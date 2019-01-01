Кладбищенские стоны

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:25 by

До ближайшей могилы от забора — рукой подать. Огород располагался на склоне, тянулся вниз от дома на холме практически до самого кладбища. Фасад выходил на другую сторону, где росли цветы и две пышных черешни. Куда приятнее было возиться там, ухаживая за красивыми бутонами и собирая спелые ягоды, нежели за домом внизу, где росла картошка и сорняки, по соседству с мертвыми.Каждое лето Дэнни гостил до сентября в доме тети Хелли, родной сестры его мамы, такой же одинокой женщины. Казалось, эта деревушка захолустного южного штата сохранила свой первозданный облик, впервые появившийся на свет лет сто назад.Отправка мальчика к тете давала возможность подзаработать и скопить немного денег, на которые они могли жить после каникул Дэнни, а заодно обеспечить его самым необходимым для учебы. А для Хелли мальчик был полезной рабочей силой на все лето. И хотя она практично использовала эту возможность, нельзя сказать, что Хелли плохо к нему относилась.Он всегда приезжал во вторую пятницу июня, когда школьные дела заканчивались. Но в этот раз приехал на неделю раньше.У тети Хелли был сад и огород. Приходилось помогать с утра до вечера. За одним из заборов, тянувшихся сбоку вдоль огорода от кладбища к дому, раскинулось бейсбольное поле. Дэнни редко доводилось поиграть с соседскими мальчишками хотя бы вечером. И в этот раз он снова был занят.У забора возле кладбища росла амброзия. Этот назойливый сорняк, разросшийся вширь и вглубь на несколько метров, нужно было рвать с корнем. Заработались с Хелли дотемна. Становилось жутковато. Соседство загробного мира тревожило мальчика. Он старался не смотреть в сторону могил. На кладбище царила тишина. Но что-то побуждало Дэнни периодически всматриваться в жуткие надгробья. Внезапно нечто белое промелькнуло среди плит! Дэнни уловил чей-то силуэт краем глаза.— Там кто-то есть, — произнес он шепотом, пребывая в состоянии легкого испуга.Хелли посмотрела в темноту:— Нет там никого.— Что-то белое. Пробежало среди могил, — настаивал Дэнни.— Не городи чепуху. По ночам там не ходят.— Но я видел!— Пошли в дом. Хватит на сегодня.С поля доносились веселые крики и громкие шлепки от ударов битой по мячу.— Дети еще играют. Можно я тоже?— Сходи на полчаса.Дэнни тут же забыл про видение. Немедля он радостно побежал к остальным, махнув через забор и сразу очутился в гуще событий. Игра кипела, бита отбрасывала мяч по сторонам, игроки носились от базы к базе.Через час все стали расходиться. Повесив майку на плечо, Дэнни зашагал обратно к забору. Он залез в огород и стал подниматься к дому. Дойдя почти до самого верха, остановился. Кажется, это был стон, там, внизу, отрывистый. Вот, опять! Будто скрипичная струна. Замолкает на несколько секунд и продолжает вновь. Дэнни посмотрел в сторону кладбища. Послышался женский плач. Вдруг на мальчика дунул холодный ветер. За забором, словно не касаясь земли, пролетела фигура в белом и фиолетовой дымкой испарилась среди надгробных плит! Испуганный Дэнни что есть силы побежал в дом, залетел по скрипучим ступенькам на второй этаж и спрятался под одеялом в своей комнате. Он хотел побороть страх и подойти к окну, которое выходило в сторону кладбища, чтобы разглядеть получше, кто там бродит. Но так и не смог решиться. Всю ночь в комнате слышались шорохи. Было чувство, будто кто-то сидит в углу, в старом кресле, а детская кроватка, которую смастерил еще при жизни теткин муж, мистер Тумб, раскачивалась рядом, отчего звенели погремушки, прикрепленные к ней.Дэнни охватил ужас...Запели петухи. Вскоре солнце пробилось в окно, и злосчастный закуток, где стояло кресло с кроваткой, осветило лучами. Дэнни вылез из-под одеяла. В комнате, кроме него, никого не было.Наступило воскресенье. В этот день никто в доме не работал — железное правило. Тетя Хелли любила валяться на диване и читать книгу. Дэнни мог свободно распоряжаться своим временем. Но после жуткой ночи ему было не до веселья.— Хелли, — зашел он в комнату тети взъерошенный и помятый.Увидев племянника, она рассмеялась:— Ты чего, Дэнни? С кровати упал?— Я... Ночью кто-то бродил... за забором.— Опять за свое. Ну кто там может бродить?— Призрак, — неуверенно ответил Дэнни.