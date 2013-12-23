Что это могло быть? Из-за чего входная дверь меняла цвет? Очень реалистичный сон, перепутаный с явью. Коридор с белой дверью---это чужой дом или офис, просто детское воспритятие всё попутало. Бред или галлюцинации, из-за болезни или температуры. Погодные явления влияли на освещение в коридоре, и придавали ему странный вид. Непонятное паранормальное явление или параллельное пространство. Другой вариант (напишите в комментарие).



Входная дверь была коричневой, а стала белой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:42

BashOrgRu Просмотров: 385 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 14:42 by

Предыстория:Жил я, как и многие дети, родившееся в Совке, в брежневской девятиэтажке. На каждом этаже обычный коридор: четыре квартиры, бетонный пол, стены, облицованные светлой плиткой (цвет уже не помню), лифт, две лампочки на потолке и проход без дверей на лестницу. Условия в некоторой степени казарменные. Дверь в мою квартиру была тёмно-коричневая, отделанная под дерево (это важно дальше).История:Помню, что часто происходило вот что. Выхожу из квартиры (бывало, что один, но чаще с родителями) и иду к лифту. А когда оборачиваюсь, то коридор полностью изменялся. Дверь в мою квартиру становилась белой и выглядела страшновато, хотя по виду самая обычная. На стенах, примерно два метра от пола, появлялись какие-то знаки или узоры. Посредине коридора, чуть в сторону от лифта, появлялся рабочий стол. А за ним сидела незнакомая тётка (заведующая, что ли?) и что-то писала, не обращая внимания вокруг себя. Иногда неизвестные люди расхаживали по коридору мимо квартир. Ко мне никто не обращался, а заговорить с ними мне не приходило в голову; всё-таки я ребёнок, а они чужие взрослые.Если я был с родителями, то я пытался у них узнать, что происходит. Типа: "Что случилось? Почему дверь белая?" А мне говорили, что угодно, только не ответ. Например: "Дверь белая? Ничего страшного!" или: "Ну и что?" А то и вообще непонятные вещи: "Так это проводка неисправна". Иногда я задавал родителям тот же вопрос, уже придя домой, но ответа также не получал. Когда я возвращался, дверь могла выглядеть и так и сяк: то белая, то нормальная. Что было между уходом и возвратом, я не помню.Наяву (если белая дверь и не была явью) я с родителями про это не заговаривал. С друзьями тоже. Как и было нормой при Совке, я твёрдо знал: или не поверят, или дураком сочтут. Но сейчас другие времена, так что делюсь на 4stor тем, что наболело в детстве.

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