив несколько обломков, уползал обратно… А из пролома… с криком хлынули люди…
Я сначала настолько оторопел от этого зрелища, что даже позабыл об опасности. — Люди, — а их было с десяток, люди в оборванных одеждах, с криками ужаса бросились кто куда… Некоторые закрывали лица руками… — Да, зрелище, представленное им, что и говорить, было ужасное… — Однако, как понял я, невольно обернувшись, чтоб посмотреть на бегущих (хорошо, Заклятье решило сначала заняться ими и забыло обо мне!..), — лица они закрывали по другой причине… — На моих глазах одни из людей, не успевший донести ладони до лица, вдруг застыл на месте с поднятыми руками; застыл, и больше не двинулся… Сердце мое оледенило понимание: он погиб… он окаменел… Мгновенно вспомнились сказки о Василисках: встретившийся с ними взглядом обращается в камень…
Сразу же вспомнилось поверье, что Василиска можно убить, предъявив ему зеркало, либо (почему?..) живого петуха. — У меня не было под рукой ни того, ни другого, — да я сейчас, глядя, как расправляется этот зверь с бегущими, не верил ни в петухов, ни в зеркала… Ни в возможность спасения, ни в какой Космический или Вселенский разум… — Я глядел, глядел, не в силах двинуться…
Перед глазами моими прошла вся картина великой охоты Болотного Дракона. — Еще двое окаменевших стояли вечными статуями там, где застигли их взоры Заклятья; остальные продолжали разбегаться… — Метнувшийся громадный хвост вбил в стену высокого человека; на стене вспыхнуло мгновенно погасшее затем пламя…
«— О!.. — да это пленные демоны… — сообразил я. — Провинившиеся… Оно пробило их дверь…»
…Я еще не успел сообразить, что среди освобожденных — для страшной гибели — пленных должна быть Ольга, — как увидел ее… Она налетела прямо на меня, чуть не сбив с ног, и отчаянно вскрикнула… Я встретился с ее безумным взором…
— Оля!..
… На мгновение в глазах блеснул огонек узнавания, но тут же погас, и она, дико закричав, рванулась прочь…
— Оля!.. — я поймал ее за руку. Ольга вырвалась.
— Не гляди!.. Не гляди на него!.. — прокричала она и, закрыв лицо, бросилась в темноту… Я развернулся, глядя, куда она бежит…
Панорама охоты, идущей теперь правее меня, вновь открылась мне, когда я обернулся. — В живых, кроме Ольги, оставалось еще двое; на поле прибавилось несколько статуй, остальные, видимо, были уничтожены ударами хвоста…
…Один из бегущих, за которым сейчас быстро ползло Заклятье, видимо, понял, что ему не убежать; мгновенно развернувшись к зверю (наклонив голову), он обернулся серым остроконечным камнем, переливчатым высоким фонтаном, длинным языком пламени, взметнувшимся чуть не к груди чудовища; Заклятье не смутилось. Поняв, что врага не испугать, не сбить с толку, — он, обернувшись опять человеком, быстро бросился, пригнувшись, под брюхо твари, между мощных лап, — намереваясь, видимо, проскочить… Ему не удалось. Заклятье мгновенно упало на живот, ударившись о землю с грохотом, поглотившим, наверное, крик несчастного…
На поле оставались двое: Ольга неслась со всех ног к стене, за которой сидели теперь Повелитель с демонами, слушая ход событий; она бежала туда, куда ее не пустят, — но, видимо, вообще не соображая от страха, — куда бежит… — Другой человек бежал не знаю куда, — но он был уже далеко от Заклятья… Оба они были с разных сторон, оба далеко, — и я подумал, как Оно теперь будет их ловить?.. — Мое преступное любопытство было тут же удовлетворено. — Ловить человека Заклятью не пришлось. Пробежав еще несколько шагов, он, резко остановившись, зашатался на месте — и, корчась, рухнул па землю… «Мертвая Земля..» — Я почему-то сразу понял, что это она отравила его. Про себя (я ведь дольше их находился на этой земле!..) я забыл подумать, а вместо этом — с ужасом понял, что еще несколько мгновений — и Ольгу ждет то же… Даже если она каким-то чудом улизнет от зверя…
