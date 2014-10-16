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Истории из жизни

Будьте осторожны, вызывая суженого жениха в зеркале…

Будьте осторожны, вызывая суженого жениха в зеркале…

Эту историю рассказала моя бабушка. Это были послевоенные года. Девушки любили погадать на суженого-ряженого.

В селе была заброшенная хата, и все туда ночью ходили с зеркалами погадать.
Моя бабушка в зеркале увидела своего будущего мужа, моего деда. Впоследствии она узнала его в реальной жизни по пиджаку и прическе, которые ей показало зеркало.

Другие девушки так же видели. Но одной девушке не повезло увидеть. Когда она смотрела в зеркало, видела длинный огненный коридор из свечей. Затем зеркало покрылось серым клубящимся туманом, а потом появился кулак с дулей. И он приближался. Девушка знала, что если что не так, нужно срочно положить зеркала лицом вниз и сказать слова: “Чур меня”.

Но девушка хотела разглядеть, чей же это кулак и надеялась, может, скоро и жениха увидит.

Но было видно только волосатый большой мужской кулак, который показывал дулю. Этот кулак ее ударил, и девушка потеряла сознание.

Утром, с петухами возвращался один мужик с ночной смены домой и увидел в заброшенной хате свет.

Он решил посмотреть кто там, и увидел эту девушку, отнес её домой. У нее был большой синяк на лице и долго не сходил. Вскоре она умерла, так и не вставая с постели. Это было в Украине. Черкасская область. Город Шпола.

Автор - Kozak.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:48
Вчера, 22:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 353Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: История бабушки гадания село заброшенная хата зеркало

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 23:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 279
Я же писал в комментарии про кукиш в зеркале, вот вам и подтверждение.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 00:44
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 453
Помню еще были страшилки о таком гадании про то, как рука из зеркала давала девушке пощечину и у нее эта щека становилась волосатой. Так она и ходила всю жизнь, с волосатой щекой и без женихов. А тут еще хуже.
Интересно, почему зеркало кому то показывает женихов, а кому то вот так не везёт. По судьбе у них что ли написано без мужа остаться или умереть?

++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Марья
Сегодня, 00:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 61
Ещё, как вариант- «не мистический» - кто-то снасильничал. И дал хорошенько по голове, но не добил... И распустил слух, что гадала она там.
Если рассматривать, как «мистический» вариант. Вот говорят, что гадания грех. Но почему кто-то гадает и ничего... живут себе вполне нормально, счастливо. А кого-то наказывают высшие силы...
Зарегистрирован: 3.08.2016
#4 написал: daytaler
Сегодня, 00:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 279
Цитата: Фиолетовая Дымка
Помню еще были страшилки о таком гадании про то, как рука из зеркала давала девушке пощечину и у нее эта щека становилась волосатой. Так она и ходила всю жизнь, с волосатой щекой и без женихов. А тут еще хуже.
Интересно, почему зеркало кому то показывает женихов, а кому то вот так не везёт. По судьбе у них что ли написано без мужа остаться или умереть?

++++

Да, да.Я тоже слышал, а потом она на конкурсе песни "Евровидении-2014" победила.Вроде бы девушку кличут — Кончита Вурст.
Зарегистрирован: 16.10.2014
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