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Истории из жизни

Разбитый автомобиль

Живём мы с мужем в частном доме, вокруг дома есть территория.
Однажды друг мужа, (Luis-Луиш), попросил нас, в очередной раз, воспользоваться нашим участком. Так как он, городской житель, живёт в квартире. И заниматься своими автомонтажными работами на общей автостоянке, во дворе дома, прилегающей к его многоквартирному дому, ему не удобно, и к тому-же, соседи против.

Привёз он, значит, разбитую машину к нам, для того, что-бы повынимать из неё уцелевшие запчасти для их дальнейшей реализации.

Однажды вечером, в сумерки, выхожу я во двор дома. Вижу, что около машины находятся два силуэта. Электрический свет они не включили, может, заработались и забыли включить. Ну ладно, думаю, Луиш позвал своего друга помочь ему. Позже Луиш уже включил свет во дворе, но был он там тогда один.

В другой день, опять в сумерках, глянула я на эту машину, снова увидела тёмный силуэт, он передвигался около машины. Подумала, что Луиш опять забыл включить свет, и пошла на кухню.

Каково же было моё удивление, когда на кухне я застала своего мужа с Луишем, они что-то пили и обсуждали.
Я у них спросила:《А на улице там кто?》 Они мне ответили:《Никого!》Ладно, проехали, мне показалось.

В общем, попросила я у своего мужа разузнать историю этой машины от Луиша. И, оказывается, не так давно в ней разбился его шурин (брат жены брата). Мелочь-то какая, зачем об этом вспоминать, подумаешь, запчасти же важнее.

Попросила я своего мужа, что-бы Луиш убрал оттуда эту машину, и рассказала ему всё, что произошло. Луиш увёз куда-то эту злосчастную машину. С тех пор во дворе, в сумерках, я больше эту двигающуюся тень не видела.

Сегодня, 07:35 by ulianojkaПросмотров: 339Комментарии: 3
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Ключевые слова: Разбитый автомобиль вечер тень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 12:47
+2
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Ну и ходит шурин, по машине, видимо, соскучился:) Для живых он безопасен.
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#2 написал: Yasna
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Шурин, наверное, пытался как-то контролить работы Луиша, а то вдруг неправильно что сделает.;)
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#3 написал: Nlo
Сегодня, 18:01
0
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Комментариев: 792
Тень чаще показывается тем, кто её боится. (Кроме особых случаев). Пока люди дрейфят перед фантомами, так и будут их дразнить. Послать надо было этого "шурина" по известному адресу stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
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