Страшная невеста

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:31 by

Таинственный покров с тебя срывая,Внезапно удивление постиг.Казалась ты невинная такая,Но я сдержать не смог досады крик!Увидел вместо девственной принцессы -Кудесницу в бесстыдной наготе!Остыл мой пыл завзятого повесы.Стал робок я, как "многие не те".Твой взгляд стал вдруг призывным и нахальным!И прелести твои - все на виду.Теперь себя не чувствую брутальным.И боле на свиданье не приду!Расхохоталась ведьма горделиво.Сказала: "Что же ты так оробел?!Ведь говорил надменно и спесиво.Теперь же весь от страха поседел.Чем я не хороша тебе, желанный?Быть может, я прекраснее мечты?Момент настал, тобою долгожданный.Иди ко мне! Ну, что же медлишь ты?!"И как мне объяснить моё смятенье?(А сердце скачет, выскочить грозя!)Застыл я в небывалом потрясеньи.Ответил: "Вот так сразу? Нет. Нельзя.Я думал, ты не ведьма, а девица.Невинная и юная. А ты...Ну как я мог, дурак, в тебя влюбиться?!Отродье Ада! Монстр Пустоты!Не первое столетье за плечами,Наверное, старуха, у тебя.Таких, как я, зовёшь ты палачами.И любишь, вижу, только лишь себя!"Ответила карга мне величаво:"Ты - инквизитор! Чем ты не палач?!Насмешки над тобой - моё в том право.Куда же ты понёсся резво вскачь?"... А я бежал, желая никогда ужНе связываться с женщинами впредь!Иначе вдруг возьму такую замуж?!Останется - со страха умереть.

Ключевые слова: Наряд ведьма страх авторский стих

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