Паучиха- Димка, Димка-а-а-а, - в утренней деревенской тишине голос звучал так, словно говорили в рупор. - Да проснись же ты, - в интонации говорящего начали появляться раздражительные нотки, и, как подтверждение этой нетерпеливости, в открытое окно влетел камешек, который, слегка стукнув Димку по носу, скатился на пол.
Четырнадцатилетний Димка Осипов, находясь где-то между сном и явью, сидел тем временем на кровати и пытался натянуть на себя шорты.
- Да ну тебя, соня городская, сами пойдём, - раздраженно проорал голос, - а вчера-то прям в грудь кулаком себя бил, мол, и в шесть утра встать не проблема!
- Они городские все такие, только хвастать умеют, - к говорящему присоединился звонкий голос, по которому было ясно, что его обладательница - девочка.
Тут у Димки сон как рукой сняло. Быстро надев шорты, он сиганул в открытое окно, на ходу натягивая белую майку, и оказался нос к носу со своими деревенскими друзьями: Андрюхой Ворониным, Русланом Бертовым, и будущей первой красавицей деревни - Настей Никитиной.
- Майку-то, балбес, задом наперед надел, - засмеялся Андрюха.
Димка, насупившись, переодел майку как надо.
- А чего орете-то спозаранку! - исподлобья поглядывая на Настю, сказал Димка. - Орали бы громче, я б вообще нагишом выпрыгнул!
Через секунду раздался хохот ребят, представивших себе выпрыгивающего из окна голышом Димку.
- А ну вас, - хмуро сказал Димка и сам тут же рассмеялся.
В окне показалось лицо Димкиной бабушки - Натальи Петровны.
- Ну и куда собрались спозаранку? Опять к Паучьей запруде? Я вот вам... уж сколько говорила, ан нечего там делать, - запричитала бабка Наташа.
- Ой, ба, сколько раз там были - и ничего, - Димка расхрабрился. - Зато ягода там самая вкусная растет. И вода там самая теплая во всем озере. Ну чего ты опять с этими предрассудками? - Димка нахмурил брови.
Его бабушка была, конечно, самая мировая. И лучше всех бабушек на свете готовила пирожки с капустой. И сколько Димка себя помнил, с тех пор как начал ездить в деревню к бабушке, она никогда не ограничивала его в передвижении по деревне, но то, что касалось Паучьей запруды, всегда было под запретом. Паучьей запруда называлась потому, что там даже зимой водились пауки! Этим феноменом интересовались ученые, к однозначному выводу они так и не пришли. Но факт оставался фактом - здесь всегда жили пауки!
- Ой, Наталья, себя молодой вспомни, - проскрипел появившийся словно ниоткуда голос.
Этот голос принадлежал самому старому и почетному жителю деревни - деду Семену. Он стоял позади бабки Натальи и своими черными глазами буравил Димку...
- Пусть идут, - взглянув сначала исподлобья на Димку, а потом на бабушку Наталью, просипел дед Семён.
Димка терпеть не мог деда Семёна, просто, потому что Димке казалось, что от Семёна воняет мертвечиной, и был Семён какой-то иссохший, похожий на засушенного паука, но и с этим можно было мириться (а что еще оставалось делать, это был дед Андрея). Если бы не глаза его, огромные и черные... Они казались живыми... словно не принадлежали этому иссохшему телу.
- Все, ба, мы пошли, - Димка взглянул на бабушку и увидел, что её лицо вдруг помрачнело. - Ну, не расстраивайся, - Димка подмигнул бабушке.
Та ничего не ответила, лишь махнула рукой, то ли перекрестила, то ли... отмахнулась.
Когда вся компания дружно направилась к лесу, через который пролегал самый короткий путь к Паучьей запруде, Димка, словно повинуясь какому-то внезапному порыву, оглянулся на дом бабушки, и тут на какую-то секунду он увидел, что всю деревню окутала тень - липкая, призрачная и белая, похожая на паутину. Димка тряхнул головой, и через секунду видение исчезло.
- Димка, ну смотри, какая красота, - голос Насти словно выдернул его из сна.
Димка перевел взгляд на выросшую перед ним тропинку. Тополя образовывали над ней живую арку, аккуратно склонившись друг кругу с двух сторон дорог. Через густую крону деревьев то там, то здесь ярко вспыхивали солнечные лучи, которые были похожи на лазерные ловушки.
- Да ну, Насть, не до этого ему, - Андрюха внимательно посмотрел на Димку. - Сегодня ж такой день...
- Да какой? - Настя взглянула на Андрюху так, словно взгляд её мог убить.
Сегодня был день его рождения... 14 лет... И не только его... Насте, Андрею и Руслану в этот день исполнялось 14 лет...
Димка уже хотел что-то сказать в ответ, но тут из-за поворота, словно указывая путь, блеснул луч солнца...
