Тайны сумерек

Новость отредактировал Estellan - 11-03-2025, 18:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

слон и слоненок Просмотров: 1 139 Комментарии: 8 +12 11-03-2025, 18:22 by

История первая. Муж одно время работал сварщиком, варил громадные металлические ёмкости, лето, жара, работать тяжело и сварщиков на фирме перевели работать с пяти утра, чтоб к 12 уже домой идти. Муж ездил на работу на велосипеде, недалеко было ехать. Вот он пол-пятого едет по поселку пригородному, (предприятие за городом) сумрак, еще не рассвело но уже светает, серенько. На какое-то время он смотрел не на дорогу, поднимает глаза - впереди него едет женщина на велосипеде.Только что никого не было, непонятно, откуда взялась. Улица была пуста.Женщина? Просто она была в длинном черном балахоне, такие турчанки носят, а так как мы живем в Германии, то это привычная одежда на улице. Странно только то, что в такую рань и на велике. Как правило турчанки велосипед игнорируют, предпочитают "Мередесы".Все эти мысли пронеслись за секунду у мужа в голове, и тут он похолодел и все волосы на теле у него встали дыбом.Велосипеда не было. Фигура в балахоне просто неслась над землей на уровне велика.Внезапно фигура свернула с дороги вбок, там, где между домами была поляна, место для застройки продавалось. Фигура свернула туда и только хвост балахона завернулся шлейфом. Муж на автомате не притормаживая проскочил мимо и не помнил, как до работы доехал. Больше он не ездил на велосипеде по утрам, а только на машине.Вторая история. Уже с сыном. Зима, в школу к пол-восьмому. Значит, где то в семь утра он вышел из дому и поплелся по улице. Темно, но горят фонари. Иду - говорит, а за мной вроде как колокольчики звенят. Думаю, наверное декор новогодний еще на домах висит и ветер колышет. Странно, но ветра нет, очень тихо.Тут сын оборачивается и видит, что на освещенном месте под фонарем стоит фигура в темном длинном платье. "На турчанку похожа" - сын даже не испугался, это привычная картина. Но то, что произошло дальше, объяснить невозможно.Фигура сорвалась с места и полетела вдоль улицы над дорогой. Улица заворачивала вправо и фигура завернула вправо.Там где она летела мимо домов, включались лампочки датчиков движения, такие у всех, как правило и улица осветилась цепочкой огоньков. У одного дома упала и развалилась невысокая декоративная оградка, машина, припаркованная у дома, качнулась и включила сигнализацию. Сын сначала замер, а потом рванул бегом.Сосед потом жаловался, что хулиганы сломали ему оградку.

Ключевые слова: Фигура работа поездка авторская история

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