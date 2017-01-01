Праздник для падших. Часть 3

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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марк Крам Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:43 by

В гостиной горел камин, тихо потрескивали поленья, а за окном шумел ураган.Дети вовремя вернулись домой. Удобно расположившись на красном коврике, они грелись около камина с чашками горячего чая, который заботливо заварил для них дядя Отис. Он так переживал, что уж было собирался отправиться на поиски, но, к счастью, все закончилось удачно.Джордж смотрел на огонь, забавно пляшущий в камине и думал о Ханне. Девочка бесследно исчезла в тот момент, когда они обнаружили заброшенный парк аттракционов. Возможно, отстала по дороге, когда Джордж, как ошалелый мчался за Джимми, а может, осталась в лесу искать свою маленькую, несчастную сестру.«На улице страшный ливень. Как же она будет там совсем одна? Что если она заблудилась? Если ей нужна помощь?» – всерьез погрузился в раздумья мальчик.Удивительно, но Джимми не мог понять, о ком говорил Джордж, и лишь недоуменно пожимал плечами на всякие вопросы о таинственной девочке, потерявшей сестру.Мистер Уидмор сидел в черном кожаном кресле и раскуривал трубку, выпуская кольца дыма. Глаза его были закрыты, словно он безмятежно спал.– Дядя Отис, – обратился к нему Джимми, поворачивая в его сторону голову, – а откуда ты знаешь нашего папу?– Мы дружили с ним в далеком детстве. Когда-то он жил здесь, – сказал мистер Уидмер.– Каким он был? – спросил малыш, утомленно зевая.– Томас был удивительным ребенком. Ты напоминаешь мне его, Джимми, своей открытостью и проникновенной любовью. Ты готов впустить в свое сердце любого, кто бы он ни был, это хорошо, но очень опасно, такая доверчивость может дорого обойтись. В нашем мире добрые люди страдают чаще остальных.– Что же с ним случилось? – поинтересовался Джордж, протягивая ноги поближе к камину.– Он просто вырос. И переехал в другой штат. Больше мы с ним не общались, по крайней мере, до вчерашнего момента. Этот внезапный звонок... я и совсем не подозревал, что у него есть дети.Внимание Джорджа привлекло окно, вернее то, что было за ним, а именно: очень неожиданно кончился дождь; мальчик даже и не мог толком вспомнить, когда он прекратился, вроде только что и одновременно складывалось ощущение, что пару веков назад. Так странно. На памяти Джорджа подобное явление происходило уже не впервой.«Как быстро здесь меняется погода», – заметил он, продолжая удивлено глядеть в окно, словно сейчас вот-вот вновь упадут с неба грязные капли, и завоет свою скорбную песнь ненавистный и гонимый всеми ветер.– Что вы делали в лесу, мальчики? – спросил дядя Отис.– Гуляли, – соврал Джордж, решив не выдавать брата. Даже такому человеку, как мистер Уидмер, было весьма сложно разъяснить причудливые выходки Джимми, которые и для самого Джорджа казались чем-то ненормальным. – Мы изучали здешние окрестности.– Дядя Отис, ты знал, что здесь за лесом находится заброшенный луна-парк? – сказал Джимми.Мистер Уидмер резко распахнул глаза и слегка побледнел, будто ему явились давние воспоминания не до конца забытых кошмаров из детства.– Вы были там? – задал он вопрос, сохраняя непринужденный тон.– Да, – ответил Джордж. – Кому он принадлежал? И почему теперь закрыт?– Никогда, слышите, никогда больше не вступайте в этот лес! – строго приказал мистер Уидмер, повышая голос.– Да, но почему? – недоумевали они вдвоем. Однако дядя Отис не спешил с ответом, выдерживая паузу.– Этот лес не простой, мальчики. В нем происходит много загадочного и необъяснимого, и... я боюсь, что вы потеряетесь и не найдете дорогу назад, – наконец сказал он.Но опасения заключались вовсе не в этом, как собственно сразу и догадался Джордж, с легкостью раскусив ложь дяди Отиса, ибо он не сильно ее скрывал или просто не мог совладать со своими чувствами. Он что-то недоговаривал.В воздухе повисла напряженная атмосфера. Ребята растерялись от неожиданной и беспричинной вспыльчивости мистера Уидмера, который для них являлся эталоном спокойствия и сдержанности, самым теплым и доброжелательным из людей, наверное, единственным кто отнесся к ним с заботой.Опираясь на трость, он встал с кресла и покинул гостиную, оставив детей в одиночестве. Поленья в камине почти догорали; от них остались лишь раскаленные угли.Ночью Джордж долго не мог уснуть. Постоянно ворочался в кровати и поправлял подушку.Через узкие щелки в шторах пробивался серебристый свет луны и слабо освещал спальню. Было слишком тихо, словно бы природа участвовала в каком-то мистическом таинстве – ни шелест ветра в листьях деревьев, ни родное, убаюкивающее стрекотание сверчков - мертвая тишина.