Ребята свернули, и перед их глазами открылся такой пейзаж, которому позавидовал бы любой художник...
Димка, который не раз бывал на запруде, вдруг увидел, что ничем ранее не привлекательное место словно преобразилось: вся зелень, находящаяся вдоль запруды, вдруг приобрела изумрудно-салатовый цвет вместо обычного пожухшего вида травы. Блики на воде запруды переливались так, словно вместо воды там перекатывалось живое серебро...
У Димки на мгновение захватило дух от всей этой вновь для себя открытой красоты... И в ту же секунду с криком "Банзай!" мимо Димки пролетел Руслан, и через секунду миллион серебряных брызг окутал всех стоящих на берегу, уж такого Димка не смог терпеть и следом ринулся к воде...
Через два часа все уставшие, но довольные сидели на берегу Паучьей запруды возле разгоравшегося костра и ели запеченные на палочках сосиски.
Время шло к вечеру.
- Ну что, ребят, время страшных историй, - глядя на Димку, сказал Андрей.
Его взгляд Димке не понравился. Андрей смотрел на него так, словно хотел разорвать на куски...
- Да какие у нас тут страшные истории? - словно пытаясь сгладить напряжение между ребятами, промолвил Руслан.
- Да и вообще, пора домой, - подала голос Настя, в отблесках костра она казалась нереально красивой.
Словно не слыша их, Андрей начал:
- Давным-давно жила в нашей деревне Анна. И умница, и красавица, а глаза изумрудные, брови черные. Добрая была и приветливая, но больше всего в её красоте поражала кожа, была её кожа гладкая, шелковая и белая - белая, как первый выпавший снег...
Голос Насти, продолжая историю, прозвучал для Димки неожиданно и грубо:
- Но жила на деревне еще одна красавица, вторая она была после Анны, звали её Яна. Очень-очень завидовала она Анне...
В один из дней узнала Яна, что парень, который ей нравится, к Анне сватается, и задумала она дело страшное...
Настя замолчала, и тут пронзительно и резко в угасающем дне зазвучал голос Руслана:
- Наговорила Яна всем бабам деревни, что Анна с их мужьями заигрывает, ведьмой её назвала. Рассвирепели бабы деревенские, позвали Анну на эту запруду, Серебряной она звалась.
Руслан замолчал, словно погрузился в сон. На какое-то время в лесу наступила тишина, словно всё живое прислушивалось к окончанию этой истории.
Димка посмотрел на друзей, они словно засыпали перед костром:
- А, да, теперь я продолжаю, - проговорил Димка и замолчал на секунду, не зная, с чего начать...
И тут словно в него вселился другой голос, Димка продолжил:
- Пришла Анна на запруду, красивая и непорочная, и когда посыпались обвинения в её адрес, молча стояла она с улыбкой. И уже все бабы поверили, что невиновна она и хотели отпустить, но тут пришли их мужья, которых Яна убедила в том, что их жены против мужей настроены. И мужья поверили ей, и каждый из них принёс с собой ведро кипятка... Все они хотели согрешить с Анной, но никому повода она не давала... - Димка замолчал.
Настя, словно очнувшись от сна, посмотрела на Димку и продолжила:
- Привязали они Анну к дереву и вылили на неё весь кипяток, и кожа её стала чернеть и сморщиваться, стали у неё вместо двух глаз... восемь, вместо двух рук и двух ног восемь лапок, и тогда Анна прокляла всех жителей деревни и их потомков. И сказала, что они будут становиться пауками в ночной час... Никто не сможет уехать из деревни, а если уедет, то должен будет вернуть своего ребенка в день его четырнадцатилетия ей... королеве пауков. Иначе те родители, кто уехал, сами станут пауками... Так и Яна, вышедшая замуж и уехавшая с деревни, отдала всех своих детей... ей... Анне - королеве пауков...
После этих слов Димка словно проснулся... Его родители так настаивали на том, чтобы свой день рождения Димка встретил в деревне...
И тут Димка словно в первый раз увидел блестящие глаза своих друзей, которые смотрели на него в 24 пары немигающих глаз, вспомнил всех жителей деревни с их призрачными, словно сотканными из ниток, домами и закричал. Но его крик прекратился, когда восемь волосатых и крепких лапок почти нежно обняли его...
Утром к Наталье Петровне постучались. Не спавшая всю ночь, она открыла дверь, на пороге стоял дед Семён, опираясь своими волосатыми руками-лапками на трость, за его спиной виднелись подростки...
- Спасибо, Наталья, своим детям скажи... Взяла она их мальчишку, мы год теперь спокойно жить будем, - и, повернувшись, дед Семён, перешагивая с лапки на лапку, пошёл к дому, а за ним семенили на лапках трое подростков.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:00
Сегодня, 10:58 by Безликий48Просмотров: 73Комментарии: 2
Ключевые слова: Деревня подростки запруда история жертва пауки