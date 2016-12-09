Бог по имени Димка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:51

Ранега Просмотров: 48 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:51 by

На свой день рождения, выпавший на первый день отпуска, Димка подарил себе микроскоп – подарок, о котором он мечтал больше десяти лет. Микроскоп по меркам Димки стоил ужасно дорого, но, когда он его увидел, не смог отказаться. Торжественно принёс домой чёрную матовую коробку с чёрной же блестящей надписью «Сreate life» и, трепеща, принялся изучать инструкцию – он привык ко всему подходить основательно. Агрегат оказался серьёзным: мощная оптика, высокое разрешение. К микроскопу прилагалось несколько маленьких баночек с разноцветными порошками и гранулами, прозрачные пластиковые лотки размером с половину спичечного коробка, штук десять стёклышек и три пинцета разного размера. Прочитав инструкцию от корки до корки, Димка решил отложить баночки до утра, а пока в тот же вечер посмотрел через микроскоп на всё, что только мог поместить на стёклышко. Самым интересным оказался поролон – будто круглые пещеры в стеклянной горе. Кусочек джинсовой ткани превратился в причудливо сплетённые канаты. Обрезанный ноготь виделся уродливой деревяшкой. А самым страшным, что видел Димка за всю свою жизнь, оказался обычный муравей - при многократном увеличении его открывающаяся пасть и мохнатые лапы вызвали ужас и омерзение.Он занялся миниатюрными экспериментами с неожиданным для себя азартом, ещё не зная, что из этого получится. В отдельных лотках залил водой разные порошки в указанных в инструкции пропорциях, засыпал в получившиеся растворы по несколько гранул из трёх разных ёмкостей и стал терпеливо ждать. Спустя пару дней из гранул, оказавшихся яйцами, вылупились личинки – в каждом лотке свой вид. Правда, разглядеть невооружённым глазом их было невозможно – просто какие-то копошащиеся точки. А вот под микроскопом… Одни - плоские, похожие на маленьких тараканов, быстро перебирали лапками и шевелили длинными усиками. Вторые не напоминали ни одно из известных Димке насекомых, хотя, сказать по правде, энтомологией он никогда особо не интересовался. Эти создания были вылитыми морскими коньками, но с шестью длинными паучьими лапками. Они степенно передвигались на четырёх из них и использовали переднюю пару, как сделал вывод Димка, в качестве антенн. Личинки из третьей банки были такими крошечными, что в микроскоп можно было разглядеть только их тёмно-красные спинки. Димка решил, что они похожи на клопов. В инструкции к микроскопу насекомые были названы на латыни, попытки найти информацию по названию не увенчались успехом, поэтому он так их и называл – тараканы, коньки и клопы.До конца отпуска оставалась ещё больше недели. Димка решил создать идеальную экозону для своих питомцев. Ему, инженеру, никогда не державшему в руках горшок с цветком, это было не слишком легко, но сдаваться он не привык. Изучил в интернете множество материала. Насмотрелся видеозаписей муравьиных ферм. Как следует всё обдумал. Составил список покупок. Купил. И стал делать то, что задумал. Не ферму – эстет по натуре, Димка хотел лицезреть что-то более красивое. Это будет большая наклонная платформа на полкомнаты, накрытая прозрачной стеклянной сферой, изолированный красивый мир.Выход на работу существенно затормозил реализацию идеи, но дело постепенно продвигалось. Каждый день Димка проверял развитие и рост букашек, подсыпал им приложенный сухой кормовой порошок. Всё шло хорошо, ни одна из особей не погибла. В какой-то момент тараканы и коньки доросли до размера яблочного зёрнышка, им стало тесно в лотках, и Димка переместил их в литровые банки, а в освободившиеся лотки засыпал новую порцию гранул. И клопов переселил, хотя они росли медленно.Сначала он хотел разделить экозону на три изолированных области. А потом подумал – будет интереснее смотреть, если их всех объединить. И стал строить одну общую площадку. Вытесал из камней скалистые горы. Создал русло реки, водопад и озеро. Насыпал пустыню и натыкал в ней крошечные кактусы. Засадил лес и полянки миниатюрными живыми растениями. Замостил дорожки мелкими камушками. C детским удовольствием построил из спичек мостики, маленькие домики и шалаши, мельницу, пару лодок и зачем-то маяк. Установил освещение с автоматическим реле, отопительные элементы, насос для перекачки воды, распылитель дождя и лифты для подачи корма.