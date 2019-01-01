Тайна болотных демонов. Часть шестая

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:38

Re-Animator Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:36 by

9. У старых знакомых.«Удивительно, — рассуждал я, бесшумно ступая по — хоженой однажды — дороге: как все странно!.. — Когда ты нуждаешься в помощи, ее нет. Когда уже начинаешь выполнять принятое вслепую решение, — появляется помощь… к этому времени — ненужная. А потому даже досадная… — Что бы Наде не явиться было на несколько часов раньше… — хоть на несколько минут!..»«…А лучше все же — часов…» — невольно (и неожиданно для себя: в такой-то напряженный момент…) подумал я. — Конечно, легкомысленно; но что делать… Ибо прекрасная женщина не только отвлеченный источник информации, но и многое другое… Так заведено от сотворения мира, и с этим надо смириться. — «О-о?.. — мечтательно вздохнул я, вспоминая Надю. — Прекрасная женщина есть одна из наиболее ненадоедающих ценностей на свете… Хотя, в то же время, — живой жезл Дьявола, скипетр; символ его власти над миром…»Я мог себе позволить роскошь одного пышного рассуждения. Это немного ослабило напряжение, привело в порядок мои нервы… Но — только одного, — ибо уже вот-вот я должен был подойти к месту, охраняемому сторожевыми жабами……Когда до этого места оставалось совсем немного, — мне пришла в голову любопытная мысль. — А что, если сейчас свернуть и поискать, — может, есть где проход, свободный от охраны? — Я не боялся жаб, ибо Бледный Бог в любой миг был готов выпрыгнуть мне в ладонь, — а что против него какие-то жабы?.. — Мне просто не хотелось раньше времени поднимать шум. — А жабы, как вспомнил я, погибая, очень противно и громко визжат…Я свернул влево и тихонько, стараясь не шуметь, пошел вкруговую.«Должен быть проход, должен… Хотя бы для начальства… Оно ведь не любит ходить одной дорогой с подчиненными… — Правда, если такой проход есть, — наверное, он связан со своими сложностями; но — поглядим… Главное, чтоб был проход…»Да и всадники, — вспомнил я, — появились тогда сзади нас; а выехали, несомненно, из тех мест, куда я собирался попасть… — «Значит, есть другой проход; и я должен его найти…»…Я действительно нашел проход. Довольно далеко от дороги, по которой начинал идти. Мне пришлось вброд форсировать маленькую, но весьма холодную речушку, затем идти по заболоченному полю… опять войти в лес… И вот в том лесу, на полянке, на которую меня случайно вынесло (дорог в лесу не было), — я наткнулся на какое-то подобие шалаша, и чутье сказало мне: вот сюда……Никого поблизости не было. Вытащив меч, я сунул его в темный вход и затем, пригнувшись, вошел сам. — Да, здесь на самом деле был тайный ход: в земле, у дальней стенки, чернела дыра… — Я опять сунул из предосторожности меч в отверстие, и тут же последовал за ним. — Под землей ход стал довольно широким, я мог идти, выпрямившись; земля под ногами была хорошо утрамбована. — Странно, что охраны у входа не было; но — сообразил я, пробираясь извилистым путем в темноте, — возможно, что в такую глушь никто не заходит, и потому — таиться не от кого.…Шел я, видимо. не слишком далеко, но довольно долго. Дорога то и дело виляла то вправо, то влево, ныряя иногда вниз, опять поднимаясь. Выход открылся неожиданно, — так же, как в подземном храме поклонников Отпадшего Бога. — Внезапно, без подготовки, тьма прекратилась, и я зажмурился, механически опуская уже занесенную ногу за порог… Меч взметнулся вверх, и прям перед моем лицом пролилась на землю какая-то жидкость: с земли взвился вверх зеленый язык пламени, пол дрогнул от тяжести упавшего тела… В полумгле я нагнулся посмотреть, кого это мы убили… — Тварь, величиной со среднего крокодила, с шестью когтистыми лапами, валялась на земле, четко раздвоенная Бледным Богом… Рассмотреть ее подробней не удалось, слишком быстро она сгорела… Но, приглядевшись к тому, что осталось, я заметил лежащую на полу длинную цепь. — Видимо, на ней сидел демон…«Вот тебе — и сторожа нет…» — подумал я и поглядел наверх. — Прямо над входом был довольно большой выступ, на котором и сидел некогда сторожевой демон, — видимо, проливая на случайных посетителей яд со своей высоты… Меня передернуло, когда я представил, что жидкость, полыхнувшая на земле, попала бы на меня…Я огляделся. Помещение было небольшое. Пожалуй, караульная комната… Цепь (я опять поглядел на нее) была достаточной длины: демон, очевидно, мог ходить по всему помещению, не испытывая особого неудобства. — Впрочем, некогда было заниматься размышлениями о благоустройстве служебных демонов; я осторожно направился к двери, вырезанной в другой стене караулки…Это был вход. Вход в большую комнату. В ней тоже было не светлее, чем в караулке; я, осторожно заглянув, ничего толком не разглядел. Но чутье подсказывало мне, что нужно входить… Тем более — на стенах чуть виднелась какая-то роспись, — и я подумал, — не есть ли где-то в стене магическая дверь, помеченная знаком скобки?.. — Немного поколебавшись, я спрятал меч в мешочек с землей, висевший на моей голой шее, — и вошел…Никакая сторожевая тварь не напала на меня. Впрочем, входя, я чувствовал, что сторожа нет. Правда, неясное беспокойство томило меня, обещая нечто неприятное в близкое время… Но я надеялся побыстрее отыскать дверь и попытаться вытащить Ольгу… оттуда, где она сейчас была. — Потом, несомненно, неприятности и начнутся, но тогда со мной (в случае удачного исхода) будет полезный спутник, Ольга; а в случае неудачного… Об этом пока думать не хотелось. — Я решительно вошел в полумрак большой комнаты, направляясь к дальней стене, на которой я заметил роспись; тут же в комнате вспыхнул яркий зеленый свет, на мгновение ослепивший меня, с шумом задвинулись сзади двери, и я понял, что опять в ловушке… — Впрочем, я как-то оказался готов к этому; меч мой был со мной, — и… «Если у них нет копий, — мелькнуло в голове, — я сумею обмануть их…»Я нарочно не задвинул меч в землю до полного погружения; рукоятка чуть-чуть торчала из земли, и не было необходимости тратить время на заклинания; итак, я спокойно обернулся и, скрестив руки на груди (поближе к мечу), поглядел на засадный полк демонов.