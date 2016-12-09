Спаситель- Вань, а Вань, - Василиса Прекрасная мечтательно улыбалась, - А ты меня любишь?
Иван остановил коня и повернулся к Василисе.
- Я тебя первый день знаю. Какая любовь?
- С первого взгляда, - промурлыкала Василиса.
Иван неодобрительно посмотрел на неё и спрыгнул с коня.
- Ты мне тут не это, - проговорил он, - Работу я выполнил, тебя спас, как и обещал. Ни на какую любовь я не подписывался.
- Дом построим, - мечтала Василиса, - Детей нарожаем.
Иван поёжился.
- Дом у меня есть, - начал перечислять он, - Батюшка твой труды мои оплатит, куплю себе земли, разбогатею. Там и подумаю, о женитьбе-то.
- А я?
- А что ты? - Иван почесал голову, - Выдадут тебя за принца, отправят в какой-нибудь замок детей рожать.
- Но люблю-то я тебя! - воскликнула Василиса.
- Слушай, - вздохнул Иван, - Я понимаю, благодарность и всё такое. Но я тебя не знаю и не люблю. И уж тем более не буду жениться.
Губы Василисы задрожали, и она заплакала. Иван стоял в растерянности, не зная, что и делать.
- Батюшке пожалуюсь, - внезапно заявила Василиса, - Скажу, что приставал ко мне, с непристойными предложениями.
- Это с какими это? - не понял Иван.
- С непристойными, - повторила Василиса с нажимом, - А батюшка возьмёт и голову тебе отрубит.
- Это за что же, - залепетал Иван, - Да это как же так то, а? Да чем это я заслужил то? Я же тебя спас!
- Спас, - согласилась Василиса, - Влюбился до одури, что ночей спать не можешь, а потому попросишь у моего отца моей руки, да?
Она выжидательно смотрела на Ивана.
- Ааа, - сообразил он, - Вот ты как удумала, да? А как же это, как его… Насильно мил не будешь?
- Стерпится - слюбится, - моментально ответила Василиса и улыбнулась.
Иван подумал, прикидывая варианты.
- Хорошо, - неожиданно согласился он, - Будь по-твоему.
- Правда? - расцвела Василиса, - Женишься?
- Конечно, - Иван улыбался, - Всё, как положено.
Василиса бросилась ему на шею и радостно завизжала.
- Ну всё, всё, - Иван легонько отстранил Василису, - Будет тебе. Время позднее, надо бы и о ночлеге подумать. Ты пока дрова собирай, да огонь разведи, а я пойду, может куропатку какую подстрелю нам на ужин.
- Хорошо, - ответила Василиса.
Иван поправил лук на плече, залез на коня и неспешным шагом вошёл в чащу. Отъехав пару десятков метров, Иван пустил лошадь рысцой.
- Ваше высочество, - репетировал он, - Беда. Не нашёл я вашу дочку.
Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 19:29 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 3
Ключевые слова: Василиса любовь спасение не такая сказка