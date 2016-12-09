Ставка — жизнь

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:29

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 05:28 by

Азарт у нас в крови. Этот вирус передается по наследству. Иногда он идет вкупе с везением. И хотя в итоге — чаще проигрыш, дьявольский зуд требует — играй!У папы хватило силы побороть искушение — он никогда не брал в руки ни карт, ни домино. Даже в спортивных состязаниях не участвовал. Из-за азартных игр он рано лишился отца — его убили за большие долги воровские авторитеты. Папа говорил: «Об одном прошу, сынок: не играй!». Я поклялся — и держал клятву. Пока Оксана, любимая жена, не изменила мне с богатеньким папиком. Когда я узнал об измене, — ушел из дома. Поселился у друга Коляна. Запил. С работы меня уволили. Да и черт с ним. Все равно Оксана сказала, что я — нищеброд, ни на что не способный…Не правда ли, заманчиво получать деньги из воздуха? Сначала мне безумно везло. Я привел себя в порядок, купил жене шубу, дочке — дорогих игрушек, пошел мириться. Оксана меня приняла. Решила, что я взялся за ум, прилично получаю. Я не стал ее разубеждать. Я «ходил на работу», у меня был «ненормированный график» с «ночными дежурствами». А на самом деле я играл. В основном — в рулетку. И иногда — в автоматы. Как-то утром проснулся — ничего не помню. Начал искать кошелек — обнаружил, что он полон денег. Позвонил Коляну, другу, с которым мы гудели.— Ну ты даешь, братан! — прогудел в трубке Колян. — Ты че, совсем не помнишь? Ты ж банк вчера сорвал! Мы нарезались, а потом нас занесло в игровые автоматы. И ты со штуки полтос поднял! 1 к 50, прикинь?!В один момент фортуна начала мне изменять. Выигрыши уменьшились. Проигрышей стало больше. Тут-то мне бы и остановиться. Но я не мог. Что я скажу Оксане, где брать денег на семью? Однажды я проигрался в пух и прах и взял кредит — отыграться. Не вышло. Потом еще один. Вскоре я уже был по уши в долгах. Коллекторы пока не беспокоили, так что Оксана ничего не знала. И самое неприятное — я занял деньги у серьезных людей, потому что банки мне уже ничего не давали. Расплатиться в срок я не сумел — и вот итог. Мне недвусмысленно намекнули, что сначала вырежут мою семью, а потом меня — если я не найду деньги…Я брел по улице, ощущая себя убийцей и смертником. И там-то я и встретил его. Дорого одетый мужчина, чуть пьяный, с совершенно не запоминающимся лицом. Эдуард. Он прилип ко мне как банный лист. Мол, чего такой печальный. И я выложил ему причину грусти. «И всего-то? — хохотнул Эдуард. — Так отыграйся — это раз плюнуть. Научу, как». Мне нечего было терять — и вот мы уже у входа в казино. Непримечательный вход в подвальчик, а за дверью — шикарное убранство.—Это закрытое заведение, для своих.— У меня нет денег, — тихо пробормотал я, разглядывая богатую публику, которая обитала там.— Ты можешь кое-что другое заложить, мой друг, — сказал Эдуард.— Но у меня ничего нет», — развел я руками.— У тебя есть время. Ты же тратишь его и так направо-налево. Вот и обменяй его на деньги! Подумай — продав пару лет жизни, ты спасешь себя и семью! Как предложение, а?Эдуард завел меня в комнату, в которой сидел невзрачный старичок.— Наш казначей. Мамона. Демон алчности, — хихикнул Эдуард.Старичок сердито на него зыркнул:— Ну и шуточки! Я Илья Семенович. Сколько будем менять, молодой человек?Я задумался. Узнал ставку, ощущая себя в дурдоме. Ляпнул наобум:—5 лет!Старичок сказал:— Извольте. Подумайте мысленно о том, что передаете мне 5 лет, кольните себя вот этой иголочкой в пальчик, чтобы выступила кровь, — и пожмем руки.— А палец колоть зачем?— Кровь подтвердит ваши намерения.Я все сделал, думая, что меня разыгрывают. Но нет:— Получите деньги, голубчик!Заложив 5 лет жизни, я получил крупную сумму на игру.