…Их было много. На этот раз — все в человеческом облике, с черными повязками. Копий не было, — только висели на боках мечи и кинжалы. Впереди всех стоял Повелитель…Ну, что ж. Преимущество внезапности у меня было. Потому я более или менее спокойно глядел, как они приближаются. Я не трогал меч, чувствуя, что меня не собираются убивать… То есть, собираются, конечно, — но (я давно заметил эту слабость за демонами; когда они уверены, что враг — в полной их власти, — они, вместо того, чтоб мгновенно прикончить его, начинают украшать дело какими-то эстетическими ненужностями…) — А значит, я успею вытащить меч, и — либо победить, либо повести себя достойней, чем в прошлый раз… — Быть может, мне все же удастся спасти Ольгу…Итак, я был готов к появлению демонов и ловушка не застала меня врасплох. — Но вот к дальнейшему я, к сожалению, оказался не очень готов. Впрочем — трудно тягаться с демонами в хитрости… — Я заговорил первым.— Итак, я в четвертый раз встречаюсь с вами; и вы в четвертый раз застали меня врасплох…— Мы ждали тебя, — ответил мне Повелитель Демонов. — Ты пришел доложить о выполнении задания?..— Что?.. — и нехорошее подозрение закралось во мне. — Кто знает, а что, если я опять по неведенью сделал что-то полезное для этих негодяев?..— Можешь без ложной скромности поведать нам о своих подвигах… — Повелитель насмешливо поглядел на меня. — До нас дошли уже слухи о том, что ересь искоренена тобою и храм Отпавшего стал могилой еретиков. — Можешь рассказать нам об этом подробнее, мы внимательно выслушаем тебя…— Что, и это — по вашему плану?.. — невольно спросил я.— А ты думаешь, почему мы отпустили тебя в прошлый раз? Просто из человеколюбия?.. — Или от презрения к ничтожному противнику?.. — О да, ты ничтожен, Наур… Но ты — Наур. И Бледный Бог покорен твоей руке. — Разве можно было отпускать — без важных причин — носителя столь грозного оружия?.. Как бы жалок этот носитель ни был?.. — Нет…Повелитель с некоторым недоумением огладел меня.— Странно, что ты пришел сюда без меча…— Я пришел не воевать, — ровным голосом ответил я, стараясь не скосить ненароком глаза на мешочек на шее. — Я пришел выяснить, в чем дело…— И что бы ты хотел узнать?..— Я все же не понимаю, что вам нужно от меня. — Я сейчас никого не трогал… (я слегка запнулся, вспомнив сторожа в караулке: но, кажется, демоны пришли в комнату каким-то другим путем и не знали о гибели охранника; они ведь о моем мече не знали!..) — Даже наоборот, — как ты говоришь, я опять сыграл вам на руку… Хотя, честно говоря, не понимаю, как это можно было подстроить…— Зачем — подстроить?.. — Повелитель усмехнулся. — Можно продумать. Зная твои замечательные свойства ума и характера. — Что мог ты сделать, уйдя в прошлый раз ни с чем?.. — Я не сомневался, что спесь заставит тебя продолжить свои вздорные попытки повредить нам. — Мы изучили послание твоей подруги…— Что-о?.. — я на мгновение закрыл глаза. — Так вот как все было устроено… Это Ольга заманил меня сюда… О-о!..— А ты как думал?.. — Впрочем, успокойся, Наур. Судя по отчаянью в твоем голосе, ты решил, что твоя подруга заманила тебя сюда?.. — Нет, могу утешить тебя, — хотя большого удовольствия мне это не доставляет… — Твоя подруга столь же глупа, как и ты. — Она уже понесла наказание на свою глупость, — ты помнишь это, Наур… — Но теперь она возомнила, что ты — со своим чудесным мечом — сумеешь спасти ее отсюда; она вообразила, что можно найти среди охраны отступника и передать послание в смертный мир. — Впрочем, даже если б ей это удалось, все равно вряд ли бы ты преуспел. — Но это не могло удаться. Мы изучили послание и приняли свои меры. — А когда все случилось так, как я и рассчитывал, — мы отпустили тебя. С мечом. — Без меча у тебя не было бы шансов на успех, — а мы понимали, что ты последуешь указанию своей подруги и отправишься в ее дом, — за мазью из темного корня. Подруга твоя, конечно, не могла знать, что за домом ее наблюдают (лицо Повелителя на миг передернулось) — отщепенцы… — Но мы, понятно, знали. В свое время, по нашему повелению, она похитила у отступников темный корень, главное их достояние; и потому понятно было, что губителя ненавистной им женщины ждет торжественный прием в подземном Храме — а принимая во внимание твой сварливый характер и нелюбовь к нашему племени… — Повелитель слегка поклонился мне, — можно было представить, что дело закончится боем. То есть — памятуя о Бледном Боге — истреблением врага…— Да, — подумал я, — звучит убедительно. Не знаю, как они сумели это просчитать, но так и было. Кто знает, каковы мыслительные способности демонов?.. — Наверняка они намного лучше моих…— Впрочем, мы могли и ошибиться в исходе подземного приключения. — Если отщепенцы были умней; но за годы отрыва от своего народа они многое растеряли… Однако мы при любом исходе ничего не теряли…— Слишком ты высокого мнения о своих способностях, — сообщил я ему. — Они были несколько не глупей вас. — Окажись вы там, вряд ли бы у вас были большие достижения…— О, — сказал он. — Ты опять становиться нелюбезен. И говоришь, как победитель. — Почему это, Наур?.. — Потому, что ты еще не убит?.. Не связан?.. — Не пойму резона. — Мы могли бы взять тебя еще в комнате, во время сна, если б не решили, что эффектнее позвать тебя сюда песней…— Что, сволочи, — и песня ваша?.. — бешенство ударило мне в голову. Рука едва не схватилась за рукоятку, и только с большим усилием я сдержался. — Как знать, не выболтает ли он мне еще что-либо?..— Нет. Песня тоже не наша. — Но какая тебе разница?.. Мы тоже знаем ее и можем использовать для своих нужд. Правда, должен тебе сообщить, это давняя песня… После обнаруженного послания твоей подруге не до того…— Где она?.. — спросил я. сделав шаг вперед.— Терпенье, князь. Все в свое время. Что обижаешься?.. — Ты послушал красивую песню, — надо признать, не без грусти слушал и я ее, — а мы сделали из нее нужные выводы. То есть, никто не в убытке. — Дальше было нетрудно предугадать. — Ты, наверное, вскочил, как сумасшедший, использовал мазь и бросился сюда… — Может, ты и меч в спешке не захватил?.. а?.. Потом, видимо, пробрался одним из тайных ходов («Ого, — запомнил я, — ходов много!..») — и попал сюда. Мы знали о твоем прибытии и вышли приветствовать героя. — И теперь, надо сказать, можешь в награду просить у нас, чего хочешь… — Кроме жизни… — Повелитель зловеще улыбнулся. — Ибо такого желания мы исполнить не сможем…— Да я и не надеялся, — бодро ответил я, чувствуя, как холодная волна опять пробежала во мне. — Но мне до того все надоело, что я твердо решил покончить с этой историей. — Каков бы ни был конец…— Что ж. — Здравое и смиренное решение. Удивительно слышать его от тебя. Ты, наверное, самый благоразумный из всех бывших на свете Науров. Итак, чего же ты хочешь от нас?..