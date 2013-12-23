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Истории из жизни

Тайны сумерек

История первая. Муж одно время работал сварщиком, варил громадные металлические ёмкости, лето, жара, работать тяжело и сварщиков на фирме перевели работать с пяти утра, чтоб к 12 уже домой идти. Муж ездил на работу на велосипеде, недалеко было ехать. Вот он пол-пятого едет по поселку пригородному, (предприятие за городом) сумрак, еще не рассвело но уже светает, серенько. На какое-то время он смотрел не на дорогу, поднимает глаза - впереди него едет женщина на велосипеде.Только что никого не было, непонятно, откуда взялась. Улица была пуста.
Женщина? Просто она была в длинном черном балахоне, такие турчанки носят, а так как мы живем в Германии, то это привычная одежда на улице. Странно только то, что в такую рань и на велике. Как правило турчанки велосипед игнорируют, предпочитают "Мередесы".
Все эти мысли пронеслись за секунду у мужа в голове, и тут он похолодел и все волосы на теле у него встали дыбом.
Велосипеда не было. Фигура в балахоне просто неслась над землей на уровне велика.

Внезапно фигура свернула с дороги вбок, там, где между домами была поляна, место для застройки продавалось. Фигура свернула туда и только хвост балахона завернулся шлейфом. Муж на автомате не притормаживая проскочил мимо и не помнил, как до работы доехал. Больше он не ездил на велосипеде по утрам, а только на машине.

Вторая история. Уже с сыном. Зима, в школу к пол-восьмому. Значит, где то в семь утра он вышел из дому и поплелся по улице. Темно, но горят фонари. Иду - говорит, а за мной вроде как колокольчики звенят. Думаю, наверное декор новогодний еще на домах висит и ветер колышет. Странно, но ветра нет, очень тихо.
Тут сын оборачивается и видит, что на освещенном месте под фонарем стоит фигура в темном длинном платье. "На турчанку похожа" - сын даже не испугался, это привычная картина. Но то, что произошло дальше, объяснить невозможно.

Фигура сорвалась с места и полетела вдоль улицы над дорогой. Улица заворачивала вправо и фигура завернула вправо.Там где она летела мимо домов, включались лампочки датчиков движения, такие у всех, как правило и улица осветилась цепочкой огоньков. У одного дома упала и развалилась невысокая декоративная оградка, машина, припаркованная у дома, качнулась и включила сигнализацию. Сын сначала замер, а потом рванул бегом.

Сосед потом жаловался, что хулиганы сломали ему оградку.


Новость отредактировал Estellan - 11-03-2025, 18:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
11-03-2025, 18:22 by слон и слоненокПросмотров: 1 139Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Фигура работа поездка авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 08:17
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 6 983
Не турчанка, а прямо классическое привидение
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: слон и слоненок
Вчера, 09:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 69
А разве классическое привидение не беленькое?
Зарегистрирован: 20.11.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:58
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 6 983
Цитата: слон и слоненок
А разве классическое привидение не беленькое?

А мне представляется нечто, в костюме а ля друид
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Talisha
Вчера, 10:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 491
Цитата: слон и слоненок
А разве классическое привидение не беленькое?

Да и под фонарями призраки обычно не тусят. Мне всегда казалось, что освещенные места самые безопасные. Ан нет, оказывается.
Но вот мне кажется, что турчанка имеет отношение именно к вашей семье, сопровождает, быть может, оберегает. Но когда ее видят - уходит. Или к месту. А раннее утро - самое время. Но смущает, что в обоих случаях старается привлечь внимание. То впереди появилась, то сзади колокольчиками позвонила. Что-то это значит.
Фантом или дементор? stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Tengu
Вчера, 10:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 292
Цитата: Talisha
Цитата: слон и слоненок
А разве классическое привидение не беленькое?

Да и под фонарями призраки обычно не тусят. Мне всегда казалось, что освещенные места самые безопасные. Ан нет, оказывается.
Но вот мне кажется, что турчанка имеет отношение именно к вашей семье, сопровождает, быть может, оберегает. Но когда ее видят - уходит. Или к месту. А раннее утро - самое время. Но смущает, что в обоих случаях старается привлечь внимание. То впереди появилась, то сзади колокольчиками позвонила. Что-то это значит.
Фантом или дементор? stuck_out_tongue_winking_eye


Может, оно просто живет на этой улице?
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#6 написал: ebegen31
Вчера, 16:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 652
Мультикультурализм и интернационализм не обошли стороной и мир духов.

Когда уже духи хорошенько объяснят людям, что то, что они творят в своём мире, ненормально и просто страшно. Во-первых, это надо объяснить власть имущим, а потом уже и всем простым смертным. У всех рыльце в пушку.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#7 написал: слон и слоненок
Вчера, 21:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 69
[Может, оно просто живет на этой улице?

Может. только не на улице, ( это были разные улицы), а а нашем пригородном поселке. Он небольшой и ему 1200 лет. Один немец пожилой с работы за кофеем рассказывал, что он мальцом там видел ведьму, летящую по небу. Его подняли на смех, он застеснялся и ушел.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#8 написал: Talisha
Вчера, 23:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 491
Цитата: Tengu
Цитата: Talisha
Цитата: слон и слоненок
А разве классическое привидение не беленькое?

Да и под фонарями призраки обычно не тусят. Мне всегда казалось, что освещенные места самые безопасные. Ан нет, оказывается.
Но вот мне кажется, что турчанка имеет отношение именно к вашей семье, сопровождает, быть может, оберегает. Но когда ее видят - уходит. Или к месту. А раннее утро - самое время. Но смущает, что в обоих случаях старается привлечь внимание. То впереди появилась, то сзади колокольчиками позвонила. Что-то это значит.
Фантом или дементор? stuck_out_tongue_winking_eye


Может, оно просто живет на этой улице?

Ну, если улица одна и та же, то, возможно
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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