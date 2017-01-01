Сон в мечтаниях. Пролог. Пробуждение...Эти чувства... как тёплое одеяло, нежно приняло меня в свои объятья... Но никто не находится рядом со мной. Я не чувствую ничьих прикосновений, ласки, ничего. Почему, почему я здесь совсем одна?
Неожиданно я проснулась. Когда я лениво открыла глаза, меня встретило чистое голубое небо с редко проплывающими облаками. Это был сон. Лежала я точно не на земле, а на чем-то "деревянном". Сев в позу лотоса, я услышала, как кто-то играл на фортепиано. Посмотрев вниз и медленно поднимая взгляд, я увидела, что сижу на белом пианино, но того, кто играл, не было.
- Хито, - произнесла я про себя. Похоже на его проделки.
Несмотря на то, что я проснулась, неизвестный продолжал играть спокойную мелодию. Слезая с пианино, я оглянулась. Ничего не изменилось, везде был песок, лишь изредка можно увидеть пролетающих птиц или даже проплывающих рыб. Прогуливаясь по песку голыми ногами, я задумалась, что же это за сон? Он был таким... реалистичным. Мне никогда не приходилось чувствовать такое.
- Хм, где же Хито? Это так странно.
Каждый раз, когда я просыпалась после сна, Хито всегда был рядом со мной, либо же гулял неподалёку от меня. Протерев глаза, я начала небольшое путешествие в поисках Хито.
Прогуливаясь по пустыне, я натыкалась на мертвые деревья, горы из песков и глыбы камней. Но вдруг я наткнулась на маленькое белое существо. Это был альбиносовый мышонок.
- Оу, привет, - проговорила я, взяв мышонка на руки.
Он выглядел волшебно. Белая шерстка, похожая на снег, красные глаза, маленькие ушки и длинный хвостик с пушистым кончиком.
- Ты такой необычный.
Мышонок начал ходить по моим рукам, странно глядеть на меня и смотреть в сторону песочных гор.
- А, ты что-то увидел? - повернувшись в ту сторону, спросила я.
Неожиданно мышонок-альбинос выпрыгнул из моих рук.
- Эй! Ты куда? - спросила я, побежав за ним.
Похоже, что он бежал в сторону тех гор. Несмотря на то, что я часто спотыкалась, мы достигли тех самых песочных гор.
- Зачем ты меня суда привел?
Молчание... Когда ветер подул, то песок свалился вниз и резко поменял цвет из желто-золотого в чёрный.
- Это так странно...
Подойдя к этому песку, я нагнулась и решила потрогать... Хм, на ощупь, как обычный песок. Неожиданно из песка стали раздаваться звуки, похожие на лай. Вдруг из него стало образовываться тело, стоящее на 4-х конечностях, с хвостом и мордой. Из-за этого я со страху упала на песок. Это была собака. Странное и даже зловещее создание лаяло.
Встав на ноги и немного отойдя, оно продолжало лаять. У меня была только пара вопросов: что это за существо? И как оно сюда попало?
- Лает, но не кусает, - внезапно за спиной я услышала спокойный голос.
- Мистер Хито?
Да, это был Хито в своём нежно-фиолетовом фраке, на котором блестела брошь в виде ноты, под фраком была нежно-жёлтая рубашка, на ногах - коричневые штаны, белые сапоги, а на лице - фарфоровая маска кролика.
- Где вы были? Я немного испугалась, - я почувствовала облегчение.
- Извини, что не предупредил тебя, мне пришлось уйти кое к кому...
Неожиданно лай прекратился, повернувшись, я увидела, что того существа уже не было. Возможно, это и к лучшему. Сам Хито выглядел неважно. Он прогуливался по пустыне с тростью и немного прихрамывал.
- C вами всё хорошо? - спросила я.
- Не беспокойся, ничего серьезного, - ответил Хито.
- ...Мне снился один странный сон... - сказала я, подойдя к Мистеру Хито.
- Сон?
- Да, я видела черноту и чувствовала тепло...
- А ты слышала голоса?
- Нет.
Пробормотав что-то, Хито взял мою руку:
- Я должен кое-что тебе показать.
После этих слов мы пошли. Прошли мы несколько метров, или даже больше, уже темнело.
- Мы пришли, - Хито стоял рядом со мной и смотрел в пустоту.
- Но здесь ничего нет, - проговорила я.
- Ты уверена?
Когда Хито щелкнул пальцам песок, подобно морской волне, хлынул и на пустое место и появился объект, облепленный песком. Подойдя к нему и оттерев песок, я увидела нацарапанную надпись: "The path to the memories".
Это была дверь небольшого размера, белого цвета, а ручка железная. Повернув ручку двери и открыв её, я увидела лестницу, ведущую вниз.
- Послушай, - Хито наклонился ко мне. Тебе нужно спуститься по лестнице и войти в ещё одну дверь. За той дверью тебя буду ждать те, кто будут желать тебе добра и зла, но не позволяй страху овладеть твоим разумом.
- Но зачем мне туда?
- Со временем ты поймёшь, что к чему... со временем, дорогая.
- Х-хорошо.
- Вот держи, это тебе понадобится, - Хито достал из своего внутреннего кармана фрака брошь в виде скрипичного ключа. - И помни, дорогая: твоя доброта и честность - это ключ к сердцам тех, кого ты встретишь. Удачи тебе.
Я начала спускаться вниз по лестнице, к неизвестности...
Конец пролога "Пробуждение".
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:23
Вчера, 17:23 by Valiria TПросмотров: 42Комментарии: 0
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