— В голове у тебя призрак, — сказала Хелли с улыбкой.— Я слышал стоны.— Это просто голодные койоты.— И в комнате кто-то был.— Брось фантазировать, — махнула рукой Хелли. — Возьми лучше деньги и сходи в лавку.Дэнни взял купюры из вазы, стоявшей на комоде, и зашаркал к двери.У входа в лавку в кресле-качалке дремал мистер Стэнли, местный старожил, натянув кепку на глаза.— Мистер Стэнли.— Что! — старик дернулся от неожиданности. — А, это ты, Дэнни! Давно приехал?— Пару дней назад.— Ты откуда и куда? — бодро спросил старик.— Из магазина домой.Дэнни немного помялся и поле паузы спросил:— Мистер Стэнли, на кладбище по ночам кто-то бродит.— С чего ты взял?— Вчера слышал стоны.— Это голодные койоты.— Тетя Хелли тоже мне не верит. Но я видел человека.— Человека?— А когда прибежал в комнату, там какая-то чертовщина началась.— Чертовщина?Дэнни несколько кивнул.— Ты потерпи. Может... пройдет через день-другой, — как-то странно сказал мистер Стэнли.Близилась ночь. В комнате было темно — тетя Хелли не разрешала спать при свете. Чтобы не оставаться во мраке, Дэнни зажег свечку. Он долго стоял у окна и мог разглядеть силуэты надгробных плит благодаря единственному фонарному столбу, освещавшему бейсбольное поле. Немного света от него падало на край кладбища за забором.Никто не верил его словам. Он не хотел казаться трусом и проситься спать в комнате тети.Внезапно подул ветер, яблоня за окном начала гнуться, листья зашелестели. Свечка резко потухла. Вдруг камешек прилетел в окно! Дэнни вздрогнул и отошел. Через пару секунд — еще один! Мальчик снова вздрогнул и стал пятиться назад. Кресло в углу начало раскачиваться. Он обернулся, но никто в кресле не сидел. Еще один камешек! Дэнни споткнулся и упал, продолжая тащиться по полу назад. Закачалась детская кроватка, зазвенели погремушки. Он снова обернулся, но в углу никого не было. Еще один камешек ударил в стекло с большей силой! Дэнни бросился в постель и закрылся одеялом. На какое-то время наступила тишина. Потихоньку он стал высовывать наружу свою макушку, чтобы оглядеться и... застыл от ужаса! В комнате кто-то был. Он это чувствовал. Дэнни медленно повернул голову влево. В кресле сидела женщина в белом. Ее лицо было скрыто во мраке. Виднелись только черные волосы, свисавшие на плечи. Она протянула руку к детской кроватке и стала ее раскачивать. Послышалось сопение младенца, маленькие ручки пытались схватить звонкие погремушки.— Лааарриии..., — протянула женщина. — Почему ты нас оставил, Лааарриии?Она все сильней и сильней раскачивала кроватку. Младенец начинал хныкать. Еще сильнее! Ребенок стал громко плакать!— Иди к нам, Ларри!!! — резко крикнула женщина и подалась вперед, обнажив свое мертвое лицо.Парень отключился.На следующее утро Дэнни снова встретил мистера Стэнли. Он не мог осознать того, что с ним случилось. Выслушав рассказ мальчика, старик поведал одну историю:— У покойного мужа твоей тети Хелли, которого звали Ларри, до нее была другая семья — молодая жена Мэри и годовалый младенец Чарли. Как-то раз Ларри Тумб забрал их от мамы Мэри, где они гостили некоторое время, и повез на машине домой. Разбитый автомобиль нашли в нескольких километрах от их жилища. Мэри и Чарли погибли. Тумб был без сознания, но потом выжил — пришел в себя в больнице.Это случилось четвертого июня, на следующий день после дня рождения Мэри. В тот день Тумб сел за руль пьяным. Был суд, ему дали срок. А когда он вышел через несколько лет, то вернулся в дом и по прошествии года женился на твоей тете Хелли.После этого стали происходить странные вещи. Говорят, он забивался в угол комнаты наверху, показывал пальцем в пустоту и кричал: «Она здесь! Она пришла за мной! А ты! Ты перестань плакать, слышишь!». И так продолжалось два месяца, пока Тумб не сошел с ума, и не умер.Похоронили его подальше от первой жены и маленького Чарли. Говорят, теперь Мэри никак не может отыскать мужа, который погубил ее и ребенка. Поэтому каждое третье июня — в день ее рождения, и каждое четвертое июня — в день их гибели с Чарли, жена бродит вокруг и ищет Ларри, чтобы забрать на тот свет. Так и будет вечно ходить, — вздохнул мистер Стэнли, завершая свой рассказ. — Так что, стоны эти не только ты слышишь, Дэнни. Такая вот история. Через год все повторится вновь. Просто приезжай в следующий раз после четвертого июня...Автор - Morgan Staycey.

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