Проект «Безмолвная эволюция»

Lynx Просмотров: 47 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 14:17 by

Британский скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор создал невероятный творческий проект: более 480 созданных им скульптур были размещены под водой у берегов Мексики между островами Канкун и Исла-Мухерес в Национальном Водном Парке Канкуна. Проект получил название «Безмолвная эволюция».Находится он под водой на глубине 9 метров, и представляет собой скульптурную композицию. Фигуры в человеческий рост: мужчины, женщины, старики и дети разных национальностей и рода занятий, словно застыли во внезапном сне. Их естественные позы, реалистичное телосложение, простые эмоции и мертвенная безмятежность закрытых глаз вызывают смешанные чувства – восхищение и страх.Еще более удивляет тот факт, что все статуи были отлиты с реальных людей.«Кораллы «раскрашивают» скульптуры, рыбы создают атмосферу, вода обеспечивает настроение. И это только начало» - Джейсон Тейлор.Джейсону Тейлору (Jason Taylor) удалось стать одним из тех немногих художников, которые удивили мир совмещением совершенно несовместимого. В данном случае у скульптора, специалиста по керамике и инструктора по подводному плаванию получилось объединить все свои таланты в одном арт-проекте.Для того, чтобы достигнуть тесной гармонии своих объектов с окружающей водной средой, Джейсону пришлось заплыть в воды Вест-Индии, где при поддержке государственных властей Гренады он открыл выставку своих скульптур. На самом дне Атлантического океана.Суть авторской концепции состоит в создании некого уникального пространства, которое совмещает в себе демонстрацию рукотворного современного искусства с естественными природными процессами. Получилось нечто совершенно сногсшибательное. Скрытый месседж, который несут эти работы, призывает к защите и пониманию природы.Вода существенно искажает фигуры – скульптуры кажутся ближе и на четверть больше, чем они есть на самом деле. Плюс ко всему фантастическая игра света и блики. Все это делает подводный мир скульптур таинственным и загадочным.К скульптурной композиции можно легко добраться с аквалангом – парк расположен на мелководье, глубина которого не превышает 10 м. А можно и не погружаться, познакомившись с работами художника с борта лодки со стеклянным дном.Особое внимание автор уделил материалам, которые содействуют развитию морской жизни. Химический состав, текстура и дизайн скульптур активно поощряют размножение и рост эмбриональных кораллов. Множество пустот создают места для их укрытия и спокойного развития.С течением времени подрастающие подводные обитатели начнут обнимать скульптуры. Изображая эпизоды из прошлого как напоминание о неизбежности эволюции и изменений, автор обращает внимание зрителей на органичность и временность природы нашего существования.Через некоторое время воспоминания о скульптурах сотрутся из памяти очевидцев и их месте возникнут коралловые рифы, родится другая жизнь и новый виток бесконечной эволюции…Проект «Безмолвная эволюция» создавался с реальных людей. На этих снимках можно посмотреть как идет подводная эволюция. Это сила воды и подводного мира.http://radosvet.in/uploads/posts/2013-10/1382029271_27.jpgВидео «Безмолвная эволюция», 2011 год:Автор статьи неизвестен.

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