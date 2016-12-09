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Творческие истории

Кошачий ангел

Кошачий ангел уже второй час сидел на заснеженной ветке дерева и наблюдал одну и ту же картину: приятная женщина лет сорока бегала по двору в поисках своего друга.

«Снежок! Кис-кис-кис! Куда же ты запропастился?!» - плакала женщина. Она не могла понять, куда пропал ее любимец. Снежок никогда не выходил из квартиры, он был домашним котом и боялся улицу.

- Видал? Тебя ищет...- сказал котячий ангелок новому другу.

- Вижу... Честно говоря, очень жаль ее. Мы почти тридцать лет вместе прожили. Как она теперь без меня будет? Ума не приложу, - тяжело вздохнул старый белый кот.

- Ты бы хоть попрощался с ней, видишь, бегает по морозу весь вечер. Надеется найти тебя, - с укором произнес ангелок.

- Не мог я! Сначала хотел, но потом духу не хватило. Пусть лучше думает, что я убежал. Мне так легче будет, да и ей тоже, - рассуждал Снежок.

Тем временем началась сильная метелица, ветер продувал насквозь. Женщина скукожилась от холода, но не прекращала поиски. Она уже заглянула под каждый кустик, обошла все закоулки...

- Ну что, полетели? Прохладно что-то становится, - предложил ангелок Снежку.

- Погоди, я хочу дождаться, когда она домой уйдет. Не оставим же мы ее одну на улице, - обеспокоенно сказал кот.

Ангелок тяжело вздохнул, но возражать не стал.

- Слышишь? Кто-то жалобно мяукает? - спросил он.

Снежок напряг слух и тоже услышал тихий плач какого-то котенка.

- Давай подымемся повыше, посмотрим, что там стряслось? - предложил он.



- Хорошая идея! - одобрил ангелок.

Поднявшись почти на верхушку дерева они увидели маленького белоснежного котенка в соседнем дворике. Он сжался от холода и сидел прямо на снегу.

- Смотри, твоя маленькая копия! - улыбнулся кошачий ангелок.

- Действительно, я такой же в детстве был... Кто же его бросил одного на улице? - поражался Снежок. - Ведь он совсем беззащитный. А если собаки прибегут?

- Это детишки притащили его сюда. Поиграли и бросили. Все как обычно, - вздохнул ангелок. - Кажется, я знаю, что нужно делать! Сиди здесь. Я скоро.

Ангелок распустил свои маленькие крылышки и бесшумно полетел на помощь малышу. Он легко подхватил пушистый, белый комочек и незаметно подбросил его к ногам женщины.

Малыш тут же замяукал. Женщина оглянулась и наконец увидела его.

«Что это? Маленький Снежок? Я схожу с ума?» - удивленно произнесла она, оглядываясь по сторонам. Женщина подняла котенка и убедилась, что он не плод ее больного воображения, а настоящий...

«Снежок! Ты вернулся ко мне?» - заплакала женщина, понимая, что «своего» кота больше не увидит. Она сразу почувствовала, что его больше нет, но не хотела с этим мириться, поэтому и искала его...

«Замерз, малыш? Не бойся, теперь у тебя все будет хорошо!» - она закутала котенка в мягкий шарф и прижала к сердцу, как самую ценную ношу. Малыш понял, что теперь у него будет дом, и довольно мурчал в знак благодарности.

Женщина подняла глаза и посмотрела в небо: « Спасибо!» - прошептала она сквозь слезы.

- Вот и славно! - улыбнулся Снежок. - И хозяйка под присмотром, и малыш устроен!

- Теперь мы можем лететь? - с надеждой спросил ангелок. - Я проголодался уже...

- Да, теперь можем лететь. Я периодически буду навещать их, - сказал Снежок.

- Ты прав! За этими людьми нужен глаз да глаз! - серьезно произнес ангелок.


Автор: Милана Лебедьева.
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Сегодня, 11:52 by ЛетягаПросмотров: 36Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Кот котёнок ангел женщина

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:47
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1978|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 755
Детско, но очень мило) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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