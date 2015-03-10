Неизбежно ли будущее?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бастинда Просмотров: 154 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:16 by

У дочурки моей не иначе, как дар предвидения обозначился. Может, и нет, конечно, но судите сами.То ей снится, что свет погас в городе, просыпается – света нет и в самом деле. Через минуту он включился, и соседи на лестнице стали говорить, что не было света во всём городе. Было ещё много подобных вещей. А дней пять назад рассказывает мне дочь, что слышала (не во сне, а наяву), как наша соседка говорит, что у неё украли велосипед. Тут надо заметить, что голос у соседки невероятно громкий, если она что-то говорит во дворе, или на лестнице, её слышно, будто она рядом. Я сказала дочери, что быть того не может: я полчаса назад выходила в магазин и встретила её на лестнице. Она с работы возвращалась и свой электровелосипед на первом этаже на замок к перилам приковывала, как обычно, рядом с моим. Но дочь уверяла, что явственно слышала крик соседки о краже её велосипеда. Чётко слышала. Надо сказать, что примерно полгода назад и в самом деле в нашем доме произошла кража электовелосипедов.Тогда, полгода назад, в выходной день рано утром соседка вышла выгуливать собак своих и увидела, что незнакомец пилит цепь от её велосипеда, и рядом с ним наготове батарея, чтобы сразу её поставить в вело и уехать на нём же. Соседка заорала так, что пробудился весь квартал, а собаки её вместо того, чтоб задержать преступника, попусту лаяли. Вор сбежал. Через день её велосипед всё же украли, несмотря на две толстых цепи. А ещё через пару дней украли и мой электро, на котором я на работу ездила. Соседка получила нервный стресс, после чего купила себе новенький, электрический, как у неё был. И приковала к перилам на три цепи. А я купила себе простой и недорогой, чтоб, если опять украдут, то не так обидно будет. Ну и для фигуры намного полезней, чем электро. С тех пор прошло около полугода.И вот, пять дней назад дочь явственно услышала, как соседка говорит о краже её велосипеда. Хотя на самом деле никто ничего не крал. Квартира у меня на первом этаже, и мне в глазок видны оба велосипеда, прикованные к перилам, а соседка живёт этажом выше. Пару дней дочь вставала среди ночи и смотрела в глазок. Говорила, что чувствует, явственно чувствует чьё-то злое намерение относительно велосипедов. Я рассудила, что, если станут пилить цепи, так я услышу – моя комната ближе к входной двери. У двери, если что, лежал перцовый газовый баллончик, а, если этого окажется мало, то есть и чугунная сковорода. Короче, встреча по высшему разряду. Но ворюга не являлся. А вчера вечером соседка позвонила в дверь очень взволнованная: украли в девять вечера и её велосипед, и дорогой электровелосипед у жильца из первого подъезда! Мой дешёвенький пока оставили, но соседка говорит, что и его приберут к рукам, если я его в квартиру не завезу. Но никто не слышал звон цепей, даже соседкины собаки, которые обычно от любого чиха взвиваются, молчали весь вечер. Я сидела в зале за компом, в двух метрах от входной двери, и тоже не слышала.Приготовления к встрече ворюги напрасны оказались. Обидно. Но главное не это. Была ли кража предопределена и неизбежна? Дочь за пять дней слышала то, что тогда ещё не произошло. Что это? Предвидение будущего? Или считывание с матрицы, где программа событий заранее запрограммирована? Сижу, размышляю об этом, глядя на свой велосипед, стоящий в зале за креслом.

Ключевые слова: Неизбежность вор велосипед соседка цепь авторская история

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