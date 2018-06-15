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Истории из жизни

Материнское сердце

Материнский инстинкт. Чувство знакомое, наверное, многим матерям. Хочу рассказать вам несколько случаев, которые произошли в моей семье.

Мне 4 года, тихий час, лето, я дома, мама полощет белье в ванной, я просыпаюсь и тихо иду в зал. Там меня ждет большой, разноцветный мяч. Работает старая стиральная машинка, ещё такая круглая с верхней загрузкой, может, кто помнит, т.е. достаточно шумно. Ванную прохожу тихо, но дверь и так закрыта, если мама увидит - уложит обратно в кровать. Захожу в зал, забираюсь на мяч. Со слов мамы.

Почувствовала, что стало тихо, машинка работает, но что-то тревожит, выхожу из ванной, в детскую (она находится ближе к ванной) не иду, сразу в зал, там ты стоишь, ртом хватаешь воздух, лицо и майка всё в крови.

В итоге травм.пункт, скобы, шрам, сотряс - ударилась об батарею. Мама почувствовала опасность, даже через шум машинки.

В 16 лет возвращаемся с подругой с дискотеки из соседнего села. Проселочная дорога, выезжают старые жигули, играет музыка громко, чисто на инстинкте тяну подругу в кусты. Машина проезжает мимо и останавливается метров через сто, выходят лица мужского пола, переговариваются на тему, куда мы могли деться. Отсиделись с подругой, потом кустами да высокой травой добрались до деревни, у подхода встретила мать с прутиной. Отходила нас обеих. Знала, что я должна остаться у бабки, но стало тревожно, не смогла уснуть, позвонила, узнала, что меня нет. В итоге пошла на поиски.

Второй курс университета. Я решила покрасить волосы в первый раз, уж не знаю, было ли это связано с краской или что-то другое, но ночью мне резко стало плохо: высокая температура, рвота, несколько бригад скорой помощи. Лишь третий фельдшер ставит укол, предлагает ехать в инфекцию, соседка по комнате, с моего мобильника звонит маме. Мама не спит, за несколько минут до звонка упала полка с книгами, по которым я готовилась к экзаменам (бессонные ночи и слезы лила над ними).

Первый брак сестры, мама не спит, уже глубокая ночь, но ей тревожно, спешно одевается, едет к ней, в эту ночь моя сестра стала вдовой...

УЗИ, долгожданный ребенок, можно определить пол. Мальчик. Приезжаю к маме, сидим, пьем чай, я говорю ей, что будет мальчишка, мол, пускай дед (папа) удочки готовит. А мама упрямо говорит, что будет девочка. УЗИ до последнего определяло мальчишку, в итоге - дочка.

Август 2008 года, 8 утра, говорю мужу после кесарева: "Маме пока не звони, я потом позвоню и скажу сама". Мама звонит через час мужу и спрашивает, правда ли я родила. Ей приснился сон, что я стою с ребенком под балконом квартиры и поздравляю её с внучкой.

Это лишь то самое яркое, что я смогла вспомнить сейчас. А потом, признавайтесь, были ситуации, когда вы что-то хотели скрыть от мамы, а она начинала разговор и подводила вопрос именно к этой теме? Ну, не мистика ли материнское сердце?

Уверена, у многих есть похожие истории, может, кто-то захочет поделиться в коментах. Лично мне будет очень интересно.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13 by lukeryПросмотров: 778Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Мать сердце предчувствие авторская история

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Комментарии

#1 написал: vityammy
Сегодня, 13:16
+2
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Публикаций: 31
Комментариев: 329
У меня была такая история.. В общем я гулял ночью и перед сном мне набрала мама, мы поговорили, я сообщил, что всё ок.
Затем через минут 10 до меня докопались двое пьяных мужиков, еле отговорился от них. Через буквально пару минут звонит мама и спрашивает, всё ли нормально..

За статью ++++
Зарегистрирован: 15.06.2018
#2 написал: Joss
Сегодня, 14:01
+5
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Публикаций: 10
Комментариев: 580
Мы жили на 5 этаже. мне было 1 год или 1.5. На балконе передним колесом, рулем на улицу висел велосипед.
Я залезла на велосипед, села на сиденье, и держалась за руль. В общем висела снаружи балкона.
И у моей мамы ничего не ёкнуло, не вздрогнуло...
Они с папой сидели на кухне и обедали. Только в окно увидели как женщина из соседнего дома кричит и руками машет указывая на балкон.
Женщина оказалась моим ангелом хранителем.
А материнский инстинкт не всегда срабатывает.

++++++++
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:19
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 248
У меня тоже нет историй. Похоже это зависит от уровня восприимчивости и приземленности человека.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:24
+2
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Комментариев: 246
Инстинкт материнский существует я верю. Мои родители всегда чувствовали, когда со мной что-то происходило. Помню подростком был лет 14, я очень сильно подрался, пришёл домой с разодранной рубашкой, и ссадинами на одной стороне опухшего лица. Чтобы виду не подавать, не расстраивать своих, я снял всю одежду и лег на диван, на подушку побитой частью стороны лица. Разговаривал как ни в чем не бывало. Но и все равно она поняла как-точто не все порядке. "А ну говори, что скрываешь?" Ну пришлось привстать и показаться во всей красе)) Мама говорила, что когда я ушёл гулять, то ее охватила непонятная паника, и длилась она, пока я не пришёл домой. И много таких случаев было, когда она чуяла беду какую-то. Ничего от неё не могу скрыть никогда, есть такое))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: npoxopova
Сегодня, 15:37
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Публикаций: 1
Комментариев: 160
У меня не было такого, хотя я не сомневаюсь в чувствах своей матери. Может, это седьмое чувство или сильная интуиция ?
Зарегистрирован: 8.03.2018
#6 написал: guerra
Сегодня, 17:50
+1
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 316
материнский инстинкт - не что иное, как просто набор гормонов, впрыснутых после родов, в тело. человек существо социальное, давно доказано, что у него нет никаких инстинктов, ни одного.
если существует между какими-то матерями и детьми особая связь и чувствительность, то никакого отношения к инстинктам она не имеет. можно ее рассматривать как что-то мистическое, как что-то тонкое, но уж точно не инстинкт. возможно, это даже плохо, когда такая связь. ребенку трудно оторваться от матери, а мать постоянно в напряге и тревоге за ребенка.
моя мама тоже очень приземленная. сколько попадала в передряги, сколько травм получила - мама не чуяла ничего, хотя очень меня любит и я ее тоже. и очень хорошо, пусть и дальше не чует))
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#7 написал: Artanela
Сегодня, 19:17
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 102
Хм, с моей мамой такого не было, может это зависит от того, как много они думают и волнуются о ребенке..
Истории интересные, ++++++++
Зарегистрирован: 27.05.2017
#8 написал: stahlratte
Сегодня, 20:01
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Публикаций: 4
Комментариев: 98
Спасибо маме, не дала мне в детстве спицы в розетку засунуть, почуяла
Раньше все мои косяки и проблемы просекала за километры
Сейчас сдавать правда стала, снится ей регулярно, что с мужем развожусь, но то скорей банально страх, что домой вернусь))
Зарегистрирован: 18.01.2013
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