— Получить ответы на несколько вопросов. — Только честных ответов. — Можно ли ожидать от вас честности?..— Можно. — Однако и любопытен же ты. — Даже перед смертью…— Да. Очень. Итак, первый. Где Ольга?..— Здесь, конечно, — недоуменно ответил он. — А где еще, ты думаешь?..— Ладно. — Что с ней?..— Вот этого, по правде говоря, — не знаю. Давно уж я не бывал в тех местах. Там невдали бродит Заклятье, любезно освобожденное тобою, — и, хотя магические запреты ставят границы его похождениям, кто знает, не пробьет ли оно заслоны?.. Как ты понимаешь, без большой нужды я не сунусь туда. А при большой нужде… что делать, понуждаюсь……Я опять закрыл глаза. — Ужас какой!.. Неужто они могут напустить свое чудовище… на Олю?..— Да, — постарался я сказать как можно спокойней, хотя у меня темнело в глазах. — Кстати, о Заклятье. — Что оно все же такое?..— Мне кажется, — ответил Повелитель, пытливо глядя на меня, — ты уже кое-что знаешь о нем…— Ну.— Я имею в виду, — о чем именно ты спрашиваешь?..— Каких бед нужно ожидать от него?.. людям?..— Какая тебе разница?.. Ты умрешь здесь, тебя не должно это пугать…— Ты обещал отвечать честно, — напомнил я.— Ну, что ж. Как ты сам можешь догадаться, — гибель и разрушение. И вряд ли сумеете вы противостоять этому. — Вы хорошо умеете убивать и разорятъ друг друга, — но Иные Силы трудно погубить и нельзя разорить. — Обычное наводнение доставляет вам множество хлопот; что уж говорить о Великом Заклятье Болотных Богов!..— Говорят, наши предки умели справляться и с Великими Заклятьями?..— Ты и это узнал? — с ненавистью спросил он. — Да, смертный. Умели. Но как?.. Не знаю.— И никто не знает. Даже мы.— Вот такими мечами. Как у меня (я с грустью вздохнул…)— Твоим мечом?.. — Ну, нет, Наур. Если тебя именно это и интересовало, — должен тебя разочаровать. — Бледный Бог любил человечество не больше, чем Хозяева Болот. Соперничество богов происходят вовсе не во имя смертных… — Я скажу тебе больше, князь. — Знай, что Бледному Богу довелось держать в руках Заклятье. Он понял, что это такое, и не причинил ему вреда; нет. — Одно из наших преданий говорит, что он добавил к Заклятью часть и своей мощи… (Вот после этого известия руки у меня совсем опустились. — Если я на что и надеялся — при встрече с Заклятьем — так это на свой верный меч. Но теперь я слышал правду, и знал, что это — правда… Итак, мне осталось одно: погибнуть здесь…)Бледный Бог могуч, но на Заклятье он не поднимется. — Нету силы в нынешнем мире, способной противостоять Заклятью. Пока оно еще здесь. Но однажды мы выпустим к нему глупцов, наподобие твоей подруги… — а их у нас хватает, — и устроим большую охоту. — Кто знает, может, кому и удастся добежать до тайного входа в смертный мир… — Да, кому-нибудь, верно, удастся. — Пусть Заклятье догонит его там…— Не пойму, что ты сказал…— Я говорю, скоро Заклятье найдет дорогу в ваш мир. — Впрочем, тебе это, как я уже говорил. не угрожает?.. — Твоя судьба ближе…— Как знать, — ответил я, делая еще шаг вперед. Демоны в черных повязках вынули мечи из ножен. — Видимо, час, назначенный Повелителем, пришел. — Но я этому времени уже нашел на стене скобку. — Теперь осталось посеять в комнате кое-какое разрушение, а затем — пуститься на поиски Ольги. — Как знать, может, что-то придумается и против Заклятья?..«Но он говорит, что Заклятье могло снести магическую границу… Нет. Ему ничего не стоит соврать, — а сегодня он и врет неловко. — Если они когда-то собираются выпустить пленников для охоты, — значит, они еще живы. — Итак! Надя указала, что они здесь, за скобкой… Поверим Надежде!..»— Ну, а теперь, — крикнул я на демонов, — во имя Науров!..… Повелитель попятился и, оступившись, упал, когда я бросился на демонов с сияющим мечом. — Враги были настолько ошеломлены появлением Бледного Бога, что некоторое время не пытались сопротивляться. Нам удалось уложить с десяток демонов, прежде чем остальные очнулись и бросились в бой…Я отразил несколько ударов и разрубил несколько тел; посередине комнаты горели страшные костры… — Повелитель уже был вне досягаемости, далеко за спинами своих воинов; он что-то крикнул, и — словно бы прямо из стен — посыпались новые демоны… — с копьями… с луками…Я понял, что пора уходить и, развернувшись, бросился к скобке, насеченной на стене…— Ты не уйдешь, Наур!.. — крикнул мне Повелитель, и возле уха моего свистнула стрела и запела, въевшись в стену…— Ловите, сволочи!.. — крикнул я в ответ и, раздвоив рослого воина с топором, пытавшегося преградить мне дорогу, с размаху грянулся о степу……Хорошо, что не головой. Вот была бы лепешка… — Слишком сильная уверенность в том, что дверь откроется, подвела меня…«Что ж она?.. Заела, что ли?.. — А!.. — Надя ведь говорила: с мечом не пройти…»…Я соображал быстро. Лучше оставить в комнате меч. нежели голову. — Я был уверен, что меч никто не тронет, но не хотелось кидаться неизвестно куда без оружия… — Демоны, уже почти настигшие меня, расслышав крик Повелителя «Стойте!.. Остановитесь!..» — замерли, как вкопанные. — Я не понял, в чем дело, но оценил свободную минуту. — Быстро наклонившись к земле, я начертил на ней знак Иг-Наура, вбил меч в очерченное место и толкнул дверь. — Он открылась……Причину странного приказа Повелителя я понял, уже будучи за дверью. — Она мгновенно заросла за мною, стала гладкой стеной. И голос Повелителя, зловещий голос, донесся до меня:— Вот и все, Наур. — Надежда справилась с заданием. — Да, именно за эту дверь ты должен был попасть в случае, если у нас опять что-нибудь сорвется… Ну, ладно. Можешь теперь посмотреть, во что превратился твой Талисман. — Ты, кажется, желал разделить со смертными жребий одинаковой гибели?.. — Что ж, твое желание исполнено. Передавая наше почтенье Заклятью Болот…10. Большая охотаНу, что ж. Теперь все было попятно. Надя опять предала меня, но на этот раз очень основательно… Горечь была в моей душе, невыносимая горечь. — Что я сделал ей?.. Зачем ей это нужно?.. — Я ведь не принес ей никакого зла…Впрочем, сообразил я, она могла сделать это от страха. — Чтоб не подвергаться наказанию, подобно Ольге… — Сделать гадость, — и, так сказать, искупить свою вяну… перед демонами. — Ну, да и ладно. В очередной раз меня обманули, — и уж в какой! Грех жаловаться. — Поручив Надю[1] ее судьбе, я задумался над своими делами. — Никакой Ольги здесь, конечно, нет, а есть… «А где оно?..»