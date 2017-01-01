Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Страшная невеста

Таинственный покров с тебя срывая,
Внезапно удивление постиг.
Казалась ты невинная такая,
Но я сдержать не смог досады крик!

Увидел вместо девственной принцессы -
Кудесницу в бесстыдной наготе!
Остыл мой пыл завзятого повесы.
Стал робок я, как "многие не те".

Твой взгляд стал вдруг призывным и нахальным!
И прелести твои - все на виду.
Теперь себя не чувствую брутальным.
И боле на свиданье не приду!

Расхохоталась ведьма горделиво.
Сказала: "Что же ты так оробел?!
Ведь говорил надменно и спесиво.
Теперь же весь от страха поседел.

Чем я не хороша тебе, желанный?
Быть может, я прекраснее мечты?
Момент настал, тобою долгожданный.
Иди ко мне! Ну, что же медлишь ты?!"

И как мне объяснить моё смятенье?
(А сердце скачет, выскочить грозя!)
Застыл я в небывалом потрясеньи.
Ответил: "Вот так сразу? Нет. Нельзя.

Я думал, ты не ведьма, а девица.
Невинная и юная. А ты...
Ну как я мог, дурак, в тебя влюбиться?!
Отродье Ада! Монстр Пустоты!

Не первое столетье за плечами,
Наверное, старуха, у тебя.
Таких, как я, зовёшь ты палачами.
И любишь, вижу, только лишь себя!"

Ответила карга мне величаво:
"Ты - инквизитор! Чем ты не палач?!
Насмешки над тобой - моё в том право.
Куда же ты понёсся резво вскачь?"

... А я бежал, желая никогда уж
Не связываться с женщинами впредь!
Иначе вдруг возьму такую замуж?!
Останется - со страха умереть.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:31 by ЭвиллсПросмотров: 25Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Наряд ведьма страх авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.