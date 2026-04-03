Проклятая музыка из глубин интернета

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Shattered Dreams Просмотров: 110 Комментарии: 4 0 Вчера, 14:15 by

Дело было в прошлом году. Я слушал в ВК разную обскурную электронику, типа The Devil & the Universe, Coil, 4 Позиции Бруно и т. п. Мне попался альбом со странной обложкой, полной каких-то оккультных символов, в середине был нарисован человек в маске. Исполнитель был подписан как «Шпиковое солнце». Мне стало интересно, так как я любитель необычной музыки, а из российской темной сцены знаю, наверное, только Flesh and Space. В общем, я решил включить мини-альбом, который называется «Ластик для эго». То, что я услышал, показалось мне чем-то совершенно новым в плане звучания, я такого никогда раньше не слышал. Так я стал поклонником этой группы.Позже начал искать информацию о создателе всех этих песен. Всё, что я нашел в сети, — что у него псевдоним Адольф Ланген, он называет себя деятелем контркультуры, пишет рассказы, стихи, музыку и делает коллажи. Самое интересное началось позже.Нашёл его телеграм-канал. Судя по постам, ему не очень много лет, возможно, он страдает от нарко- и алкозависимости, часто пишет о суициде и т. п. Короче говоря, когда я слушал его песню «Чёрные нули», где-то в середине услышал слова, произнесённые в обратном порядке. Там было что-то вроде «заповедь, заповедь, заповедь», хотя в тексте песни нет таких слов. Спустя несколько минут после прослушивания мне стало физически нехорошо, началось головокружение. Продолжая слушать это, я столкнулся с резким ухудшением настроения. Через пару месяцев я начал слышать приказы типа «иди на кухню и воткни нож в брюшную полость». Раньше с таким никогда не сталкивался. Естественно, стало страшно. Знакомые говорили перестать слушать это «Шпиковое солнце», и, видимо, были правы.Недавно подруга нанесла себе увечье под песню «Самый синий» или «Плацентарная проволока». Когда я ее спросил, зачем она это сделала, она сказала, что автор связался с ней через сны и попросил об этом. Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать.Больше я не слушаю эту музыку и вам не советую! Конечно, ничего запрещенного там нет, но энергетика очень плохая. Я до сих пор иногда слышу какие-то навязчивые приказы, но стараюсь не обращать внимание на это. К врачам идти не очень хочется, но и терпеть это больше как будто нет сил... Как-то так...

Ключевые слова: музыканты сумасшесьвие песни порезала проклятье авторская история

Другие, подобные истории: