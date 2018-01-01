Заброшенная психиатрическая больница

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:56

Причина: Авторская стилистика сохранена

Eshli Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:56 by

Я и мой друг Димка очень любим гулять по заброшенным местам. Для нас это куча адреналина, вызванная видом заброшек. Они для нас - как второй дом.Вот решили мы опять пойти с Димой куда-нибудь. Погулять на заброшках. Димка предложил пойти в психиатрическую больницу. Я там не был и тут же согласился. Мы взяли портфели с едой и всякими приспособлениями на всякий случай и весело пошли туда.Вот мы пришли. Старая заброшенная психиатрическая больница. От нее веяло мистикой и холодком, пронизывающим до костей. Нам обоим стало жутко и хотелось пойти домой. Но мы себя пересилили и зашли внутрь.Там было очень много пыли, бумаг, разбросанных по всему коридору. Димка пошел куда-то, а я поднялся наверх. Второй этаж. Тут было множество палат. Зайдя в одну, я увидел старую кровать. Но странность - она была чиста. Я просто подумал, что тут живут местные бомжи - Наташа и Гриша.Больница эта была закрыта давно. А почему? Я точно не знаю, но говорили, что там совершили 37 убийств. И убивали врачи своих пациентов.Ладно.Я пошел дальше. Бродя по длинному коридору, я наткнулся на стопку документов. Я взял оду папку. Видимо, это было дело одного из пациентов.- А-А-А-А-А! - я услышал крик Димки снизу.Я помчался к нему. Я обнаружил Диму на лестнице. Диму трясло. По его глазам было видно, что он увидел что-то нечто страшное . Взяв Димона за руку, увел его домой, так ничего и не спросив.А сам я пошел дальше в одиночку исследовать больницу. Слишком она влекла меня туда.Зайдя в больницу, мне было видно, что тут совершали убийства. На полу было много крови.Пройдя по первому этажу больницы, я наткнулся на маленькую комнатенку. Там было много скальпелей, крови, бумаг. В углу этой комнатенки я увидел каталку для больных. Она была закрыта. Открыв пленку, я увидел труп. Без носа и глаз. До меня дошло, что это морг. Я, рванув оттуда, уронил стол. Бумаги разлетелись. Я решил посмотреть, что же там. Там были дела многих пациентов.Вдруг я увидел дело некого Дмитрия Некрасова. Фотография была старая, но я разглядел в фото моего друга. Да, и его звали Дмитрием Некрасовым. Дата была 20.07.2045 год. Мне стало не на шутку страшно! Я побежал к Димке сломя голову с этим делом.Димки дома не было. Я пошел домой. Зашел в Интернет, чтобы узнать про больницу, но там нет никакой информации. Но как так? На каком-то старом форуме, с датой еще 2012-го года, некий Игорь оставил следующие слова: "Сегодня 31.12.2011. Я решил сходить на заброшку, но нашел там дело про меня, датой 02.04.2015 г. Я не могу понять, что происходит. Я просмотрел весь Интернет, но никакой инфо не нашел".Профиль Игоря был давно в оффлайн - с 02.04.2015 г. Я подумал, что Игоря нет в живых, и решил ему не писать.Значит, я не один такой, кто ничего не знает об этой больнице.Я снова решил сходить туда. Но больницы там не было! Там было пусто.Точно же помню, что там была психушка! Я побежал к Димке.Мне открыла мать Димки. Она была вся в слезах. Рассказала, что Дима погиб. Его тело нашли в лесу. Он повесился. В его портфеле обнаружили какое то дело из психушки, подписанное Дмитрию Некрасову. Я ужаснулся. Мой друг мертв...Я не знал, что мне делать. Через неделю опять пошел в больницу.На втором этаже больницы, в одной палате, я нашел какую-то флэшку. Но откуда она там? Взяв ее, я пошел домой.Я выгрузил файлы из флешки. Там было только одно видео. Я решил просмотреть его. Длилось оно 3 минуты.На первом кадре я разглядел моего друга Димку. Он плакал. По фону было видно, что он в лесу. Некий его расспрашивал обо всем. На 1:35 минуте девушка, видимо, медсестра, принесла веревку и табуретку. Медсестра завязала веревку на сучок. Некий завязал петлю и надел на шею другу. Дима даже не сопротивлялся. Зачем? Дима кричал и молил о помощи. Это на него не похоже. Дима, стоя на табуретке, сам взял и шагнул с табуретки. Она упала на землю. От этого мне стало не по себе.Видео закончилось. Я решил стереть эту запись, а флэшку оставить себе и никому об этом случае не говорить...

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