… Здесь было темно, темно, как ночью. Очень трудно было различить, где я и что вокруг меня… Кажется, я находился то ли в открытом пространстве. то ли в чересчур большом помещении. Стен нигде не было видно, кроме той, на которую я опирался. Темнота, темнота обступала меня… угнетающая темнота… остро пахнущая тревогой… бедой… смертью…Ну, что ж. — Если верить Повелителю Демонов, — а расчета лгать ему не было, — где-то здесь бродит Заклятье Болот, и встреча с ним должна стать последним выдающимся моментом в моей жизни… — Может быть. — Горько, что Бледный Бог, как я знал теперь (и чутье говорили мне, что это так) — не поможет мне… А ведь сначала у меня была сумасшедшая надежда именно на мой меч… в случае, если удастся встретиться с 3аклятьем…Увы!.. — Возможно, что меч был сейчас со мной, на груди (я надеялся, что его можно вызвать из мешочка с землей), — но что проку?.. — «Эх, — со вздохом подумал я, — как все по-дурацки складывалось!.. Лучшие надежды не оправдывали себя, худшие опасения верно сбывалась… Вот, теперь я без меча остался…» И тут меня осенило……Это нельзя было назвать даже надеждой. — Нет, это было очень робкое чувство. — Нечто вроде того, о каком упоминалось в безнадежных словах: «… И, как преступник перед казнью, ищу кругом души родной…» — Вот такого безмолвного привета родной души я и искал, когда рассыпал на землю содержимое мешочка и произносил заклинание. — Меч… шкатулка… большая и круглая… тоненькая… схожая с куполом зонтика……Землю я опять собрал в мешочек и повесил его на шею. Меч, бесполезный для меня, тоже отправился следом. Со мной осталась только шкатулка. — Наследье Иг-Наура Великого, безмолвный привет «души родной»… — Как-то теплее было погибать, держа в руке наследство, полученное от родственника из невесть каких времен……Даже — от двух родственников. — Позднее уже, после всего, я узнал, что к наследью Иг-Наура Великого добавлял свою лепту Иг-Наур Изгнанник. — Мне досталось наследство сразу двух Игов; но тогда я об этом не ведал, — да и, по правде говоря, мне это было не очень важно. — Открыв шкатулку, я вытащил из нее два подарка: щит и башмаки……В темноте было почти невозможно рассмотреть свое наследство как должно. — И щит, и башмаки были очень легкими но весу: особенно удивлял щит. — Я решил, что это, видимо, не боевой щит; может быть некий знак, или символ рода Науров, стилизованный под щит. — Предназначение башмаков мне тоже не удалось разгадать: они были (на ощупь) сработаны очень просто, без каких-либо парадных добавлений; и очень мягкие. Некоторое время я растерянно держал подарки в руках, не соображая, что с этим всем делать. А потом решил использовать по прямому назначению.Почему бы и нет?.. Я обулся, пристегнул щит к руке и выпрямился. — Вот, должно быть, дурацкий у меня сейчас вид: голый по пояс, в какой-то, чуть ли не бальной обуви, с щитом… и без меча. — Стою, ожидая в таком скоморошьем виде… гибели. В виде Великого Болотного Дракона…«Да… В этой истории была очень сильная примесь дурацкого… — Пусть же история на этом элементе и закончится!..»Подумав так, я двинулся вперед. — Что мне было стоять у стены и ждать гибели, на радость демонам?.. — Я сам пойду навстречу ей. Пусть видят — если они видят — как я иду… Мне больше нечего ждать, незачем тянуть время; я опоздал везде, где только смог. Теперь меня ждет — взращенная некогда мною — Судьба, и вот с ней я, наверное, встречусь вовремя……Далекий гул послышался в ночи, и под ногами моими задрожала земля. — «Оно» — понял я и поглядел вперед. — Ничего не было видно, но я чувствовал: приближается… вот оттуда… Дрожала под ногами земля, и ползла по ней из тьмы какая-то мертвящая зелень… словно бы трупный налет…— Наур, — донесся до меня знакомый голос, — ты еще жив?— А как же?.. — отозвался я.— Это ненадолго, — заверил он. — Мертвая Земля дошла до тебя?..…Да. Пока звучал голос, вся земля уже покрылась безобразной зеленью, остановившейся только у стены, как бы не в силах пройти за этот барьер и продолжиться дальше…— Дошла. — ответил я. — Ну и что?..— Все, — сказал он. — Это Заклятие идет к тебе…— Знаю…— Да, но ты уже умер. Тебе осталось несколько минут; коснувшийся Мертвой Земли больше не протягивает; мы проверяли…— Что за Мертвая Земля?.. — крикнул я в страхе.— Это жизненная мощь Заклятья губит все впереди себя. — ответил он. — Хорошую ты вещь освободил, а?..— Сволочь… — сказал я. — Да, в Подземном Храме я слышал что-то о гибели, ползущей впереди Заклятий…— Наур?.. — снова окликнул он меня. — Если успеешь, — там, справа, есть ходы в ваш мир. — Но, думаю, ты не успеешь…— Сволочь!.. — еще раз крикнул я… и обомлел. Оно приближалось……Если у меня, как я говорил, была раньше некая «сумасшедшая надежда» на счастливую встречу с Заклятьем, то теперь, глядя на темную гору, все более и более увеличивающуюся, я потерял эту надежду… «Такого не бывает!..» — хотелось крикнуть мне… Но увы. никаким самым горячим желанием невозможно было отменить ужас, ползущий сейчас во тьме… — Если б мне нужно было вообразить дракона, я бы вообразил его примерно таким, но чуть меньше этого. — Мощное туловище; четыре огромные жабьи лапы, размером со слоновье ухо каждая; гигантский хвост, с шумом волочащийся за зверем, змеясь на ходу… Только голову бы я представил не такой; но эта была намного отвратительней. — Она напоминала рабочую часть паяльника, слегка изогнутую, или слоновий хобот; на узком окончании, которое трудно было назвать даже головой, — светились холодным желтым огнем глаза… Голова тяжело поворачивалась, глаза медленно обшаривали окрестности……И тогда, глядя на это, я ощутил опустошающее чувство немощи. — Что можно было бы сделать с этим монстром?.. Кто подобен зверю сему? — Как можно выйти на него, с каким оружием?.. — Я бросился обратно к двери, с размаху ударился об нее… замолотил руками… В ответ раздался зловещий хохот…— Что, Наур?.. Видишь?..