…А Ольга была уже у стены. Я, замерев, смотрел на нее безнадежным, прощальным взглядом. — Заклятье неторопливо ползло к ней, как бы в уверенности, что можно не спешить… — Ольга, наверное, не понимала, что обречена; она с плачем шарила руками по стене… затем пробежала вдоль нее несколько шагов, опять коснулись руками, — видимо, отыскав вход… и я понял, ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ. — Если она найдет… — У нее тоже болотная кровь, и дверь откроется ей… — Она нашла и, толкнув изо всех сил, бросилась с диким криком внутрь…
Мгновенно, словно бы сдерживаемая преградой волна, хлынула за Ольгой в открытый проем трупная зелень Мертвой Земли, и по воплю ужаса, донесшемуся оттуда, я понял, что демоны увидели свою гибель… Дверь захлопнулась, но это было неважно. Зелень уже вошла туда, и теперь смерть была для демонов делом недолгого времени. — Ольга, погибая, невзначай разрушила Болотную Державу…
«— Да, но почему я-то еще жив?..» — перебила другая мысль мое размышление над судьбами демонов. — «А может, башмаки?..» — мелькнула еще одна, но я не успел ухватить и эту мысль, потому что следующая оборвала ее: я сообразил, что теперь… охотиться можно только за мной…
И Заклятье поняло это. Оно медленно, тяжело начало разворачиваться, — несомненно, чувствуя присутствие за спиной живого; я не стал ждать, пока оно обернется, и бросился бежать…
…Я мчался, постаравшись выбросить из головы любые мысли, — чтобы оно не сумело дотянуться до меня безмолвным приказом… «Два маленьких котенка поссорились в углу, но старая хозяйка взяла свою метлу…» — Эти две строки, вспомнившиеся сдуру, я твердил про себя — исступленней, чем имя любимой женщины; и они забили голову настолько, что уже ничто не проникало за этот заслон: я только механически бормотал их да бежал. Видимо, со стороны это было премилое зрелище — бежит в темноте человек и озабоченно рассуждает вслух о каких-то котятах, а за ним следом ползет огромный дракон… — Впрочем, тогда я не заботился о том, как выгляжу со стороны. — Мне посчастливилось, я вбежал в какую-то пещеру, уже после, через какое-то время пробегая по ней, сообразив, что это — не пещера, а одни из тайных ходов наружу… После сумасшедших петляний я выскочил-таки наружу… — В тот же лес, из которого начал путешествие в мир демонов… — Я был в своем мире!..
…Почему-то первой мыслью, когда я выбрался, было: все. Спасен… — Я сел на землю возле входа, тяжело дыша, закрыв глаза… — Мой мир… Я вернулся… — Все…
…Но тут же я опять подскочил. — Боги, боги!.. Что — «все»?.. — Ведь они этого и хотели!.. — Чтобы я, убегая, привел — по следу — Заклятье наверх!.. В мир!..
Но поздно было сокрушаться. — Я его уже провел. «Жаль, демонов уже нет, — они не оценят, как я выполнил последнюю часть их плана…» — горько усмехнулся я, наблюдая, как мертвела земля у входа, покрываясь выползавшей из-под земли омерзительной зеленью…
Грохот сотряс почву, и я бросился в лес. Заклятье выбиралось в мой мир, разрушая узкий для него подземный проход. — Скорее! Я успею!..
«— А куда?..» — Судьба опять подвела меня. Пробежав сквозь густые ряды деревьев, я с разбегу влетел в болото, провалившись по колено; отчаянно выдергивая ноги, побрел дальше… провалился по пояс, начал увязать… Ухватился за подвернувшуюся кочку и вылез на нее, дрожа от холода и ужаса.
