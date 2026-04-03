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Истории из жизни

Проклятая музыка из глубин интернета

Дело было в прошлом году. Я слушал в ВК разную обскурную электронику, типа The Devil & the Universe, Coil, 4 Позиции Бруно и т. п. Мне попался альбом со странной обложкой, полной каких-то оккультных символов, в середине был нарисован человек в маске. Исполнитель был подписан как «Шпиковое солнце». Мне стало интересно, так как я любитель необычной музыки, а из российской темной сцены знаю, наверное, только Flesh and Space. В общем, я решил включить мини-альбом, который называется «Ластик для эго». То, что я услышал, показалось мне чем-то совершенно новым в плане звучания, я такого никогда раньше не слышал. Так я стал поклонником этой группы.
Позже начал искать информацию о создателе всех этих песен. Всё, что я нашел в сети, — что у него псевдоним Адольф Ланген, он называет себя деятелем контркультуры, пишет рассказы, стихи, музыку и делает коллажи. Самое интересное началось позже.

Нашёл его телеграм-канал. Судя по постам, ему не очень много лет, возможно, он страдает от нарко- и алкозависимости, часто пишет о суициде и т. п. Короче говоря, когда я слушал его песню «Чёрные нули», где-то в середине услышал слова, произнесённые в обратном порядке. Там было что-то вроде «заповедь, заповедь, заповедь», хотя в тексте песни нет таких слов. Спустя несколько минут после прослушивания мне стало физически нехорошо, началось головокружение. Продолжая слушать это, я столкнулся с резким ухудшением настроения. Через пару месяцев я начал слышать приказы типа «иди на кухню и воткни нож в брюшную полость». Раньше с таким никогда не сталкивался. Естественно, стало страшно. Знакомые говорили перестать слушать это «Шпиковое солнце», и, видимо, были правы.

Недавно подруга нанесла себе увечье под песню «Самый синий» или «Плацентарная проволока». Когда я ее спросил, зачем она это сделала, она сказала, что автор связался с ней через сны и попросил об этом. Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать.

Больше я не слушаю эту музыку и вам не советую! Конечно, ничего запрещенного там нет, но энергетика очень плохая. Я до сих пор иногда слышу какие-то навязчивые приказы, но стараюсь не обращать внимание на это. К врачам идти не очень хочется, но и терпеть это больше как будто нет сил... Как-то так...


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 14:15 by Shattered DreamsПросмотров: 110Комментарии: 4
0

Ключевые слова: музыканты сумасшесьвие песни порезала проклятье авторская история

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Комментарии

#1 написал: MrBugi
Вчера, 16:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 23
Хорошая реклама!
Чёрный пиар, как говорится, тоже пиар ;)
Зарегистрирован: 3.04.2026
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 21:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 684
Плюсанул. Сталкивался уже. Как-то в студенческие годы приехал с каникул из дома в общагу, открыл комнату, а там..., крови около двух литров разлито по полу и по стене..., трупа нет. Вызвал парней-соседей, мол, что делать... . Никто ничего не слышал, решили вызывать милицию. Вызвали, приехала опергруппа, потом подъехали высокие чины с такими поднятыми фуражками. Всю общагу перерыли - трупа нет.
Спустя несколько дней обнаружился сосед по комнате в психушке. Он слушал Наутилус Помпилиус и полоснул себе лезвием по венам. Был в состоянии алкогольного опьянения. Чуть сандалии не отбросил. Потерял сознание, когда очнулся поплёлся в больницу, там перевязали и в психушку. У него батя какой-то шишкой был. Грозило отчисление из института. Тем более, был большой резонанс в институте, высокие чины милиции в курсе... . В общем и целом батя всех "победил". Сейчас тот пацан в штатах.
В настоящее время музыка идёт, вызывает определённое навязчивое состояние эйфории. Думаю, в сочинительстве используется ИИ. Тоже самое можно сказать и о повторяющихся словах в ритме песни. Думаю, приказы идут в самой песне.
Дела не совсем приятные в полной связи с сетями интернета. Дальше будет хуже. И всё это ужасно от того, что дети, подрастающее поколение, словно губка всё это впитывают. Результат - шокирующий, с угрозой потери жизни и страданиями родителей.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Сталкер_Барсик
Вчера, 22:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Ну не знаю. может быть что электронника воздействует особыми колебаниями н а мозг но +
Зарегистрирован: 15.07.2026
#4 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 00:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 260
Цитата: Eifersucht
Плюсанул. Сталкивался уже. Как-то в студенческие годы приехал с каникул из дома в общагу, открыл комнату, а там..., крови около двух литров разлито по полу и по стене..., трупа нет. Вызвал парней-соседей, мол, что делать... . Никто ничего не слышал, решили вызывать милицию. Вызвали, приехала опергруппа, потом подъехали высокие чины с такими поднятыми фуражками. Всю общагу перерыли - трупа нет.
Спустя несколько дней обнаружился сосед по комнате в психушке. Он слушал Наутилус Помпилиус и полоснул себе лезвием по венам. Был в состоянии алкогольного опьянения. Чуть сандалии не отбросил. Потерял сознание, когда очнулся поплёлся в больницу, там перевязали и в психушку. У него батя какой-то шишкой был. Грозило отчисление из института. Тем более, был большой резонанс в институте, высокие чины милиции в курсе... . В общем и целом батя всех "победил". Сейчас тот пацан в штатах.
В настоящее время музыка идёт, вызывает определённое навязчивое состояние эйфории. Думаю, в сочинительстве используется ИИ. Тоже самое можно сказать и о повторяющихся словах в ритме песни. Думаю, приказы идут в самой песне.
Дела не совсем приятные в полной связи с сетями интернета. Дальше будет хуже. И всё это ужасно от того, что дети, подрастающее поколение, словно губка всё это впитывают. Результат - шокирующий, с угрозой потери жизни и страданиями родителей.

Не соглашусь. Это сродни того случая, когда два чувака обдолбались весчествами, и им показалось, что вокалист группы, песню которой они в тот момент прослушивали, попросил их "сделать это". "Это" они почему то ассоциировали с подвигом Курта Кобейна. Но они выжили.
Чо сказать-то хочу. Если человек хочет суициднуться, то музыка тут совершенно не при чём. Это беды с башкой у отдельно взятого человека.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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