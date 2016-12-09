По ту сторону жизни

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:37

Причина: Авторская стилистика сохранена

VaLTieL Просмотров: 69 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:37 by

Я открываю глаза. Меня встречает белоснежный, до рези в глазах, коридор. Белые стены, белая дверь с серебристого оттенка ручкой, серовато-бледная лавочка впритык стене. Кажется, что этот коридор бесконечен. Я измученно провёл рукой по лицу, оглядывая себя. На мне белая рубашка или её подобие, только без пуговиц. Белые штаны до щиколоток и босые ноги. Я горько вздохнул, начиная вспоминать произошедшее.Я умер. Просто умер. Как обычно люди умирают? Собственной, естественной смертью, от старости, например. Или по ряду стечений особых обстоятельств, которые лишают их возможности существовать дальше. Смерть от алкоголя, веществ или несчастного случая. Смерть от чьей-то руки или по неосторожности. Так и я. Случайно выбрал не то время, не то место, не тот шаг и не ту проблему дня насущного. Автобус, утро и туман — маленький набор для глупой смерти. А ведь жизнь не так и плохо складывалась... Работа, семья, ребенок, друзья... Да у кого этого нет? Есть у всех, точнее у многих. Все мы с вами переживаем жизнь, получаем эмоции и тянемся к новому.Я неспешно поднялся с лавочки и огляделся по сторонам. И что это за место? Рай? Ад? Чистилище? Покрутив головой по сторонам, я установил, что других дверей в моем обхвате обзора попросту нет. Дернул ручку: закрыто. Лишь безэмоциональный голос оповестил из-за двери: "Ожидайте". И я сел на скамейку, нервно оглядываясь по сторонам. Долго мне ждать-то? Эх...а как же моя семья? Моя доченька... и моя дорогая, любимая. Как же они... как же... Очень хотелось заплакать, но ни слёз, ни даже горечи какой-то я не почувствовал. Угрюмым взглядом я уставился на ручку двери.И меня словно пронзило высоковольтным разрядом...И мои прошлые жизни я тоже помню. Похожие друг на друга, как две капли воды. Одни и те же поступки, одни и те же ошибки. Одна и та же смерть. Обрывки воспоминаний стали выплескиваться на меня холодным душем:Я судорожно сглотнул комок в горле. Захотелось лить слёзы снова. Но их нет. А я теряюсь внутри собственных воспоминаний:Я кивнул самому себе.Я открыл глаза. Сколько же я и вправду здесь был? Много. А много — это сколько? Очень жаль, что нельзя в очередном витке вспомнить хоть капельку из прожитых жизней. Может, в этом и есть весь сакральный смысл слов той мыши: "Не усвоил урок? Одни и те же грабли?". Ведь когда-то же было начало, моя первая оригинальная жизнь. Я там совершил ошибку? Но как же мне её вспомнить? Ведь если я не знаю, что меня ждало тем апрельским холодным утром, как я могу избежать собственной смерти? Как?— ВХОДИТЕ! — раздался голос.Я толкнул дверь, увидев знакомый стол и существо, сидящее за ним.— Я хочу жить, — ноль реакции. —Да. Тебе всё равно. Я знаю. Тогда я скажу сам себе — ну и пусть! Ну и пусть я умираю каждый раз в одном и том же месте — ПЛЕВАТЬ! Это моя жизнь, она мне принадлежит, и я всё-таки принимаю её такой, какая она и есть! Пусть я и наступаю, как ты говоришь, на одни и те же грабли, не усваиваю уроки... НО Я ЖИВУ! Живу там, своей жизнью, во чтобы то ни стало! И я не буду больше кричать и убиваться по прожитым круг за кругом одинаковым жизням. Я радуюсь, боюсь, плачу, смеюсь, чувствую и ощущаю. Это и называется — ЖИТЬ. И не стану я больше сокрушаться о пройденном пути, который на конце вновь стал началом. Я принимаю свою участь такой, какая она есть.Мышь перестала писать. Гораздо раньше, чем обычно. Ее лапка-рука медленно направилась к носу, видимо, как обычно поправит свои кошмарные очки. Но нет. Мышь сняла очки, положив их на стол. Она подперла лапками подбородок, уставившись на меня:— Тебе пора в...— В Начало, я знаю, — отмахнулся от её слов я.— Не очень-то и вежливо перебивать, — ответило существо, поглаживая коготком пальца подборок. — Да, тебе пора в начало. Вот только, кажется, что кто-то усвоил урок. И ему можно будет пойти дальше.Я сглотнул. Не может быть. Неужели, я...— Но... Как?! Почему?! Спустя столько времени... Спустя столько...— Не ищи смысл там, где он не нужен, — сказала мышь, неотрывно глядя на меня. — Это слишком уж сложно для твоего личного восприятия. Иди. И впредь запомни, что ходить по утрам за сигаретами вредно для жизни.— Если только смогу вспомнить, — уныло пробормотал я, увидев за спиной мыши дверь.Но дверь... другая. Она по-прежнему серая, но нет на ней грязи. И ручка ржавая лишь местами. Я рывком метнулся к двери, торопливо распахнув. Серый коридор. Но уже без грязи. Осталось только пройти дальше и я окунусь в начало своей жизни. Вот только бы вспомнить хоть что-нибудь, что может спасти жизнь. Мышь, и вправду, права. Ведь каждый раз тем апрельским утром я шёл за отравой, именуемой сигаретами. И если бы не моя дурная привычка, никакой смерти бы не было.— Эй, будешь? — одноклассник протянул мне сигарету из пачки "Winston".— Ты откуда взял?! — оторопело удивился я, хватая бело-оранжевую палочку.— У бати спёр, — ухмыльнулся одноклассник, чиркнув зажигалкой, и начиная дымить.Он протянул мне её, вложив в левую руку. Я с сомнением смотрел то на сигарету, то на зажигалку. И в моей голове возник образ. Утро, холод, туман. И фары автобуса, которые угрожающе приближаются ко мне. ХРЯСЬ! БОЛЬ! Дикая боль и дикий ужас сковывает меня. Руки задрожали, зажигалка и сигарета упали.— Ну ты с дырявыми руками, блин, на тебя не напасёшься! — проворчал парень напротив, вытаскивая очередную сигарету.— Нет. Не надо, — слабым голосом произнёс я.— Ты чё? Совсем что-ли? Чё как принцесса, это не хочу, то не буду! И ведь потом и не будет! — удивился одноклассник.— Ну и хрен с ним! Не буду и всё!— Да и фиг с тобой, — махнул рукой парень, докуривая сигарету. — Пошли на физику!— Пошли, - пробормотал я. А в голове крутилась мысль: "Интересно, что это было за страшное видение? Может быть предупреждение свыше? В любом случае, что-то мне все эти крутости, вроде курения, пугают. Пожалуй, буду обходить стороной табачные ларьки. И поддаваться на провокации типа, "попробуй!" тоже не буду. Мало ли чего."

Ключевые слова: Жизнь после смерти рай чистилище круги жизни неинкарнация ошибка авторская история

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