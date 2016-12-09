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Сказки

Спаситель

- Вань, а Вань, - Василиса Прекрасная мечтательно улыбалась, - А ты меня любишь?

Иван остановил коня и повернулся к Василисе.

- Я тебя первый день знаю. Какая любовь?

- С первого взгляда, - промурлыкала Василиса.

Иван неодобрительно посмотрел на неё и спрыгнул с коня.

- Ты мне тут не это, - проговорил он, - Работу я выполнил, тебя спас, как и обещал. Ни на какую любовь я не подписывался.

- Дом построим, - мечтала Василиса, - Детей нарожаем.

Иван поёжился.

- Дом у меня есть, - начал перечислять он, - Батюшка твой труды мои оплатит, куплю себе земли, разбогатею. Там и подумаю, о женитьбе-то.

- А я?

- А что ты? - Иван почесал голову, - Выдадут тебя за принца, отправят в какой-нибудь замок детей рожать.

- Но люблю-то я тебя! - воскликнула Василиса.

- Слушай, - вздохнул Иван, - Я понимаю, благодарность и всё такое. Но я тебя не знаю и не люблю. И уж тем более не буду жениться.

Губы Василисы задрожали, и она заплакала. Иван стоял в растерянности, не зная, что и делать.

- Батюшке пожалуюсь, - внезапно заявила Василиса, - Скажу, что приставал ко мне, с непристойными предложениями.

- Это с какими это? - не понял Иван.

- С непристойными, - повторила Василиса с нажимом, - А батюшка возьмёт и голову тебе отрубит.

- Это за что же, - залепетал Иван, - Да это как же так то, а? Да чем это я заслужил то? Я же тебя спас!

- Спас, - согласилась Василиса, - Влюбился до одури, что ночей спать не можешь, а потому попросишь у моего отца моей руки, да?

Она выжидательно смотрела на Ивана.

- Ааа, - сообразил он, - Вот ты как удумала, да? А как же это, как его… Насильно мил не будешь?

- Стерпится - слюбится, - моментально ответила Василиса и улыбнулась.

Иван подумал, прикидывая варианты.

- Хорошо, - неожиданно согласился он, - Будь по-твоему.

- Правда? - расцвела Василиса, - Женишься?

- Конечно, - Иван улыбался, - Всё, как положено.

Василиса бросилась ему на шею и радостно завизжала.

- Ну всё, всё, - Иван легонько отстранил Василису, - Будет тебе. Время позднее, надо бы и о ночлеге подумать. Ты пока дрова собирай, да огонь разведи, а я пойду, может куропатку какую подстрелю нам на ужин.

- Хорошо, - ответила Василиса.

Иван поправил лук на плече, залез на коня и неспешным шагом вошёл в чащу. Отъехав пару десятков метров, Иван пустил лошадь рысцой.

- Ваше высочество, - репетировал он, - Беда. Не нашёл я вашу дочку.




Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 19:29 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Василиса любовь спасение не такая сказка

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#1 написал: Tigger power
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Неожиданный поворот))) +++++
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#2 написал: eu·pho·ri·a
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#3 написал: зелёное яблочко
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