Наконец, спустя почти четыре месяца работы всё было готово. Настало время запускать в созданный мир маленьких жильцов. Этот знаменательный день пришёлся на субботу. Димка, не торопясь, переместил насекомых в экозону с помощью лифтов. Сначала коньков – они казались самыми симпатичными, потом клопов, затем тараканов. Всех особей было по 30-40 штук каждого вида.Каждую свободную минуту он наблюдал за происходящим под куполом. Сначала не происходило почти ничего, букашки разбрелись кто куда и попрятались под камнями и растениями. Спустя неделю коньки поняли, что утром и вечером в одно и то же время на одних и тех же местах появляется корм, и за несколько минут до начала кормёжки стадом собирались у лифта, всегда у одного и того же. Они организованно становились полукругом, приседая на четырёх лапках, зажимали передними лапами еду и поглощали лакомство. Тараканы были слишком суетливыми, их пищевой инстинкт развился лишь спустя месяц. Клопы жрали всё, что находили. Кормовой порошок, кстати, давно закончился, но предусмотрительный Димка давным-давно методом проб и ошибок нашёл замену. Клопы предпочитали растительную пищу и были такими прожорливыми, что Димка опасался за посаженные под куполом растения. К его облегчению, клопы предпочитали мелко нарезанную капусту, морковку и яблоки. Тараканы любили белый хлеб. А коньки были всеядными, но наиболее активно поглощали сырой мясной фарш. От такого питания букашки заметно подросли – коньки были размером с горошину, тараканы чуть больше.Димка мог часами смотреть на своих букашек. После работы бежал домой и усаживался перед платформой наблюдать за жизнью под куполом и ощущать своё всесилие. Это был созданный им идеальный мир, и он мог делать с ним всё, что угодно. Иногда он включал дожди, устраивал на реке паводок и удивлялся находчивости маленьких созданий – они бежали на гору, залезали на крыши домиков. Иногда, наоборот, перекрывал воду – ненадолго, конечно, в его планы не входила гибель созданной им жизни от засухи. Он был богом для этих маленьких существ. У него появилась идея сделать ещё снег и ветер, и он размышлял над технической стороной.В середине марта Димку повысили и на неделю отправили в командировку. Пришлось попросить соседку дважды в день кормить питомцев и подливать воду в резервуар. Соседка, здравомыслящая женщина средних лет, если и удивилась странному хобби соседа, ничего об этом не сказала, прилежно записала рекомендации – что и когда спускать на лифтах, и заверила Димку, что всё будет хорошо.Всё действительно оказалось хорошо. Под прозрачным куполом кипела жизнь. Коньки ещё подросли и стали размером с орех фундука. Большинство из них передвигались на собственных лапках, но несколько коньков ездило верхом на тараканах. Огорошенный таким поворотом, Димка стал взглядом разыскивать остальных тараканов и обнаружил их привязанными к спичечным домикам. Чем привязанными – разглядеть было невозможно. Чуть поодаль от домиков пустая лужайка оказалась по кругу огороженной спичечным забором-частоколом, за оградой лениво паслись клопы. Из чего они сделали забор? Димка осмотрел все сделанные им объекты из спичек и понял, что они начали разбирать мельницу.Из-за большого объёма работы у него было немного времени для наблюдения за экозоной, но кое-что он всё же замечал. Этот мирок медленно изменялся. Постепенно власть оказалась в лапах коньков, и у них появился лидер – самый крупный конёк, разъезжающий на самом большом таракане. Он руководил установленным порядком, толкал тех, кто отказывался ему подчиняться, и ему доставался самый большой кусок корма. Тараканы выполняли роль транспорта и тягловой силы при выполнении тяжёлых физических работ. Маленькие – как рисовые зёрнышки – клопы за оградой оказались ничем иным, как домашними животными, которых разводили коньки с целью пропитания. А за домиками Димка разглядел культивируемый земельный участок, похожий на огород с грядками. Каким-то образом он начал различать коньков по едва заметным признакам – оттенку хвостов, форме лап, мельчайшим крапинкам на спинах. По всему выходило, что за огородом постоянно ухаживают две одни и те же особи, за клопиной фермой и тараканами – трое. Огородники и животноводы. Ещё были пятеро полицейских – крупные сильные коньки патрулировали каждый свой район и явно следили за порядком. Помогали застрявшему сородичу выбраться из-под камня, вмешивались в конфликты из-за корма и решали прочие подобные вопросы. Три конька почти неотлучно находились в одном из домиков, выходили только для приёма пищи и только по очереди. Что было там, в этом домике, Димка видеть не мог из-за густо растущей травы. Остальные коньки занимались кто чем – собирали веточки и листья, таскали на тараканах камни, что-то строили на свободных участках и иногда катались на лодочках по реке.На создание снеговой пушки у него ушло две недели. Долго, конечно, но оно того стоило. Это устройство могло производить не только снежную метель. Если отсоединить морозильную камеру, с помощью одного лишь вентилятора можно было запускать ветер разной силы вплоть до урагана.Первое десятиминутное применение пушки внесло приятное разнообразие в Димкины наблюдения. Было весело смотреть, как коньки, пробираясь по сугробам к кормушкам, высоко задирают лапы, проваливаются и барахтаются в снегу. На следующий день Димка увидел, что они освоили катание на тараканах - ухватившись за антенны усов, коньки направляли живой транспорт к лифтам. Тараканы поджимали лапы и свободно скользили брюшком по покрытой льдом реке. Но это бывало нечасто – только перед кормёжкой и после. В другое время все коньки прятались в домиках и выкопанных землянках, клопов они куда-то спрятали, куда – Димка не знал. Тараканы же по-прежнему сидели на привязях, закопавшись в снег.Зима длилась неделю. Через семь дней Димка отключил морозилку и поставил вентилятор на минимальные обороты. Постепенно снег под куполом растаял, земля просохла, напитанные влагой растения пошли в рост, жизнь обитателей вернулась в обычное русло. Почти в обычное, потому что их стало больше. Домик, внутри которого было неизвестно что, оказался яйцехранилищем. С наступлением весны численность коньков увеличилась на пару десятков особей. Тараканы и клопы тоже размножились, и теперь Димкино творение представляло собой густонаселённый и оттого становившийся тесным мирок. Надо было думать о расширении.И тут очень некстати Димка с досадой снова был вынужден улететь за тысячу километров в очередную командировку на целый месяц. Хорошо, соседка за дополнительную плату не отказалась ежедневно кормить питомцев и раз в неделю подливать воду в резервуар.Через месяц Димка вернулся и сразу увидел активное движение внутри экозоны. Возле лифтов лежал какой-то мусор. Раньше его не было. Приглядевшись, Димка увидел, что это зубочистки, спички, мелкие обрывки бумаги, кусочки соломы, нитки... Коньки суетились, раскладывая мусор в штабели, спички - к спичкам, бумагу – к бумаге. Похоже, соседка подкинула им стройматериал. И, видимо, не первый раз – на ландшафте уже появились приземистые сооружения, скорее всего, новые жилища. Жаль, сам не додумался, ну да ладно, пусть себе развлекаются.Усмехнувшись, Димка перевёл взгляд на окрестности и с неприятным изумлением обнаружил в созданном им мире то, чего раньше не было, не могло и не должно было быть. На скалистой горе, которую он вытесал из обломка камня своими руками, знал каждый выступ и трещинку, возникло нечто такое, чему Димка не мог найти объяснение. Барельеф. Похоже, из песка и какого-то стекловидного вещества, явно послужившего скрепляющим раствором. Это было человеческое лицо. Лицо его соседки. Очень узнаваемое, удивительно похожее на оригинал, будто вышедшее из-под руки гениального скульптора. Интересно, за что соседке выпала честь быть увековеченной в камне? И почему козявок не вдохновило его лицо – лицо того, кто создал для них этот мир?Внезапно по какому-то недоступному для Димкиного восприятия сигналу коньки одновременно бросили свои занятия и отовсюду вереницами потянулись к подножию горы. Спустя минуту все они присели на лапы перед барельефом и стали синхронно раскачиваться. И Димка вдруг понял – они молятся. Возносят молитвы. Соседке. А должны ему! Но Бог – он! И только он!Димка был в ярости! В ярости, с которой не могло сравниться ничто! Он им устроит! Открыл заслонку и резким движением включил одновременно снежную пушку и вентилятор на всю мощность. И вышел из комнаты. Полчаса им хватит.Дрожащими руками плеснул в стакан коньяка, отпил и рывком включил телевизор. Седовласый ведущий под кадры с места катастроф проникновенно вещал: "Передача закончилась, пошла заставка с тревожной музыкой. Димка ошалело смотрел на экран, потом залпом допил коньяк. Апокалипсис! Вот что он им устроит! Они поймут, кто их Бог! Надо всё обдумать, подготовить и взять отпуск. Не каждый же день бывает конец света, такое мероприятие хочется наблюдать во всех подробностях.