— Откройте!.. Откройте!.. Что вы, совсем звери?..— Это невозможно. Даже при желании. Дверь опечатана магическим наговором, и только существо нашей крови может пройти обратно… А если мы откроем со своей стороны, Оно погубит и нас… Но почему ты еще жив?..… Я с отчаяньем ударил еще раз и бросился в темноту. — Заклятье было еще далеко… — «Может, не увидит?.. Может, — успею?..»Напрасно я так думал; но это стало известно позднее. Пока — я мчался, сломя голову, и бежать было на сей раз не стыдно. — Вряд ли даже мои предки сходились с Заклятьями в единоборстве; это невозможно. Они, верно, как-то по-другому управлялись… — Как тут воевать?.. — Все равно, что один из домов К- ожил и пополз на тебя……А проклятый зверь почуял меня. Я ощущал это, — спиной… точнее — инстинктом; словно бы дыханье гибели, дыханье леденящей ненависти обожгло меня; я бежал, бежал, что было мочи… Было темно, только слегка светилась мертвым светом земля под ногами… Сердце бешено колотилось, я жадно хватал ртом воздух и мчался… — Но Заклятье, видимо, настигало меня… Я чувствовал (не оборачиваясь, чтобы не терять драгоценные секунды), — что оно все ближе… В какой-то миг мне показалось, что в спину уперся взгляд; eme холоднее стало телу, движенья мои замедлились… Я с трудом переставлял ноги, теперь уже не убегая, а ковыляя вперед, и изо всех сил боролся с желанием остановиться… оглянуться… посмотреть в глаза твари… Но я вспоминал облик этой гадины, — и ужас и отвращение придавали мне добавочные силы… Я добрел до какой-то стены, и понял, что — все… Мне больше некуда было убегать; я — в замкнутом пространстве. Оно может для забавы гонять меня по кругу, — но убежать я не смогу……Но я даже не мог бежать вдоль стены. — Тварь, видимо, обладала гипнотическими способностями… Я стоял на месте, и мне удавалось сделать только одно: не обернуться… И даже это усилие требовало всех моих сил…Все было, как в кошмарном сне; знаешь, что надо сделать, — и не можешь сделать. Но, как бывает иногда а кошмарных снах, — в последний миг получаешь освобожденье… — На мгновенье силы вернулись ко мне, и я, повинуясь инстинкту, отпрыгнул влево… Страшный удар проломил стену, — в том месте, с которого я только что успел отскочить; огромный хвост, захватив несколько обломков, уползал обратно… А из пролома… с криком хлынули люди…Я сначала настолько оторопел от этого зрелища, что даже позабыл об опасности. — Люди, — а их было с десяток, люди в оборванных одеждах, с криками ужаса бросились кто куда… Некоторые закрывали лица руками… — Да, зрелище, представленное им, что и говорить, было ужасное… — Однако, как понял я, невольно обернувшись, чтоб посмотреть на бегущих (хорошо, Заклятье решило сначала заняться ими и забыло обо мне!..), — лица они закрывали по другой причине… — На моих глазах одни из людей, не успевший донести ладони до лица, вдруг застыл на месте с поднятыми руками; застыл, и больше не двинулся… Сердце мое оледенило понимание: он погиб… он окаменел… Мгновенно вспомнились сказки о Василисках: встретившийся с ними взглядом обращается в камень…Сразу же вспомнилось поверье, что Василиска можно убить, предъявив ему зеркало, либо (почему?..) живого петуха. — У меня не было под рукой ни того, ни другого, — да я сейчас, глядя, как расправляется этот зверь с бегущими, не верил ни в петухов, ни в зеркала… Ни в возможность спасения, ни в какой Космический или Вселенский разум… — Я глядел, глядел, не в силах двинуться…Перед глазами моими прошла вся картина великой охоты Болотного Дракона. — Еще двое окаменевших стояли вечными статуями там, где застигли их взоры Заклятья; остальные продолжали разбегаться… — Метнувшийся громадный хвост вбил в стену высокого человека; на стене вспыхнуло мгновенно погасшее затем пламя…«— О!.. — да это пленные демоны… — сообразил я. — Провинившиеся… Оно пробило их дверь…»…Я еще не успел сообразить, что среди освобожденных — для страшной гибели — пленных должна быть Ольга, — как увидел ее… Она налетела прямо на меня, чуть не сбив с ног, и отчаянно вскрикнула… Я встретился с ее безумным взором…— Оля!..… На мгновение в глазах блеснул огонек узнавания, но тут же погас, и она, дико закричав, рванулась прочь…— Оля!.. — я поймал ее за руку. Ольга вырвалась.— Не гляди!.. Не гляди на него!.. — прокричала она и, закрыв лицо, бросилась в темноту… Я развернулся, глядя, куда она бежит…Панорама охоты, идущей теперь правее меня, вновь открылась мне, когда я обернулся. — В живых, кроме Ольги, оставалось еще двое; на поле прибавилось несколько статуй, остальные, видимо, были уничтожены ударами хвоста……Один из бегущих, за которым сейчас быстро ползло Заклятье, видимо, понял, что ему не убежать; мгновенно развернувшись к зверю (наклонив голову), он обернулся серым остроконечным камнем, переливчатым высоким фонтаном, длинным языком пламени, взметнувшимся чуть не к груди чудовища; Заклятье не смутилось. Поняв, что врага не испугать, не сбить с толку, — он, обернувшись опять человеком, быстро бросился, пригнувшись, под брюхо твари, между мощных лап, — намереваясь, видимо, проскочить… Ему не удалось. Заклятье мгновенно упало на живот, ударившись о землю с грохотом, поглотившим, наверное, крик несчастного…На поле оставались двое: Ольга неслась со всех ног к стене, за которой сидели теперь Повелитель с демонами, слушая ход событий; она бежала туда, куда ее не пустят, — но, видимо, вообще не соображая от страха, — куда бежит… — Другой человек бежал не знаю куда, — но он был уже далеко от Заклятья… Оба они были с разных сторон, оба далеко, — и я подумал, как Оно теперь будет их ловить?.. — Мое преступное любопытство было тут же удовлетворено. — Ловить человека Заклятью не пришлось. Пробежав еще несколько шагов, он, резко остановившись, зашатался на месте — и, корчась, рухнул па землю… «Мертвая Земля..» — Я почему-то сразу понял, что это она отравила его. Про себя (я ведь дольше их находился на этой земле!..) я забыл подумать, а вместо этом — с ужасом понял, что еще несколько мгновений — и Ольгу ждет то же… Даже если она каким-то чудом улизнет от зверя……А Ольга была уже у стены. Я, замерев, смотрел на нее безнадежным, прощальным взглядом. — Заклятье неторопливо ползло к ней, как бы в уверенности, что