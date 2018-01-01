Полуночная месса. Часть пятая

A.Norton Просмотров: 15 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:04 by

– Зачем, во имя Господа, ты заставил меня смотреть на это?!Зев взглянул через комнату в ту сторону, откуда доносился голос. Он различал смутные очертания фигуры отца Джо – тот сидел на полу, прислонившись к стене, с открытой бутылкой виски в руке. Со времени их возвращения священник выпил всего один глоток, не больше.– Я решил, что тебе следует знать, что происходит в твоей церкви.– Ты это уже говорил. А какова истинная причина? Зев пожал плечами в темноте:– Я слышал, что у тебя не все в порядке, что еще до того, как все рухнуло, ты уже почти погиб. И когда настал безопасный момент, я пришел проведать тебя. Как я и ожидал, я нашел человека, озлобленного на весь мир и отдавшегося этой злобе. Я подумал, что неплохо бы указать этому человеку какой-то более конкретный предмет для ненависти.– Ублюдок ты! – прошептал отец Джо. – Кто дал тебе такое право?– Наша дружба дала мне на это право. Как, по-твоему, я должен жить спокойно, зная, что ты опускаешься и сидишь без дела? У меня больше нет собственной паствы, так что я обратил внимание на тебя. Я всегда был несколько навязчивым раввином.– Ты и сейчас такой. Вышел спасать мою душу, да?– Мы, раввины, не спасаем души. Направляем их – возможно, с надеждой указываем им правильный путь. Но лишь ты сам можешь спасти свою душу, Джо.На некоторое время в воздухе повисло молчание. Внезапно серьга-полумесяц, которую Зев дал отцу Джо, упала в лужу лунного света на полу между ними.– Почему они это делают? – спросил священник. – Эти вишисты – почему они пошли на предательство?– Первые предатели делали это неохотно, поверь мне. Они согласились потому, что вампиры взяли в заложники их жен и детей. Но прошло немного времени, и оставшиеся в живых люди начали выползать из нор и предлагать вампирам свои услуги в обмен на бессмертие.– Зачем затруднять себя работой на них? Почему бы просто не пойти и не дать себя укусить первому же кровососу?– Я сам вначале задавался подобным вопросом, – ответил Зев. – Но, наблюдая за холокостом в Лейквуде, я понял тактику вампиров. Они сами выбирают тех, кто вступит в их ряды, так что, получив полный контроль над населением, они изменили образ действий. Видишь ли, они не хотят, чтобы в одном месте сосредотачивалось слишком много их сородичей. Это как в лесу, где слишком большая популяция хищников, – когда стада дичи истреблены, плотоядные умирают с голоду. Так что у вампиров теперь иной способ убивать. Ведь только тогда, когда вампир высасывает кровь из горла, пронзив его клыками, жертва становится одним из них. Человек, из которого выпустили кровь, как из того мальчика в церкви, умирает навсегда. Он мертв, как если бы его переехал грузовик. Он не восстанет завтра ночью.– Понял, – сказал отец Джо. – Вишисты торгуют своей возможностью выходить при свете дня и выполняют для вампиров грязную работу в обмен на бессмертие, которое получат потом.– Верно.В негромком смехе отца Джо, разнесшемся по комнате, не было слышно веселья.– Превосходно. Я никогда не перестану удивляться, глядя на своих ближних. Способность человека творить добро меркнет лишь в сравнении с его способностью пасть в бездну зла.– Отчаяние делает с нами странные вещи, Джо. Вампирам это известно. И они лишают нас надежды. Таков их метод. Они превращают наших друзей, соседей, лидеров в наших врагов, оставляя нас в одиночестве, в полной изоляции. Некоторые люди не в силах вынести отчаяние – они кончают с собой.– Отчаяние, – повторил Джо. – Мощное оружие. После долгой паузы Зев спросил:– Так что ты собираешься предпринять теперь, отец Джо? Очередная горькая усмешка.– Предполагаю, мне следует объявить, что я нашел новую цель жизни и отныне стану бродить по свету в качестве бесстрашного истребителя вампиров.– Это было бы неплохо.– К черту! Я собираюсь всего лишь перейти эту улицу.– И пойти в церковь Святого Антония?Зев увидел, что отец Джо сделал большой глоток из бутылки и плотно завернул крышку.– Да. Посмотрим, что я смогу предпринять.– Отцу Пальмери и его банде это может не понравиться.– Я тебе сказал, не называй его отцом. И пошел он к дьяволу! Никто не может проделать то, что сделал он, и остаться безнаказанным. Я верну мою церковь.В темноте Зев улыбался себе в бороду.Автор - Ф. Пол Уилсон.

Ключевые слова: Друзья предатели вампиры гнев ярость творческая история

Другие, подобные истории: