Фарфоровая статуэтка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 10:53 by

Этот антикварный магазинчик был совсем не большим. Лика любила заходить в него после работы. Он как раз находился на пути, когда она шла от офиса, где работала, к метро. Лике нравилось рассматривать старинные предметы, пожелтевшие открытки, многие из которых были еще дореволюционные. Она заглядывала в глаза старым фарфоровым куклам и представляла, как лет сто назад в круглые кукольные глаза так же смотрели играющие с ними дети. Лика вообще в чем-то была старомодна. Ей нравился этот дух старины, который хранили в себе антикварные вещи.- Что-нибудь желаете купить? - с любезной улыбкой поинтересовался у Лики невысокий пожилой мужчина интеллигентного вида. Сколько она ни бывала уже в этом магазинчике, всегда видела его. Как будто здесь он был единственный продавец. Хотя, может быть, Лика просто попадала в те дни, когда была его смена.- Да, - Лика кивнула головой и показала пальчиком на застекленную витрину, где располагались открытки и книги. - Я хотела бы купить вот эту открытку.Придя домой, Лика рассмотрела свое приобретение повнимательнее. Это была пожелтевшая открытка, с которой улыбался нежный рождественский Ангел.Приобретение обошлось девушке в копеечку, и следующие пару недель она не заходила в магазинчик.***В этот пятничный вечер шел унылый осенний дождь. Лика, забывшая зонт дома, накинула на голову капюшон куртки и быстрым шагом направилась к метро. Серое небо было затянуто тучами, уже темнело. Вдали зажегся зеленый огонек светофора, и Лика быстро перебежала оживленную улицу.Она слегка запыхалась и откинула прилипшую на глаза прядь волос. До метро оставалось уже совсем немного. Она подняла глаза, и неожиданно взгляд ее зеленых глаз упал на неброскую вывеску, выполненную старинными буквами."Антиквариат". Это был тот самый магазинчик."Давно я здесь не была, - подумала девушка, подходя к двери и кладя ладонь на прохладную ручку. - Зайду ненадолго. Может быть, как раз и дождь закончится".Старичок узнал Лику и даже привстал из-за витрины, улыбнувшись ей:- Давно не заходили, - приветливо сказал он.- Здравствуйте, - проговорила девушка, подходя к витрине. - Да, что-то заработалась в последнее время.- Понимаю, - опять улыбнулся продавец. - Но отдыхать от работы тоже надо.Лика кивнула, улыбнувшись в ответ, и прошла к витрине, где были выставлены куклы и статуэтки. Они как-то особенно ее завораживали. Сняв с волос капюшон, Лика принялась разглядывать их.Неожиданно ее взгляд упал на небольшую, но очень красивую и изящную статуэтку. Знатная девушка в пышном бордовом платье с корсетом держала в белой фарфоровой ручке розу. На ее губах застыла полуулыбка, а во взгляде было что-то загадочное. Какая-то тайна. Лика смотрела и смотрела в глаза статуэтки, чувствуя, что не в силах отвести взгляд...Неожиданно она почувствовала, как по спине пробежал холодок.- У нас сквозняк, - вдруг произнес продавец, словно прочитав мысли Лики.Он встал из-за прилавка и, подойдя к входной двери, плотнее закрыл ее.Его голос вывел Лику из странного оцепенения. Она сглотнула и наконец-то оторвала взгляд от статуэтки. Продавец проследил за направлением ее взгляда.- Вижу, Вам понравилась Мэри, - усмехнулся он.- Мэри? - с удивлением переспросила Лика.Ей почему-то стало зябко, и она засунула руки в карманы куртки.- Эта статуэтка была сделана с княжны Марии Валевской, - усмехнулся старик. - Близкие называли ее на английский манер - Мэри.Он остановился рядом с витриной, где стояла изящная фигурка в бордовом платье:- И это очень редкая работа начала 19-го века, - продолжал он, доставая из кармана небольшой ключик.Это был ключ от витрины. Через пару мгновений он достал статуэтку и поставил ее на прилавок перед восхищенной Ликой.- Она очень красивая, - прошептала девушка. - И... как будто живая.Антиквар кивнул:- Да, работа была сделана в 1823-ем году. Видите, здесь даже поставлена дата.Он приподнял статуэтку, повернув ее основанием к Лике. И она увидела, что на подставке действительно были выбиты цифры - 1823.- И сделана она была незадолго до смерти Мэри, - продолжал старик в странной манере, словно сам был очевидцем событий давно минувших дней.- Она умерла такой молодой? - удивленно приподняла брови Лика. - Но от чего? Болезнь или трагичный случай?- Нет, - антиквар покачал головой и со вздохом поставил статуэтку на место. - Она покончила с собой. Отравилась.- Боже... - прошептала Лика, опять почувствовав пробежавший по спине холодок.- Да, - старик посмотрел на свою собеседницу, и, взглянув в его глаза, Лика вдруг увидела в них какое-то странное выражение. Скорбь и боль.Обычно так скорбят по ушедшему недавно человеку, близкому...- Впрочем, Мэри сама была виновата, - резко закончил он.- Виновата в чем? - спросила Лика.- Милая девушка, помните историю леди Макбет Мценского уезда, описанную у Лескова?- Да, - ответила Лика. - Но какое это имеет отношение к...?- Самое прямое, - ответил антиквар и, тяжело вздохнув, начал рассказывать. - Мария Валевская была замужем за старым князем. Мужа она не любила. Впрочем, титул и богатство в какой-то степени скрашивали отсутствие любви в жизни молодой княгини. Мария любила пышные приемы и балы. Она коллекционировала фарфоровые статуэтки. У нее было еще много невинных и забавных увлечений. Муж был старше ее на тридцать лет. Все шло спокойно и размеренно в жизни Марии, пока на одном из балов она не встретилась взглядом с молодым графом. Он приехал на этот прием из Петербурга. Между молодыми людьми сразу же вспыхнуло страстное чувство. Это было то, что называют любовью с первого взгляда... а, возможно, это было лишь проклятием и безумием. Но весь вечер Мария самозабвенно танцевала с молодым красивым графом, не обращая внимания на оживленные пересуды. Да что там пересуды. Высшее общество было, как говорится, в шоке. Старый князь, не дождавшись окончания бала, покинул собственный дом и уехал к другу. Для него это был настоящий позор. Впрочем, вскоре он простил свою молодую безрассудную жену, списав ее поступок на горячую кровь и импульсивность. Мария Валевская действительно была очень импульсивной женщиной.Но прощение мужа не смогло вернуть Мэри к прежней размеренной и однообразной жизни. Она не могла забыть молодого графа. И он был горячо влюблен в красивую и темноволосую молодую женщину. Начались их тайные встречи и свидания. Наверняка старый князь знал об этом, но вызывать на дуэль соперника он пока медлил. И все также прощал неверную жену. Точнее, делал вид, что ничего не замечает, в то время, как...В то время как Мария Валевская сама вынашивала план избавиться от опостылевшего нелюбимого мужа. И в один из холодных декабрьских дней жизнь старого князя оборвалась. Он съел отравленный бифштекс и после получаса адской боли и мучительных колик скончался. Вина была свалена на Аленушку Серцову, кухарку в княжеском доме. Правда, объяснить, зачем Алене понадобилось избавляться от своего господина, так и не смогли разумно. Тем не менее, несчастную невинную девушку отправили в острог, где она вскоре и умерла.План Мэри начал осуществляться. Не прошло и нескольких месяцев, как молодая вдова, даже не выждав положенный для ношения траура срок, вышла замуж за графа Андрея Семенова. Свадьба была пышной, а невеста светилась от счастья. Именно на эту свадьбу одним из гостей и была подарена Мэри прелестная статуэтка.Старик сделал небольшую паузу. Лика посмотрела за окно и увидела, что дождь только усилился:- И что же было дальше? - тихо спросила она. - Они жили счастливо?- Нет, - антиквар покачал седой головой. - Их счастье было кратким. Да может ли быть долгим счастье, полученное такой ценой?Вскоре после свадьбы Мэри стала замечать, что молодой муж устает, он очень похудел, кожа его приобрела нездоровый землистый оттенок. Все чаще у него были приступы кашля, которые сначала списывали на затяжную простуду. Но врачебный диагноз выбил почву из-под ног Мэри. Молодой граф заболел чахоткой. Болезнь его оказалась быстро прогрессирующей. Он скончался через год, и Мария, теперь уже Семенова, снова стала вдовой.На сороковой день после смерти мужа, вернувшись в их опустевший дом с кладбища, она закрылась у себя в комнате, сказав служанкам ее не тревожить.Наутро, когда госпожа не вышла к завтраку, это списали на усталость и нервное потрясение после кончины мужа и не стали ее беспокоить.