можно не спешить… — Ольга, наверное, не понимала, что обречена; она с плачем шарила руками по стене… затем пробежала вдоль нее несколько шагов, опять коснулись руками, — видимо, отыскав вход… и я понял, ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ. — Если она найдет… — У нее тоже болотная кровь, и дверь откроется ей… — Она нашла и, толкнув изо всех сил, бросилась с диким криком внутрь…Мгновенно, словно бы сдерживаемая преградой волна, хлынула за Ольгой в открытый проем трупная зелень Мертвой Земли, и по воплю ужаса, донесшемуся оттуда, я понял, что демоны увидели свою гибель… Дверь захлопнулась, но это было неважно. Зелень уже вошла туда, и теперь смерть была для демонов делом недолгого времени. — Ольга, погибая, невзначай разрушила Болотную Державу…«— Да, но почему я-то еще жив?..» — перебила другая мысль мое размышление над судьбами демонов. — «А может, башмаки?..» — мелькнула еще одна, но я не успел ухватить и эту мысль, потому что следующая оборвала ее: я сообразил, что теперь… охотиться можно только за мной…И Заклятье поняло это. Оно медленно, тяжело начало разворачиваться, — несомненно, чувствуя присутствие за спиной живого; я не стал ждать, пока оно обернется, и бросился бежать……Я мчался, постаравшись выбросить из головы любые мысли, — чтобы оно не сумело дотянуться до меня безмолвным приказом… «Два маленьких котенка поссорились в углу, но старая хозяйка взяла свою метлу…» — Эти две строки, вспомнившиеся сдуру, я твердил про себя — исступленней, чем имя любимой женщины; и они забили голову настолько, что уже ничто не проникало за этот заслон: я только механически бормотал их да бежал. Видимо, со стороны это было премилое зрелище — бежит в темноте человек и озабоченно рассуждает вслух о каких-то котятах, а за ним следом ползет огромный дракон… — Впрочем, тогда я не заботился о том, как выгляжу со стороны. — Мне посчастливилось, я вбежал в какую-то пещеру, уже после, через какое-то время пробегая по ней, сообразив, что это — не пещера, а одни из тайных ходов наружу… После сумасшедших петляний я выскочил-таки наружу… — В тот же лес, из которого начал путешествие в мир демонов… — Я был в своем мире!..…Почему-то первой мыслью, когда я выбрался, было: все. Спасен… — Я сел на землю возле входа, тяжело дыша, закрыв глаза… — Мой мир… Я вернулся… — Все……Но тут же я опять подскочил. — Боги, боги!.. Что — «все»?.. — Ведь они этого и хотели!.. — Чтобы я, убегая, привел — по следу — Заклятье наверх!.. В мир!..Но поздно было сокрушаться. — Я его уже провел. «Жаль, демонов уже нет, — они не оценят, как я выполнил последнюю часть их плана…» — горько усмехнулся я, наблюдая, как мертвела земля у входа, покрываясь выползавшей из-под земли омерзительной зеленью…Грохот сотряс почву, и я бросился в лес. Заклятье выбиралось в мой мир, разрушая узкий для него подземный проход. — Скорее! Я успею!..«— А куда?..» — Судьба опять подвела меня. Пробежав сквозь густые ряды деревьев, я с разбегу влетел в болото, провалившись по колено; отчаянно выдергивая ноги, побрел дальше… провалился по пояс, начал увязать… Ухватился за подвернувшуюся кочку и вылез на нее, дрожа от холода и ужаса.«Вот и все», — какой раз за эту ночь мелькнула в голове безнадежная мысль… и опять для нее был резон. — «Или утопиться, или ждать…»...Уже слышался треск ломаемых деревьев, уже виднелась — сквозь их поредевший строй — черная туша Заклятья, бредущего за мной; вот последние, ближние к болоту деревья обвалились в воду, и туда же вслед за ними погрузилась с шумом гигантская жабья лапа; я вспомнил, что однажды в кошмарном сне видел нечто подобное… Из-за одиночных неповаленных деревьев выныривала уже голова, глаза шарили в темноте, искали… Ужас опять обуял меня, и я, не раздумывая больше, прыгнул с кочки в болото… попав — по случайности — на другую… с нее на третью… «Неужели — брод?..» — мелькнула слабая надежда (впрочем, — надежда на что?..). — Я прыгал с кочки на кочку; за мной шумно брело по воде Заклятье… Охота подходила к концу. — «Силы небесные!..» — лихорадочно думал я, прыгая все дальше. — «Хоть бы оно отстало… подохло, заблудилось… утонуло…» — Увы, я понимал, что все эти пожелания тщетны… Я прыгнул очередной раз……За спиной раздался тихий зловещий свист, зовущий… манящий… И я понял, что вот теперь — точно все. — Великая охота Болотного Дракона заканчивалась. Мне безумно захотелось повернуться… — Видимо, Заклятье уже наигралось со мной и применяло теперь полную силу… Что ж, я, наверное, был очень упорным противником… — Только что мне это принесло?.. — Что будет теперь?.. Оно поползет дальше, — и некому даже предупредить остальных, объяснить, что происходит… Я с ужасом сообразил, что уже поворачиваюсь… против воли… оно и против воли могло повернуть меня… Вот… Я повернулся, невероятным усилием воли успев зажмурить глаза и безнадежным, последним движением — загородиться от летящей на меня головы своим декоративным щитом…Мощный, тягучий рев разнесся но лесу; казалось, прогнулись от этого рева деревья и, всколыхнувшись, запузырилась темная вода в болоте… Столько было в этом реве нечеловеческой муки, гибельного страха, что я чуть не сошел с ума… на сей раз просто от звука… Слезы текли по моему лицу, невольные слезы… А рев слабел, все слабел, сменяясь тяжким вздохом, хриплым шипением; ничего не соображая, я открыл глава……Заклятье недвижно высилось надо мной; голова твари застыла на лету — на расстоянии вытянутой руки от моего лица; глаза уже почернели, желтый огонь холодной злобы погас в них. Огромное тело было безжизненно, недвижимо… Приглядевшись, я понял, что это не совсем так. — Оно было мертво, да; но конечности его оплывали, меняли форму, втягивались, казалось, в туловище; словно бы смерть сворачивала своего утраченного слугу, собирала зверя в один огромный ком… в камень… Тускнела, рассасывалась, — словно бы впитывалась в почву без следа, трупная зелень… — Жизненная сила чудовища больше не могла отравить землю; она прекратилась… — Да, Заклятье было мертво. Огромный камень стоял передо мной, опираясь передней частью на болотную кочку… — Я победил. — Но как?..