KoTEN0K.avi (убийца ушей)

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:47

LoxDosi Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:47 by

Опасность: Средняя.История:Данный файл был найден мной на сайте (данные утеряны). Комментарии под этим видео были похожи: у всех болела голова, и все они были оглушены. Я решил скачать видео. Ах да, дата была примерно 20-21 июня 2018 года. Удивительно, не правда ли? Если будете смотреть, пожалуйста, снимите наушники и сделайте потише. Из-за этого файла пострадало много людей. Жертв было примерно 200-500 человек, доподлинно неизвестно...Само видео:Начинается оно с фото кота с помехами и белым шумом. Пробегает кадр с цифрами. Кажется, это был шифр. Далее идёт красный фильтр. Идёт жуткий смех и звуки дождя. Всё меняется тем, что появляется фраза: "Все коты милы и хороши". И почти 25 кадром пробегает: "Не всегда".И идут немного жуткие фото котят. Или что это? Всё сопровождается ультразвуком и писком. Заканчивается данное зрелище звуком ветра и словами: "Ну как? Понравилось? Котята хорошо покусали тебе уши..." Дальше звук ветра становится тише, и появляется очень размытая фраза: "Умри". Показывают фото "милого" кота в чёрном и сером цветах. Звук мяукания. Очень яркое фото... и крик. Это окончательно убило уши.Смотрите, если хотите, но будьте осторожны...

Ключевые слова: Кот страх уши звук авторская история

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