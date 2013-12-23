Паучиха

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:00

Безликий48 Просмотров: 73 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 10:58 by

- Димка, Димка-а-а-а, - в утренней деревенской тишине голос звучал так, словно говорили в рупор. - Да проснись же ты, - в интонации говорящего начали появляться раздражительные нотки, и, как подтверждение этой нетерпеливости, в открытое окно влетел камешек, который, слегка стукнув Димку по носу, скатился на пол.Четырнадцатилетний Димка Осипов, находясь где-то между сном и явью, сидел тем временем на кровати и пытался натянуть на себя шорты.- Да ну тебя, соня городская, сами пойдём, - раздраженно проорал голос, - а вчера-то прям в грудь кулаком себя бил, мол, и в шесть утра встать не проблема!- Они городские все такие, только хвастать умеют, - к говорящему присоединился звонкий голос, по которому было ясно, что его обладательница - девочка.Тут у Димки сон как рукой сняло. Быстро надев шорты, он сиганул в открытое окно, на ходу натягивая белую майку, и оказался нос к носу со своими деревенскими друзьями: Андрюхой Ворониным, Русланом Бертовым, и будущей первой красавицей деревни - Настей Никитиной.- Майку-то, балбес, задом наперед надел, - засмеялся Андрюха.Димка, насупившись, переодел майку как надо.- А чего орете-то спозаранку! - исподлобья поглядывая на Настю, сказал Димка. - Орали бы громче, я б вообще нагишом выпрыгнул!Через секунду раздался хохот ребят, представивших себе выпрыгивающего из окна голышом Димку.- А ну вас, - хмуро сказал Димка и сам тут же рассмеялся.В окне показалось лицо Димкиной бабушки - Натальи Петровны.- Ну и куда собрались спозаранку? Опять к Паучьей запруде? Я вот вам... уж сколько говорила, ан нечего там делать, - запричитала бабка Наташа.- Ой, ба, сколько раз там были - и ничего, - Димка расхрабрился. - Зато ягода там самая вкусная растет. И вода там самая теплая во всем озере. Ну чего ты опять с этими предрассудками? - Димка нахмурил брови.Его бабушка была, конечно, самая мировая. И лучше всех бабушек на свете готовила пирожки с капустой. И сколько Димка себя помнил, с тех пор как начал ездить в деревню к бабушке, она никогда не ограничивала его в передвижении по деревне, но то, что касалось Паучьей запруды, всегда было под запретом. Паучьей запруда называлась потому, что там даже зимой водились пауки! Этим феноменом интересовались ученые, к однозначному выводу они так и не пришли. Но факт оставался фактом - здесь всегда жили пауки!- Ой, Наталья, себя молодой вспомни, - проскрипел появившийся словно ниоткуда голос.Этот голос принадлежал самому старому и почетному жителю деревни - деду Семену. Он стоял позади бабки Натальи и своими черными глазами буравил Димку...- Пусть идут, - взглянув сначала исподлобья на Димку, а потом на бабушку Наталью, просипел дед Семён.Димка терпеть не мог деда Семёна, просто, потому что Димке казалось, что от Семёна воняет мертвечиной, и был Семён какой-то иссохший, похожий на засушенного паука, но и с этим можно было мириться (а что еще оставалось делать, это был дед Андрея). Если бы не глаза его, огромные и черные... Они казались живыми... словно не принадлежали этому иссохшему телу.- Все, ба, мы пошли, - Димка взглянул на бабушку и увидел, что её лицо вдруг помрачнело. - Ну, не расстраивайся, - Димка подмигнул бабушке.Та ничего не ответила, лишь махнула рукой, то ли перекрестила, то ли... отмахнулась.Когда вся компания дружно направилась к лесу, через который пролегал самый короткий путь к Паучьей запруде, Димка, словно повинуясь какому-то внезапному порыву, оглянулся на дом бабушки, и тут на какую-то секунду он увидел, что всю деревню окутала тень - липкая, призрачная и белая, похожая на паутину. Димка тряхнул головой, и через секунду видение исчезло.- Димка, ну смотри, какая красота, - голос Насти словно выдернул его из сна.Димка перевел взгляд на выросшую перед ним тропинку. Тополя образовывали над ней живую арку, аккуратно склонившись друг кругу с двух сторон дорог. Через густую крону деревьев то там, то здесь ярко вспыхивали солнечные лучи, которые были похожи на лазерные ловушки.- Да ну, Насть, не до этого ему, - Андрюха внимательно посмотрел на Димку. - Сегодня ж такой день...- Да какой? - Настя взглянула на Андрюху так, словно взгляд её мог убить.Сегодня был день его рождения... 14 лет... И не только его... Насте, Андрею и Руслану в этот день исполнялось 14 лет...Димка уже хотел что-то сказать в ответ, но тут из-за поворота, словно указывая путь, блеснул луч солнца...