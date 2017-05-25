Недостроенная гостиница «Северная корона»

Lynx Просмотров: 86 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:21 by

"Северная Корона" является первым проектом в Санкт-Петербурге по строительству пятизвездочного гостиничного комплекса "с нуля". Отель расположен в престижном районе города - на Петроградской стороне. В нем предусмотрены 5 ресторанов, шведский стол, 6 баров и два 2 кафе быстрого обслуживания.Гостиница "Северная корона" - самый известный и дорогой долгострой в городе. Строительство гостиницы начато в 1988 году по заказу Госкомтуризма СССР.В 1990 году из-за отсутствия финансирования строительство остановлено.В 1992 году владельцем стал банк "Cанкт-Петербург".К 1997 году гостиница была построена на 90%.Автор проекта гостиницы - Марк Альбертович Рейнберг (заслуженный архитектор России, автор более 150 проектов).Сначала гостиница называлась «Петроградская», позднее переименована в «Северную Корону». Об этом проекте Марк Альбертович говорить не любит, именно из-за него Рейнберг ушёл из института "ЛенНИИпроект".Это немного странное здание для Петроградской стороны, и после постройки стало напоминать его автору «турецкий бордель». По замыслу, здание гостиницы должно было стать далеко не таким.Для 1980-х годов проект был смелым и неожиданным. Оригинальный пятизвёздный отель строился по заказу Госкомтуризма СССР. Будущий гостиничный комплекс должен был включать в себя пять ресторанов, «шведский стол», шесть баров, два кафе быстрого обслуживания, конференцзал, спорткомплекс, бассейн, блок VIP и подземный паркинг. И это всё - в 1988 году.Постановлением № 534 Исполкома Ленсовета народных депутатов от 04.07.1988 участок было решено очистить от «малоценных» домов в кратчайшие сроки. Место выбрали достаточно свободное в смысле гостиничного бизнеса - Петроградский район. Созданный архитекторами проект в стиле модерн в принципе не противоречил общему облику Петроградской стороны. Злые языки, правда, тогда высказывались по поводу странной крыши здания, на которой громоздились три этажа мансард. Спорили и тогда, и сейчас.В прессе Рейнберга ругали; появилась информация, что нынешний вид отеля не соответствует задуманному ранее Марком Рейнбергом, что его дизайн выполнил американский архитектор Джон Грэхем, а архитектурную часть проекта разработала Лидия Ухова. В частности, упоминается, что в проекте присутствуют элементы, характерные для многих отелей во всём мире: например, полусферические стеклянные шахты лифтов, нижняя площадка которых опускается прямо в бассейн с фонтанами.Проектную документацию отеля, призванного стать символом туристического потенциала Ленинграда, начали разрабатывать еще в 1985 году, заказчиком был Госкомтуризм СССР. В 1988 году для работы были приглашены югославские строители, но спустя три года развалился СССР, союзные структуры исчезли, финансирование прекратилось. Строительство свернулось, а через некоторое время югославы выставили иск. К тому моменту гостиницей уже владело акционерное общество "Интеротель Петроград". Был заключен договор на достройку отеля с турецкой компанией АТА. Несмотря на тяжбы с югославами, стройка двигалась, называлась дата открытия - 1 июня 1996 г. Но потом начались тяжбы и с турками, вплоть до Международного арбитража. Стройка опять остановилась.Несмотря на тяжбы, долгострой несколько раз приобретался и продавался, ведь место на набережной Карповки элитное. Достроить гостиницу обещали к трехсотлетию Петербурга, затем к 2006 году, затем к 2008...В 2004 году недостроенный объект у банка "Санкт-Петербург" приобрел "Еврофинанс Моснарбанк". Года два назад появились слухи, что гостиницу снесут, а на ее месте появится элитный жилой комплекс. По новым планам землепользования участок, на котором располагается «Северная корона», получил статус жилой зоны.На заседании Градостроительного совета 11 февраля 2011 года проект, представленный мастерской Виктора Ясса, был единогласно отклонен. Градсовет возмутил проект огромного (длинна фасада около 250 метров) неоэклектичного здания с эркерами и башенками, а также с тремя дворами-колодцами. Нашли нарушение по инсоляции расположенного рядом детского сада. Но главное возражение Градсовета – почему для такого ответственного места проектирование идет без конкурса. Отмечалось, что владелец недостроя, ООО "Северная корона", задолжал за ранее выполненные проекты переделки и реконструкции гостиницы.Таким образом вопрос снова отложен. "Нехорошим местом" отель назвали еще в 1995 году, когда на презентации по случаю скорого, как тогда предполагалось, открытия скоропостижно скончался митрополит Иоанн. С тех пор гостиница раз за разом подтверждала эту репутацию.

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