Но когда Мэри не вышла и к обеду, а это уже было три часа дня, прислуга забеспокоилась. После долгих безрезультатных попыток попасть внутрь и докричаться до госпожи, лакеи взломали дверь. Мэри лежала на широкой атласной кровати, бледная и неподвижная. Когда ошеломленные слуги приблизились, они увидели, что глаза ее уже остекленели, а из уголка рта виднелась стекавшая вниз струйка потемневшей крови, уже свернувшейся. Внизу, на пышном ковре, валялся маленький пузырек, в котором, очевидно, и был яд. И что-то было зажато в левом кулаке Мэри. И зажато так прочно, что лакею Гаврилу, здоровенному и высокому мужчине, с трудом удалось разжать женскую ладонь. Когда это все-таки получилось, увидели, что в руке Мария сжимала вот эту самую статуэтку.Антиквар замолчал. Повисла пауза... Лика обдумывала только что услышанную историю, от которой ей почему-то сделалось страшно.- И... что же было дальше? - тихо спросила она, сжав похолодевшие ладони.- А дальше... родные Мэри так и не смогли добиться ее отпевания. Похоронили ее за оградой кладбища как самоубийцу. А статуэтка эта кочевала потом по разным семьям. И попала вот, наконец, ко мне, - усмехнулся старик.Он провел ладонью по маленькой изящной фигурке. Лика смотрела на нее. И вдруг как будто что-то живое почудилось ей во взгляде этого красивого фарфорового личика. Списав это на свое эмоциональное и богатое воображение, Лика передохнула, стараясь успокоить взволнованно бьющееся сердце:- Очень интересная история, - прошептала она. - И... страшная.Старик посмотрел на Лику каким-то оценивающим взглядом, от которого она даже слегка поежилась.- А берите ее себе, милая девушка, - вдруг сказал он и улыбнулся.Лика подумала, что ослышалась:- Как это себе? - пробормотала она.- А вот так, - усмехнулся старик. - Дарю я ее вам.И прежде, чем девушка успела опомниться, он извлек откуда-то небольшую коробочку, и статуэтка перекочевала в нее.- Теперь она ваша, - он торжественно вручил коробочку Лике.- Но как же так... - проговорила Лика в замешательстве. - Это же такая старинная вещь. Она огромных денег стоит. А вы так дарите.- Да, - ответил антиквар, и его взгляд вдруг стал тяжелым... и каким-то странным. - Мне захотелось подарить ее именно вам. Как вас зовут, кстати?- Лика, - ответила девушка, все еще в нерешительности держа в руках коробочку со статуэткой.- Берите, берите, милая Лика... и ни о чем не беспокойтесь, - старик весьма доброжелательно дотронулся до ее руки.Как загипнотизированная, девушка открыла сумочку и положила туда подарок.- Прощайте, - галантно улыбнулся ей старик, когда девушка, уходя, обернулась на него на пороге.Дверь за Ликой закрылась, а старый антиквар в волнении потер щеку и опустился на стул:- Ничего... - тихо сказал он. - На этот раз у наc все получится. Должно получиться.***Ночью Лика долго не могла уснуть. Она ворочалась в постели, а мысли ее были странными и тревожными."Хорошо, что завтра суббота, - наконец подумала девушка. - Не надо на работу, и я отосплюсь днем".Статуэтку Марии Валевской она поставила на рояль. И оттуда она виднелась Лике, ночник у девушки был включен. Ярким бордовым пятном выделялось пышное платье княгини, бледнело ее лицо. И хотя глаз ее издали было не разглядеть, Лику неотступно преследовала мысль, что статуэтка... наблюдает за ней.- Что за абсурд, - пробормотала Лика, отвернувшись к стене и обняв подушку. Она закрыла глаза, стараясь думать о чем-то приятном. Вот она лежит на золотистом песке на берегу моря. Кожу ласково пригревает летнее солнышко, небо синее и яркое...Незаметно для себя Лика все-таки заснула. И сон ее оказался странным и тревожным. Она почувствовала, что ее тело как-то непривычно стянуто. Скосив глаза вниз, девушка удивилась. Ее грудь была затянута в корсет, далее начинался пышный подол яркого вишневого платья. Оно было тяжелым и при ходьбе приятно шуршало.В левой руке Лики был красивый белый веер. Она начала обмахиваться им, и легкое дуновение ветерка чуть остудило сумбур в ее мыслях. Перед ней был большой и пышно обставленный зал. В нем ходили люди, одетые в такие же старинные наряды, как и она сама. Играла какая-то легкая приятная музыка, что-то вроде вальса. Пары заскользили по паркету, отдаваясь танцу. До Ликиной руки кто-то дотронулся, и она вздрогнула, обернувшись назад. Её взгляд встретился с красивыми темными глазами высокого мужчины.- Мэри, - он галантно поклонился ей и поцеловал Лике ручку. - Позвольте мне пригласить вас.- Но я... - взволнованно прошептала Лика. - Что скажет мой муж?