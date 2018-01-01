Снежная охота (Часть Седьмая)

Часть Восьмая: Маленькое собрание

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:19

Nik_dk Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:19 by

Гарретт, скрестив руки на груди, сидел на кухне и молча наблюдал за действиями Мэгарэн Гонсалес. Та, то подходила к плите, то стояла за тумбой, разрезая и смешивая продукты. Когда выдалась свободная секунда, она краем глаза взглянула на охотника и,словив его пристальный взгляд, украдкой улыбнулась.- Я так прекрасна, что не можешь отвести от меня глаз? - продолжая готовить, спросила Мэгарэн, прерывая получасовую тишину.- Я постоянно думаю о тебе, - строго ответил Гарретт через минуту.- Вот как. Значит, влюбился? - она игриво посмотрела на мужчину светло-голубыми глазами.- Нет, - отрезал он. - Такую, как ты, нельзя полюбить.Мэгарэн окинула Гарретта недовольным взглядом и, отвернув голову, начала накладывать еду на тарелку.- Тогда, чего же ты тут сидишь и смотришь на меня? - сухо спросила она.- Наблюдаю.- Интересно. И к чему же тебя привели твои наблюдения? - она поставила перед охотником тарелку с пищей.- К тому, - Гарретт отмахнул от себя тарелку и злостно посмотрел на Гонсалес, - не знаю каким образом, но ты причастна к тому, что происходит здесь.- Причастна? - изумила бровь девушка, медленно подходя к Миллеру.- Я видел тебя.- М-м-м, вот как, - Гонсалес подходила все ближе и ближе. - Ты сказал, что это была какая-то женщина, а это, оказывается, я приходила к тебе.- И ты что-то скрываешь... и очень не хочешь, чтобы об этом узнали другие.- Становится всё интересней и интересней. Что ещё любопытное скажешь про меня? - её глаза холодно заблестели.Гарретт сжался, вспоминая тот день и тот ледяной поцелуй, что чуть не привел его к смерти. Вспомнил, как околело его тело.- Ты скоро поплатишься, - прошипел мужчина.- Правда? - уголки алых губ приподнялись в лёгкой усмешке.Мэгарэн толкнула охотника вперед и, упершись коленом о его бедро, прижала охотника к стене. Гонсалес медленно склонила голову над ним и прошептала:- Так, что же ты раньше не выдал меня? Чего раньше не пристрелил?Гарретт приблизил своё лицо и процедил в губы:- Только дай еще один повод, и я открою по тебе огонь.- Замечательно, - сладостно промурлыкала она. - Но, может, перед этим поешь для начала? - с тонкими нотками сарказма спросила женщина.Гарретт бросил взгляд на еду.- Не хочу отравиться.С силой оттолкнув Мэгарэн, он ещё раз взглянул на неё и выехал из кухни.***Кайли сидела на кровати в своей с парнями комнате и вытирала волосы. Разгаданное дело и жаркая баня взбодрили её как никогда. Уже давненько она не испытывала счастья от простого душевного спокойствия. Да, их ловушка еще пуста, но сейчас, это дело для охотницы казалось пустяковым. Месяцы раздумий и полной неясности утомили её больше, чем любая погоня за призраком. Материалы были подготовлены и лежали возле неё на тумбочке, а сама она хорошенько отдохнула. Гриффин заметила, что в отличие от своих коллег, она пришла в себя куда быстрее и без тяжких последствий. Ночью случилось происшествие — утром она уже проснулась и чувствовала себя прекрасно. Милость призрака или она такая крепкая? Долго не думая над этим, Кайли решила, что, пускай, это она окажется настолько стойкой. Приведя себя в полный порядок, охотница взяла листы бумаги и спустилась на первый этаж, где назначила маленькое собрание с учёными и охотниками. Все уже ожидали её, заняв свои места. Джонатан и Хелли сидели на диване, позади встали Мэгарэн и Эдуардо, на кресле удобно устроился Роланд, возле него — Алан, а Гарретт решил подъехать с другой стороны дивана. Все были в сборе, даже собаки решили принять участие, устроившись у камина. Кайли взяла стул и поставила его в центр, чтобы быть лицом ко всем собравшимся. Кинув быстрый взгляд на Эдуардо и Мэгарэн, она тихо кашлянула, и улыбнувшись, начала:- Как вы уже могли предположить, я собрала вас здесь, чтобы сообщить крайне хорошую и радостную новость. Итак, я поняла с кем мы имеем дело.- Наконец-то, - облёгченно вздохнул Джонатан. - Я так долго этого ждал. Даже не верится, что скоро весь наш кошмар закончится.Все радостно заулыбались, было видно по глазам присутствующих, как обременявший всех камень упал с плеч.- Ну же, Кайли, не томи, скажи нам их имена, и мы покончим с ними поскорее! - приободрено воскликнул Гарретт и на секунду взглянул на Гонсалес.- Как скажешь, - кивнула Кайли. - Но для начала, соединим все цепочки воедино. Месяцы, которые мы здесь провели, позволили узнать друг друга получше и даже сдружиться. Алан, - охотница посмотрела на ученого.- Да? - приподнял брови тот.- Ты видел что-то в книжном шкафу, а потом привиделся снежный человек.- Верно.- Также, ты большой книголюб, - мужчина кивнул головой. - Скажи нам, какие жанры ты предпочитаешь?- Я люблю мистику, фантастику и фэнтези... Очень люблю. Я даже, помнится, в студенческие годы мечтал стать писателем. Не знаю, чего меня дёрнуло в науку.- Замётано, - улыбнулась Кайли, - Хелли, с тобой я общалась больше всего и рада, что мы смогли стать подругами. Тебе привиделся призрак оперы. За общением с тобой, я поняла, насколько велика твоя страсть к роману Гастона Леру, к фильму, да и к опере в целом. Джонатан, - Кайли замолчала на несколько секунд, и убрав веселый тон, продолжила, - с вами произошло несчастье, и мы вам очень соболезнуем.Мужчина покачал головой и опустил грустный взгляд в пол.- Вы увидели русалку, которая выглядела, как ваша дочь. И хотя у вас есть еще сын и дочь, конечно, вы очень скучаете по Мелисе и желаете вернуть её обратно.Учёный ещё раз покачал головой, ничего не отвечая.- Мэгарэн, - Кайли взглянула на Гонсалес. - Ты уже всё поняла, да?- Да, я заметила, как ты порылась в моих вещах.- Прошу прощение за это и за недоверие тоже, - Кайли пролистала пару бумажек. - У тебя столько книг по демонологии, эзотерике, и немало книг про классификацию привидений. В одной книге даже сделала закладку, - Гриффин снова посмотрела на женщину. - Ты должна была сказать нам, что нашла ответ.- Это всего-лишь догадка, которая, теперь, как я предполагаю, подтвердилась.- Да.- Я не хотела беспокоить вас ложной информацией, пока сама бы не убедилась в достоверности информации.- Так или иначе, - Кайли достала один листик, - ты нам такого чудища описала. Потрёпанные короткие волосы на голове, длинный хвост, грудная клетка широкая и состояла наполовину из шипов, наполовину из какого-то металлического покрытия, - Кайли повернула ко всем листок бумаги, - не узнаешь рисунок?- Ха! - бурно отреагировал Ривера и засмеялся, опираясь руками о спинку дивана.Мэгарэн, увидев рисунок, в удивлении подняла бровь.- А я и позабыла об этом. Откуда у тебя мой детский рисунок?- Нашла в папке, которую ты явно давно не доставала. Там ещё полно твоих рисунков. И персонажи там, признаюсь, не самые безобидные.- Я в детстве мечтала стать создателем комиксов. Очень часто рисовала, что приходило в голову. Тогда я так хотела, чтобы они все были настоящими.- Все эти монстры, - нервно засмеялась Хелли.- Видимо, до сих пор хочешь рисовать комиксы, - подытожила Кайли.- Переходи на своих уже.- Да, затем последовал наш черед. И наши чудные видения открыл Роланд. Тут уже все мы давно знаем, думаю, теперь и учёные поняли это сразу, ты обожаешь создавать. Сотворённый тобой робот, который был бы сродни человеку. Роланд, в этом весь.- Помню, приятель, как ты в жизни попытался создать подобную штукенцию, не человекоподобную, но все же... - засмеялся Миллер.- Ой, не напоминай, пожалуйста.- Эдуардо, ты сказал, что играл в мяч, - Кайли одарила мужчину взглядом исподлобья, - это точно всё?- Ну-у, - охотник почесал затылок, смотря куда-то в потолок. - В принципе всё-ё.- Понятно, - Гриффин перевела взгляд на Миллера. - Мне ты поведал больше, конечно, - добро усмехнувшись, она продолжила, - к нам ко всем приходил свой призрак, каждый видел своё. Мы разрывались между классами привидений, не могли определиться с их количеством. Мы думали, что их много и все они разные. Но он всего один.- Один?! - в унисон шокировано воскликнули охотники и учёные, кроме Мэгарэн.- Да, один. Сюда попал норвежский дух желаний — Энскир.- Норвежский? - недоуменно посмотрел Джонатан.- В книге написано, что Энскир — злой, норвежский дух желаний. Он проникает в сознание человека и, узнав самые заветные мечты и желания, материализует их на какое-то время. Частые посещения Энскира доводили людей до безумия, всё доходило до того, что они не понимали, что делали и иногда люди доходили со самоубийства.- Бедные безумцы, - с сочувствием тихо произнёс Эдуардо.- А это, случайно, не пятый класс нам попался? - задумчиво спросил Роланд.- Он самый. И есть ещё одно.- Что? - спросили охотники.- Около ста лет назад Энскир был заключён в браслет.- Я запутался! - крикнул Ривера. - Ты говоришь, что это — Энскир, но при этом этот же Энскир заточён в какой-то браслет около ста лет назад! Это другой Энскир, тот же или вообще не он?- Это — он! - заверила Кайли.- Хелли, - Мэгарэн посмотрела на Холл, которая смирно сидела, поджав губки.- Да, Мэги? - робко повернулась девушка.- Тот браслет в твоей шкатулке. Это он.- Не пытайся всё свалить на Хелли, - встрял Миллер.Хелли резко встала и побежала наверх. Вскоре девушка вернулась, прижимая к себе шкатулку.- Мэги, ты уверена, что это он?- Других таких браслетов на Антарктике нет.- Этот браслет, - тихо начала говорить Холл, - достался мне по наследству. Его носила моя мама, моя бабушка. Моя прабабушка ещё в молодости купила этот браслет в Норвегии. Он дорогой, настоящие камни, золото, но... он очень дёшево стоил. Вот прабабушка и купила его, - Хелли достала браслет. - Только здесь он треснул, от холода, может быть. Я тогда очень расстроилась, но сохранила драгоценность. Вот, - она протянула Кайли расколотый браслет.Гриффин взяла украшение и начала внимательно рассматривать.- Ты посмотри на обороте, - сказала Гонсалес.Кайли повернула браслет и увидела надписи.- Ты их прочитала? - спросила охотница у Хелли, та встрепенулась.- А?- Я спрашиваю, ты прочитала надписи вслух?- Да, - Хелли расширила глаза. - Это моя вина? - испуганно смотрела девушка, к её глазам подбегали слезы. - Я не хотела-а.- Тебя никто не винит, я просто уточнила, - принялась успокаивать подругу Кайли.- Так... это, - Миллер неловко глянул на Мэгарэн и дернул Кайли за свитер. Охотница нагнулась. - А Мэгарэн?- Она не причастна. Просто тоже искала привидение.Гарретт глубоко вздохнул и отвернул голову, судорожно потирая лоб.- Подожди, - встрял Ривера, - это получается, что то, что мы видели — это наши желания, да?- Да, Эдуардо, ты всё быстро и правильно понял, - протянула Кайли, приобнимая расстроенную Хелли.- А Гарретт?- Что я? Амиго, у тебя какие-то претензии?- Гарретт, ты сказал, что ту девушку не знаешь... Как ты можешь желать то, чего не знаешь?В комнате повисла тишина.- Да не знаю и всё тут! Если это всё, то я поехал, - охотник быстро покатил колёса в сторону своей комнаты. - И не нравится она мне, - тихо пробурчал себе под нос, - мне же Холл нравится, разве нет?Мэгарэн проводила инвалида с лёгкой улыбкой.Автор: Ацуза.

Ключевые слова: Антарктида охотники за привидениями приключения

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