«Вот и все», — какой раз за эту ночь мелькнула в голове безнадежная мысль… и опять для нее был резон. — «Или утопиться, или ждать…»
...Уже слышался треск ломаемых деревьев, уже виднелась — сквозь их поредевший строй — черная туша Заклятья, бредущего за мной; вот последние, ближние к болоту деревья обвалились в воду, и туда же вслед за ними погрузилась с шумом гигантская жабья лапа; я вспомнил, что однажды в кошмарном сне видел нечто подобное… Из-за одиночных неповаленных деревьев выныривала уже голова, глаза шарили в темноте, искали… Ужас опять обуял меня, и я, не раздумывая больше, прыгнул с кочки в болото… попав — по случайности — на другую… с нее на третью… «Неужели — брод?..» — мелькнула слабая надежда (впрочем, — надежда на что?..). — Я прыгал с кочки на кочку; за мной шумно брело по воде Заклятье… Охота подходила к концу. — «Силы небесные!..» — лихорадочно думал я, прыгая все дальше. — «Хоть бы оно отстало… подохло, заблудилось… утонуло…» — Увы, я понимал, что все эти пожелания тщетны… Я прыгнул очередной раз…
…За спиной раздался тихий зловещий свист, зовущий… манящий… И я понял, что вот теперь — точно все. — Великая охота Болотного Дракона заканчивалась. Мне безумно захотелось повернуться… — Видимо, Заклятье уже наигралось со мной и применяло теперь полную силу… Что ж, я, наверное, был очень упорным противником… — Только что мне это принесло?.. — Что будет теперь?.. Оно поползет дальше, — и некому даже предупредить остальных, объяснить, что происходит… Я с ужасом сообразил, что уже поворачиваюсь… против воли… оно и против воли могло повернуть меня… Вот… Я повернулся, невероятным усилием воли успев зажмурить глаза и безнадежным, последним движением — загородиться от летящей на меня головы своим декоративным щитом…
Мощный, тягучий рев разнесся но лесу; казалось, прогнулись от этого рева деревья и, всколыхнувшись, запузырилась темная вода в болоте… Столько было в этом реве нечеловеческой муки, гибельного страха, что я чуть не сошел с ума… на сей раз просто от звука… Слезы текли по моему лицу, невольные слезы… А рев слабел, все слабел, сменяясь тяжким вздохом, хриплым шипением; ничего не соображая, я открыл глава…
…Заклятье недвижно высилось надо мной; голова твари застыла на лету — на расстоянии вытянутой руки от моего лица; глаза уже почернели, желтый огонь холодной злобы погас в них. Огромное тело было безжизненно, недвижимо… Приглядевшись, я понял, что это не совсем так. — Оно было мертво, да; но конечности его оплывали, меняли форму, втягивались, казалось, в туловище; словно бы смерть сворачивала своего утраченного слугу, собирала зверя в один огромный ком… в камень… Тускнела, рассасывалась, — словно бы впитывалась в почву без следа, трупная зелень… — Жизненная сила чудовища больше не могла отравить землю; она прекратилась… — Да, Заклятье было мертво. Огромный камень стоял передо мной, опираясь передней частью на болотную кочку… — Я победил. — Но как?..
Впрочем, я не стал тогда заниматься этим вопросом. Силы мои иссякли; я рухнул в изнеможении на землю, — не как человек, одолевший в ратном бою дракона, а как несчастный, чудом спасшийся от неминуемой гибели; я рухнул на землю и медленно повалился на правый бок… На спину… И лежал, бездумным взором глядя в небо, — на звезды, стынущие в вышине на сыром ветру…
«Я спасен…» — «Оно погибло…» — «Мы спасены…» — «Ольга погибла…» — «Вот и все… Демоны сгинули… Все кончилось… Кончилось… Два маленьких котенка…» — я затряс головой, приподнявшись: словно бы мысли мои могли придти от тряски в порядок!.. — С трудом, опираясь руку, сел.
…Болото. Темное болото вокруг. Невдали чернели деревья, виднелся в их строю мощный пролом… «Быть может, — подумал я, — этот лес загублен… Ибо Мертвая Земля была здесь…» — Сырость… темнота…
Я удивился темноте. — Не может быть, чтоб столько событий прошло, а ночь еще длилась!.. — Или это лес удерживает рассвет, густыми кронами, тяжелыми мохнатыми ветвями?.. — Скрывает от болота светлеющее где-то небо?.. Все существо мое чуяло рассвет, ждало рассвета, — как спасения, как избавлении от дел этой ночи…
…Но не были закончены темные дела. — Когда я выбрел на твердую землю, из-за деревьев метнулась ко мне темная фигура с дубиной в руке… Взмахнула своим оружием…
…Я инстинктивно загородился щитом от падающей на голову дубины, — и щит мой разлетелся от удара вдребезги, как стекло. Резкая боль распространилась по руке, заставив меня застонать… Но одновременно я успел отпрыгнуть, и следующий удар — наотмашь — пришелся в пустоту, только даром разрезав со свистом воздух…
— Проклятый… — прорычал Повелитель Демонов… — да, это опять был он! Бывший повелитель бывшего царства, уцелевший каким-то чудом от общей гибели…
— Все погибло… все погибли… — простонал он. — И все — ты!.. — О-о!..