Ребята свернули, и перед их глазами открылся такой пейзаж, которому позавидовал бы любой художник...Димка, который не раз бывал на запруде, вдруг увидел, что ничем ранее не привлекательное место словно преобразилось: вся зелень, находящаяся вдоль запруды, вдруг приобрела изумрудно-салатовый цвет вместо обычного пожухшего вида травы. Блики на воде запруды переливались так, словно вместо воды там перекатывалось живое серебро...У Димки на мгновение захватило дух от всей этой вновь для себя открытой красоты... И в ту же секунду с криком "Банзай!" мимо Димки пролетел Руслан, и через секунду миллион серебряных брызг окутал всех стоящих на берегу, уж такого Димка не смог терпеть и следом ринулся к воде...Через два часа все уставшие, но довольные сидели на берегу Паучьей запруды возле разгоравшегося костра и ели запеченные на палочках сосиски.Время шло к вечеру.- Ну что, ребят, время страшных историй, - глядя на Димку, сказал Андрей.Его взгляд Димке не понравился. Андрей смотрел на него так, словно хотел разорвать на куски...- Да какие у нас тут страшные истории? - словно пытаясь сгладить напряжение между ребятами, промолвил Руслан.- Да и вообще, пора домой, - подала голос Настя, в отблесках костра она казалась нереально красивой.Словно не слыша их, Андрей начал:- Давным-давно жила в нашей деревне Анна. И умница, и красавица, а глаза изумрудные, брови черные. Добрая была и приветливая, но больше всего в её красоте поражала кожа, была её кожа гладкая, шелковая и белая - белая, как первый выпавший снег...Голос Насти, продолжая историю, прозвучал для Димки неожиданно и грубо:- Но жила на деревне еще одна красавица, вторая она была после Анны, звали её Яна. Очень-очень завидовала она Анне...В один из дней узнала Яна, что парень, который ей нравится, к Анне сватается, и задумала она дело страшное...Настя замолчала, и тут пронзительно и резко в угасающем дне зазвучал голос Руслана:- Наговорила Яна всем бабам деревни, что Анна с их мужьями заигрывает, ведьмой её назвала. Рассвирепели бабы деревенские, позвали Анну на эту запруду, Серебряной она звалась.Руслан замолчал, словно погрузился в сон. На какое-то время в лесу наступила тишина, словно всё живое прислушивалось к окончанию этой истории.Димка посмотрел на друзей, они словно засыпали перед костром:- А, да, теперь я продолжаю, - проговорил Димка и замолчал на секунду, не зная, с чего начать...И тут словно в него вселился другой голос, Димка продолжил:- Пришла Анна на запруду, красивая и непорочная, и когда посыпались обвинения в её адрес, молча стояла она с улыбкой. И уже все бабы поверили, что невиновна она и хотели отпустить, но тут пришли их мужья, которых Яна убедила в том, что их жены против мужей настроены. И мужья поверили ей, и каждый из них принёс с собой ведро кипятка... Все они хотели согрешить с Анной, но никому повода она не давала... - Димка замолчал.Настя, словно очнувшись от сна, посмотрела на Димку и продолжила:- Привязали они Анну к дереву и вылили на неё весь кипяток, и кожа её стала чернеть и сморщиваться, стали у неё вместо двух глаз... восемь, вместо двух рук и двух ног восемь лапок, и тогда Анна прокляла всех жителей деревни и их потомков. И сказала, что они будут становиться пауками в ночной час... Никто не сможет уехать из деревни, а если уедет, то должен будет вернуть своего ребенка в день его четырнадцатилетия ей... королеве пауков. Иначе те родители, кто уехал, сами станут пауками... Так и Яна, вышедшая замуж и уехавшая с деревни, отдала всех своих детей... ей... Анне - королеве пауков...После этих слов Димка словно проснулся... Его родители так настаивали на том, чтобы свой день рождения Димка встретил в деревне...И тут Димка словно в первый раз увидел блестящие глаза своих друзей, которые смотрели на него в 24 пары немигающих глаз, вспомнил всех жителей деревни с их призрачными, словно сотканными из ниток, домами и закричал. Но его крик прекратился, когда восемь волосатых и крепких лапок почти нежно обняли его...Утром к Наталье Петровне постучались. Не спавшая всю ночь, она открыла дверь, на пороге стоял дед Семён, опираясь своими волосатыми руками-лапками на трость, за его спиной виднелись подростки...- Спасибо, Наталья, своим детям скажи... Взяла она их мальчишку, мы год теперь спокойно жить будем, - и, повернувшись, дед Семён, перешагивая с лапки на лапку, пошёл к дому, а за ним семенили на лапках трое подростков.

Ключевые слова: Деревня подростки запруда история жертва пауки

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