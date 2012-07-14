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Истории из жизни

Невидимый пассажир

Эта история случилась вчера с моим сыном. Ему восемнадцать лет. Он учится в школе в 11 классе, занимается волейболом, участвует во всех школьных соревнованиях, учится на одни четвёрки и пятёрки.

Компьютером практически не интересуется. У него страсть — это техника, особенно мотоциклы. У него тоже есть очень красивый и дорогой мотоцикл, на который он заработал сам. Работал два лета, в каникулы и собрал денежку. Мы совсем чуть-чуть добавили.

Около года назад, он познакомился с девушкой, они начали дружить, потом стали встречаться. Девушка живёт в другом посёлке, в семи километрах от нашего, так что в теплую пору сын ездит на выходных к ней на своём мотоцикле. И вот теперь сама история. Вчера вечером сын возвращался домой от Оли. И только выехал из посёлка, как почувствовал, что к нему на мотоцикл кто-то сзади сел. Мот дорогой и быстрый, и поэтому понятно было, что сесть на скорости никто не мог. Но сын явно ощущал, что кто-то на моте есть, потому что переднее колесо мотоцикла поднялось, и свет фар стал светить выше дороги.

Сын даже слышал поскрипывание мота, характерное для пассажира. Он резко обернулся и посмотрел назад, никого! Сын ехал дальше, а ощущение не проходило, что есть пассажир. Мотоцикл работает с сильным рёвом, это техническая особенность, но сын говорит, что не слышал звука мотора. У нас очень плохая дорога, как и во всей глубинки, так вот сын говорит, что даже не ощущал ни одной ямки или не ровности. Мотоцикл как будто парил над землёй, рассекал воздух, не касаясь дороги. И самое главное, сын обычно ездит со скоростью 70 — 75 км, а тут он хотел поехать быстрее домой, ну а кто бы ни захотел?

Но мотоцикл не прибавил скорости, то есть, как выехал 50 км, так и ехал всю дорогу. Сын говорил, как будто не его руки управляли мотоциклом, этот невидимый пассажир не позволял ехать быстрее. Он говорил, что прямо затылком чувствовал, что кого-то везёт, хотя много раз оборачивался и смотрел назад, никого не было. Когда до нашего посёлка осталось метров 500, ощущение пассажира пропало, т. е это что-то или кто-то проводил сына чуть ли не до самой калитки. Вот за эти 500 метров начали чувствоваться все неровности на дороге, и мотоцикл легко набрал скорость. И я услышала звук мотоцикла только уже около дома, хотя раньше было слышно издалека.

Получается, что какая-то невидимая сила как бы проводила сына почти до дома и не позволила ехать быстрее. Что это было? Не могу найти ответ. Сын был очень потрясён и даже испуган, да кто бы не испугался. Сын говорит, что пока ехал, у него по спине бегали мурашки величиной чуть ли не с ладонь. Он у нас верит в Бога и говорит, что не мог никто злой сесть к нему. Если бы это было зло, то плохим и закончилось бы, а так невидимая сила проводила и доставила домой в целости и сохранности. Мы долго разговаривали, сын никак не мог успокоиться, всё спрашивал, от чего его оберегал невидимый пассажир. Вот такая мистическая история.

Автор: Маруся.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25 by ВариорПросмотров: 517Комментарии: 10
+17

Ключевые слова: Пассажир мотоцикл дорога

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 10:27
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Комментариев: 2 112
Хорошая история, а пассажир, видать, Ангел-Хранитель. Хорошо, что в конце не было такого: "а на следующий день мы узнали, что там-то или там-то..." Сразу не верится в такое. Плюс, +
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Joss
Сегодня, 10:29
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Публикаций: 9
Комментариев: 296
Хорошо, что кто-то "добрый" сел с сыном на мотоцикл ....
А вдруг от аварии спас?
+++++++++++++
Зарегистрирован: 1.02.2016
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:32
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Комментариев: 2 774
Ещё не дочитав до конца, стало ясно — от чего- то оберегали. А то эти «невидимые руки», взявшие на себя управление, могли и в кювет свернуть запросто.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:52
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Публикаций: 1
Комментариев: 50
Может что-то уберегло сына от трагедии. Едь он быстрее, может в аварию попал какую. А тут целый доехал до дома. Вообще не люблю мотаки, слишком опасное это дело.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:26
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Зачетная история!) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: АхОставьте
Сегодня, 12:01
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Комментариев: 7
А может, это был не Ангел... Тяжесть и мороз по коже- довольно характерные "симптомы". Такие истории еще наши деды-прадеды рассказывали, тогда к ним на телеги присаживался некто тяжелый и невидимый, теперь вот на байки
Зарегистрирован: 1.04.2018
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 12:06
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Комментариев: 1 579
Да уж! Интересная стори.
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#8 написал: Мора
Сегодня, 12:21
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Публикаций: 4
Комментариев: 28
Рассказ страшненький? едешь так себе, едешь, и вдруг кто-то подсаживается, брррр..
Автору плюс!
Зарегистрирован: 11.04.2018
#9 написал: conjure one
Сегодня, 13:23
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 021
Цитата: АхОставьте
А может, это был не Ангел... Тяжесть и мороз по коже- довольно характерные "симптомы". Такие истории еще наши деды-прадеды рассказывали, тогда к ним на телеги присаживался некто тяжелый и невидимый, теперь вот на байки


Соглашусь с этим комментарием, что не ангел это был, а, скорее, нечисть, иначе мурашки величиной с ладонь по спине не бегали. Подзарядиться кто-то хотел от молодого человека энергией - у влюбленных ведь её переизбыток, как правило. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: Talisha
Сегодня, 13:28
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Комментариев: 2 738
От чего-то уберегли парня.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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