Впрочем, я не стал тогда заниматься этим вопросом. Силы мои иссякли; я рухнул в изнеможении на землю, — не как человек, одолевший в ратном бою дракона, а как несчастный, чудом спасшийся от неминуемой гибели; я рухнул на землю и медленно повалился на правый бок… На спину… И лежал, бездумным взором глядя в небо, — на звезды, стынущие в вышине на сыром ветру…«Я спасен…» — «Оно погибло…» — «Мы спасены…» — «Ольга погибла…» — «Вот и все… Демоны сгинули… Все кончилось… Кончилось… Два маленьких котенка…» — я затряс головой, приподнявшись: словно бы мысли мои могли придти от тряски в порядок!.. — С трудом, опираясь руку, сел.…Болото. Темное болото вокруг. Невдали чернели деревья, виднелся в их строю мощный пролом… «Быть может, — подумал я, — этот лес загублен… Ибо Мертвая Земля была здесь…» — Сырость… темнота…Я удивился темноте. — Не может быть, чтоб столько событий прошло, а ночь еще длилась!.. — Или это лес удерживает рассвет, густыми кронами, тяжелыми мохнатыми ветвями?.. — Скрывает от болота светлеющее где-то небо?.. Все существо мое чуяло рассвет, ждало рассвета, — как спасения, как избавлении от дел этой ночи……Но не были закончены темные дела. — Когда я выбрел на твердую землю, из-за деревьев метнулась ко мне темная фигура с дубиной в руке… Взмахнула своим оружием……Я инстинктивно загородился щитом от падающей на голову дубины, — и щит мой разлетелся от удара вдребезги, как стекло. Резкая боль распространилась по руке, заставив меня застонать… Но одновременно я успел отпрыгнуть, и следующий удар — наотмашь — пришелся в пустоту, только даром разрезав со свистом воздух…— Проклятый… — прорычал Повелитель Демонов… — да, это опять был он! Бывший повелитель бывшего царства, уцелевший каким-то чудом от общей гибели…— Все погибло… все погибли… — простонал он. — И все — ты!.. — О-о!..Он бросился опять па меня, но я уже успел подобрать с земли какой-то сук, и встретил рубящий удар твердой рукой; тут же сделал ответный выпад, — так уверенно, что даже сам удивился. — Не думал до сих пор, что умею биться на… сучьях? дубинах?.. — В конце концов, можно сказать, мы бились на мечах. Только мечи отсутствовали.…Да, я умело оборонялся. Но это и все. Мое вновь открывшееся умение не могло принести весомых плодов. — Очень болела, почти бездействовала — левая рука, попавшая под тяжелый удар, мне оставалось только парировать выпады Повелителя, и отступать, отступать… — Куда?..— Я убью тебя, Наур, — скрежетал он, яростно нападая. — Я убью тебя, — здесь… этой дубиной… — За все… за всех… за мою державу… за наша сгинувшие надежды… Я убью тебя, смертный…Он запнулся и на мгновение схватился за лицо, опустив дубинку, потому что я, превозмогая боль, нащупал левой рукой в кармане мокрых брюк пустую банку из-под ночной мази, пропутешествовавшую со мной все это время, и с силой бросил Повелителю в лицо… Бросок вышел несильный, но я удачно попал, и демон на мгновение утратил возможность сопротивляться… — Я чувствовал, что вот-вот могу потерять сознание от боли, — но твердо знал, что на несколько секунд меня еще хватит… — И я был сейчас суров и безжалостен, как древний Наур. Движенья мои были точными и уверенными. — Удар суком в живот заставил Повелителя согнуться, сломаться пополам; на согнутую спину его обрушился еще один удар, — и я вложил в него всю ненависть, приобретенную мной за последние месяцы, а особенно — за нынешнюю ночь; всю злость, все отчаянье, всю жажду отомстить… — За себя; за погубленную Ольгу; за обмороченную, запуганную Надю; за все… — Сук мой сочно хрястнул по согнутой спине. Повелитель застонал и, медленно, неестественно выпрямившись, сделал, шатаясь из стороны в сторону, несколько шагов… в болото… к воде… У самого болота я, догнав его, нанес еще один рубящий удар, — и тело глухо обрушилось в воду, исчезло в ней…«— Вот теперь, наверное, — все, — сказал я себе и переломил сук о колено. — Оплачены все долги, сделаны все глупости… Хватит…» — И я опустился на землю. — Да, это был конец всего. Из меня словно бы что-то вынули, и я встретил наступающий рассвет безжизненным взглядом человека, исполнившего какой-нибудь скорбный долг… Взглядом человека, исчерпавшего все силы, выполняя этот тягостный долг…11. Песня печалиПришел рассвет, и я сидел на огромном камне, торчащем посреди болота из воды. Болото парило, и белые молочные клубы тяжело взбирались вверх; мне это казалось дымом. — Я сгорел, начисто сгорел в темном пламени прошедшей ночи… прошедшей жизни; и то, что еще несколько ночных минут назад было мною прежним, — уходило теперь с густым дымом в алеющее небо. А я сидел на камне. На побежденном, закаменелом теле врага… Как воин легендарных времен. Рядом со мною было все мое достояние; перебираясь на Камень, я взял его с собой, чтобы оставить здесь.— Башмаки. — Чудные, легкие башмаки, спасшие меня от губительного поцелуя Мертвой Земли. — Башмаки из кожи Бородатой Жабы, оставленные в шкатулке Иг-Науром Изгнанником, предпоследним царем Нayp-oгa.— Осколки щита. Я собрал их все. — Осколки магического зеркала, с которым Иг-Наур Великий вышел некогда, в молодые времена нашего мира, на такое же Заклятье, как мое, стынущее сейчас подо мной безжизненным камнем. Подарки, сохранившие жизнь непутевому наследнику великого рода; подарки, давшие ему победу……Я сидел па камне, и горечь победы переполняла мена. Слезы текли по моему лицу, — слезы печали… по утерянному… по невозвратному… Сомкнуты и вновь разорваны два чужих друг другу мира; выпущено на свет и вновь уничтожено последнее Заклятье Болотных Демонов; погибли враги, потеряны друзья…Слепыми от скорби глазами я смотрел в наступающий, еще чужой для меня день. — Все это — мои дела; все это — моя ошибка: все это — моя вина… вина моей былой жизни…Я сидел на и глядел в рассвет. — Я, рядовой обыватель, обычный фотограф из не примечательного ничем M-а; я, князь и наследник великого древнего народа; я, победитель демонов и губитель дракона; я, могущественный свершитель чужих судеб и жалкая погремушка в руках моей собственной; кто из них — настоящий я?… — Не знаю. Все они сгорели ночью и теперь поднимались с болотными парами, как фимиам, в рассветное небо; из пепла и горя родился новый я… и в скорби совершилось это рождение. — Я даже не знал, для чего родился. — Дела иного, легендарного мира были завершены этой ночью, — а что до моего, привычного, человеческого мира, — я был не уверен, что теперь горжусь для него. Слишком много вобрала теперь моя память — память, пившая жизнь в двух мирах; чересчур много печали выносил я с собой в наш болтливый и бездарный мир.