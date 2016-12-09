Спаситель

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 19:29 by

- Вань, а Вань, - Василиса Прекрасная мечтательно улыбалась, - А ты меня любишь?Иван остановил коня и повернулся к Василисе.- Я тебя первый день знаю. Какая любовь?- С первого взгляда, - промурлыкала Василиса.Иван неодобрительно посмотрел на неё и спрыгнул с коня.- Ты мне тут не это, - проговорил он, - Работу я выполнил, тебя спас, как и обещал. Ни на какую любовь я не подписывался.- Дом построим, - мечтала Василиса, - Детей нарожаем.Иван поёжился.- Дом у меня есть, - начал перечислять он, - Батюшка твой труды мои оплатит, куплю себе земли, разбогатею. Там и подумаю, о женитьбе-то.- А я?- А что ты? - Иван почесал голову, - Выдадут тебя за принца, отправят в какой-нибудь замок детей рожать.- Но люблю-то я тебя! - воскликнула Василиса.- Слушай, - вздохнул Иван, - Я понимаю, благодарность и всё такое. Но я тебя не знаю и не люблю. И уж тем более не буду жениться.Губы Василисы задрожали, и она заплакала. Иван стоял в растерянности, не зная, что и делать.- Батюшке пожалуюсь, - внезапно заявила Василиса, - Скажу, что приставал ко мне, с непристойными предложениями.- Это с какими это? - не понял Иван.- С непристойными, - повторила Василиса с нажимом, - А батюшка возьмёт и голову тебе отрубит.- Это за что же, - залепетал Иван, - Да это как же так то, а? Да чем это я заслужил то? Я же тебя спас!- Спас, - согласилась Василиса, - Влюбился до одури, что ночей спать не можешь, а потому попросишь у моего отца моей руки, да?Она выжидательно смотрела на Ивана.- Ааа, - сообразил он, - Вот ты как удумала, да? А как же это, как его… Насильно мил не будешь?- Стерпится - слюбится, - моментально ответила Василиса и улыбнулась.Иван подумал, прикидывая варианты.- Хорошо, - неожиданно согласился он, - Будь по-твоему.- Правда? - расцвела Василиса, - Женишься?- Конечно, - Иван улыбался, - Всё, как положено.Василиса бросилась ему на шею и радостно завизжала.- Ну всё, всё, - Иван легонько отстранил Василису, - Будет тебе. Время позднее, надо бы и о ночлеге подумать. Ты пока дрова собирай, да огонь разведи, а я пойду, может куропатку какую подстрелю нам на ужин.- Хорошо, - ответила Василиса.Иван поправил лук на плече, залез на коня и неспешным шагом вошёл в чащу. Отъехав пару десятков метров, Иван пустил лошадь рысцой.- Ваше высочество, - репетировал он, - Беда. Не нашёл я вашу дочку.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Василиса любовь спасение не такая сказка

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