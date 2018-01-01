Милена Сочилина. Русь прекрасная

Милена Сочилина

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 0 +5 Вчера, 21:35 by

Замечательная русская художница, которая большую часть своего творчества отдала русской истории, славянским традициям и верованиям дохристианской Руси. Автор говорит, что при помощи своих картин она делится со своим зрителем собственными открытиями и озарениями.На страницах этого сайта мы видели уже множество художников-славянистов, которые своими картинами заставляют нас вернуться в далёкое прошлое, в то время, когда реальными были языческие Боги, волхвы и капища, когда люди славили Велеса и Перуна, Рода и Макошь. Многие люди, которые живут в современном мире, России нынешней, наверное, даже никогда не слышали о Богах, в которых верили наши предки. Именно для того, чтобы все мы вспомнили это светлое время и никогда больше не забывали Русь Прекрасную, Милена Сочилина и пишет свои удивительные картины.Баба Йога - Усоньша Виевна.Божественная Любовь.Велес и Совесть.Велес.Великий Род Тарсунов.Восторженность.Зимний сон.Золотой ребенок.Лада.Марена.Морские девы.Мудрость Рода Рассенов.Перун.Печаль.Пращур.Преслава - дочь Перуна.Род.Рождение новой души.Русь.Сварог.Святаяра.Семаргл.Стрибог.Сумерла.Тара.Автор - blincov.

Ключевые слова: Милена Сочилина художница-славянист искусство дохристианская Русь

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