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Страшно интересно

Проект «Безмолвная эволюция»

Британский скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор создал невероятный творческий проект: более 480 созданных им скульптур были размещены под водой у берегов Мексики между островами Канкун и Исла-Мухерес в Национальном Водном Парке Канкуна. Проект получил название «Безмолвная эволюция».

Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»

Находится он под водой на глубине 9 метров, и представляет собой скульптурную композицию. Фигуры в человеческий рост: мужчины, женщины, старики и дети разных национальностей и рода занятий, словно застыли во внезапном сне. Их естественные позы, реалистичное телосложение, простые эмоции и мертвенная безмятежность закрытых глаз вызывают смешанные чувства – восхищение и страх.

Еще более удивляет тот факт, что все статуи были отлиты с реальных людей.

Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»

«Кораллы «раскрашивают» скульптуры, рыбы создают атмосферу, вода обеспечивает настроение. И это только начало» - Джейсон Тейлор.

Джейсону Тейлору (Jason Taylor) удалось стать одним из тех немногих художников, которые удивили мир совмещением совершенно несовместимого. В данном случае у скульптора, специалиста по керамике и инструктора по подводному плаванию получилось объединить все свои таланты в одном арт-проекте.
Для того, чтобы достигнуть тесной гармонии своих объектов с окружающей водной средой, Джейсону пришлось заплыть в воды Вест-Индии, где при поддержке государственных властей Гренады он открыл выставку своих скульптур. На самом дне Атлантического океана.

Суть авторской концепции состоит в создании некого уникального пространства, которое совмещает в себе демонстрацию рукотворного современного искусства с естественными природными процессами. Получилось нечто совершенно сногсшибательное. Скрытый месседж, который несут эти работы, призывает к защите и пониманию природы.
Вода существенно искажает фигуры – скульптуры кажутся ближе и на четверть больше, чем они есть на самом деле. Плюс ко всему фантастическая игра света и блики. Все это делает подводный мир скульптур таинственным и загадочным.
К скульптурной композиции можно легко добраться с аквалангом – парк расположен на мелководье, глубина которого не превышает 10 м. А можно и не погружаться, познакомившись с работами художника с борта лодки со стеклянным дном.

Особое внимание автор уделил материалам, которые содействуют развитию морской жизни. Химический состав, текстура и дизайн скульптур активно поощряют размножение и рост эмбриональных кораллов. Множество пустот создают места для их укрытия и спокойного развития.
С течением времени подрастающие подводные обитатели начнут обнимать скульптуры. Изображая эпизоды из прошлого как напоминание о неизбежности эволюции и изменений, автор обращает внимание зрителей на органичность и временность природы нашего существования.
Через некоторое время воспоминания о скульптурах сотрутся из памяти очевидцев и их месте возникнут коралловые рифы, родится другая жизнь и новый виток бесконечной эволюции…

Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»

Проект «Безмолвная эволюция» создавался с реальных людей. На этих снимках можно посмотреть как идет подводная эволюция. Это сила воды и подводного мира.
Проект «Безмолвная эволюция»
Проект «Безмолвная эволюция»
http://radosvet.in/uploads/posts/2013-10/1382029271_27.jpg

Видео «Безмолвная эволюция», 2011 год:


Автор статьи неизвестен.
Источник.
Сегодня, 14:17 by LynxПросмотров: 47Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Под водой эволюция вода скульптуры инсталляция

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:59
+1
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Комментариев: 6 581
Фантастическая «Безмолвная эволюция» !!! ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:26
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Какой молодец!) +++
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#3 написал: Estellan
Сегодня, 16:32
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Комментариев: 1 194
Археологи будущего явно мозг себе вывихнут пытаясь понять сакральный смысл, и историческую значимость... а тут просто кто-то решил выпендриться)))
Возможно мы и о своих предках очень многого не знаем.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:20
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Цитата: Estellan
просто кто-то решил выпендриться)))
Возможно мы и о своих предках очень многого не знаем.

Порадовал этот комментарий. Вот эти статуи с острова Пасхи, к примеру.
А проект мне понравился. Хоть и вызвал жуткие ассоциации.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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