Настенные часы растянуто и монотонно отбили полночь – усиленно, будто набат.Из размышлений мальчика вывел протяжный звериный вой, шедший откуда-то с дальних концов мертвых лесных угодий. Жуткий, пробирающий до костей, клич, который служил словно призыв для всех, объявляющий о начале торжественных ночных празднеств.Джордж подтянул одеяло до подбородка и закрыл глаза. В скором времени он все-таки уснул.Разум терзали кошмарные сновидения; те редкие случаи, когда Джордж не способен был управлять и контролировать сон; он не мог проснуться или закричать, только беспомощно наблюдал со стороны.Дверь их спальни распахнулась. Порог переступила высокая, черная фигура. Незнакомец пересек комнату и остановился у подножия кровати Джимми.– Пришло время, – прошептал он. Джимми послушно встал с кровати, переоделся и отправился за «другом».Они двигались через лес, стремились к тускло светящимся огонькам, резвящимся в темноте на поляне в диких плясках. И чем ближе они становились, тем громче пронзали слух ребенка неровные игры флейт и бьющие им в такт удары барабанов, кои чередовались с ударами колоколов.Это был тот самый парк, только теперь он выглядел намного больше, словно за то время значительно расширил свои и без того бескрайние границы. И он сиял каким-то разноцветным неоновым светом, приглашая всех на праздник.Светили прожектора, с новой силой вспыхивали огни костров, и тянулось щупальцами пламя к небу, взывая к его бесчисленным звездам.Туман, что встретил их днем, рассеялся, позволяя охватить взглядом пускай и меньшую часть того богатства и великолепия, от которого глаза разбегались в разные стороны.Аттракционы работали и были забиты очередями из разнородной массы людей всех возрастов: мужчин, женщин, а некоторые приходили целыми семьями. Детишки смеялись, бегая от одной карусели к другой, обгоняя друг к друга. На каждом углу стояли торговые тележки с хот-догами, трейлеры с мороженым и сладкой ватой; десятки рук тянулись к билетным кассам, размахивая хрустящими, зелеными купюрами. Из рупоров, приделанных к столбам, не переставая лилась цирковая музыка.Флейтисты неистово играли на флейтах, иногда не попадая в ноты; оркестр усердствовал, и тощий, седовласый дирижер ни на минуту не прекращал совершать взмахи и резкие выпады палочкой, ускоряя темп быстрее и быстрее, словно находился в едином с беснующейся толпой экстатическом трансе. Рокотали барабаны, с необыкновенной точностью сохраняя ритмичную мелодию, чем-то сродни ритуальным, африканским.Событие поистине грандиозное и захватывающее. Сердце в груди Джимми замерло от восторга. До сей поры он знал только толстого мима с обрюзгшим лицом, от которого к тому же сильно разило запахом перегара (отец нанял его на седьмое день рождение сына), и какое было состояние у ребенка теперь, когда перед ним буквально раскинулось все многообразие и изобилие уникальной цирковой жизни: краснокожие факиры и маги, изрыгающие огонь; жонглёры и акробаты; гимнасты, дрессировщики тигров и львов, метатели ножей и другие. Все они носили мрачный грим, а тела их покрывали какие-то фантастические татуировки. Но публика не обращала на это внимания, смеясь и аплодируя артистам труппы.– Джимми... Джимми... мальчик мой... – кто-то непрестанно окликал его, стараясь перекричать какофонию царившую на площади. – Джимми...Мальчик поднял голову наверх и увидел... своего отца! Мистер Найп тоже был здесь; он сидел в красной кабинке на самой вершине массивного колеса обозрения, глаза его блестели; он хрипло смеялся и махал своей тонкой, как ветка, рукой.– Джимми! Сынок! Теперь ты мне веришь? – кричал он, сквозь хохот.– Папа? – удивлено воскликнул ребенок. – Папа, ты жив? Как ты здесь оказался?– Мы все здесь! И твоя мама! Теперь ты тоже с нами! Джимми, сынок, ты теперь с нами! Они добрались и до тебя!Он еще продолжал что-то кричать, но «друг» мановением руки повел мальчика дальше по узкой дорожке. Они отправились к центру, проталкиваясь сквозь неисчислимую толпу прохожих, взошли на небольшой холм, где был раскинут исполинский шатер; над всеми другими высился он горделиво, превосходя их по красоте и величию; глядя на него, замирал дух и трепетал от ужаса и почтения. Незнакомец раздвинул занавески, первым впуская Джимми, а затем вошел за ним в темноту...Джордж резко проснулся, отрывая голову от подушки. Быстро перевел взгляд на соседнюю кровать и сердце его рухнуло. Скомканное одеяло небрежно валялось на простыне, но Джимми не было. Неужели он опять ушел в лес?

Ключевые слова: Карнавал дети злые духи боги авторская история

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