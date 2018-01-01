Край лесов, болот и сумерек

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:22 by

И пришли сумерки. Впрочем, они никуда и не уходили, а просто дремали. Поздней осенью дни коротки. Промелькнёт серый, сочащийся дождём призрак, и наступает ночь. Длинная, как старость или безнадёжная болезнь. А перед этим приходят сумерки. Лживое, тревожное время, когда просыпаются обитатели болот и появляются миражи. Совсем не такие, как в пустыне. В жарких, напоённых зноем песках ты можешь увидеть прекрасный дворец, парящий над землёй, или корабль, плывущий по воздуху. А здесь тебя встретит Толокнянка, девушка с белыми, как снег, волосами, горящими зеленоватым огнём глазами. Её длинное светлое платье больше похоже на балахон. Или же ты услышишь жуткий, ни на что не похожий вой. Это не крик болотной птицы, не те звуки, которые издают, тоскуя, волки или бездомные собаки. И не гул неизвестного, затерянного среди болот завода. Это нечто необъяснимое и оттого ещё более страшное.Кристина стоит у окна, прижавшись лбом к стеклу, и напряжённо всматривается в синюю мглу. Девушка не любит сумерки. Даже ночь в этом одиноком доме, затерянном среди болот, полная волчьего воя и странных шорохов, пугает её меньше.В комнате само по себе зажигается электричество. От этого жёлтого, грязноватого света на душе становится ещё хуже. "Интересно, кто зажигает для нас свет, приносит еду, топит печь?" - думает Кристина.На столе стоит ужин, прикрытый стеклянным колпаком. Девушка заранее знает, что приготовил неизвестный повар: запечённую курицу, гренки и два стакана молока. Есть совсем не хочется. Она понимает, что должна что-то сделать, кого-то спасти, чему-то помешать."Да, он, как же его зовут? Человек, с которым я живу здесь уже несколько месяцев или... лет. На него опять нашло, и он отправился на болота. В самое опасное, неверное, время", - думает Кристина, надевает старомодное, пахнущее псиной, пальто и покидает неуютный домик.Две кровати, окно без штор, деревянный стол, два стула и... больше в комнате нет ничего. Стены домика тоже деревянные и не оштукатуренные.Вечер встречает Кристину ледяным дождём и странными звуками. Где-то квакают лягушки, оплакивает кого-то печальная птица, и звенят маленькие колокольчики. Кристине становится страшно, но она понимает: бросать его одного ни в коем случае нельзя. "Иди к нам, иди", - шепчет кто-то во мраке. Голые, похожие на истощённых стариков деревья или кто-то похуже.Кристина идёт по узкой тропке. Туфли, которые девушка снимает только тогда, когда ложится спать, чавкают по грязи. На Кристину налетает Толокнянка: "Помоги! Помоги! У меня умирает ребёнок!" - голосит она и цепляется за одежду и волосы девушки крючковатыми пальцами с длинными, острыми ногтями. Кристина в злости бьёт бледнолицую, и в конце концов ей удаётся оттолкнуть от себя это мрачное порождение болот и сумерек. Деревья сердито скрипят и пытаются преградить девушке путь. К ней навстречу идёт старик, чья белая до пят борода и зелёная одежда светятся в темноте.- Хочешь, поведаю тебе секрет? Расскажу, где его найти? Он висит вон на том дереве. Третьем отсюда.И безумец начинает смеяться. Смех его похож на скрип несмазанной телеги. Кристина бежит вперёд. Вот оно, то дерево. На нём, действительно, кто-то висит. И качается во мраке. На футболке его светящаяся в темноте картинка - фиолетовый череп. И понимает Кристина, что единственный близкий человек, живущий вместе с ней в этом сумрачном краю, покончил жизнь самоубийством. И виновата в этом она и только она.