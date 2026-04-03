Проклятая музыка из глубин интернета

Проклятая музыка из глубин интернетаДело было в прошлом году. Я слушал в ВК разную обскурную электронику, типа The Devil & the Universe, Coil, 4 Позиции Бруно и т. п. Мне попался альбом со странной обложкой, полной каких-то оккультных символов, в середине был нарисован человек в маске. Исполнитель был подписан как «Шпиковое солнце». Мне стало интересно, так как я любитель необычной музыки, а из российской темной сцены знаю, наверное, только Flesh and Space. В общем, я решил включить мини-альбом, который называется «Ластик для эго». То, что я услышал, показалось мне чем-то совершенно новым в плане звучания, я такого никогда раньше не слышал. Так я стал поклонником этой группы.
Позже начал искать информацию о создателе всех этих песен. Всё, что я нашел в сети, — что у него псевдоним Адольф Ланген, он называет себя деятелем контркультуры, пишет рассказы, стихи, музыку и делает коллажи. Самое интересное началось позже.
Нашёл его телеграм-канал. Судя по постам, ему не очень много лет, возможно, он страдает от нарко- и алкозависимости, часто пишет о суициде и т. п. Короче говоря, когда я слушал его песню «Чёрные нули», где-то в середине услышал слова, произнесённые в обратном порядке. Там было что-то вроде «заповедь, заповедь, заповедь», хотя в тексте песни нет таких слов. Спустя несколько минут после прослушивания мне стало физически нехорошо, началось головокружение. Продолжая слушать это, я столкнулся с резким ухудшением настроения. Через пару месяцев я начал слышать приказы типа «иди на кухню и воткни нож в брюшную полость». Раньше с таким никогда не сталкивался. Естественно, стало страшно. Знакомые говорили перестать слушать это «Шпиковое солнце», и, видимо, были правы.
Недавно подруга нанесла себе увечье под песню «Самый синий» или «Плацентарная проволока». Когда я ее спросил, зачем она это сделала, она сказала, что автор связался с ней через сны и попросил об этом. Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать.
Больше я не слушаю эту музыку и вам не советую! Конечно, ничего запрещенного там нет, но энергетика очень плохая. Я до сих пор иногда слышу какие-то навязчивые приказы, но стараюсь не обращать внимание на это. К врачам идти не очень хочется, но и терпеть это больше как будто нет сил... Как-то так...
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 14:15 by Shattered DreamsПросмотров: 110Комментарии: 4
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