Он бросился опять па меня, но я уже успел подобрать с земли какой-то сук, и встретил рубящий удар твердой рукой; тут же сделал ответный выпад, — так уверенно, что даже сам удивился. — Не думал до сих пор, что умею биться на… сучьях? дубинах?.. — В конце концов, можно сказать, мы бились на мечах. Только мечи отсутствовали.
…Да, я умело оборонялся. Но это и все. Мое вновь открывшееся умение не могло принести весомых плодов. — Очень болела, почти бездействовала — левая рука, попавшая под тяжелый удар, мне оставалось только парировать выпады Повелителя, и отступать, отступать… — Куда?..
— Я убью тебя, Наур, — скрежетал он, яростно нападая. — Я убью тебя, — здесь… этой дубиной… — За все… за всех… за мою державу… за наша сгинувшие надежды… Я убью тебя, смертный…
Он запнулся и на мгновение схватился за лицо, опустив дубинку, потому что я, превозмогая боль, нащупал левой рукой в кармане мокрых брюк пустую банку из-под ночной мази, пропутешествовавшую со мной все это время, и с силой бросил Повелителю в лицо… Бросок вышел несильный, но я удачно попал, и демон на мгновение утратил возможность сопротивляться… — Я чувствовал, что вот-вот могу потерять сознание от боли, — но твердо знал, что на несколько секунд меня еще хватит… — И я был сейчас суров и безжалостен, как древний Наур. Движенья мои были точными и уверенными. — Удар суком в живот заставил Повелителя согнуться, сломаться пополам; на согнутую спину его обрушился еще один удар, — и я вложил в него всю ненависть, приобретенную мной за последние месяцы, а особенно — за нынешнюю ночь; всю злость, все отчаянье, всю жажду отомстить… — За себя; за погубленную Ольгу; за обмороченную, запуганную Надю; за все… — Сук мой сочно хрястнул по согнутой спине. Повелитель застонал и, медленно, неестественно выпрямившись, сделал, шатаясь из стороны в сторону, несколько шагов… в болото… к воде… У самого болота я, догнав его, нанес еще один рубящий удар, — и тело глухо обрушилось в воду, исчезло в ней…
«— Вот теперь, наверное, — все, — сказал я себе и переломил сук о колено. — Оплачены все долги, сделаны все глупости… Хватит…» — И я опустился на землю. — Да, это был конец всего. Из меня словно бы что-то вынули, и я встретил наступающий рассвет безжизненным взглядом человека, исполнившего какой-нибудь скорбный долг… Взглядом человека, исчерпавшего все силы, выполняя этот тягостный долг…
11. Песня печали
Пришел рассвет, и я сидел на огромном камне, торчащем посреди болота из воды. Болото парило, и белые молочные клубы тяжело взбирались вверх; мне это казалось дымом. — Я сгорел, начисто сгорел в темном пламени прошедшей ночи… прошедшей жизни; и то, что еще несколько ночных минут назад было мною прежним, — уходило теперь с густым дымом в алеющее небо. А я сидел на камне. На побежденном, закаменелом теле врага… Как воин легендарных времен. Рядом со мною было все мое достояние; перебираясь на Камень, я взял его с собой, чтобы оставить здесь.
— Башмаки. — Чудные, легкие башмаки, спасшие меня от губительного поцелуя Мертвой Земли. — Башмаки из кожи Бородатой Жабы, оставленные в шкатулке Иг-Науром Изгнанником, предпоследним царем Нayp-oгa.