На этом моменте Кристина всегда просыпается. Этот сон она видит уже больше больше двух лет. От кошмаров не помогает ничего. Кристина посетила множество врачей, но прописанные ими средства не оказали на девушку никакого эффекта. Кошмарные сны и тяжелейшие мигрени стали её постоянными спутниками. И тогда Кристина пошла на хитрость. Ночи стала проводить в клубах, а домой, в свою квартиру на двенадцатом этаже, которую оплачивают родители, возвращается только под утро. Когда за окнами такси брезжит серый, безрадостный рассвет. Если девушка ложится спать после шести утра, она не видит сумрачный край и затерянный среди болот домик. Но иногда Кристина засыпает прямо в такси и тогда опять переносится в то неприятное место, полное странных, пугающих существ и болотных ужасов. "Вот чёрт! Значит я больше не усну, и весь день у меня будет раскалываться голова", - думает Кристина.Водитель такси мрачен и неразговорчив, но, по мнению девушки, это даже к лучшему. За окном идёт дождь, предвестник серого октябрьского дня.Наверное, от частых кошмаров и головных болей у Кристины начались провалы в памяти. Иначе как объяснить тот факт, что девушка каким-то непостижимым образом перенеслась в сад удивительной красоты? "Странно, почему уже наступило лето? Ведь только что был октябрь. Я возвращалась из клуба..." - думает девушка, бродя по белым дорожкам красивого сада и вдыхая аромат роз и ещё каких-то удивительных цветов. Розы только начали просыпаться. Зевая и протирая глаза, они готовятся к жаркому летнему дню. Трава мокра от росы. На старой яблоне поёт песню странная, ярко-синяя птица. По небу плывут розовые облака.Кристина срывает розу и возвращается в дом. В комнате уже накрыт стол. Пирожные с розовым кремом и чай в золотисто-белых фарфоровых чашечках ждут своего часа.Молодой человек со странным именем Серафим уже сидит за столом.- Как тебе здесь? - спрашивает он.- Хорошо, ещё никогда я не была так счастлива. И кошмары мои ушли, - говорит Кристина.Ей хочется расцеловать Серафима, к которому она в это раннее июньское утро чувствует невероятную нежность. Но что-то удерживает девушку от этого опрометчивого шага. "Мы не возлюбленные. Скорее, брат и сестра. Он мой старший брат. Умудрённый опытом", - думает Кристина.- Да, здесь не бывает кошмаров. И голова тоже никогда ни у кого не болит. Даже в жаркие полуденные часы, - задумчиво говорит Серафим.Так, разговаривая о разных вещах, они завтракают. После этого гуляют по саду, где жаркий летний день уже вступил в свои права. Потом Кристина уходит в комнату и читает книгу в странной ярко-красной кожаной обложке. Это смесь лёгких, как дуновение летнего утреннего ветерка, стихотворений, ярких и увлекательных историй про шелка, кинжалы и печальных женщин, прикрывающих лица чадрой, и отвлечённых размышлений о добре и зле.В эту минуту Кристина абсолютно счастлива. Она понимает, что в той, другой жизни её не держало ничего. У неё не было настоящих подруг. Никто из её мнимых друзей не пришёл бы на помощь в трудной жизненной ситуации. Любовь заменяли случайные связи, о которых не хотелось даже вспоминать. К родителям девушка уже очень давно не испытывала никаких тёплых чувств. Просто принимала от них деньги и выслушивала нравоучения. Учёбу в институте девушка давно бросила под предлогом постоянных мигреней. Не работала она ни дня. "Как же скучно я жила!"- думает она, оторвавшись от книги в красном переплёте.Потом наступает время обеда. Они с Серафимом сидят за столом, накрытом на веранде, вдыхают аромат цветов, слушают пение синих, красных и оранжевых птиц и разговаривают. Над столом кружат бабочки всех цветов радуги.- Как называются эти птицы и... и бабочки? - спрашивает Кристина, но Серафим этого не знает.После девушка вышивает удивительной красоты дворец, потом опять читает. После наступает время вечерней прогулки и лёгкого ужина. На сад опускается ночь...Кристина срывает розу и возвращается в дом. В комнате уже накрыт стол. Ждут своего часа пирожные с розовым кремом и чай в золотисто-белых фарфоровых чашечках.Молодой человек со странным именем Серафим уже сидит за столом.- Как тебе здесь? - спрашивает он.- Скучно, - говорит Кристина. Она бледна и грустна. - Сегодня я впервые за долгое время видела сон.