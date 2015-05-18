Разбитый автомобиль

ulianojka Просмотров: 339 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 07:35 by

Живём мы с мужем в частном доме, вокруг дома есть территория.Однажды друг мужа, (Luis-Луиш), попросил нас, в очередной раз, воспользоваться нашим участком. Так как он, городской житель, живёт в квартире. И заниматься своими автомонтажными работами на общей автостоянке, во дворе дома, прилегающей к его многоквартирному дому, ему не удобно, и к тому-же, соседи против.Привёз он, значит, разбитую машину к нам, для того, что-бы повынимать из неё уцелевшие запчасти для их дальнейшей реализации.Однажды вечером, в сумерки, выхожу я во двор дома. Вижу, что около машины находятся два силуэта. Электрический свет они не включили, может, заработались и забыли включить. Ну ладно, думаю, Луиш позвал своего друга помочь ему. Позже Луиш уже включил свет во дворе, но был он там тогда один.В другой день, опять в сумерках, глянула я на эту машину, снова увидела тёмный силуэт, он передвигался около машины. Подумала, что Луиш опять забыл включить свет, и пошла на кухню.Каково же было моё удивление, когда на кухне я застала своего мужа с Луишем, они что-то пили и обсуждали.Я у них спросила:《А на улице там кто?》 Они мне ответили:《Никого!》Ладно, проехали, мне показалось.В общем, попросила я у своего мужа разузнать историю этой машины от Луиша. И, оказывается, не так давно в ней разбился его шурин (брат жены брата). Мелочь-то какая, зачем об этом вспоминать, подумаешь, запчасти же важнее.Попросила я своего мужа, что-бы Луиш убрал оттуда эту машину, и рассказала ему всё, что произошло. Луиш увёз куда-то эту злосчастную машину. С тех пор во дворе, в сумерках, я больше эту двигающуюся тень не видела.

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