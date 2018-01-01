Милена Сочилина. Русь прекрасная
Милена Сочилина
Замечательная русская художница, которая большую часть своего творчества отдала русской истории, славянским традициям и верованиям дохристианской Руси. Автор говорит, что при помощи своих картин она делится со своим зрителем собственными открытиями и озарениями.
На страницах этого сайта мы видели уже множество художников-славянистов, которые своими картинами заставляют нас вернуться в далёкое прошлое, в то время, когда реальными были языческие Боги, волхвы и капища, когда люди славили Велеса и Перуна, Рода и Макошь. Многие люди, которые живут в современном мире, России нынешней, наверное, даже никогда не слышали о Богах, в которых верили наши предки. Именно для того, чтобы все мы вспомнили это светлое время и никогда больше не забывали Русь Прекрасную, Милена Сочилина и пишет свои удивительные картины.
Баба Йога - Усоньша Виевна.
Божественная Любовь.
Велес и Совесть.
Велес.
Великий Род Тарсунов.
Восторженность.
Зимний сон.
Золотой ребенок.
Лада.
Марена.
Морские девы.
Мудрость Рода Рассенов.
Перун.
Печаль.
Пращур.
Преслава - дочь Перуна.
Род.
Рождение новой души.
Русь.
Сварог.
Святаяра.
Семаргл.
Стрибог.
Сумерла.
Тара.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:35
Вчера, 21:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 0
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