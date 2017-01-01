Страшная невеста

Страшная невестаТаинственный покров с тебя срывая,
Внезапно удивление постиг.
Казалась ты невинная такая,
Но я сдержать не смог досады крик!
Увидел вместо девственной принцессы -
Кудесницу в бесстыдной наготе!
Остыл мой пыл завзятого повесы.
Стал робок я, как "многие не те".
Твой взгляд стал вдруг призывным и нахальным!
И прелести твои - все на виду.
Теперь себя не чувствую брутальным.
И боле на свиданье не приду!
Расхохоталась ведьма горделиво.
Сказала: "Что же ты так оробел?!
Ведь говорил надменно и спесиво.
Теперь же весь от страха поседел.
Чем я не хороша тебе, желанный?
Быть может, я прекраснее мечты?
Момент настал, тобою долгожданный.
Иди ко мне! Ну, что же медлишь ты?!"
И как мне объяснить моё смятенье?
(А сердце скачет, выскочить грозя!)
Застыл я в небывалом потрясеньи.
Ответил: "Вот так сразу? Нет. Нельзя.
Я думал, ты не ведьма, а девица.
Невинная и юная. А ты...
Ну как я мог, дурак, в тебя влюбиться?!
Отродье Ада! Монстр Пустоты!
Не первое столетье за плечами,
Наверное, старуха, у тебя.
Таких, как я, зовёшь ты палачами.
И любишь, вижу, только лишь себя!"
Ответила карга мне величаво:
"Ты - инквизитор! Чем ты не палач?!
Насмешки над тобой - моё в том право.
Куда же ты понёсся резво вскачь?"
... А я бежал, желая никогда уж
Не связываться с женщинами впредь!
Иначе вдруг возьму такую замуж?!
Останется - со страха умереть.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:31 by ЭвиллсПросмотров: 25Комментарии: 0
Ключевые слова: Наряд ведьма страх авторский стих