В ответ этот высокий красавец взял Лику под ручку, и, абсолютно не сопротивляясь, она последовала за ним по блестящему паркетному полу.- Мэри, очнитесь, - ласково сказал ей ее кавалер.- Очнись, - чей-то тихий шепот все нарастал. - Очнись!Лика вздрогнула и открыла глаза, напряженно глядя перед собой. В комнате уже светало, было раннее утро.То, что она приняла за шепот, было всего лишь шуршанием шторы на окне. Ночью, как оказалось, раскрылась форточка, и сейчас штору развевал довольно сильный ветер. Лика встала и, опустив босые ноги в тапочки, зябко поежившись, направилась к форточке с намерением закрыть. Она уже дошла до окна и потянулась вверх. Как вдруг что-то заставило ее резко обернуться, словно она почувствовала толчок в спину...Статуэтка. Изящная статуэтка, подаренная Лике вчера в маленьком антикварном магазинчике. Девушка прекрасно помнила, что поставила ее почти на середину рояля.Сейчас же маленькая фигурка в бордовом платье стояла почти на самом краю, уже чуть ли не падая."Разобьется!" - мелькнуло в голове у Лики. Быстрым шагом девушка подошла к роялю и взяла статуэтку в руку. Странное дело, она зачем-то посмотрела в красивое фарфоровое личико... И тут Лику объял ужас. Было в нем что-то липкое, как кровь... и непонятное. Его нельзя было объяснить, но можно было только почувствовать. Лика и сама не понимала, почему, глядя на эти красивые черты и губы, тронутые легкой усмешкой, ей становится так жутко. Но, словно загипнотизированная, вопреки своей воле, она сильнее сжала статуэтку в ладони и прижала к своей груди. К своему сердцу.- Спасибо, - вдруг прошелестел в ее голове мелодичный женский голос. - Ты освободила меня.В этот миг сознание Лики провалилось куда-то во тьму, словно в большую воронку. Но продолжалось это всего лишь один краткий миг. В следующий момент она ощутила то, что чувствовала совсем недавно во сне. Было немного трудно дышать, а вся грудь была стянута. Опустить глаза вниз оказалось сложновато, все мышцы словно окаменели. Но, все-таки проделав это, правда, с неимоверным усилием, Лика увидела себя. Ей захотелось закричать от ужаса... Но голос тоже не слушался ее. Как не слушалась и ни одна мышца в ее теле, ставшем теперь маленьким и фарфоровым.- Вот и славно, - с легкой улыбкой на красивых полных губах... губах Лики... проговорила молодая темноволосая женщина, посмотрев на статуэтку. Она была полностью обнаженной и мягко и грациозно ступала босыми ногами по пушистому ковру. Она потянулась, разминая затекшие мышцы, и на ее лице отразилась неподдельная радость.- Как долго я ждала этого, - прошептала она. - Как долго...Лика в ужасе наблюдала за ней, заточенная в маленькое фарфоровое тело.Графиня медленно, наслаждаясь своим живым молодым телом, прошла к шкафу и, открыв дверцу, стала перебирать Ликин гардероб. Наконец, ее выбор пал на длинное зеленое платье и жакет бордового цвета. Графиня надела чулки и нижнее белье, затем примерила платье и, по-видимому, осталась довольна.- Все же, какая неудобная одежда, - с легкой досадой прошептала она, разглядывая себя в зеркале, - но надо привыкать. Зато тело молодое и красивое. У меня все-таки получилось. Конечно, не столь красивое, как было мое, но все-таки... Надеюсь, у Андрея тоже все получилось. Бог мой, даже не верится, что скоро... совсем скоро я его увижу.Одевшись, она расчесала темные длинные волосы, убрав их сзади заколками. И затем приблизилась к Лике. Душа несчастной девушки дрожала от страха и предчувствия ужасного... И оно Лику не обмануло.Длинные белые пальцы графини хищно сжали статуэтку и, подойдя к окну, Мария Валевская резким движением бросила хрупкую фарфоровую фигурку в раскрытую форточку.- Так будет лучше для всех, - тихо сказала она, закрывая щеколду.***Минут через сорок из парадной высотного дома быстрым шагом вышла молодая и красивая брюнетка, одетая в длинное зеленое платье и полосатый жакет. В руках она держала сумочку Лики. На губах девушки играла полуулыбка.А еще через некоторое время она уже подходила к дверям маленького антикварного магазинчика, где должна была увидеться со своим возлюбленным после стольких лет разлуки.Автор: Irina K.

Ключевые слова: Антикварный магазинчик статуэтка разлука встреча жизнь тело

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