- Опять болота и сумерки? - с тревогой глядя на неё, спрашивает Серафим.- Нет, мне приснилась мама, стоящая на заснеженном кладбище. Она плакала. Не знаю почему, но этот образ не выходит у меня из головы.Завтракают они в молчании, Кристина практически не притрагивается к еде.День проходит вяло и печально. Девушка ни на чём не может сосредоточиться. От запаха роз её тошнит, книга кажется невероятно глупой и скучной, вышивание страшно раздражает. Кристину мучает чувство вины перед родителями. Почему она их не ценила? Грубила и не прислушивалась к их советам? Почему вела разгульную, порочную жизнь? Не училась, не работала, сорила чужими деньгами?- Ты очень бледна и совсем ничего не ешь, - говорит Серафим за ужином.- Почему здесь всё одинаковое? Утро начинается с прогулки по саду, потом завтрак. Всегда пирожные с розовым кремом и чай. И эти птицы и... и бабочки. И этот запах. Тошнотворный, мерзкий запах роз, - голос Кристины дрожит. Она вот-вот расплачется. - Маме без меня плохо. Как бы я хотела вернуться и... и попросить у неё прощения!- Вернуться, - Серафим тяжело вздыхает. - Не так-то это и просто. Для начала нужно вспомнить свои прегрешения в той, другой жизни.Кристина рассказывает Серафиму о том, как бросила институт, постоянно грубила родителям, нигде не работала и не училась. Напивалась в клубах, вступала в случайные связи и...- Это всё не причина, а следствие. Ты вела себя так, потому что была приговорена к наказанию. Ночные кошмары и головные боли медленно, но верно разрушали твой рассудок. Вот почему твоя жизнь стала пустой и бессмысленной. Вспомни, на первом курсе ты неплохо училась и даже подрабатывала. У тебя были настоящие друзья. А потом...- Я была приговорена к наказанию? К какому? - Кристина не может поверить своим ушам. - Но ведь до этого я не совершала ничего плохого. Я училась в школе, встречалась с парнем. Его звали Федькой и... и он так глупо погиб. Напился и случайно выпал из окна восьмого этажа.- Случайно? - Серафим смотрит на Кристину с неодобрением. - Вспомни, что произошло до этого. Вспомни тот день.Кристина закрывает глаза. Ей вспоминается девятнадцатое мая, аномальная для этого времени года тридцатиградусная жара. Она стоит у открытого окна и разговаривает по телефону.- Прости, Федя, нам надо расстаться. Мы слишком разные, - говорит девушка.На следующий день Кристина узнала, что Федька в пьяном виде выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть. Ей стало неприятно, но особого впечатления на девушку эта история почему-то не произвела.- Ну и что? Он был сам во всём виноват. Разве можно сидеть на подоконнике в таком состоянии? - говорит Кристина, но собственные слова кажутся ей неубедительными.- Это не было случайностью, - лицо Серафима впервые за всё это время становится жёстким, холодным и каким-то чужим. - Фёдор выбросился из окна, потому что не смог жить без тебя. Банальная история. Таких миллионы. И да, ты отчасти права. Он виноват в том, что проявил слабость. Бросил под ноги великий, божественный дар. Свою жизнь. Самоубийц никто и никогда не уважал. И я в том числе. Поэтому суд приговорил его к наказанию. Фёдор навеки обречён жить в сумрачном краю в деревянном домишке, затерянном среди болот. Фёдор поступил, как эгоист. Он не подумал о матери и своей семилетней сестре. Даже записки оставить не удосужился.- Но... Но причём здесь я? - спрашивает Кристина.