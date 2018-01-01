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Страшные Арты

Милена Сочилина. Русь прекрасная

Милена Сочилина. Русь прекрасная

Милена Сочилина


Замечательная русская художница, которая большую часть своего творчества отдала русской истории, славянским традициям и верованиям дохристианской Руси. Автор говорит, что при помощи своих картин она делится со своим зрителем собственными открытиями и озарениями.

На страницах этого сайта мы видели уже множество художников-славянистов, которые своими картинами заставляют нас вернуться в далёкое прошлое, в то время, когда реальными были языческие Боги, волхвы и капища, когда люди славили Велеса и Перуна, Рода и Макошь. Многие люди, которые живут в современном мире, России нынешней, наверное, даже никогда не слышали о Богах, в которых верили наши предки. Именно для того, чтобы все мы вспомнили это светлое время и никогда больше не забывали Русь Прекрасную, Милена Сочилина и пишет свои удивительные картины.

Милена Сочилина. Русь прекрасная

Баба Йога - Усоньша Виевна.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Божественная Любовь.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Велес и Совесть.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Велес.

Милена Сочилина. Русь прекрасная

Великий Род Тарсунов.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Восторженность.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Зимний сон.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Золотой ребенок.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Лада.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Марена.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Морские девы.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Мудрость Рода Рассенов.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Перун.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Печаль.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Пращур.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Преслава - дочь Перуна.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Род.

Милена Сочилина. Русь прекрасная

Рождение новой души.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Русь.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Сварог.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Святаяра.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Семаргл.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Стрибог.


Милена Сочилина. Русь прекрасная

Сумерла.

Милена Сочилина. Русь прекрасная

Тара.

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:35
Вчера, 21:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Милена Сочилина художница-славянист искусство дохристианская Русь

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