… — Что мне там делать?..…Я сидел на камне, встречая рассвет нового дня, и безмолвно прощался с прошлым миром. — Я обжил его, как верный колонист обживает угрюмую и неприветливую страну, покоряя враждебную природу; я обжил его, как монах великих времен обживал пустыню, скручивая и выбрасывая из своего нового места обитания старого хозяина — дьявола… Я обжил этот мир и сроднился с ним…И теперь он уходил от меня.…Нету Заклятья Болот. Нету заветной Мести, выброшенной некогда корявой лапой Болотного Бога в человеческий мир, — и, несмотря на мощь и хитрость демонов, — превзойденной упорством и отвагою сынов человеческих. — Нету больше Великой Тайны Болотных Демонов, нету этого гибельного корня, прораставшего сразу в два мира и способного вытянуть жизненные соки из обоих… — Нету последней надежды Древних Богов……Нету Ольги. — Я никогда не смогу забыть ее. — Мою милую подругу давнего прошлого… Моего врага, мою боль… Я не сумел помочь ей… Я не сумел помочь ничему. Я не смог сделать ничего достойного, не расплатившись за это… чужой судьбой……Нету Нади. — Пусть она есть, но для меня ее нету. Я обойду К- стороной, чтобы случайно не повстречаться с нею. Пусть oнa идет навстречу своей судьбе. Я ни в чем не виню ее. Да останется моя злая и грустная память о ней в той, сгоревшей, жизни… Я ни в чем не виню ее; но я ее больше не помню. Она потеряна для меня.…Нету Повелителя Демонов, моего главного врага. — Судьба дала ему печальную возможность увидеть крушение своих безумных надежд и гибель его мрачной державы… — Распря древних времен, распря могучих былых сил ожила, когда мы встретились. — Как и тогда, победа осталась за Науром… — За человеком……Я сидел на камне, встречая рассвет, и думал о великих делах. С незапамятных времен длился великий спор людей с первыми жителями земли. — И, как бы ни были хитры и могучи они, наша доблесть превозмогала их могущество… — И не им наследовать будущее земли, как говорил мне поклонник древних сил, убитый мною в Подземном Храме……Да!.. — Нету обитателей демонического мира. — Одни из них лежат в засыпанном Подземном Храме, уснув вечным сном близ своего спящего идола… Другие обрели гибель в Болотном Царстве, загубленные Бледным Богом и — при случайной помощи Ольги, — своим же Заклятьем… — Оружие обернулось против своих создателей; так было всегда, — и если не в этом мире, то в ином.…Нету меня. Мое тепло выпил Талисма, врученный мне некогда мертвым колдуном. Мою душу исковеркали Ольга, пытавшаяся погубить меня в отместку за нечаянную обиду; демоны, только и искавшие смерти носителя Талисмана, наследника Науров, обладателя бледного меча: вот сколько ненавистных для них «я» сидело некогда во мне!.. — Надя, согласившаяся погубить меня вовсе без каких-либо причин… — Мое тело пыталясь уничтожить многие и многие, с кем судьба столкнула меня на загадочных дорогах этой истории… Мою память отравили подлость и обман, хитрость и лукавство; в мою память вожжены навек зрелища невероятных мучений и страшных смертей… — Меня не осталось. Я погиб, хотя и победил. — Теперь горечь моей победы разъедает мне душу, ибо ничего доброго эта победа никому не принесла. — Ни друзьям… Ни врагам… Ни мне… Ничего ценного в мир не добавила……Наступал рассвет, а я сидел на огромном камне посреди болота, не замечая утреннего холода. — Я отдыхал от законченного, тяжелого труда. На мне сошлись на время в узел судьбы разных миров, дела разных времен… — Теперь этот узел, раздавливавший хрупкое существо человеческого мира, был развязан. С меня снята тяжесть ответственности. Хотя — кто знает?.. — Когда все разучились отвечать за свой мир, в трудный момент судьба выбирает любого, в кого ткнет случайно своим помазующим перстом… И как знать, — надолго ли этот выбор останавливается на смертном?.. Когда с него снимается ответственность?.. Или, если не так, — то дано ли ему когда забыть о том, что он отвечает за свой мир?.. Забыть — и войти в незнакомый дом, не опасаясь тайных врагов и хитрых ловушек?.. Забыть — и выпить бокал вина, не ожидая найти в нем яда?.. Забыть — и беззаботно поцеловать прекрасную женщину, не думая, что она пришла к тебе, ища твоей гибели?..…Наступал рассвет, и стирались в памяти проснувшегося мира слава и горечь прошлой ночи, прошлых дел… Уходили в небытие герои, и пыльная трава заглушала их могилы; ветер уносил голоса поэтов в неизвестные никому дали; а листки с начертанными на них письменами, многообразными голосами жизни, — стирало, где находило, заботливое время… Все забывалось в мире, и тяжкая память не давила его. Он, не ведая того, исцелялся от прошлых болезней, — славных и скорбных болезней…Так рождалась во мне песня печали. Наступал рассвет, и я приветствовал его своей песней из дня былого. Из меркнущего славного и печального дня…Алеет мгла, и меркнет звездный хор.Рассвет глядит на старые могилы. —Мечи и флейты, славу и позор —Единое забвение покрыло.Ни гордых дней, ни горьких — не вернуть.Ушли дела, и песни замолчали…Алеет мгла, и проступает путь.Случайный путь сегодняшней печали…Рассветный мир ночного не поймет;И лишь — бродячий бард, вобравший в словоЯзык светил, дыханье древних нот, —На чем случится — песню нанесетУглем души, узнавшей хмель былого…Я высек эту песню мечом на Камне. — Бледный Бог искупал свою вину передо мной, высекай слова на холодной спине сгинувшего Проклятья. — Там, у камня, очертив на земле кочки знак Науров, я опустил в нее башмаки Изгнанника, осколки щита, и высыпал сверху землю из мешочка. — Меч мой тоже остался там, охранять Достоянье Нового Владыки… И — кто знает? — до срока или навсегда?..…Я не знал. И мне пора было уходить. Враг повержен; найдено наследье моего рода и почтена память великих предков; выполнен долг Наура. — Пусть никто не придет сюда, и не прочтет надпись на Камне; да, видимо, и не нужно. — Я оставил в наследство песню, нарезанную на теле побежденного Врага; что еще нужно от воина?.. — Он выполнил свое дело и бредет домой, чтобы превратиться в мирного селянина… И пора было отправляться обратно…Я встал с Камня и стал осторожно пробираться болотной тропкой к лесу…Автор: Виктор Альбертович Обухов.

Ключевые слова: Предки амулет ужас

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