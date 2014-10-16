Будьте осторожны, вызывая суженого жениха в зеркале…

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 353 Комментарии: 4 +3 Вчера, 22:48 by

Эту историю рассказала моя бабушка. Это были послевоенные года. Девушки любили погадать на суженого-ряженого.В селе была заброшенная хата, и все туда ночью ходили с зеркалами погадать.Моя бабушка в зеркале увидела своего будущего мужа, моего деда. Впоследствии она узнала его в реальной жизни по пиджаку и прическе, которые ей показало зеркало.Другие девушки так же видели. Но одной девушке не повезло увидеть. Когда она смотрела в зеркало, видела длинный огненный коридор из свечей. Затем зеркало покрылось серым клубящимся туманом, а потом появился кулак с дулей. И он приближался. Девушка знала, что если что не так, нужно срочно положить зеркала лицом вниз и сказать слова: “Чур меня”.Но девушка хотела разглядеть, чей же это кулак и надеялась, может, скоро и жениха увидит.Но было видно только волосатый большой мужской кулак, который показывал дулю. Этот кулак ее ударил, и девушка потеряла сознание.Утром, с петухами возвращался один мужик с ночной смены домой и увидел в заброшенной хате свет.Он решил посмотреть кто там, и увидел эту девушку, отнес её домой. У нее был большой синяк на лице и долго не сходил. Вскоре она умерла, так и не вставая с постели. Это было в Украине. Черкасская область. Город Шпола.Автор - Kozak.

Ключевые слова: История бабушки гадания село заброшенная хата зеркало

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