Без названия

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:22

Причина: Ненормативная лексика приведена к нормативу.

ebegen31 Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:22 by

Таблетки начали действовать. Василий отложил в сторону телефон - просто думать стало интереснее. Думалось о всяком. Например, что с женщинами, которые ему нравились, если даже и он нравился им, почему-то никогда не могли завязаться отношения. Так складывалось. Напротив, те, кто совсем его не интересовал, к кому он не испытывал симпатии ни в плане внешности, ни в душевном плане, часто сами вешались на шею...- У-гу, - ухнуло вдруг за дверью, где-то в ближнем конце коридора, как раз в районе резервной лестницы, о которой в отделении всегда ходили дурные слухи. В соседней палате деда Гриша все еще смотрел телевизор: не то Шейнина, не то Соловьева. Эти мудозвоны вещали теперь с обеда до ночи - режим дегенерата.Таблетки накрывали сильно, но мягко. Василию захотелось какого-нибудь небольшого приключения, и он вышел из палаты. Свет в отделении был приглушен, ярко было лишь напротив сестринского поста. Василий сначала пошел в другую сторону. Остановился у двери на резервную лестницу. Звуков оттуда будто бы не доносилось, лишь тусклая лампочка на площадке светила сквозь матовые дверные стекла. Он потянулся к ручке, но тут лампа за стеклами вдруг замерцала, погасла на секунду и загорелась снова.- Да ну на хрен, - тихо сказал Вася и быстро пошел к свету, в сторону поста. Ему показалось, что дверные створки у него за спиной колыхнулись, словно от сквозняка. Вздрогнув и зашагав еще быстрее, он добрался до поста. Дежурили Надя и Коля. Оба неподвижно сидели за окошком, глядя в свои телефоны, и Васю не заметили. Он прошел в другой конец коридора - там было большое окно. Вид отсюда гораздо интереснее, чем из палаты: вся дальняя перспектива уставлена многоэтажками, в которых светилось множество окон, каждое разным оттенком. А сбоку по красным огонькам и уходящим в темное небо клубам пара угадывались исполинские трубы ТЭЦ.- Серёженька, - услышал Василий позади себя очень тихий вкрадчивый голос. - Серёженька-а...Резко обернулся. Никого. Бр-р-р! Какой еще, блин, Серёженька?Нет, голос прозвучал не из соседних палат, а именно где-то здесь, рядом, почти за самой васиной спиной.Никого. И вдруг на другом конце отделения, там, где он только что стоял у дверей на лестницу, Вася увидел человека. Белый, будто бы в больничной пижаме. Пациент? Тоже решил перед сном прогуляться? А почему стоит как вкопанный, не двигается совсем? Мля... От страха Вася юркнул в рекреацию коридора и с размаху сел на диван, под большую комнатную пальму.Так... Неужели это таблетки действуют? То звуки чудились, то свет мелькал, а теперь вот еще...Василий очень медленно высунул голову из-за угла и судорожно вгляделся в дальний сумрак. Господи, никого!Не помня себя, не глядя на Надю и Колю, он шел к себе в палату. От потолка и стен доносились какие-то шорохи, поскрипывания и тихий гуд. Закрыв глаза, почти что вбежал внутрь, быстро закрыл дверь и сразу же залез под одеяло. Соседи мирно сопели на своих кроватях. За стеной все бубнил дедагришин телевизор.Уф-ф, вроде бы отошло... Теперь не так страшно, хотя и тьма в палате после коридора непроглядная. Гул проехавшей недалеко машины окончательно успокоил Васю.- Серёженька! - вдруг громко сказал кто-то в темноте.Василий умер мгновенно. Обширный инфаркт.

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