- Ты толкнула его на этот шаг. Если бы вы не расстались, Фёдор остался бы жив. И после долгих разбирательств суд приговорил тебя к наказанию. Более мягкому, чем у Фёдора, но всё же... В своих снах ты переносилась в его сумрачный, негостипримный мир и разделяла с ним страдания. Днём тебя одолевали мигрени, а жизнь шла под откос. Я смотрел на тебя с небес, и мне было тебя жаль. Я знал, что тебя ждёт в будущем. С каждым месяцем ты бы скатывалась всё ниже и ниже и в конце концов оказалась бы в психиатрической больнице. В невменяемом состоянии. Где и умерла бы через год. А после ты бы вечно жила в сумрачном краю вместе с Фёдором. Я не хотел для тебя такой участи и подстроил аварию. После я стёр из твоей головы страшные воспоминания о боли, страданиях и смерти. Ты помнишь только свою жизнь на земле и этот... сад. Я знал, что здесь, в мире, где царит вечный покой, ты всё переосмыслишь. И теперь пришла пора предложить тебе выбор. Или ты навеки останешься здесь со мной. Или же я поверну время вспять, ты вернёшься в свой шестнадцатилетний возраст и не расстанешься с Фёдором. После школы вы поженитесь. Через год у вас родится дочь. Ещё через три - сын. У вас будет ровная, спокойная, но немного скучноватая жизнь. Ну, как, ты согласна?- Мне надо подумать, - отвечает Кристина.- Конечно, я понимаю. Даю тебе сутки на размышления.Кристина лежит на кровати без сна. Ей вспоминается Фёдор. Кареглазый, худой и нескладный. На шестнадцатилетие он подарил ей смешной и наивный стих о любви и звёздах. Потому что у него не было денег на цветы или коробку конфет. В тот день они поехали за город, лежали на траве и говорили о будущем.- Я согласна, - говорит Кристина, когда на сад опускается вечерняя прохлада. - Федя хороший человек. Я... мы будем счастливы.- Хорошо, тогда пойдём в погреб. Там у меня стоит специальная установка. Но хочу тебя предупредить. Ощущения будут не самые приятные.В сыром и холодном погребе почему-то пахнет апельсинами. Установка представляет собой нечто вроде зубоврачебного кресла с присоединёнными к нему проводами.- Ну, как, ты готова? - спрашивает Серафим.- Стой, я хочу спросить тебя кое-о-чём, - говорит девушка.- Спрашивай, конечно.- Фёдор ведь погиб, когда мне было около семнадцати лет. Почему же тогда кошмары стали мучить меня только через два года после его смерти?- Ну, видишь ли, - Серафим отчего-то смущается. - Наши суды такие же несовершенные, как и земные. Там много ненужной волокиты и глупых формальностей. Поэтому они и длятся так долго.- И ещё, кто ты такой?- Здешний смотритель. Здесь живут те, кто погиб не по своей вине. Ведь в той аварии был виноват водитель. В данном случае ты - невинная жертва. Вот и попала сюда, а не... куда-нибудь похуже. Я всё предусмотрел. Ну, хватит, у нас мало времени. Эта машина функционирует только между девятью и десятью часами вечера. Если замешкаешься, придётся ждать ещё сутки.Кристина садится в кресло, Серафим присоединяет провода к её вискам и нажимает на какую-то кнопку. Девушка чувствует сильную боль. Перед глазами, как на ускоренной перемотке, мелькают кадры из земной жизни. Вот Кристину тошнит в туалете ночного клуба. Вот Фёдор щекочет её травинкой. Вот мать вносит в комнату торт с шестью свечами. Вот...Кристина открывает глаза. Она лежит на диване, в своей комнате. Во дворе, оглушительно крича, играют дети. Открытое окно не спасает от невыносимой жары.Голова у Кристины болит. Она помнит, что ей приснился очень длинный и странный сон. Будто бы она выросла и стала шляться по ночным клубам, после попала в аварию и перенеслась в удивительной красоты сад."Ну и бред!" - думает девушка и встряхивает длинными светлыми волосами.Кристине хочется позвонить Фёдору, сказать ему, что любит его больше всего на свете. Невероятная нежность к этому смешному и нескладному пареньку наполняет её сердце.- Федя, я тебя не отрываю? - говорит она, набрав знакомый номер.- Нет, Кристинка, что ты? Я тут в стрелялку резался, так ничего особенного, - со свойственным ему косноязычием отвечает Фёдор. - Что-то случилось?- Нет, просто я хотела сказать. Я ещё никогда тебе этого не говорила. Я очень сильно тебя люблю.С тех пор прошло много лет. У Кристины и Фёдора двое детей. Дочка Саша и сынишка со странным именем Серафим. Нельзя сказать, что Фёдор и Кристина сказочно богаты или очень счастливы, но... Но они ни на что не жалуются. Работают, вечерами смотрят телевизор и воспитывают детей.Конец.

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