В тот вечер я сумел поднять хороший банк. Хватило и на выкуп моих годиков, и на то, чтобы погасить криминальный долг. Я думал: идиоты какие-то. Кто поверит, что рукопожатие может отнять у вас время жизни? Чушь! Так у меня появилось новое увлечение. Я играл на время. Расплатился с кредитами. Все шло как по маслу. А потом все повторилось… Проигрышей стало больше. Тут-то мне бы и остановиться. Но я не мог. Что я скажу Оксане? Она же бросит меня, если я снова стану бедным.Однажды вечером я вновь пришел в то казино, хотел было поменять пару лет на денежки, а Илья Семенович и говорит:— А у вас, голубчик, и месяца не набирается. 2 недельки у вас осталось — и со святыми упокой. А с недельками мы не работаем — в приличных казино не бывает ставок в 5 рублей, и кредиты на 3 копейки в банке не выдаются.Я возмутился:— Да как так?! Что за чушь?!— Не чушь, голубчик, не чушь! — глаза старика блеснули красным, и в голове мелькнула мысль — а ведь он не Илья! — А вы не расстраивайтесь. Тут два пути — или писать завещание, или занять у кого-нибудь время. Вон дочурка у вас подрастает. У нее времени много. Глядишь, и отыграетесь! — старикашка мерзко захихикал, а я в бешенстве выбежал из казино. Идиоты!..У входа сидел мужик и рыдал. Я спросил:— Вам помочь?Он ответил:— Поздно, уже не поможешь. А еще один грех на душу не возьму. Все проиграл, все жизни — и жену убил, и мать, и отца. И сына… И себя… — мужик посмотрел на наручные часы. — Одна минута осталась. Беги отсюда, брат, пока не поздно.Он высморкался, встал, надел пиджак и, покачиваясь, побрел к парковке. Вдруг стало тихо и темно. Я подумал: будет гроза. И тут ударила молния, огромный разряд. Он попал прямиком в того мужика. Он упал. Завоняло паленым мясом. Пророкотал гром и разразился ливень. Я хотел подбежать к мужику, но увидел, как к нему подходят Илья Семенович и Эдуард. Сквозь стену дождя казалось, что к мертвецу подбираются черти. Я вздрогнул и пошел прочь, одолеваемый дурным предчувствием…Что толкнуло меня на тот поступок? Видимо, я хотел убедиться, что все это — враки, что я не проиграл свою жизнь, что я не умру через две недели, как обещал Илья-Мамона. На следующий день я вышел на улицу. В песочнице плакала соседская девочка, 5-летняя Анюта.— Где мама, что случилось? — обеспокоился я.— Мама зашла домой, она кошелек забыла. А я палец порезала! — заревела Анюта еще сильней. И тут в моей голове созрел дьявольский план.— Анюта, не плачь. Давай меняться! Я тебе — куколку, а ты мне… — я задумался, сколько попросить. Прикинул — Ане 5 лет, здоровые родители, хорошие гены, значит, можно вообще лет 50 взять? Отыграюсь — и отдам. — А ты мне — 50 лет! Давай?Анюта перестала плакать:— Какую?— Какую захочешь!— Да хоть 100 бери! Не жалко! — сказала девочка, подкупленная моей щедростью. Мы скрепили сделку рукопожатием. На моей руке осталась Анютина кровь.В казино меня встретил Илья Семенович.— Что, голубчик, обдурили Анну Васильевну?Я вытаращил глаза:— Какую Анну Васильевну?— Ребеночка. Васильевна у нее отчество. Новопреставившаяся раба Божья, хе-хе, — гадко засмеялся старик.— К-как новопреставившаяся?— А просто. Она вам 100 лет отдала. Правда, у нее столько не было. Всего лишь 70 в остатке. До 75 лет должна была дожить. А теперь все — нету, тю-тю! Сколько будем менять?Я развернулся и побежал к выходу. Добрался домой. Меня встретила заплаканная жена.— Анюту, подружку нашей Сонечки, сегодня машина сбила на переходе. Пару часов назад.Я почувствовал, как земля уходит из под ног…..Уже три года не играю. Сразу после похорон Ани уехал из города, к родителям в деревню, чтобы никогда больше не столкнуться с Эдуардом или Ильей Семеновичем. Теперь я обычный работяга, работаю за зарплату, денег хватает только на самое необходимое. Оксана ушла от меня к богатому мужику. Она презирает меня и считает неудачником. А мне снятся Анюта и Илья-Мамона. Он ехидно посмеивается и спрашивает:— Ну, как вам, голубчик, живется за чужой счет? Вам еще жить да жить. Ваши 35 плюс 70 Анны Васильевны. Долгожителем станете, голубчик. Зачем вам столько? Не хотите ли сыграть?Я просыпаюсь и хочу умереть.Автор - Аноним.

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