— Осколки щита. Я собрал их все. — Осколки магического зеркала, с которым Иг-Наур Великий вышел некогда, в молодые времена нашего мира, на такое же Заклятье, как мое, стынущее сейчас подо мной безжизненным камнем. Подарки, сохранившие жизнь непутевому наследнику великого рода; подарки, давшие ему победу…
…Я сидел па камне, и горечь победы переполняла мена. Слезы текли по моему лицу, — слезы печали… по утерянному… по невозвратному… Сомкнуты и вновь разорваны два чужих друг другу мира; выпущено на свет и вновь уничтожено последнее Заклятье Болотных Демонов; погибли враги, потеряны друзья…Слепыми от скорби глазами я смотрел в наступающий, еще чужой для меня день. — Все это — мои дела; все это — моя ошибка: все это — моя вина… вина моей былой жизни…
Я сидел на и глядел в рассвет. — Я, рядовой обыватель, обычный фотограф из не примечательного ничем M-а; я, князь и наследник великого древнего народа; я, победитель демонов и губитель дракона; я, могущественный свершитель чужих судеб и жалкая погремушка в руках моей собственной; кто из них — настоящий я?… — Не знаю. Все они сгорели ночью и теперь поднимались с болотными парами, как фимиам, в рассветное небо; из пепла и горя родился новый я… и в скорби совершилось это рождение. — Я даже не знал, для чего родился. — Дела иного, легендарного мира были завершены этой ночью, — а что до моего, привычного, человеческого мира, — я был не уверен, что теперь горжусь для него. Слишком много вобрала теперь моя память — память, пившая жизнь в двух мирах; чересчур много печали выносил я с собой в наш болтливый и бездарный мир.… — Что мне там делать?..
…Я сидел на камне, встречая рассвет нового дня, и безмолвно прощался с прошлым миром. — Я обжил его, как верный колонист обживает угрюмую и неприветливую страну, покоряя враждебную природу; я обжил его, как монах великих времен обживал пустыню, скручивая и выбрасывая из своего нового места обитания старого хозяина — дьявола… Я обжил этот мир и сроднился с ним…И теперь он уходил от меня.
…Нету Заклятья Болот. Нету заветной Мести, выброшенной некогда корявой лапой Болотного Бога в человеческий мир, — и, несмотря на мощь и хитрость демонов, — превзойденной упорством и отвагою сынов человеческих. — Нету больше Великой Тайны Болотных Демонов, нету этого гибельного корня, прораставшего сразу в два мира и способного вытянуть жизненные соки из обоих… — Нету последней надежды Древних Богов…
…Нету Ольги. — Я никогда не смогу забыть ее. — Мою милую подругу давнего прошлого… Моего врага, мою боль… Я не сумел помочь ей… Я не сумел помочь ничему. Я не смог сделать ничего достойного, не расплатившись за это… чужой судьбой…
…Нету Нади. — Пусть она есть, но для меня ее нету. Я обойду К- стороной, чтобы случайно не повстречаться с нею. Пусть oнa идет навстречу своей судьбе. Я ни в чем не виню ее. Да останется моя злая и грустная память о ней в той, сгоревшей, жизни… Я ни в чем не виню ее; но я ее больше не помню. Она потеряна для меня.
…Нету Повелителя Демонов, моего главного врага. — Судьба дала ему печальную возможность увидеть крушение своих безумных надежд и гибель его мрачной державы… — Распря древних времен, распря могучих былых сил ожила, когда мы встретились. — Как и тогда, победа осталась за Науром… — За человеком…
…Я сидел на камне, встречая рассвет, и думал о великих делах. С незапамятных времен длился великий спор людей с первыми жителями земли. — И, как бы ни были хитры и могучи они, наша доблесть превозмогала их могущество… — И не им наследовать будущее земли, как говорил мне поклонник древних сил, убитый мною в Подземном Храме…
…Да!.. — Нету обитателей демонического мира. — Одни из них лежат в засыпанном Подземном Храме, уснув вечным сном близ своего спящего идола… Другие обрели гибель в Болотном Царстве, загубленные Бледным Богом и — при случайной помощи Ольги, — своим же Заклятьем… — Оружие обернулось против своих создателей; так было всегда, — и если не в этом мире, то в ином.