Паука с ног до головы запылённый Димка нашёл быстро – в заброшенном здании бывшей поликлиники. В пластиковом лотке принёс домой и сразу же пересадил под купол. Спустя пару часов принёс банку с тремя жирными мухами – поймал в дешманской столовой на окраине. Посмотрел на мух через микроскоп, содрогнулся от отвращения и выпустил в экозону. Выкопал трёх больших дождевых червей и во время кормёжки на лифте спустил вниз. Вместо корма. Глядя, как коньки драпают со всех ног, Димка покатывался со смеху и ощущал удовлетворение. На сегодня им хватит.Больше в этот день ничего не произошло. Питомцы не показывались. Ладно,активированы. Хотя насчёт голода Димка сомневался – поголовье клопов росло, огород давал урожай. Какое-то время они продержатся.В течение следующих трёх дней аборигены экозоны приспособились к новым условиям. Угол с сидящим пауком был огорожен заборчиком. Ямы в грунте немедленно засыпались песком, смешанным с раствором, который, как понял Димка, являлся экскрементами тараканов. От мух же коньки пока просто прятались, но, по наблюдениям Димки, они явно что-то замышляли.И он не ошибся. Спустя пару дней, проснувшись утром, он обнаружил, что одна из мух погибла. Не просто погибла, её убили. Проткнули зубочисткой. И её труп тащат на самом большом таракане куда-то в заросли на дальней границе. К вечеру двух других мух также умертвили. Причём эти значимые события произошли в отсутствие Димки возле купола. Зато их молитвы барельефу, похоже, специально приурочивались к его появлению возле экозоны. Димке казалось, что они издевательски демонстративно проявляют своё неуважение к нему, и его это бесило.Когда субботним утром он обнаружил труп паука, серым комком висящий на паутине, он решил продолжить. Вооружился телескопической удочкой, к которой крепко примотал толстый гвоздь, подвёл к барельефу и сильными ударами принялся крошить ненавистный лик до тех пор, пока на поверхности камня не осталось ни следа скульптуры. ОниПотом он установил над куполом мощную яркую лампу. Теперь экозона была залита неестественным мертвенно-белым светом, питомцы двигались вяло и как-то опасливо, будто ослепшие. Ну что ж,– вестник апокалипсиса – создана. Димка довольно хмыкнул и спустил внутрь кормушки перевёрнутую водочную стопку, к ножке которой примотал длинную жёсткую проволоку, закрепил наружный конец проволоки стопором и стал ждать. Подходило время кормёжки. Когда коньки обступили лифт в ожидании корма, он резко приподнял стопку и накрыл лидера, сидящего на большом таракане. Остальные коньки разбежались. Димка снова закрепил проволоку так, чтобы стопка была жёстко прижата к земле. Пойманный конёк метался в ловушке. Пусть посидит. А остальные пусть поживут в. И Димка пошёл спать в гостиницу – из-за яркого света над экозоной выспаться дома было бы невозможно.Утром, войдя в квартиру, он первым делом пошёл смотреть на стопку. Она лежала на боку, земля вокруг была изрыта. Проволока всё также была закреплена над шахтой лифта. Дверца в шахту была приоткрыта, наверное, когда стопка упала, проволока дёрнулась.Он насыпал корм, спустил вниз. Они сейчас соберутся на кормёжку, и он запустит. Несколько сразу. Дождь, снег, ураганный ветер и потоп. Потоп будет последним – это логично.Странно, к кормушке никто не подошёл. Наверное, вчерашняя история со стопкой их напугала. Придётся отступить от канонического сценария и устроить сначала потоп.Он включил на всю мощь дождь и паводок. Через три минуты слой почвы внутри экозоны пропитался, по периметру платформы стала просачиваться вода и всё учащающимися каплями капать на пол. Но на водную поверхность под куполом всплыли только тараканы. И Димка сорвался! Эти твари его обманывают! Его! Их Бога! Ничего, мороз их выгонит из тайных убежищ. Он подошёл к морозилке и, не обращая внимания на промокшие носки, повернул тумблер……Аварийная бригада быстро устранила короткое замыкание…А пока проклятая лампа снова не включила свой безумный свет,в великом исходе отправилась на поиск пристанища…

Ключевые слова: Микроскоп насекомые идеал создание мира стихийное бедствие апокалипсис религия авторская история

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