…Нету меня. Мое тепло выпил Талисма, врученный мне некогда мертвым колдуном. Мою душу исковеркали Ольга, пытавшаяся погубить меня в отместку за нечаянную обиду; демоны, только и искавшие смерти носителя Талисмана, наследника Науров, обладателя бледного меча: вот сколько ненавистных для них «я» сидело некогда во мне!.. — Надя, согласившаяся погубить меня вовсе без каких-либо причин… — Мое тело пыталясь уничтожить многие и многие, с кем судьба столкнула меня на загадочных дорогах этой истории… Мою память отравили подлость и обман, хитрость и лукавство; в мою память вожжены навек зрелища невероятных мучений и страшных смертей… — Меня не осталось. Я погиб, хотя и победил. — Теперь горечь моей победы разъедает мне душу, ибо ничего доброго эта победа никому не принесла. — Ни друзьям… Ни врагам… Ни мне… Ничего ценного в мир не добавила…
…Наступал рассвет, а я сидел на огромном камне посреди болота, не замечая утреннего холода. — Я отдыхал от законченного, тяжелого труда. На мне сошлись на время в узел судьбы разных миров, дела разных времен… — Теперь этот узел, раздавливавший хрупкое существо человеческого мира, был развязан. С меня снята тяжесть ответственности. Хотя — кто знает?.. — Когда все разучились отвечать за свой мир, в трудный момент судьба выбирает любого, в кого ткнет случайно своим помазующим перстом… И как знать, — надолго ли этот выбор останавливается на смертном?.. Когда с него снимается ответственность?.. Или, если не так, — то дано ли ему когда забыть о том, что он отвечает за свой мир?.. Забыть — и войти в незнакомый дом, не опасаясь тайных врагов и хитрых ловушек?.. Забыть — и выпить бокал вина, не ожидая найти в нем яда?.. Забыть — и беззаботно поцеловать прекрасную женщину, не думая, что она пришла к тебе, ища твоей гибели?..
…Наступал рассвет, и стирались в памяти проснувшегося мира слава и горечь прошлой ночи, прошлых дел… Уходили в небытие герои, и пыльная трава заглушала их могилы; ветер уносил голоса поэтов в неизвестные никому дали; а листки с начертанными на них письменами, многообразными голосами жизни, — стирало, где находило, заботливое время… Все забывалось в мире, и тяжкая память не давила его. Он, не ведая того, исцелялся от прошлых болезней, — славных и скорбных болезней…
Так рождалась во мне песня печали. Наступал рассвет, и я приветствовал его своей песней из дня былого. Из меркнущего славного и печального дня…
Алеет мгла, и меркнет звездный хор.
Рассвет глядит на старые могилы. —
Мечи и флейты, славу и позор —
Единое забвение покрыло.
Ни гордых дней, ни горьких — не вернуть.
Ушли дела, и песни замолчали…
Алеет мгла, и проступает путь.
Случайный путь сегодняшней печали…
Рассветный мир ночного не поймет;
И лишь — бродячий бард, вобравший в слово
Язык светил, дыханье древних нот, —
На чем случится — песню нанесет
Углем души, узнавшей хмель былого…
Я высек эту песню мечом на Камне. — Бледный Бог искупал свою вину передо мной, высекай слова на холодной спине сгинувшего Проклятья. — Там, у камня, очертив на земле кочки знак Науров, я опустил в нее башмаки Изгнанника, осколки щита, и высыпал сверху землю из мешочка. — Меч мой тоже остался там, охранять Достоянье Нового Владыки… И — кто знает? — до срока или навсегда?..
…Я не знал. И мне пора было уходить. Враг повержен; найдено наследье моего рода и почтена память великих предков; выполнен долг Наура. — Пусть никто не придет сюда, и не прочтет надпись на Камне; да, видимо, и не нужно. — Я оставил в наследство песню, нарезанную на теле побежденного Врага; что еще нужно от воина?.. — Он выполнил свое дело и бредет домой, чтобы превратиться в мирного селянина… И пора было отправляться обратно…
Я встал с Камня и стал осторожно пробираться болотной тропкой к лесу…
Автор: Виктор Альбертович Обухов.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:38
Вчера, 13:36 by Re-AnimatorПросмотров: 39Комментарии: 0
Ключевые слова: Предки амулет ужас